Maak in enkele minuten scroll-stoppende YouTube Shorts met HeyGen's AI youtube shorts generator. Van script tot publicatieklare verticale video, onze AI schrijft intro's, genereert beelden, synchroniseert audio en voegt ondertitels toe zodat makers en merken kortdurende content kunnen opschalen zonder camera's of langdurige bewerkingen.
Probeer onze gratis afbeelding-naar-video generator
Haal hoogtepunten uit podcasts, livestreams en webinars om meerdere Shorts te maken die kijkers terugleiden naar volledige afleveringen.
Raak nooit zonder ideeën. Genereer regelmatig Shorts met behulp van een AI-gestuurde aanpak, test verschillende aandachttrekkers en verhoog je uploadfrequentie om abonnees te winnen en de kijktijd te vergroten.
Maak audio-reactieve promotionele Shorts voor nummers, releases en teasers die het tempo volgen en de drops benadrukken.
Breek lessen op in snelle, verteerbare Shorts met ondertiteling en duidelijke leerdoelen om het onthouden te verbeteren en een groter publiek te bereiken.
Breek lessen op in snelle, verteerbare Shorts met ondertiteling en duidelijke leerdoelen om het onthouden te verbeteren en een groter publiek te bereiken.
Produceer veel advertentieklare Shorts per campagne, gelokaliseerd voor elke markt, en gebruik een AI-videogenerator om snel creatieve varianten te testen en de winnende variaties te vinden.
Waarom Heygen de beste AI-generator voor YouTube Shorts is
HeyGen combineert productieklare AI-videogeneratie met Shorts-gerichte workflows zodat je sneller kunt conceptualiseren, itereren en publiceren. Produceer aandachtsoptimaliserende Shorts met beat-gestuurde cuts, platform presets en automatische lokalisatie — allemaal ontworpen om het aantal weergaven en publieksgroei te verhogen.
Genereer scripts, scènes en afgewerkte Shorts in minuten. HeyGen automatiseert het zware werk zodat je vaak kunt posten en de algoritmische dynamiek kunt behouden.
Elke output volgt het mobile-first ontwerp, leesbaarheid met ondertiteling voorop en timing afgestemd op ontdekking en retentie voor YouTube Shorts. Exporteer platformklare bestanden met metadata suggesties.
Maak taalvarianten, A/B-testhooks of genereer in batch tientallen clips van één lange video. HeyGen ondersteunt bulkwerkprocessen en API-automatisering voor makers en teams.
Script- en haakgenerator voor Shorts
Begin met een onderwerp of plak een alinea en HeyGen creëert een viral-waardig kort script met een sterke haak, oproep tot actie en scènemarkeringen. Het script stuurt visuals, ondertitels en timing om de retentie in de eerste paar seconden te maximaliseren.
Automatische ondertiteling en stijl van ondertitels
Shorts zijn afhankelijk van tekst-als-eerste weergave, wat ze ideaal maakt voor TikTok en andere platforms. HeyGen genereert automatisch nauwkeurige ondertitels, past leesbare typografie en beweging toe, en geeft je directe controle over stijl, grootte en plaatsing voor mobiele schermen in je korte videoprojecten.
Generatieve visuals en b-roll selectie
Van geanimeerde graphics tot door AI gegenereerde scènes, HeyGen creëert beelden die bij je script passen. Wissel je eigen beeldmateriaal in of laat de generator gelicenseerde b-roll selecteren die past bij de toon en het tempo.
Platformvoorinstellingen en exportoptimalisatie
Exporteer verticale MP4's geoptimaliseerd voor YouTube Shorts, met de juiste beeldverhoudingen, bitrate, ondertitels en voorgestelde titels en beschrijvingen voor vindbaarheid.
Ontdek hoe bedrijven zoals die van u contentcreatie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve platform voor het omzetten van afbeeldingen naar video op de markt.
Hoe de AI YouTube Shorts Generator te gebruiken
Maak binnen enkele minuten visueel aantrekkelijke YouTube Shorts klaar met de volgende eenvoudige stappen.
Typ een onderwerp, plak een script, of upload een lange video. HeyGen creëert automatisch voorgestelde hooks en scène-indelingen.
Kies energieniveau, ondertitelstijl en stem voor je AI-shorts. Voeg muziek toe of laat HeyGen audio voorstellen die past bij je script en formaat.
Bewerk ondertiteling, wissel beelden, of verander de haak met natuurlijke taalopdrachten in je videogenerator. Genereer een scène of de gehele Short in seconden opnieuw.
Download verticale MP4's geoptimaliseerd voor YouTube Shorts, inclusief voorgestelde titels, beschrijvingen en tags voor uw korte video-inhoud. Gebruik batchexports of API om op grote schaal te publiceren.
Een AI youtube shorts generator is een hulpmiddel dat korte scripts, ideeën of langere video's omzet in afgewerkte verticale Shorts met behulp van AI voor het scripten, bewerken, audio-synchroniseren en ondertitelen. HeyGen produceert mobiel-eerste video's die zijn ontworpen om te presteren op de Shorts-feed van YouTube, zodat makers vaker kunnen publiceren zonder complexe bewerking.
HeyGen richt zich op de eerste drie seconden, duidelijkheid van ondertiteling en bewerking die rekening houdt met het ritme. Het systeem genereert sterke aandachttrekkers, stemt visuals af op geluidssignalen en past ondertiteling-gerichte lay-outs toe zodat Shorts geoptimaliseerd zijn voor zowel automatisch afspelen als kijken zonder geluid.
Ja, laten we korte video's maken. HeyGen detecteert automatisch hoogtepunten in langdurige opnames en creëert meerdere Shorts met ondertitels en geoptimaliseerde knipbeurten. Deze manier van hergebruik is ideaal voor podcasts, livestreams en lezingen.
Absoluut. HeyGen genereert automatisch nauwkeurige ondertiteling en kan scripts en ondertitels vertalen naar vele talen met behulp van de geavanceerde AI shorts technologie. videovertaler functie. Gelokaliseerde voice-overs en de timing van ondertitels worden behouden voor een natuurlijke levering.
Nee. HeyGen kan automatisch visuals genereren en gelicentieerde audio selecteren. Je kunt ook je eigen tracks en beeldmateriaal uploaden voor een meer gepersonaliseerde uitstraling en geluid.
De meeste Shorts worden binnen enkele minuten gegenereerd. Complexiteit, lengte en de hoeveelheid tegelijk verwerkte opdrachten beïnvloeden de totale rendertijd. Batchtaken kunnen in de wachtrij worden geplaatst en via een API worden verwerkt voor behoeften met een hoog volume.
Ja. HeyGen maakt meerdere varianten per opdracht zodat je hooks, visuals en CTA's kunt testen. Gebruik de exportsets om experimenten uit te voeren en winnaars snel op te schalen.
Exporteer verticale MP4's geoptimaliseerd voor YouTube Shorts, evenals vierkante en liggende varianten indien nodig. HeyGen biedt ook SRT-bestanden en metadata-aanbevelingen voor publicatie.
Ja. Upload een spraakmonster om je stem te klonen, of gebruik avatars en makers uit de bibliotheek. Avatars bevatten nauwkeurige lipsynchronisatie en een consistente aanwezigheid op het scherm voor meerdere Shorts.
U behoudt volledige eigendom van alle activa die u genereert. HeyGen maakt geen aanspraak op rechten op uw inhoud. Zorg ervoor dat al het materiaal van derden dat u opneemt naar behoren is gelicentieerd.
HeyGen volgt industriestandaard beveiligingspraktijken met versleutelde opslag en toegangscontroles. Enterprise plannen omvatten werkruimtebeheer, op rollen gebaseerde toestemmingen en opties voor privéopslag.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Zet uw ideeën om in professionele video's met behulp van AI.