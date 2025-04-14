Met de social media videomaker van HeyGen zet je een getypte script om in hoogwaardige, kant-en-klare video’s om te posten, zonder dat je hoeft te filmen of ervaring met videobewerking nodig hebt. Maak Reels, TikTok-video’s, Shorts en LinkedIn-berichten allemaal vanuit één plek.
Features of HeyGen's Social Media Video Maker
Socialmediavideo’s uit één script
Typ een idee ter lengte van een bijschrift of plak een volledig script, en de text to video engine bouwt er automatisch scènes, voice-over en tempo omheen. Zo maak je in enkele minuten een socialmediavideo in plaats van een hele avond op een tijdlijn te verliezen, en blijft elke scène als tekst bewerkbaar.
Standaardformaten voor elk socialmediaplatform
Genereer dezelfde videoclips in 9:16 voor TikTok en Reels, 1:1 voor feeds en 16:9 voor YouTube. Pas het formaat van je video aan voor elk socialmediaplatform zonder handmatig bijsnijden, zodat je onderwerp in het midden blijft en je ondertitels op elk telefoonscherm goed leesbaar zijn.
Automatische ondertiteling voor kijken zonder geluid
De meeste socialmediagebruikers kijken zonder geluid, daarom zorgt de ingebouwde ondertitelgenerator automatisch voor nauwkeurige, fraai vormgegeven ondertitels bij elke videoclip. Berichten met ondertiteling houden de aandacht langer vast en leveren meer videoweergaven op van kijkers die voorbij scrollen met het geluid uit.
Een consistente presentator, geen camera nodig
Neem één clip van 15 seconden op en HeyGen maakt een levensechte digitale dubbelganger die elke post in jouw stem en stijl presenteert. Maak dagelijks professioneel ogende video’s zonder lampen op te zetten, takes opnieuw op te nemen of voor de camera te staan op dagen dat je daar geen zin in hebt.
Van prompt naar video met Video Agent
Geef de AI-videogenerator een onderwerp, link of briefing, en Video Agent schrijft het script, kiest geanimeerde videoscènes en AI‑B‑roll in plaats van generieke stockvideo en rendert een complete post. Bekijk het creatieve plan voordat er iets wordt gerenderd en maak vervolgens in één sessie meerdere video’s achter elkaar.
Trend cycles move faster than filming schedules. Type the hook, let the reel generator build vertical scenes from customizable video templates, and create engaging videos the same afternoon the trend appears.Explore Tool
Om het algoritme van TikTok te voeden, moet je meerdere keren per week posten. Zet je praatpunten om in korte verticale clips met hooks, ondertiteling en jump cuts, en maak je video’s volgens planning zonder ooit een camera-app te hoeven openen.
Lange scripts bevatten tientallen korte hooks. Hergebruik blogposts, podcasts of webinar-notities als YouTube Shorts met strak tempo en opvallende ondertitels, en verander één videoproject in een volle week aan kanaalactiviteit.Explore Tool
Geschreven berichten vallen nauwelijks op in professionele feeds. Breng je visie over in een video met presentator, met je naam en functietitel in beeld, zodat prospects al een gezicht bij je hebben nog vóór het eerste gesprek.
Lanceringen moesten vroeger wachten op productieteams. Schrijf je aanbod uit, genereer varianten van je socialmedia-advertenties voor elk kanaal en maak op de lanceringsdag vanuit één script een Facebook-video, een Instagram-promotie en een LinkedIn-versie.
Template-editors blijven vaak bij één taal. HeyGen vertaalt je afgewerkte videocontent voor social media naar meer dan 175 talen, met gesynchroniseerde lipbewegingen en je gekloonde stem, zodat dezelfde social content elke markt bereikt waarin je actief bent.Tool verkennen
Hoe de social media-videomaker werkt
Maak online in vier stappen een socialmediavideo, beginnend met gratis templates of een leeg script. De meeste mensen maken hun video en publiceren deze binnen vijftien minuten.
Blader door socialmediavideosjablonen en kies vervolgens het formaat dat past bij jouw specifieke socialmediaplatform.
Beschrijf de video die je wilt maken, of plak je hook en gesprekspunten en laat de AI de rest uitwerken.
Voeg ondertiteling, muziek, merkkleuren en een presentator toe. De editor is eenvoudig te gebruiken: bewerk je video door de tekst aan te passen.
Download in MP4 tot 4K, of pas eerst het formaat van dezelfde video aan voor elk ander kanaal.
Een AI social media videomaker is een tool voor het maken van video’s die tekst omzet in een kant-en-klare video voor social media. Jij typt een script, de online videomaker bouwt de scènes, voice-over en ondertiteling, en jij exporteert platformklare clips voor Reels, Shorts en LinkedIn, plus uitlegvideo’s en educatieve video’s, zonder dat je videobewerkingssoftware hoeft te leren.
Niet als ze jouw identiteit uitdragen. HeyGen's Avatar V model bouwt jouw digitale dubbelganger op basis van een clip van 15 seconden en zorgt ervoor dat je gezicht, stem en manier van spreken in elke post consistent blijven. G2 beoordeelt het als het meest realistische model op de markt, zodat je krachtige socialmediavideo’s publiceert die echt op jou lijken.
Genereer de video één keer en pas daarna het formaat aan in de editor. HeyGen kadert dezelfde clip opnieuw in 9:16, 1:1 en 16:9, met bijschriften die worden verplaatst en het juiste socialmediavideoformaat per platform toegepast, zodat één script verandert in native posts op al je kanalen.
Het gratis social media videomaker-abonnement van HeyGen bevat drie gratis video-exporten per maand met watermerk, genoeg om de kwaliteit te testen op echte posts. Het gratis abonnement biedt toegang tot de volledige editor, waardoor je het ook als gratis video-editor kunt gebruiken tijdens je evaluatie. Betaalde abonnementen verwijderen het watermerk – de beperking waar makers in elke online community-thread over vallen – en exporteren schone MP4’s in HD of 4K.
Gebruik 9:16 verticaal voor TikTok, Reels en Shorts. Vierkant 1:1 werkt goed voor video’s in de feeds van Facebook en LinkedIn. Houd je video’s kort, onder de 60 seconden, met de hook in de eerste drie seconden, omdat dat ongeveer de tijd is die je hebt voordat een kijker verder scrollt. HeyGen exporteert elke beeldverhouding vanuit één project, zodat je je videocontent maar één keer hoeft te maken en het overal kunt publiceren.
Bundel je videoproductie. Schrijf vijf scripts in één sessie, maak socialmediavideo’s met dezelfde digitale presentator en hetzelfde merktemplates, en plan de exports in voor al je socialmediakanalen. Er komt geen opname aan te pas, zodat je je socialmediakalender loskoppelt van draaidagen.
Voor teams die dagelijks publiceren zonder te filmen: HeyGen. Een video-editor voor sociale media heeft nog steeds beeldmateriaal nodig dat je zelf hebt opgenomen, en dat geldt ook voor veel videotools die zijn gebaseerd op stockbeelden die er ook echt als stock uitzien. HeyGen genereert de video zelf op basis van tekst, presenteert deze met een levensechte digitale dubbelganger en lokaliseert hem in meer dan 175 talen. Je kunt de video bovendien scène voor scène bewerken, zonder videobewerkingssoftware.
Ja, en op een schaal die de meeste teams handmatig nooit halen. Bureau Vision Creative Labs gebruikte HeyGen als hun tool voor het maken van socialmediavideo’s en bracht klanten van één of twee video’s per jaar naar 50–60 sterke video’s per dag, waarmee ze kanalen vulden die eerder leeg bleven. Lees het verhaal van Vision Creative Labs voor de exacte workflow die zij gebruiken.
De plannen beginnen gratis, zodat je de outputkwaliteit kunt testen voordat je betaalt. Betaalde creator-abonnementen beginnen vanaf $24 per maand en verwijderen het watermerk. Dat is minder dan het inhuren van een professionele videomaker voor een uur, en ze dekken elk formaat en elk sociaal medianetwerk waarop je publiceert.
Ja. Laat elke afgeronde post door de AI-videotranslator lopen en deze maakt gelokaliseerde versies in meer dan 175 talen met gesynchroniseerde lipbewegingen en je eigen gekloonde stem, zodat internationale accounts native socialmediavideo’s kunnen publiceren vanuit één enkele mastervideo in plaats van opnieuw te moeten filmen.
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