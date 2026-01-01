Skaluj produkcję wideo dla klientów bez rozbudowywania zespołu
Kreacje reklamowe, lokalizacja, spersonalizowane kampanie, treści UGC — dostarczaj więcej wideo większej liczbie klientów, w większej liczbie języków, bez zatrudniania dodatkowych montażystów. Zamień produkcję wideo z wąskiego gardła w źródło zysków.
- Bez konieczności podawania karty kredytowej
- Ponad 175 języków
- Zaufany przez czołowe agencje
Problem skalowalności agencji
Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnej platformie tekst‑na‑wideo z AI.
Problem skalowalności agencji
Twój kalendarz treści nie daje wytchnienia. Premiery produktów wymagają wideo. Kanały społecznościowe domagają się codziennych materiałów. Kampanie potrzebują zlokalizowanych kreacji na każdy rynek. Tymczasem tradycyjna produkcja wideo oznacza rezerwację studiów, koordynację pracy ekipy i talentów, tygodnie czekania na montaż — i wyczerpanie budżetu na jedną sesję. Kiedy materiał jest wreszcie gotowy, okazja już minęła. Twoi konkurenci publikują wideo każdego dnia, a ty wciąż tkwisz w preprodukcji. A poprosić kadrę zarządzającą o występ przed kamerą? Powodzenia z tym koszmarem logistycznym.
Rozwiązanie HeyGen
HeyGen zamienia każdego przedstawiciela handlowego w Twojego najlepszego sprzedawcę. Stwórz jeden szablon wideo, a następnie wygeneruj tysiące spersonalizowanych wersji — każdą z imieniem i nazwiskiem potencjalnego klienta, nazwą jego firmy oraz konkretnymi punktami bólu — bez nagrywania ani jednego dodatkowego filmu.Spersonalizowany kontakt sprzedażowy w skali automatyzacji, z zaangażowaniem jak przy relacji 1:1. Buduj biblioteki materiałów sprzedażowych, które pozostają aktualne wraz z rozwojem produktów. Szkol nowych przedstawicieli z wykorzystaniem spójnych komunikatów. Docieraj do globalnych klientów w ich języku. Daj całemu zespołowi narzędzia, by sprzedawał tak skutecznie jak Twoi najlepsi.
Wszystko, czego agencje potrzebują, aby skalować pracę dla klientów
Szybkie tworzenie treści
Przestań wymieniać godziny pracy na pojedyncze wideo. Twórz profesjonalne treści dla klientów w kilka minut — kreacje reklamowe, filmy wyjaśniające, treści na social media i wideo produktowe. Twój zespół może skupić się na strategii i relacjach z klientami, podczas gdy HeyGen zajmuje się skalą produkcji.
• Twórz filmy w kilka minut, a nie dni
• Obsługuj więcej klientów na jednego członka zespołu
• Zwiększaj skalę produkcji bez zwiększania liczby pracowników
Przepływ pracy dla wielu klientów
Zarządzaj wieloma markami z jednej platformy. Każdy klient otrzymuje własny Brand Kit z zatwierdzonymi kolorami, czcionkami, logo i wybranymi awatarami. Przełączaj się między projektami klientów bez mieszania zasobów i ryzyka pomylenia marek.
• Oddzielne zestawy identyfikacji wizualnej dla każdego klienta
• Zorganizowane zarządzanie projektami
• Wyraźne rozdzielenie zasobów
Testowanie kreacji na dużą skalę
Klienci oczekują różnorodności. Daj im ją. Generuj wiele wersji kreacji reklamowych do testów A/B — z różnymi otwarciami, różnymi awatarami i różnymi komunikatami — bez osobnych produkcji dla każdej wersji.
• Wiele wersji kreacji natychmiast
• Testuj więcej, ucz się szybciej
• Brak potrzeby ponownych nagrań dla wariantów
Globalna lokalizacja
Klienci rozwijają działalność międzynarodową? Zlokalizuj ich treści na ponad 175 języków dzięki klonowaniu głosu i synchronizacji ruchu ust. Jedno wideo źródłowe staje się globalną kampanią bez osobnych produkcji dla każdego rynku.
• Klonowanie głosu zachowuje brzmienie marki
• Synchronizacja ruchu ust odpowiada mimice twarzy
• Jedna produkcja, nieograniczona liczba rynków
Treści w stylu UGC
Autentycznie wyglądające treści bez problemów z influencerami. Twórz filmy w stylu UGC które świetnie sprawdzają się w social mediach — formaty testimoniali, reakcje na produkty, swobodne wypowiedzi do kamery — w dużej skali i zawsze na czas.
• Różnorodne opcje awatarów
• Autentyczny, swobodny sposób przekazu
• Skaluj bez konieczności koordynacji z twórcami
Spersonalizowane kampanie
Zamień jedno wideo w tysiące spersonalizowanych wersji na potrzeby kampanii klientów. Dynamiczne zmienne wstawiają imiona, nazwy firm i indywidualne szczegóły. Spersonalizowane wideo które napędza zaangażowanie w skali, jakiej potrzebują klienci.
• Dynamiczna personalizacja
• Generowanie wsadowe
• Gotowe do użycia w kampaniach
Od briefu klienta do gotowych treści w 3 krokach
Skonfiguruj klienta
Utwórz Zestaw marki dla każdego klienta z jego zatwierdzonymi zasobami — kolorami, czcionkami, logotypami i wytycznymi dotyczącymi tonu komunikacji. Po skonfigurowaniu każdy film automatycznie zachowuje spójność z identyfikacją wizualną marki.
Twórz w zawrotnym tempie
Napisz scenariusze samodzielnie lub pozwól AI wygenerować je na podstawie briefów od klienta. Wybierz awatary pasujące do marki klienta. Generuj filmy w kilka minut. Potrzebujesz wariantów? Wygeneruj wiele wersji. Potrzebujesz lokalizacji? Przetłumacz jednym kliknięciem.
Dostarcz i rozlicz
Eksportuj w dowolnym formacie — 16:9, 9:16, 1:1 — na każdą platformę. Dostarczaj materiały klientom szybciej, niż się spodziewali. Rozliczaj się za wartość, którą tworzysz, a nie za godziny, które poświęcasz.
Stworzone dla każdego modelu agencji
Agencje marketingu cyfrowego
Skaluj treści w mediach społecznościowych, kreacje reklamowe i filmy kampanijne bez rozbudowywania zespołu. Dostarczaj więcej każdemu klientowi, pozyskuj nowych i zwiększaj swoje marże.
Przykład zastosowania: generuj ponad 50 filmów na media społecznościowe miesięcznie dla każdego klienta zamiast 5–10, które mogłeś tworzyć wcześniej.
Zweryfikowany wynik: Vision Creative Labs pomogło klientom przejść od 1–2 filmów rocznie do 50–60 dziennie dzięki HeyGen.
Agencje kreatywne
Twórz różne wersje koncepcji, filmy pitchowe i treści kampanii w tempie generowania pomysłów. Testuj więcej kierunków kreatywnych bez ograniczeń produkcyjnych, które hamują eksplorację.
Przykład zastosowania: Wygeneruj 20 kreatywnych wariantów do akceptacji klienta w czasie, w którym wcześniej udawało się przygotować tylko 2.
Agencje lokalizacyjne
Zmień lokalizację z centrum kosztów w źródło zysków. Tłumacz treści wideo klientów na ponad 175 języków z wykorzystaniem klonowania głosu i synchronizacji ruchu ust — szybciej i taniej niż w przypadku tradycyjnego dubbingu.
Przykład zastosowania: Zlokalizuj kampanie klientów na 15 języków w ciągu kilku godzin zamiast tygodni.
Zweryfikowany wynik: Attention Grabbing Media skróciło czas produkcji z 3 dni do zaledwie kilku godzin, jednocześnie rozszerzając zasięg na ponad 10 nowych języków.
Firmy produkcji wideo
Dodaj produkcję opartą na AI jako nową linię usług. Zapewnij klientom szybszą realizację zleceń, więcej wariantów oraz globalną lokalizację, uzupełniając tradycyjne możliwości produkcyjne.
Przykład zastosowania: oferuj pakiety „szybkich treści” na social media i kanały cyfrowe, obok premiumowej tradycyjnej produkcji.
Agencje performance marketingu
Skuteczne testowanie kreacji wymaga ich dużej liczby. Generuj warianty reklam na szeroką skalę, aby móc testować więcej, szybciej wyciągać wnioski i optymalizować kampanie klientów w oparciu o realne wyniki.
Przykład zastosowania: przygotuj 100 wersji reklam do testów kreacji na różnych platformach, dla różnych odbiorców i komunikatów.
Zweryfikowany wynik: Videoimagem wyprodukowało ponad 50 000 spersonalizowanych filmów dla AB InBev, osiągając 3-krotny wzrost zaangażowania.
Agencje personalizacji
Realizuj spersonalizowane kampanie wideo na dużą skalę. Dynamiczna personalizacja z wykorzystaniem imion, nazw firm i indywidualnych danych — tysiące unikalnych filmów z pojedynczych szablonów.
Przykład zastosowania: Twórz spersonalizowane kampanie wideo na potrzeby programów ABM dla klientów, obejmujące tysiące odbiorców.
Najszybciej rozwijający się produkt na G2 — i to nie bez powodu
Od globalnych szkoleń po reklamy wideo, HeyGen umożliwia każdemu (tak, także Tobie) tworzenie wysokiej jakości, skalowalnych treści wideo na każdą potrzebę. Oto niektóre z korzyści, które nasi klienci cenią najbardziej:
Używany przez ponad 100 000 zespołów, które cenią jakość, prostotę i szybkość
Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnej platformie do przekształcania obrazów w wideo na rynku.
Masz pytania? Mamy odpowiedzi
W jaki sposób agencje wykorzystują HeyGen do skalowania produkcji wideo?
Agencje korzystają z HeyGen, aby zwielokrotnić swoje moce produkcyjne bez konieczności zatrudniania nowych osób. Zamiast wymieniać godziny pracy na pojedyncze filmy, zespoły tworzą treści w kilka minut — kreacje reklamowe, filmy do social mediów, lokalizacje, spersonalizowane kampanie. Vision Creative Labs przeszło od dostarczania 1–2 filmów rocznie na klienta do 50–60 dziennie. Ekonomia produkcji wideo w agencjach zmienia się fundamentalnie, gdy czas realizacji spada z dni do minut.
Czy mogę zarządzać wieloma markami klientów w HeyGen?
Tak. HeyGen for Business obsługuje wiele zestawów Brand Kit, z których każdy ma własne zatwierdzone zasoby — kolory, czcionki, logotypy i wybór awatarów. Przełączaj się między projektami klientów bez mieszania zasobów. Treści każdego klienta automatycznie zachowują ich standardy marki, co skraca czas kontroli jakości i eliminuje ryzyko pomyłek w identyfikacji marki.
W jaki sposób HeyGen wspiera testowanie kreacji dla klientów?
Generuj wiele kreatywnych wariantów w mgnieniu oka. Różne hooki, różne awatary, różne komunikaty, różne formaty — bez osobnych produkcji dla każdej wersji. Agencje raportują testowanie 10–20 razy większej liczby koncepcji kreatywnych niż przy tradycyjnej produkcji, co przekłada się na skuteczniejsze kampanie i bardziej data‑driven optymalizację.
Czy mogę lokalizować treści klientów na wiele języków?
Tak — to jedno z głównych zastosowań dla agencji. Twórz treści w języku podstawowym, a następnie użyj funkcji tłumaczenia HeyGen, aby wygenerować wersje w dowolnym z ponad 175 obsługiwanych języków. Tłumaczenie obejmuje klonowanie głosu i synchronizację ruchu ust. Attention Grabbing Media rozszerzyła działalność na ponad 10 nowych rynków językowych, skracając czas produkcji z 3 dni do zaledwie kilku godzin.
Jak tworzyć treści w stylu UGC dla klientów?
Tak. Oprócz prospectingu, HeyGen zasila kompletne biblioteki materiałów wspierających sprzedaż. Twórz prezentacje produktów, filmy z pozycjonowaniem względem konkurencji, przewodniki dotyczące radzenia sobie z zastrzeżeniami oraz podsumowania historii klientów. Gdy produkty lub komunikaty się zmieniają, zaktualizuj skrypt i wygeneruj materiał ponownie — Twoja biblioteka pozostaje aktualna bez ponownego nagrywania. Zespoły zgłaszają znacząco szybsze aktualizacje treści w porównaniu z tradycyjną produkcją wideo.
Czy mogę oferować klientom spersonalizowane kampanie wideo?
Tak. HeyGen obsługuje dynamiczną personalizację z polami zmiennych dla imion, firm i niestandardowych danych. Stwórz jeden szablon i wygeneruj tysiące spersonalizowanych wersji na potrzeby kampanii ABM dla klientów, programów direct mail lub działań sprzedażowych. Videoimagem wyprodukowało ponad 50 000 spersonalizowanych filmów dla AB InBev, osiągając trzykrotny wzrost zaangażowania.
Jak działają ceny i marże w przypadku korzystania z usługi przez agencje?
Model oparty na kredytach w HeyGen pozwala tworzyć więcej treści za mniejsze pieniądze niż przy tradycyjnych kosztach produkcji. Większość agencji rozlicza klientów za dostarczaną wartość (wyprodukowane filmy, uruchomione kampanie, osiągnięte wyniki), a nie za czas pracy. Różnica między Twoimi kosztami w HeyGen a kwotą fakturowaną klientowi staje się marżą zysku. Agencje zgłaszają znaczącą poprawę wyników finansowych w porównaniu z tradycyjnymi modelami produkcji.
Jak szybko mogę dostarczyć treści klientowi?
Większość filmów generuje się w ciągu kilku minut. Attention Grabbing Media zgłosiło skrócenie cykli produkcyjnych z 3 dni do zaledwie kilku godzin. Przejście od tradycyjnych harmonogramów (tygodnie) do realizacji tego samego dnia całkowicie zmienia relacje z klientami — stajesz się agencją, która dowozi, a nie tą, która prosi o przedłużenie terminów.
Czy cały mój zespół może korzystać z HeyGen?
Tak. HeyGen zapewnia śledzenie wyświetleń i analitykę zaangażowania, dzięki czemu wiesz, którzy potencjalni klienci obejrzeli Twoje filmy, jak długo je oglądali i kiedy. Wykorzystaj te dane intencyjne, aby priorytetyzować follow‑upy — osoby, które obejrzą Twój film do końca, są prawdopodobnie bardziej zainteresowane niż te, które go w ogóle nie otworzą. Integracja z Twoim CRM sprawia, że te dane są na bieżąco powiązane z rekordami szans sprzedażowych.
Jakie rodzaje treści dla klientów mogę tworzyć?
HeyGen obsługuje praktycznie każdy format wideo, jaki tworzą agencje: kreacje reklamowe, treści do social mediów, filmy produktowe, explainer video, referencje, treści w stylu UGC, spersonalizowane kampanie, zlokalizowane wersje, materiały szkoleniowe i wiele więcej. Jeśli Twoi klienci potrzebują treści wideo, HeyGen może je stworzyć szybciej niż tradycyjne metody.
Jak to wypada w porównaniu z tradycyjną produkcją wideo?
Tradycyjna produkcja wymaga scenariusza, storyboardu, aktorów, sprzętu, nagrań i montażu — od kilku dni do nawet kilku tygodni na jeden projekt. HeyGen tworzy porównywalnej jakości materiały w kilka minut. Dla agencji oznacza to możliwość obsługi 10–50 razy większej liczby zleceń tym samym zespołem, pozyskiwanie większej liczby klientów i poprawę marż. Agencje, które dziś wygrywają, to te, które nauczyły się skalować. HeyGen jest narzędziem, dzięki któremu to robią.
Czy treści klientów są bezpieczne?
HeyGen posiada certyfikat SOC 2 Type II i jest zgodny z RODO. Twoje treści są szyfrowane zarówno w trakcie przesyłania, jak i podczas przechowywania. Dla zespołów sprzedaży pracujących z wrażliwymi informacjami o transakcjach lub materiałami konkurencyjnymi, HeyGen oferuje funkcje bezpieczeństwa klasy enterprise, w tym integrację SSO i scentralizowane zarządzanie dostępem. Nie wykorzystujemy Twoich treści do trenowania naszych modeli AI.
Historie klientów
- Vision Creative Labs: 50–60 filmów dziennie
- Przyciągające uwagę media: produkcja 3x szybsza
- Wideoobraz: 3x większe zaangażowanie
- AI Smart Ventures: ponad 10 000 przeszkolonych osób
- Ogilvy: Spersonalizowane kampanie
- Publicis Groupe: globalny zasięg
- HubSpot: Wideo AI na dużą skalę
- Advantive: tworzenie treści szybsze o 50%
- Workday: lokalizacja w kilka minut
