Eindelijk een AI-avatar die niet van jou te onderscheiden is
Consistent karakter is wat een bruikbare avatar onderscheidt van een gimmick. Avatar V levert die consistentie in elke hoek, elke gezichtsuitdrukking en elke video die je maakt.
- Op G2 beoordeeld als de meest realistische avatars (#1)
- Karakterconsistentie is in alle scènes gecontroleerd
- Eén opname, eindeloos veel looks
De volgende generatie van jouw digitale zelf
Avatar V is HeyGen's meest geavanceerde AI-avatar. Eerdere avatars begonnen met een foto en animeerden alleen een gezicht. Daarna kwam video-gebaseerde training, waarmee veel beter werd vastgelegd hoe je beweegt en klinkt. Avatar V gaat nog een stap verder: het scheidt je identiteit van je uiterlijk en leert precies hoe jij beweegt, gebaart en jezelf uitdrukt, zodat die bewegingen op elke versie van jou kunnen worden toegepast.
Dat betekent dat je jezelf één keer opneemt, in wat je ook draagt en waar je ook bent. Daarna kun je jezelf genereren in elke omgeving, in elke outfit, in elke look die je maar kunt bedenken. De avatar die in je video optreedt, is niet zomaar iets dat op jou lijkt. Hij beweegt als jij, klinkt als jij en behoudt die identiteit met precisie in elke video die je maakt.
Je hebt geen professionele studio, cameraploeg of uren aan beeldmateriaal meer nodig. Een webcamopname van 15 seconden is genoeg om video’s van professionele kwaliteit op elke schaal te maken.
De ene zaak die alles verandert
Karakterconsistentie is de bepalende eigenschap van Avatar V. Het betekent dat je digitale dubbelganger eruitziet, klinkt en zich gedraagt als jij, niet alleen in één fragment, maar in elke scène, elke achtergrond en elke video die je ooit maakt.
Consistent karakter
Avatar V behoudt één enkele, consistente identiteit in elke video die je maakt. Steeds hetzelfde gezicht, dezelfde micro-expressies, dezelfde uitstraling – of het nu om een clip van 30 seconden gaat of een cursusmodule van 10 minuten. Geen afwijkingen. Geen artefacten. Geen uncanny valley-effect.
Meerdere hoeken
Totale shots, mediumkaders en close-ups, allemaal consistent, allemaal uit één opname. De camerahoeken die één avatar laten werken in elk formaat.
Dynamische scènes
Vloeiende bovenlichaamsbewegingen, responsieve gebaren en consistente beweging bij scènewisselingen. Het verschil tussen een avatar die presenteert en een avatar die echt optreedt.
Nauwkeurigere lipsynchronisatie
Foneemniveau-nauwkeurigheid in elke ondersteunde taal. Wat je hoort en wat je ziet komen perfect overeen, bij elke snelheid, in meer dan 175 talen en dialecten.
Nauwkeurigheid van gezichtsuitdrukkingen
Natuurlijke wenkbrauwbewegingen, oprecht oogcontact en micro-expressies die echt aanvoelen. Getraind op meer dan 10 miljoen datapunten; juist die details maken het verschil tussen geloofwaardig en ongemakkelijk.
Over het avatar-model
Avatar V introduceert een fundamentele verandering in de manier waarop avatargeneratiemodellen met identiteit omgaan. Waar eerdere systemen zich baseerden op één enkele referentieframe, werkt Avatar V met een volledige videocontext, waardoor het model zich selectief kan richten op de meest informatieve momenten in je opname.
Het mechanisme voor selectieve aandacht extraheert opvallende identiteitssignalen over meerdere frames heen, waaronder lipgeometrie, de structuur van de gezichtscontour en patronen in expressieovergangen, terwijl het op natuurlijke wijze frames onderdrukt waarin houding, belichting of occlusie de signaalkwaliteit verminderen. Het resultaat is een rijkere, temporeel verankerde identiteitsembedding die behouden blijft gedurende de volledige generatiecontext.
Deze gerichte cross-frame-aggregatie lost identity drift op: de geleidelijke afwijking tussen de referentie-identiteit en de gegenereerde output, die de karakterconsistentie beperkt in systemen met single-frame-conditioning. Avatar V behoudt een stabiele identiteitsrepresentatie over verschillende scènes, camerahoeken en lange videoduren, zonder extra fine-tuning of referentie-input.
Drie fasen van training
Het model leert eerst om gezichtsuitdrukkingen en -kenmerken binnen dezelfde scène nauwkeurig te kopiëren, zodat er een sterke basis voor identiteitsbehoud wordt gelegd voordat er enige complexiteit tussen verschillende scènes wordt geïntroduceerd.
Het model wordt vervolgens getraind om de domeinkloof te overbruggen tussen een referentievideo en een doelscène met een andere achtergrond, belichting en houdingsverdeling, waardoor robuuste aanpassing tussen verschillende scènes mogelijk wordt.
In de laatste fase maximaliseert taakspecifieke reinforcement learning met mensgerichte beloningssignalen de identiteitsovereenkomst, zodat het gegenereerde avatar zo dicht mogelijk bij de echte persoon komt.
Een betekenisvolle stap vooruit
Avatar IV produceerde herkenbare output. Avatar V produceert niet meer van echt te onderscheiden output. Het verschil is een nieuwe referentie-architectuur die wordt aangestuurd door je volledige video in plaats van één enkel frame, waardoor rijkere identiteitsgegevens worden geëxtraheerd en drift tussen scènes wordt geëlimineerd.
From webcam to digital twin in four steps
No studio. No camera crew. No complicated setup. Just you and a webcam.
Record 15 seconds of yourself
Open your laptop webcam and record a short clip of yourself speaking naturally. No special lighting or equipment required.
Avatar V trains your twin
The model processes your video as a full context window, learning your appearance, expressions, gestures, and motion patterns.
Choose your scene
Select any background: a professional studio, a branded office, an outdoor location, or a custom setting. Your identity travels with you.
Generate and share
Enter your script and generate a video as long as you need. The quality does not degrade, and your character stays consistent throughout.
Elke usecase die jou nodig heeft, op schaal
Van één enkele onboardingvideo tot een volledige bibliotheek met gelokaliseerde content, Avatar V kan elke hoeveelheid aan.
Training en onboarding
Bouw één keer een complete trainingsbibliotheek. Werk losse modules bij zonder opnieuw op te nemen. Zo krijgt je team elke keer consistente, merkgetrouwe instructies.
Sales enablement
Neem één keer een prospectievideo op en personaliseer die vervolgens op grote schaal. Avatar V behoudt jouw aanwezigheid en geloofwaardigheid in elke vorm van outreach.
Lokalisatie
Maak een video in het Engels. Avatar V levert deze in meer dan 175 talen met nauwkeurige lipsynchronisatie, zodat je boodschap overal op dezelfde manier overkomt.
Thought leadership
Publiceer consistent zonder de moeite van steeds opnieuw opnemen. Jouw ideeën, jouw gezicht, jouw geloofwaardigheid. Afgeleverd in het tempo dat je publiek verwacht.
Oprichter & executive communicatie
Blijf zichtbaar in je organisatie zonder in een opnamestudio te hoeven wonen. Verstuur interne updates, productaankondigingen en investeerdersberichten wanneer het jou uitkomt.
Productmarketing
Maak van geschreven content video-first communicatie. Demo-walkthroughs, feature-aankondigingen en klanteducatie. Allemaal met jouw gezicht erop.