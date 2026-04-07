Avatar V is HeyGen's meest geavanceerde AI-avatar. Eerdere avatars begonnen met een foto en animeerden alleen een gezicht. Daarna kwam video-gebaseerde training, waarmee veel beter werd vastgelegd hoe je beweegt en klinkt. Avatar V gaat nog een stap verder: het scheidt je identiteit van je uiterlijk en leert precies hoe jij beweegt, gebaart en jezelf uitdrukt, zodat die bewegingen op elke versie van jou kunnen worden toegepast.

Dat betekent dat je jezelf één keer opneemt, in wat je ook draagt en waar je ook bent. Daarna kun je jezelf genereren in elke omgeving, in elke outfit, in elke look die je maar kunt bedenken. De avatar die in je video optreedt, is niet zomaar iets dat op jou lijkt. Hij beweegt als jij, klinkt als jij en behoudt die identiteit met precisie in elke video die je maakt.

Je hebt geen professionele studio, cameraploeg of uren aan beeldmateriaal meer nodig. Een webcamopname van 15 seconden is genoeg om video’s van professionele kwaliteit op elke schaal te maken.