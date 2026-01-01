Pomiń tradycyjną produkcję i twórz filmy wizerunkowe marki w mgnieniu oka

Twoja marka to coś więcej niż logo – to opowieść. Wyróżnienie się w zatłoczonym, cyfrowym świecie może być wyzwaniem. Z HeyGen możesz w kilka minut tworzyć materiały wideo o jakości studyjnej: filmy brandingowe, dynamiczne sizzle reels oraz treści storytellingowe. Żaden zespół produkcyjny nie jest potrzebny.

Korzyści i wartość

Filmy w jakości studyjnej dla Twojej marki, bez potrzeby studia

Build trust and credibility with compelling storytelling

People crave engaging narratives—not static content. According to our 2025 AI Sentiment Report, 54.2% note that premium AI video enhances trust. Use HeyGen to develop compelling branding video storytelling that humanizes your business, highlights your core values, and establishes credibility without a blockbuster budget.


Capture global attention and boost brand awareness

Connecting with global audiences is essential for any modern brand. With HeyGen, you can create and translate your branding videos into more than 170 languages and dialects, boosting brand awareness and ensuring your message resonates anywhere in the world.



Drive action and increase conversions with brand awareness

A well-crafted branding video does more than build awareness; it inspires action. From website traffic and sign-ups to purchases and recruiting initiatives, HeyGen helps you produce videos that convert engagement into measurable business results.


Dowiedz się, jak wiodące marki wykorzystują wideo, aby zwiększyć swoją widoczność

Ogilvy & Milka use HeyGen to create a personalized brand experience

With HeyGen’s AI video technology, Ogilvy and Milka delivered a one-of-a-kind brand experience—turning emotions into personalized songs and videos.

Jak tworzyć filmy wizerunkowe marki za pomocą HeyGen

  1. Otwórz HeyGen

Zacznij w kilka minut – bez profesjonalnego montażu ani dużej ekipy produkcyjnej, aby tworzyć zachwycające filmy brandingowe.


  1. Wybierz szablon lub zacznij od zera
  1. Dodaj swój skrypt i wybierz awatara (lub stwórz własnego)
  1. Dostosuj swój film, dodając elementy marki i oprawę wizualną
  1. Tłumacz i personalizuj dla różnych odbiorców
  1. Prześlij swój film

Najczęstsze pytania

Czym jest HeyGen i w jaki sposób pomaga w tworzeniu filmów wizerunkowych marki?

HeyGen to platforma do tworzenia wideo oparta na sztucznej inteligencji, która pozwala tworzyć profesjonalne treści storytellingowe i efektowne zwiastuny — bez dużych budżetów i długich cykli produkcyjnych. Awatary AI, konfigurowalne projekty oraz natychmiastowe tłumaczenia sprawiają, że możesz opublikować wysokiej jakości wideo wizerunkowe w zaledwie kilka minut.

Jakie rodzaje filmów brandingowych mogę tworzyć za pomocą HeyGen?

HeyGen idealnie nadaje się do tworzenia:

  • Sizzle reel – dynamiczne, pełne energii filmy wideo, które w efektowny sposób prezentują Twoją markę
  • Opowieść o marce – Podziel się misją, wizją i wartościami swojej firmy
  • Filmy z premier produktów – Ogłaszaj nowe oferty za pomocą angażujących treści wideo
  • Historie sukcesu klientów – Podkreśl referencje i studia przypadków
  • Filmy employer brandingowe – Przyciągaj najlepsze talenty, prezentując kulturę swojej firmy

Czym HeyGen różni się od tradycyjnej produkcji wideo?

Tradycyjna produkcja może być kosztowna i czasochłonna. Oparte na sztucznej inteligencji podejście HeyGen eliminuje potrzebę angażowania ekip filmowych, aktorów i postprodukcji, pomagając Ci szybko i ekonomicznie tworzyć filmy brandingowe.

Czy mogę dostosować mój film brandingowy do identyfikacji wizualnej mojej firmy?

Tak! Możesz dodać logo swojej marki, kolory, czcionki i elementy wizualne, aby Twoje filmy były spójne z tożsamością marki.

Czy mogę tworzyć filmy brandingowe w wielu językach?

Oczywiście! Technologia tłumaczenia i synchronizacji ruchu ust oparta na AI od HeyGen obsługuje ponad 170 języków i dialektów, co ułatwia tworzenie filmów wizerunkowych dla globalnej publiczności.

Czy potrzebuję doświadczenia w montażu wideo, aby korzystać z HeyGen?

Nie! HeyGen został stworzony z myślą o marketerach, twórcach kreatywnych i liderach biznesu — a nie o profesjonalnych montażystach wideo. Platforma jest intuicyjna i łatwa w obsłudze, z prostym edytorem typu „przeciągnij i upuść” do personalizowania Twoich filmów.

Jak mogę udostępnić mój film wizerunkowy po jego utworzeniu?

Eksportuj go w wielu formatach i udostępniaj w mediach społecznościowych, na swojej stronie internetowej, w kampaniach e‑mailowych, kanałach reklamowych lub w komunikacji wewnętrznej.

Czy mogę używać awatarów AI do opowiadania historii mojej marki?

Tak! Wybierz spośród ponad 700 realistycznych awatarów AI lub stwórz własnego cyfrowego sobowtóra, aby przekazać swoją wiadomość w spersonalizowany i angażujący sposób.

Ile czasu zajmuje stworzenie filmu brandingowego za pomocą HeyGen?

Możesz ukończyć film brandingowy w kilka minut, zamiast tygodni czy miesięcy przy użyciu tradycyjnych metod.

W jaki sposób HeyGen może pomóc zwiększyć rozpoznawalność marki i zaangażowanie?

Dynamiczne materiały wizualne HeyGen i wysokiej jakości filmy brandingowe przyciągają uwagę, pomagając zwiększyć widoczność marki, wzmocnić jej wiarygodność oraz generować zaangażowanie nastawione na konwersję.

