Skaluj produkcję wideo dla klientów bez rozbudowywania zespołu

Kreacje reklamowe, lokalizacja, spersonalizowane kampanie, treści UGC — dostarczaj więcej wideo większej liczbie klientów, w większej liczbie języków, bez zatrudniania dodatkowych montażystów. Zamień produkcję wideo z wąskiego gardła w źródło zysków.

  • Bez konieczności podawania karty kredytowej
  • Ponad 175 języków
  • Zaufany przez czołowe agencje
Zacznij tworzyć za darmo
120,224,656Wygenerowane filmy
93,870,630Wygenerowane awatary
16,534,545Przetłumaczone filmy
Workday
coursera
miro
hubspot
Bosch
Intel
komatsu
Zaufanie milionów na całym świecie w ożywianie ich historii.

Problem skalowalności agencji

Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnej platformie tekst‑na‑wideo z AI.

Rozpocznij za darmo
Problem skalowalności agencji

Twój kalendarz treści nie daje wytchnienia. Premiery produktów wymagają wideo. Kanały społecznościowe domagają się codziennych materiałów. Kampanie potrzebują zlokalizowanych kreacji na każdy rynek. Tymczasem tradycyjna produkcja wideo oznacza rezerwację studiów, koordynację pracy ekipy i talentów, tygodnie czekania na montaż — i wyczerpanie budżetu na jedną sesję. Kiedy materiał jest wreszcie gotowy, okazja już minęła. Twoi konkurenci publikują wideo każdego dnia, a ty wciąż tkwisz w preprodukcji. A poprosić kadrę zarządzającą o występ przed kamerą? Powodzenia z tym koszmarem logistycznym.

Z HeyGen

Rozwiązanie HeyGen

Rozwiązanie HeyGen

HeyGen zamienia każdego przedstawiciela handlowego w Twojego najlepszego sprzedawcę. Stwórz jeden szablon wideo, a następnie wygeneruj tysiące spersonalizowanych wersji — każdą z imieniem i nazwiskiem potencjalnego klienta, nazwą jego firmy oraz konkretnymi punktami bólu — bez nagrywania ani jednego dodatkowego filmu.Spersonalizowany kontakt sprzedażowy w skali automatyzacji, z zaangażowaniem jak przy relacji 1:1. Buduj biblioteki materiałów sprzedażowych, które pozostają aktualne wraz z rozwojem produktów. Szkol nowych przedstawicieli z wykorzystaniem spójnych komunikatów. Docieraj do globalnych klientów w ich języku. Daj całemu zespołowi narzędzia, by sprzedawał tak skutecznie jak Twoi najlepsi.

Wszystko, czego agencje potrzebują, aby skalować pracę dla klientów

Rozpocznij za darmo

Szybkie tworzenie treści

Przestań wymieniać godziny pracy na pojedyncze wideo. Twórz profesjonalne treści dla klientów w kilka minut — kreacje reklamowe, filmy wyjaśniające, treści na social media i wideo produktowe. Twój zespół może skupić się na strategii i relacjach z klientami, podczas gdy HeyGen zajmuje się skalą produkcji.

• Twórz filmy w kilka minut, a nie dni

• Obsługuj więcej klientów na jednego członka zespołu

• Zwiększaj skalę produkcji bez zwiększania liczby pracowników

Rozpocznij za darmo →
A digital interface shows a woman presenting a video on the right, and text on the left describing easy video content creation using a custom voice.

Przepływ pracy dla wielu klientów

Zarządzaj wieloma markami z jednej platformy. Każdy klient otrzymuje własny Brand Kit z zatwierdzonymi kolorami, czcionkami, logo i wybranymi awatarami. Przełączaj się między projektami klientów bez mieszania zasobów i ryzyka pomylenia marek.

• Oddzielne zestawy identyfikacji wizualnej dla każdego klienta

• Zorganizowane zarządzanie projektami

• Wyraźne rozdzielenie zasobów

Rozpocznij za darmo →
A video sharing menu with a highlighted 'Copy link' button partially covers a video of a man speaking.

Testowanie kreacji na dużą skalę

Klienci oczekują różnorodności. Daj im ją. Generuj wiele wersji kreacji reklamowych do testów A/B — z różnymi otwarciami, różnymi awatarami i różnymi komunikatami — bez osobnych produkcji dla każdej wersji.

• Wiele wersji kreacji natychmiast

• Testuj więcej, ucz się szybciej

• Brak potrzeby ponownych nagrań dla wariantów

Rozpocznij za darmo →
User interface for creating a 15-second TikTok video, featuring "James" as the selected avatar, video settings, and a large image of the avatar.

Globalna lokalizacja

Klienci rozwijają działalność międzynarodową? Zlokalizuj ich treści na ponad 175 języków dzięki klonowaniu głosu i synchronizacji ruchu ust. Jedno wideo źródłowe staje się globalną kampanią bez osobnych produkcji dla każdego rynku.

• Klonowanie głosu zachowuje brzmienie marki

• Synchronizacja ruchu ust odpowiada mimice twarzy

• Jedna produkcja, nieograniczona liczba rynków

Rozpocznij za darmo →
Video content localized into Spanish and Chinese, displayed with a menu of 170+ languages including English.

Treści w stylu UGC

Autentycznie wyglądające treści bez problemów z influencerami. Twórz filmy w stylu UGC które świetnie sprawdzają się w social mediach — formaty testimoniali, reakcje na produkty, swobodne wypowiedzi do kamery — w dużej skali i zawsze na czas.

• Różnorodne opcje awatarów

• Autentyczny, swobodny sposób przekazu

• Skaluj bez konieczności koordynacji z twórcami

Rozpocznij za darmo →
Smiling woman presenting a LUXIA dropper bottle on camera, with an inset of the bottle.

Spersonalizowane kampanie

Zamień jedno wideo w tysiące spersonalizowanych wersji na potrzeby kampanii klientów. Dynamiczne zmienne wstawiają imiona, nazwy firm i indywidualne szczegóły. Spersonalizowane wideo które napędza zaangażowanie w skali, jakiej potrzebują klienci.

• Dynamiczna personalizacja

• Generowanie wsadowe

• Gotowe do użycia w kampaniach

Rozpocznij za darmo →
A UI showing three cards with women presenters for marketing and corporate communications, plus a Sophie Park profile.

Od briefu klienta do gotowych treści w 3 krokach

Rozpocznij za darmo
Krok 1

Skonfiguruj klienta

Utwórz Zestaw marki dla każdego klienta z jego zatwierdzonymi zasobami — kolorami, czcionkami, logotypami i wytycznymi dotyczącymi tonu komunikacji. Po skonfigurowaniu każdy film automatycznie zachowuje spójność z identyfikacją wizualną marki.

Rozpocznij za darmo
A woman in a green track jacket appears within a video recording frame, showing a red stop button, timer, and a blue-green play icon.
Krok 2

Twórz w zawrotnym tempie

Napisz scenariusze samodzielnie lub pozwól AI wygenerować je na podstawie briefów od klienta. Wybierz awatary pasujące do marki klienta. Generuj filmy w kilka minut. Potrzebujesz wariantów? Wygeneruj wiele wersji. Potrzebujesz lokalizacji? Przetłumacz jednym kliknięciem.

Rozpocznij za darmo
A blonde woman in a green top next to an "Edit Look" button and a "FaceSwap" panel displaying an upload option and multiple female faces.
Krok 3

Dostarcz i rozlicz

Eksportuj w dowolnym formacie — 16:9, 9:16, 1:1 — na każdą platformę. Dostarczaj materiały klientom szybciej, niż się spodziewali. Rozliczaj się za wartość, którą tworzysz, a nie za godziny, które poświęcasz.

Rozpocznij za darmo
A portrait of a woman in a green jacket against a blue background, with a cartoon cursor pointing to a "Save as New" button.

Stworzone dla każdego modelu agencji

Rozpocznij za darmo
Agencje marketingu cyfrowego

Skaluj treści w mediach społecznościowych, kreacje reklamowe i filmy kampanijne bez rozbudowywania zespołu. Dostarczaj więcej każdemu klientowi, pozyskuj nowych i zwiększaj swoje marże.

Przykład zastosowania: generuj ponad 50 filmów na media społecznościowe miesięcznie dla każdego klienta zamiast 5–10, które mogłeś tworzyć wcześniej.

Zweryfikowany wynik: Vision Creative Labs pomogło klientom przejść od 1–2 filmów rocznie do 50–60 dziennie dzięki HeyGen.

Agencje kreatywne

Twórz różne wersje koncepcji, filmy pitchowe i treści kampanii w tempie generowania pomysłów. Testuj więcej kierunków kreatywnych bez ograniczeń produkcyjnych, które hamują eksplorację.

Przykład zastosowania: Wygeneruj 20 kreatywnych wariantów do akceptacji klienta w czasie, w którym wcześniej udawało się przygotować tylko 2.

Agencje lokalizacyjne

Zmień lokalizację z centrum kosztów w źródło zysków. Tłumacz treści wideo klientów na ponad 175 języków z wykorzystaniem klonowania głosu i synchronizacji ruchu ust — szybciej i taniej niż w przypadku tradycyjnego dubbingu.

Przykład zastosowania: Zlokalizuj kampanie klientów na 15 języków w ciągu kilku godzin zamiast tygodni.

Zweryfikowany wynik: Attention Grabbing Media skróciło czas produkcji z 3 dni do zaledwie kilku godzin, jednocześnie rozszerzając zasięg na ponad 10 nowych języków.

Firmy produkcji wideo

Dodaj produkcję opartą na AI jako nową linię usług. Zapewnij klientom szybszą realizację zleceń, więcej wariantów oraz globalną lokalizację, uzupełniając tradycyjne możliwości produkcyjne.

Przykład zastosowania: oferuj pakiety „szybkich treści” na social media i kanały cyfrowe, obok premiumowej tradycyjnej produkcji.

Agencje performance marketingu

Skuteczne testowanie kreacji wymaga ich dużej liczby. Generuj warianty reklam na szeroką skalę, aby móc testować więcej, szybciej wyciągać wnioski i optymalizować kampanie klientów w oparciu o realne wyniki.

Przykład zastosowania: przygotuj 100 wersji reklam do testów kreacji na różnych platformach, dla różnych odbiorców i komunikatów.

Zweryfikowany wynik: Videoimagem wyprodukowało ponad 50 000 spersonalizowanych filmów dla AB InBev, osiągając 3-krotny wzrost zaangażowania.

Agencje personalizacji

Realizuj spersonalizowane kampanie wideo na dużą skalę. Dynamiczna personalizacja z wykorzystaniem imion, nazw firm i indywidualnych danych — tysiące unikalnych filmów z pojedynczych szablonów.

Przykład zastosowania: Twórz spersonalizowane kampanie wideo na potrzeby programów ABM dla klientów, obejmujące tysiące odbiorców.

G24.8Ponad 1000 recenzji

Najszybciej rozwijający się produkt na G2 — i to nie bez powodu

Od globalnych szkoleń po reklamy wideo, HeyGen umożliwia każdemu (tak, także Tobie) tworzenie wysokiej jakości, skalowalnych treści wideo na każdą potrzebę. Oto niektóre z korzyści, które nasi klienci cenią najbardziej:

10×wzrost szybkości produkcji wideo
5Xwzrost tworzenia wideo
40% wzrost czasu oglądania wideo
5Xzwrot z wydatków na reklamę
G2 badgeG2 badgeG2 badgeG2 badgeG2 badge

Używany przez ponad 100 000 zespołów, które cenią jakość, prostotę i szybkość

Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnej platformie do przekształcania obrazów w wideo na rynku.

Miro
"Dzięki temu nasi autorzy zyskali taki sam poziom swobody twórczej w procesie, jaki ja mam w przypadku wizualnych form opowiadania historii."

Steve Sowrey, Projektant materiałów edukacyjnych
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Magiczny moment dla mnie nastąpił, gdy zrozumiałem, że ten film, który nagrywałem co tydzień, mogę zrobić inaczej. Nagle uświadomiliśmy sobie, że mogę napisać scenariusz, wysłać go i już nigdy więcej nie muszę stawać przed kamerą."

Roger Hirst, Współzałożyciel
play buttonWatch video
Workday
"To, co uwielbiam w HeyGen, to fakt, że nie muszę już odmawiać żadnych projektów. To tak, jakbyśmy powiększyli nasz zespół – możemy zrobić znacznie więcej, korzystając z tych samych zasobów."

Justin Meisinger, Kierownik programu
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy

Masz pytania? Mamy odpowiedzi

W jaki sposób agencje wykorzystują HeyGen do skalowania produkcji wideo?

Agencje korzystają z HeyGen, aby zwielokrotnić swoje moce produkcyjne bez konieczności zatrudniania nowych osób. Zamiast wymieniać godziny pracy na pojedyncze filmy, zespoły tworzą treści w kilka minut — kreacje reklamowe, filmy do social mediów, lokalizacje, spersonalizowane kampanie. Vision Creative Labs przeszło od dostarczania 1–2 filmów rocznie na klienta do 50–60 dziennie. Ekonomia produkcji wideo w agencjach zmienia się fundamentalnie, gdy czas realizacji spada z dni do minut.

Czy mogę zarządzać wieloma markami klientów w HeyGen?

Tak. HeyGen for Business obsługuje wiele zestawów Brand Kit, z których każdy ma własne zatwierdzone zasoby — kolory, czcionki, logotypy i wybór awatarów. Przełączaj się między projektami klientów bez mieszania zasobów. Treści każdego klienta automatycznie zachowują ich standardy marki, co skraca czas kontroli jakości i eliminuje ryzyko pomyłek w identyfikacji marki.

W jaki sposób HeyGen wspiera testowanie kreacji dla klientów?

Generuj wiele kreatywnych wariantów w mgnieniu oka. Różne hooki, różne awatary, różne komunikaty, różne formaty — bez osobnych produkcji dla każdej wersji. Agencje raportują testowanie 10–20 razy większej liczby koncepcji kreatywnych niż przy tradycyjnej produkcji, co przekłada się na skuteczniejsze kampanie i bardziej data‑driven optymalizację.

Czy mogę lokalizować treści klientów na wiele języków?

Tak — to jedno z głównych zastosowań dla agencji. Twórz treści w języku podstawowym, a następnie użyj funkcji tłumaczenia HeyGen, aby wygenerować wersje w dowolnym z ponad 175 obsługiwanych języków. Tłumaczenie obejmuje klonowanie głosu i synchronizację ruchu ust. Attention Grabbing Media rozszerzyła działalność na ponad 10 nowych rynków językowych, skracając czas produkcji z 3 dni do zaledwie kilku godzin.

Jak tworzyć treści w stylu UGC dla klientów?

Tak. Oprócz prospectingu, HeyGen zasila kompletne biblioteki materiałów wspierających sprzedaż. Twórz prezentacje produktów, filmy z pozycjonowaniem względem konkurencji, przewodniki dotyczące radzenia sobie z zastrzeżeniami oraz podsumowania historii klientów. Gdy produkty lub komunikaty się zmieniają, zaktualizuj skrypt i wygeneruj materiał ponownie — Twoja biblioteka pozostaje aktualna bez ponownego nagrywania. Zespoły zgłaszają znacząco szybsze aktualizacje treści w porównaniu z tradycyjną produkcją wideo.

Czy mogę oferować klientom spersonalizowane kampanie wideo?

Tak. HeyGen obsługuje dynamiczną personalizację z polami zmiennych dla imion, firm i niestandardowych danych. Stwórz jeden szablon i wygeneruj tysiące spersonalizowanych wersji na potrzeby kampanii ABM dla klientów, programów direct mail lub działań sprzedażowych. Videoimagem wyprodukowało ponad 50 000 spersonalizowanych filmów dla AB InBev, osiągając trzykrotny wzrost zaangażowania.

Jak działają ceny i marże w przypadku korzystania z usługi przez agencje?

Model oparty na kredytach w HeyGen pozwala tworzyć więcej treści za mniejsze pieniądze niż przy tradycyjnych kosztach produkcji. Większość agencji rozlicza klientów za dostarczaną wartość (wyprodukowane filmy, uruchomione kampanie, osiągnięte wyniki), a nie za czas pracy. Różnica między Twoimi kosztami w HeyGen a kwotą fakturowaną klientowi staje się marżą zysku. Agencje zgłaszają znaczącą poprawę wyników finansowych w porównaniu z tradycyjnymi modelami produkcji.

Jak szybko mogę dostarczyć treści klientowi?

Większość filmów generuje się w ciągu kilku minut. Attention Grabbing Media zgłosiło skrócenie cykli produkcyjnych z 3 dni do zaledwie kilku godzin. Przejście od tradycyjnych harmonogramów (tygodnie) do realizacji tego samego dnia całkowicie zmienia relacje z klientami — stajesz się agencją, która dowozi, a nie tą, która prosi o przedłużenie terminów.

Czy cały mój zespół może korzystać z HeyGen?

Tak. HeyGen zapewnia śledzenie wyświetleń i analitykę zaangażowania, dzięki czemu wiesz, którzy potencjalni klienci obejrzeli Twoje filmy, jak długo je oglądali i kiedy. Wykorzystaj te dane intencyjne, aby priorytetyzować follow‑upy — osoby, które obejrzą Twój film do końca, są prawdopodobnie bardziej zainteresowane niż te, które go w ogóle nie otworzą. Integracja z Twoim CRM sprawia, że te dane są na bieżąco powiązane z rekordami szans sprzedażowych.

Jakie rodzaje treści dla klientów mogę tworzyć?

HeyGen obsługuje praktycznie każdy format wideo, jaki tworzą agencje: kreacje reklamowe, treści do social mediów, filmy produktowe, explainer video, referencje, treści w stylu UGC, spersonalizowane kampanie, zlokalizowane wersje, materiały szkoleniowe i wiele więcej. Jeśli Twoi klienci potrzebują treści wideo, HeyGen może je stworzyć szybciej niż tradycyjne metody.

Jak to wypada w porównaniu z tradycyjną produkcją wideo?

Tradycyjna produkcja wymaga scenariusza, storyboardu, aktorów, sprzętu, nagrań i montażu — od kilku dni do nawet kilku tygodni na jeden projekt. HeyGen tworzy porównywalnej jakości materiały w kilka minut. Dla agencji oznacza to możliwość obsługi 10–50 razy większej liczby zleceń tym samym zespołem, pozyskiwanie większej liczby klientów i poprawę marż. Agencje, które dziś wygrywają, to te, które nauczyły się skalować. HeyGen jest narzędziem, dzięki któremu to robią.

Czy treści klientów są bezpieczne?

HeyGen posiada certyfikat SOC 2 Type II i jest zgodny z RODO. Twoje treści są szyfrowane zarówno w trakcie przesyłania, jak i podczas przechowywania. Dla zespołów sprzedaży pracujących z wrażliwymi informacjami o transakcjach lub materiałami konkurencyjnymi, HeyGen oferuje funkcje bezpieczeństwa klasy enterprise, w tym integrację SSO i scentralizowane zarządzanie dostępem. Nie wykorzystujemy Twoich treści do trenowania naszych modeli AI.

Poznaj więcej rozwiązań

Use Cases

Tools

Historie klientów

Zacznij skalować produkcję wideo dla klientów już dziś

Przestań wybierać między jakością a skalą. Twórz profesjonalne treści wideo dla klientów w kilka minut, błyskawicznie lokalizuj je na rynki zagraniczne i dostarczaj więcej materiałów większej liczbie klientów, nie przeciążając swojego zespołu. Dołącz do agencji takich jak Ogilvy, Publicis i Vision Creative Labs, które zrewolucjonizowały swoje możliwości produkcyjne.

Get started for free
  • Bez konieczności podawania karty kredytowej
  • Ponad 175 języków
  • Możesz zrezygnować w każdej chwili
CTA background
Produkcja wideo dla agencji | Skaluj treści klientów | HeyGen