Twórz angażujące oferty sprzedażowe w formie wideo AI, które sprzedają 24/7

Prezentacje sprzedażowe nie powinny być uciążliwe ani dla Ciebie, ani dla Twoich klientów. Ustandaryzuj swój pitch, zapewnij spójność między handlowcami i angażuj potencjalnych klientów dzięki całodobowo dostępnym wideo-demo. HeyGen umożliwia tworzenie skalowalnych, wysokoefektywnych prezentacji sprzedażowych, które edukują kupujących i posuwają transakcje naprzód, zanim jeszcze rozpoczniesz rozmowę.

G24.8Ponad 1000 recenzji
Korzyści i wartość

Sprzedawaj skuteczniej dzięki całodobowym prezentacjom sprzedażowym

Educate buyers ahead of time and streamline calls

Far too many sales calls begin with repetitive questions that could have been addressed beforehand. By leveraging HeyGen, you can create an avatar of yourself and provide pre-call videos 24/7 that walk prospects through your pitch or demo, ensuring they’re fully informed and prepared to move forward.


Scale personalized outreach without repeating yourself

Reps frequently spend hours repeating the same discovery pitch. With HeyGen, you can create one engaging video presentation and reuse it for every prospect, preserving both personalization and impact without repetitive work.



Accelerate conversations and keep deals moving

Buyers often feel inundated by text-heavy emails and traditional slide decks. HeyGen can transform your sales presentations into a concise, engaging video that grabs attention, holds interest, and accelerates deal progression. Use as a leave-behind for stakeholders and the buying groups to review.


Dowiedz się, jak firmy skalują prezentacje sprzedażowe

How TechMix uses HeyGen to enhance communication with global distributors

How TechMix uses HeyGen to enhance communication with global distributors

To bridge the language and learning gap between TechMix and its international distribution partners, TechMix turned to HeyGen to deliver localized, engaging video content.

Jak tworzyć prezentacje sprzedażowe w HeyGen

  1. Otwórz HeyGen

Zacznij tworzyć skuteczne wideo-oferty sprzedażowe i dema w kilka minut — bez potrzeby angażowania ekipy produkcyjnej ani posiadania umiejętności montażu.

  1. Wybierz szablon lub zacznij od zera
  1. Dodaj swój skrypt i wybierz awatara (lub stwórz własnego)
  1. Dostosuj swój film, dodając elementy marki i oprawę wizualną
  1. Tłumacz i personalizuj dla różnych odbiorców
  1. Prześlij swój film

Najczęstsze pytania

Czym jest HeyGen i jak może pomóc w tworzeniu prezentacji sprzedażowych?

HeyGen to platforma do tworzenia wideo oparta na sztucznej inteligencji, która umożliwia zespołom sprzedaży i przychodów tworzenie angażujących, dostępnych 24/7 prezentacji sprzedażowych i demo w kilka minut. Zamiast powtarzać tę samą ofertę na każdej rozmowie, przedstawiciele handlowi mogą wcześniej wysłać wysokiej jakości prezentację wideo, dzięki czemu potencjalni klienci są już poinformowani, zanim się spotkają.

W jaki sposób HeyGen może usprawnić mój proces sprzedaży?

HeyGen pomaga standaryzować i skalować Twoje prezentacje sprzedażowe, przekształcając pitchy i dema w profesjonalne filmy. Dzięki temu Twój zespół sprzedaży może:

  • Oszczędzaj czas dzięki automatyzacji powtarzalnych prezentacji
  • Zapewnij spójność we wszystkich zespołach sprzedażowych i regionach
  • Zaangażuj potencjalnych klientów jeszcze przed rozmową aby skupić się na finalizowaniu sprzedaży, a nie na edukowaniu

Jakie rodzaje filmów sprzedażowych mogę tworzyć za pomocą HeyGen?

HeyGen idealnie nadaje się do tworzenia:

  • Oferty sprzedażowe – spersonalizowane filmy wideo z ofertą dla nowych potencjalnych klientów
  • Prezentacje produktu – angażujące prezentacje funkcji i korzyści
  • Prezentacje podsumowujące – Podsumuj i wzmocnij kluczowe wnioski po rozmowie
  • Przewaga konkurencyjna – Pokaż, dlaczego Twoje rozwiązanie jest lepsze niż konkurencja

W jaki sposób HeyGen skaluje spersonalizowany outreach?

HeyGen umożliwia przedstawicielom tworzenie spersonalizowanych prezentacji wideo, które sprawiają wrażenie nagranych indywidualnie — bez konieczności ponownego nagrywania za każdym razem. Przedstawiciele mogą szybko dostosować przekaz, podmienić materiały wizualne lub przetłumaczyć wideo na różne języki, aby dopasować je do potrzeb każdego potencjalnego klienta.

Czy można dodać branding do filmów sprzedażowych?

Tak! HeyGen pozwala dostosowywać filmy do Twojej marki — możesz użyć własnych kolorów, czcionek, logo i elementów wizualnych, aby każda prezentacja sprzedażowa była spójna z tożsamością Twojej firmy.

Jak mogę udostępnić mój film sprzedażowy potencjalnym klientom?

Filmy HeyGen można osadzać w e‑mailach, udostępniać na LinkedIn, dodawać do platform CRM lub wysyłać za pomocą bezpośredniego linku. Dzięki temu Twój pitch dociera do potencjalnych klientów jeszcze przed rozmową sprzedażową, więc pojawiają się oni dobrze poinformowani i gotowi, by przejść do kolejnego kroku.

Czy obsługuje wielojęzyczne prezentacje sprzedażowe dla globalnych klientów?

Jak najbardziej. HeyGen oferuje tłumaczenie oparte na AI oraz synchronizację ruchu ust, dzięki czemu możesz błyskawicznie tworzyć filmy sprzedażowe w wielu językach — bez ponownego nagrywania i zatrudniania tłumaczy.

Ile czasu zajmuje stworzenie wideo z prezentacją sprzedażową?

Dzięki HeyGen możesz w kilka minut stworzyć w pełni zmontowane, wysokiej jakości wideo sprzedażowe. Wystarczy wybrać szablon, dodać swój skrypt, wybrać awatara AI i dostosować branding — bez potrzeby kosztownej produkcji.

Jak HeyGen wypada w porównaniu z tradycyjną produkcją wideo dla zespołów sprzedaży?

Tradycyjna produkcja wideo jest droga, czasochłonna i trudna do aktualizowania. HeyGen eliminuje potrzebę nagrywania, lektora i postprodukcji, umożliwiając zespołom sprzedaży szybkie tworzenie i aktualizowanie prezentacji wideo przy ułamku dotychczasowych kosztów.

Jak zaktualizować prezentację sprzedażową?

Aktualizowanie treści jest proste z HeyGen — wystarczy edytować skrypt, zaktualizować materiały wizualne i wygenerować wideo ponownie w kilka minut. Bez ponownych nagrań, bez opóźnień, bez kosztownych poprawek.

Start creating videos with AI

See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.

Book a meeting
CTA background