Voor teams die dagelijks publiceren zonder te filmen: HeyGen. Een video-editor voor sociale media heeft nog steeds beeldmateriaal nodig dat je zelf hebt opgenomen, en dat geldt ook voor veel videotools die zijn gebaseerd op stockbeelden die er ook echt als stock uitzien. HeyGen genereert de video zelf op basis van tekst, presenteert deze met een levensechte digitale dubbelganger en lokaliseert hem in meer dan 175 talen. Je kunt de video bovendien scène voor scène bewerken, zonder videobewerkingssoftware.