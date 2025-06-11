Waarom kiezen voor HeyGen's AI ondertitelgenerator

Zorg dat elke seconde van je video telt met ondertitels die nauwkeurig, merkgericht en klaar voor elk kanaal zijn. HeyGen regelt transcriptie, timing, vertaling en styling in één eenvoudige workflow.



Of je nu bestaande inhoud hergebruikt of nieuwe video's maakt in HeyGen, ondertitels worden gegenereerd en met één klik gesynchroniseerd. Besteed je tijd aan verhaal en strategie, niet aan frame-voor-frame bewerkingen, met onze gratis AI-ondertitelgenerator.