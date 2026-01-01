Skaluj wdrażanie klientów bez rozbudowywania zespołu
Samouczki produktowe, prezentacje funkcji, przewodniki wdrożeniowe — twórz materiały edukacyjne dla klientów, które zmniejszają liczbę zgłoszeń do działu wsparcia i zwiększają adopcję produktu, bez nagrywania choćby jednego filmu i bez czekania na zespoły produktowe.
Problem edukacji klienta
Zobacz, jak zespoły ds. edukacji klientów zamieniają złożone produkty w przejrzyste, skalowalne treści, które przyspieszają adopcję i napędzają wzrost.
Wąskie gardło w edukacji klienta
Twój produkt nieustannie się rozwija. Nowe funkcje pojawiają się co tydzień. Tymczasem Twoja baza pomocy jest nieaktualna, filmy onboardingowe pokazują interfejs sprzed roku, a klienci wciąż zadają te same pytania, na które Twoje treści powinny już odpowiadać. Tradycyjna produkcja wideo nie nadąża — zanim skoordynujesz działania z zespołem produktowym, zarezerwujesz nagranie i zmontujesz materiał, interfejs zdąży się znowu zmienić. W międzyczasie Twój zespół wsparcia tonie w zgłoszeniach, którym mogłyby zapobiec lepsze treści samoobsługowe. A Twoi globalni klienci? Muszą radzić sobie z materiałami wyłącznie po angielsku albo nie mają żadnych zasobów.
Rozwiązanie HeyGen
HeyGen zmienia Twój zespół customer success w maszynę do tworzenia treści, która działa w tempie rozwoju produktu. Napisz skrypt — albo pozwól AI wygenerować go na podstawie Twojej bazy wiedzy — wybierz awatara AI i twórz profesjonalne filmy instruktażowe w kilka minut. Interfejs produktu się zmienił? Zaktualizuj skrypt, wygeneruj materiał ponownie i Twoje treści zawsze pozostaną aktualne. Globalna baza klientów? Tłumacz na ponad 175 języków natychmiast, aby każdy klient mógł uczyć się w swoim języku. Zbuduj bibliotekę samoobsługową, która skalując wsparcie, zwiększa adopcję produktu i ogranicza liczbę zgłoszeń, przez które Twój zespół działa reaktywnie zamiast strategicznie.
Wszystko, czego zespoły Customer Success potrzebują, aby szkolić klientów na dużą skalę
Szybkie tworzenie samouczków
Nadążaj za swoim planem rozwoju produktu. Twórz samouczki produktowe i prezentacje funkcji w kilka minut, zamiast tygodni, których wymaga tradycyjna produkcja. Gdy interfejs użytkownika się zmienia, zaktualizuj skrypt i wygeneruj materiał ponownie — treści pozostaną aktualne bez ponownych nagrań.
• Twórz samouczki w kilka minut
• Aktualizuj natychmiast, gdy produkty się zmieniają
• Brak zależności produkcyjnych
Pomocnicze filmy instruktażowe
Zamień rozbudowane tekstowo artykuły pomocy w angażujące treści wideo. Filmy instruktażowe, które krok po kroku pokazują klientom, jak wykonać zadania — ograniczając niejasności, liczbę zgłoszeń do supportu i czas potrzebny na osiągnięcie wartości.
• Przekształcaj artykuły pomocy w wideo
• Wizualne instrukcje są skuteczniejsze niż tekst
• Osadzaj bezpośrednio w bazie wiedzy
Wielojęzyczne szkolenia dla klientów
Obsługuj każdego klienta w jego języku. Tłumaczenie wideo oparte na AI lokalizuje Twoje materiały onboardingowe na ponad 175 języków z klonowaniem głosu i synchronizacją ruchu ust. Twoi japońscy klienci otrzymują tak samo wysoką jakość doświadczenia jak anglojęzyczni odbiorcy.
• Klonowanie głosu zachowuje autentyczność
• Synchronizacja ruchu ust odpowiada mimice twarzy
• Jedno źródło, globalna baza klientów
Spersonalizowane działania do klientów
Zamień jedno wideo w tysiące spersonalizowanych wersji. Dynamiczne zmienne pozwalają dostosować imiona, dane firmowe oraz konkretne rekomendacje dla spersonalizowanej komunikacji z klientami która zwiększa zaangażowanie i odnowienia.
• Dynamiczne pola personalizacji
• Masowe generowanie na dużą skalę
• Indywidualne targetowanie klientów
Spójne doświadczenie marki
Zachowaj spójny wizerunek marki we wszystkich treściach dla klientów. Brand Kit gwarantuje, że każdy samouczek, każde wideo onboardingowe i każde materiały pomocy wyglądają i brzmią tak, jakby pochodziły z Twojej firmy — a nie były przypadkową kolekcją nagrań ekranu.
• Scentralizowane zasoby marki
• Spójny prezenter i głos
• Profesjonalny szlif na dużą skalę
Biblioteka treści samoobsługowych
Zbuduj bazę zasobów, z której Twoi klienci naprawdę będą korzystać. Twórz treści wideo, które odpowiadają na pytania, zanim staną się zgłoszeniami do supportu, wyjaśniają funkcje, zanim będą wymagały rozmów telefonicznych, i napędzają adopcję produktu, zanim klienci zrezygnują.
• Zmniejsz liczbę zgłoszeń do działu wsparcia
• Przyspiesz osiąganie wartości
• Skaluj przekazywanie wiedzy 1:1
Od dokumentu pomocy do wideo dla klienta w 3 krokach
Zacznij od swojej wiedzy
Wklej swój artykuł pomocy, prześlij dokumentację produktu lub pozwól generatorowi skryptów AI stworzyć scenariusz samouczka na podstawie opisu funkcji. Zacznij od tego, co Twój zespół już zna.
Wybierz swojego prezentera
Wybierz awatara AI, który będzie reprezentował Twoją markę, lub stwórz spójnego rzecznika obsługi klienta do wszystkich treści dla klientów. Dopasuj głos i styl do standardów komunikacji z klientami.
Generuj i wdrażaj
Kliknij „Generuj”. W ciągu kilku minut otrzymasz profesjonalne wideo edukacyjne dla klientów. Przetłumacz je na dowolny język, którym mówią Twoi klienci. Osadź je w swoim centrum pomocy, bazie wiedzy, sekwencjach onboardingu lub komunikacji z klientami.
Stworzone z myślą o każdym wyzwaniu w obsłudze klienta
Wdrożenie nowego klienta
Szybciej dostarczaj klientom wartość dzięki filmom onboardingowym niewymagającym dostępności CSM. Sekwencje powitalne, przewodniki konfiguracji i pierwsze samouczki sukcesu, które skalują się na całą bazę klientów.
Przykład zastosowania: Twórz zautomatyzowane sekwencje onboardingu, które przeprowadzą każdego nowego klienta przez wstępną konfigurację i pierwsze kluczowe działania.
Edukacja dotycząca funkcji produktu
Każde wdrożenie nowej funkcji wymaga edukacji klientów. Filmy instruktażowe wyjaśniające nowe możliwości, prezentujące przebieg pracy i zwiększające adopcję — dostarczane razem z funkcją, a nie miesiące później.
Przykład zastosowania: Twórz filmy ogłaszające nowe funkcje przy każdej wersji i osadzaj je bezpośrednio w informacjach o wydaniu oraz w komunikatach w aplikacji.
Zawartość Centrum pomocy
Wideo odpowiada na pytania, których tekst nie potrafi jasno wyjaśnić. Przekształć najczęściej oglądane artykuły pomocy w wizualne instrukcje, które zmniejszają niejasności i liczbę zgłoszeń do działu wsparcia.
Przykład zastosowania: przekształć 20 najczęstszych tematów zgłoszeń do supportu w wideo‑tutoriale, aby zmniejszyć liczbę zgłoszeń dotyczących tych problemów.
Globalna obsługa klienta
Twoi klienci mówią w dziesiątkach języków. Twoje materiały wsparcia też powinny. Zlokalizuj całą swoją bazę wiedzy dla globalnych klientów bez osobnej produkcji dla każdego rynku.
Przykład zastosowania: przetłumacz całą bibliotekę materiałów onboardingowych na 10 języków, obsługując międzynarodowe segmenty klientów bez zwiększania liczby pracowników działu obsługi klienta.
Sprawdzona metoda: AI Smart Ventures przeszkoliło ponad 10 000 osób w ponad 170 językach, wykorzystując skalowalne treści wideo.
Spersonalizowane punkty kontaktu z klientem
Indywidualne podejście na dużą skalę. Spersonalizowane wiadomości wideo na potrzeby odnowień, QBR-ów, rekomendacji funkcji i bieżących kontaktów — bez nagrywania osobnych filmów dla każdego klienta.
Przykład zastosowania: generuj spersonalizowane filmy odnowieniowe, które odnoszą się do indywidualnego sposobu korzystania z produktu i wskaźników sukcesu każdego klienta.
Zweryfikowany wynik: Videoimagem osiągnęło 3-krotny wzrost zaangażowania dzięki spersonalizowanym filmom, tworząc ponad 50 000 spersonalizowanych wideo dla klientów korporacyjnych.
Wsparcie sukcesu klienta
Wzmocnij swój zespół CS spójnym przekazem i ustandaryzowanymi ścieżkami rozmów. Zapewnij materiały szkoleniowe, dzięki którym każdy CSM będzie dostarczał tę samą, wysoką jakość doradztwa, niezależnie od stażu.
Przykład zastosowania: Zbuduj bibliotekę materiałów dla CSM, obejmującą radzenie sobie z zastrzeżeniami, pozycjonowanie funkcji oraz rozmowy dotyczące rozszerzania współpracy.
Najszybciej rozwijający się produkt na G2 nie bez powodu
Od globalnych szkoleń po reklamy wideo, HeyGen umożliwia każdemu (tak, także Tobie) tworzenie wysokiej jakości, skalowalnych treści wideo na każdą potrzebę. Oto niektóre z korzyści, które nasi klienci cenią najbardziej:
Używany przez ponad 100 000 zespołów, które cenią jakość, prostotę i szybkość
Zobacz, jak firmy podobne do Twojej skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnej platformie do przekształcania obrazów w wideo na rynku.
Masz pytania? Mamy odpowiedzi
Czym są filmy do onboardingu klientów?
Filmy onboardingowe dla klientów to materiały edukacyjne, które pomagają nowym użytkownikom szybko rozpocząć pracę z Twoim produktem. Obejmują powitalne wiadomości, samouczki konfiguracji, prezentacje funkcji oraz przewodniki po najlepszych praktykach. HeyGen umożliwia zespołom customer success tworzenie profesjonalnych filmów onboardingowych z wykorzystaniem awatarów AI i syntezy głosu — bez kamer, studiów czy opóźnień produkcyjnych — dzięki czemu możesz skalować edukację klientów wraz z rozwojem bazy klientów.
Jak mogę tworzyć samouczki produktowe bez nagrywania ekranu?
Napisz swój skrypt do tutorialu lub pozwól, aby HeyGengenerator skryptów AIstworzył go na podstawie opisu funkcji. Wybierz awatara AI jako prezentera, dodaj elementy wizualne lub wyróżnienia i wygeneruj wideo. W przypadku demonstracji interfejsu produktu możesz dodać zrzuty ekranu lub nagrania ekranu obok awatara-prezentera. Efektem jest dopracowany materiał instruktażowy bez ręcznego nagrywania ekranu i żmudnej edycji.
Czy mogę aktualizować filmy, gdy zmienia się interfejs użytkownika naszego produktu?
Tak — to jedna z kluczowych zalet HeyGen dla zespołów customer success. Gdy interfejs Twojego produktu się zmienia, po prostu zaktualizuj skrypt, aby odzwierciedlał nowy UI i wygeneruj wideo ponownie. Bez ponownych nagrań, bez koordynacji z zespołami produkcyjnymi. Twoje materiały edukacyjne dla klientów pozostają na bieżąco z roadmapą produktu, zamiast być opóźnione o całe miesiące.
Jak działa wielojęzyczna obsługa klienta?
Utwórz treści dla klientów raz, w swoim głównym języku. Następnie skorzystaj z funkcji translation feature w HeyGen, aby wygenerować wersje w dowolnym z ponad 175 obsługiwanych języków. Tłumaczenie obejmuje klonowanie głosu (dzięki czemu prezenter brzmi naturalnie w każdym języku) oraz synchronizację ruchu ust (lip-sync), aby ruchy ust pasowały do wypowiedzi. Twoi japońscy, niemieccy i hiszpańskojęzyczni klienci otrzymują tę samą, wysokiej jakości ścieżkę wdrożenia.
Czy mogę personalizować filmy dla poszczególnych klientów?
Tak. HeyGen obsługuje dynamiczną personalizację z polami zmiennych dla imion klientów, nazw firm, danych dotyczących użytkowania oraz niestandardowych informacji. Utwórz jeden szablon, a następnie wygeneruj tysiące spersonalizowanych wersji na potrzeby onboardingu, kontaktu w sprawie odnowienia umowy, QBR-ów lub kamieni milowych sukcesu. Videoimagem stworzyło w ten sposób ponad 50 000 spersonalizowanych filmów, osiągając trzykrotny wzrost zaangażowania.
Jak mogę osadzać filmy w naszym centrum pomocy lub bazie wiedzy?
HeyGen eksportuje standardowe pliki wideo MP4 i udostępnia kody osadzania, które działają z każdą platformą centrum pomocy — Zendesk, Intercom, HelpScout, Confluence, Notion lub Twoją własną bazą wiedzy. Przesyłaj filmy bezpośrednio lub osadzaj je za pomocą linku. Twoje materiały edukacyjne dla klientów znajdują się tam, gdzie klienci już szukają pomocy.
Czy treści wideo faktycznie zmniejszą liczbę zgłoszeń do działu wsparcia?
Wyjaśnienia w formie wideo konsekwentnie przewyższają tekst w przypadku złożonych instrukcji dotyczących produktu. Klienci lepiej zapamiętują informacje, szybciej wykonują zadania i zadają mniej pytań uzupełniających. Kluczem jest utrzymanie treści w aktualności — co HeyGen umożliwia, sprawiając, że aktualizacje są natychmiastowe, zamiast wymagać pełnej ponownej produkcji. Zespoły odnotowują znaczący spadek liczby zgłoszeń w obszarach objętych poradnikami wideo.
Jak mogę utrzymać spójną jakość we wszystkich treściach dla klientów?
Brand Kit HeyGen centralizuje Twoją identyfikację wizualną — zatwierdzone kolory, czcionki, logotypy i wybór awatarów. Wybierz spójnego prezentera‑awatar oraz głos dla wszystkich treści skierowanych do klientów. Niezależnie od tego, czy tworzysz sekwencje onboardingowe, samouczki funkcji czy dokumentację pomocy, każdy film automatycznie zachowuje profesjonalne standardy Twojej marki.
Czy wiele osób z mojego zespołu CS może tworzyć treści?
Tak. HeyGen dla firm zawiera zespołowe przestrzenie robocze, w których menedżerowie ds. sukcesu klienta, specjaliści ds. szkoleń oraz zespoły wsparcia mogą współpracować. Wspólne biblioteki zasobów zapewniają wszystkim dostęp do zatwierdzonych elementów marki i szablonów. Ustawienia administracyjne gwarantują spójność, jednocześnie umożliwiając Twojemu zespołowi tworzenie treści na dużą skalę.
Jak szybko mogę tworzyć filmy szkoleniowe dla klientów?
Większość filmów instruktażowych i materiałów onboardingowych powstaje w ciągu kilku minut. Advantive odnotowało 50% skrócenie czasu tworzenia treści, a produkcja lektorskich ścieżek dźwiękowych została zredukowana z kilku dni do 2–3 godzin. Przejście z tradycyjnych harmonogramów produkcji (liczonych w tygodniach) na realizację tego samego dnia oznacza, że treści dla klientów mogą być publikowane równocześnie z wydaniami produktów.
Jakie rodzaje treści dla działu customer success mogę tworzyć?
HeyGen obsługuje praktycznie każdy format wideo skierowany do klientów: sekwencje onboardingowe, samouczki funkcji, prezentacje produktu, materiały pomocy, ogłoszenia o nowych wersjach, spersonalizowaną komunikację, podsumowania QBR, wiadomości dotyczące odnowień, świętowanie kamieni milowych sukcesu oraz szkolenia dla klientów. Jeśli potrafisz napisać scenariusz, HeyGen może stworzyć wideo — w dowolnym języku.
Czy treści moich klientów są bezpieczne?
HeyGen posiada certyfikat SOC 2 Type II i jest zgodny z RODO. Twoje treści są szyfrowane zarówno w trakcie przesyłania, jak i podczas przechowywania. Dla zespołów customer success, które pracują z wrażliwymi informacjami o produktach lub danymi klientów w spersonalizowanych filmach, HeyGen oferuje funkcje zabezpieczeń klasy enterprise, w tym integrację z SSO oraz scentralizowane zarządzanie dostępem.
