AI Ondertitelgenerator: Maak Direct Ondertitels

Maak van elke video een kijkervaring tot het einde met AI-ondertitels die perfect synchroniseren met uw audio. HeyGen transcribeert, timed en stijlt automatisch uw ondertitels zodat meer kijkers kunnen volgen, zelfs met het geluid uit. Geen handmatig typen, geen onhandige tools, alleen duidelijke, boeiende ondertitels die bij uw merk passen.

-Video's gegenereerd
-Avatars gegenereerd
-Video's vertaald
's Werelds toonaangevende bedrijven vertrouwen op HeyGen
Miljoenen mensen wereldwijd vertrouwen op ons om hun verhalen tot leven te brengen.

Probeer onze gratis afbeelding-naar-video generator

Social media shorts & Reels

Social media shorts & Reels

Zet snel bewegende clips om in opvallende content met grote, geanimeerde ondertitels afgestemd op mobiel. Benadruk belangrijke zinnen zodat je boodschap overkomt, zelfs als het geluid uit staat.

YouTube-video's & podcastfragmenten

YouTube-video's & podcastfragmenten

Genereer automatisch ondertitels voor langdurige inhoud en knip het in ondertitelde clips in één workflow. Verhoog de retentie, kijktijd en vindbaarheid met duidelijke, doorzoekbare tekst op het scherm.

Training, inwerken en L&D

Training, inwerken en L&D

Maak interne video's gemakkelijker te volgen voor wereldwijde teams en in lawaaierige omgevingen. Voeg ondertitels toe in meerdere talen zodat iedereen in zijn eigen tempo en in zijn voorkeurstaal kan leren.

Marketing, advertenties en promoties

Marketing, advertenties en promoties

Combineer krachtige visuals met dynamische kinetische ondertitels voor je TikTok-video's. Gebruik vette lettertypen, kleurblokken en geanimeerde woord-voor-woord onthullingen om aandachtstrekkers, aanbiedingen en oproepen tot actie te benadrukken.

Webinars, evenementen en productdemonstraties

Webinars, evenementen en productdemonstraties

Upload opnames en genereer ondertitels met een paar klikken. Exporteer ondertitelde versies of download ondertitelbestanden om te integreren op uw website, LMS of videoplatform.

Cursusmakers en opvoeders

Cursusmakers en opvoeders

Zet lessen en uitlegvideo's om in zeer goed verteerbare, ondertitelde leerervaringen. Ondertitels helpen studenten om geconcentreerd te blijven, aantekeningen te maken en snel belangrijke concepten te herzien.

Waarom kiezen voor HeyGen's AI ondertitelgenerator

Zorg dat elke seconde van je video telt met ondertitels die nauwkeurig, merkgericht en klaar voor elk kanaal zijn. HeyGen regelt transcriptie, timing, vertaling en styling in één eenvoudige workflow.


Of je nu bestaande inhoud hergebruikt of nieuwe video's maakt in HeyGen, ondertitels worden gegenereerd en met één klik gesynchroniseerd. Besteed je tijd aan verhaal en strategie, niet aan frame-voor-frame bewerkingen, met onze gratis AI-ondertitelgenerator.

Nauwkeurige ondertiteling binnen enkele minuten, niet uren

Upload uw video of maak deze, klik op genereren, en laat AI automatisch het transcript en de timing genereren. Scan snel en pas elke regel aan in een overzichtelijke editor zodat u volledige controle houdt over het eindresultaat.

Merkgebonden stijlen die bij uw inhoud passen

Pas vetgedrukte social-first bijschriften, strakke zakelijke ondertitels of karaoke-stijl woordaccenten toe in seconden. Bewaar je favoriete ondertitelvoorinstellingen zodat elke video er consistent uitziet en aanvoelt over al je videomateriaal.

Ontworpen voor wereldwijde, toegankelijke video

Genereer ondertitels en vertalingen voor meerdere talen in één werkruimte met onze automatische ondertitelgenerator. Maak uw inhoud toegankelijk voor dove en slechthorende kijkers, niet-moedertaalsprekers en iedereen die op mute kijkt.

Automatische ondertiteling met één klik

Detecteer spraak, transcribeer audio en synchroniseer automatisch ondertitels met elke scène. Geen handmatige tijdcodering of kopiëren en plakken vanuit afzonderlijke transcriptietools.

AI-videocreatiesoftware-interface met een dia getiteld 'De Biljartscene van New York' met een vrouwelijke avatar en een 'Welkom'-knop.

Geavanceerde opmaak & animatie

Kies uit strakke lower-third ondertitels, opvallende social-media-stijl bijschriften, 'talking head' formaten en karaoke-stijl woordaccenten. Pas lettertypen, groottes, kleuren, achtergronden en timing aan met slechts een paar klikken.

Glimlachende man met bril op een groene achtergrond, met een overlay waarop "Intro" voltooid staat.

Meertalige vertaling

Genereer ondertiteling in uw primaire taal met onze automatische ondertitelgenerator en vertaal deze vervolgens direct naar meer dan 50 talen. Ideaal voor wereldwijde merken, internationale teams en makers die inhoud op grote schaal lokaliseren.

Stemklonen

Flexibele exportopties

Brand ondertitels direct in je video voor sociale platformen of download ondertitelbestanden (zoals SRT) om te uploaden waar je ook host. Maak verschillende taalversies zonder de video opnieuw te bewerken.

UI toont SCORM-exportopties met SCORM 1.2 geselecteerd, en een lachende man op de achtergrond.

Gebruikt door meer dan 100.000 teams die kwaliteit, gemak en snelheid waarderen

Ontdek hoe bedrijven zoals die van u contentcreatie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve platform voor het omzetten van afbeeldingen naar video op de markt.

Miro
"Het heeft onze schrijvers in staat gesteld om hetzelfde niveau van creativiteit in het proces te hebben als ik wanneer het gaat om visuele vertelvormen."

Steve Sowrey, Leermedia Ontwerper
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Het magische moment voor mij was toen we een film hadden die ik elke week deed. Plotseling realiseerden we ons dat ik een script kon schrijven, het kon opsturen, en nooit meer voor een camera hoefde te verschijnen."

Roger Hirst, Medeoprichter
play buttonWatch video
Werkdag
"Wat ik geweldig vind aan HeyGen is dat ik niet langer nee hoef te zeggen tegen projecten. Het is alsof we ons team hebben uitgebreid. We kunnen veel meer doen met de middelen die we hebben."

Justin Meisinger, Programmamanager
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Hoe het werkt

Hoe de AI-ondertitelgenerator te gebruiken

Je hoeft geen geluidstechnicus of professionele ondertitelaar te zijn om ondertitels van hoge kwaliteit te krijgen. HeyGen automatiseert het zware werk terwijl het je eenvoudige bedieningselementen biedt om de details te verfijnen.

Stap 1

Upload of maak je video

Begin met een willekeurige video: neem op in HeyGen, upload een bestaand bestand, of gebruik een video die je al eerder hebt gemaakt. Onze engine detecteert spraak en maakt de track klaar voor ondertiteling.

Stap 2

Genereer automatisch ondertitels met AI

Open het ondertitelpaneel en klik om automatisch te genereren. HeyGen transcribeert de audio, verdeelt gesproken zinnen in leesbare stukken en lijnt ondertitels uit met je tijdlijn.

Stap 3

Bewerk en stijl je ondertiteling

Bekijk de transcriptie, pas de formulering aan en kies je ondertitelstijl. Wijzig lettertypen, kleuren en effecten, of pas een opgeslagen voorinstelling toe zodat je ondertitels overeenkomen met de rest van je merk.

Stap 4

Vertalen, exporteren en publiceren

Voeg indien nodig vertaalde ondertitelingsporen toe, exporteer vervolgens je video met ingebrande ondertitels of download de ondertitelbestanden. Publiceer op je favoriete platforms en houd je publiek betrokken waar ze ook kijken.

Een Apple iMac toont een gegevensdashboard met grafieken en statistieken, een toetsenbord, smartphone en mok op een houten bureau.

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Wat is een AI-ondertitelgenerator?

Een AI-ondertitelgenerator transcribeert automatisch de audio in uw video, zet deze om in leesbare ondertitels en synchroniseert de tekst met de juiste tijdstempels. In plaats van elke regel handmatig te typen, kunt u automatisch een volledige ondertiteltrack in enkele minuten genereren.

Hoe nauwkeurig zijn de ondertitels van HeyGen?

HeyGen gebruikt geavanceerde spraakherkenning om zeer nauwkeurige transcripties te produceren voor een breed scala aan opnameopstellingen. Je kunt snel elke regel scannen en bewerken binnen de ondertitelingseditor, zodat je uiteindelijke ondertitels overeenkomen met de stem en terminologie van je merk.

Kan ik het uiterlijk van mijn ondertiteling aanpassen?

Ja, je kunt de stijl van je ondertitels volledig aanpassen. Kies lettertypen, groottes, kleuren, achtergronden en animaties, en sla je favoriete combinaties op als voorinstellingen om ze te hergebruiken in al je videocontent voor een consistente uitstraling.

Ondersteunt de AI Ondertitelgenerator meerdere talen?

De generator kan werken met veel belangrijke talen voor zowel transcriptie als vertaling via de videovertaler. Je kunt ondertitels maken in één taal en deze vervolgens vertalen naar meerdere andere talen, zodat je inhoud aansluiting vindt bij publiek over de hele wereld.

Kan ik ondertitelbestanden zoals SRT exporteren?

Je kunt ondertitels direct in je video branden of ze exporteren als ondertitelbestanden zoals SRT, afhankelijk van hoe je van plan bent te publiceren. Dit geeft je de flexibiliteit om dezelfde ondertitels te gebruiken op platformen die gesloten ondertiteling ondersteunen.

Zullen ondertitels de prestaties van mijn sociale media verbeteren?

Ondertiteling verhoogt doorgaans de kijktijd en voltooiingspercentages, vooral op mobiele apparaten waar veel kijkers met het geluid uit kijken. Duidelijke, leesbare ondertitels maken het makkelijker voor mensen om te volgen, wat de betrokkenheid en de algehele prestatie van de content kan verbeteren.

Kan ik AI-ondertiteling gebruiken voor lange video's zoals webinars?

Ja, de AI Ondertitelgenerator is ideaal voor langdurige inhoud zoals webinars, trainingssessies en presentaties. Je kunt hele sessies automatisch ondertitelen en vervolgens sleutelmomenten hergebruiken in kortere, volledig ondertitelde clips met behulp van vtt- of txt-formaten.

Heb ik bewerkingservaring nodig om HeyGen ondertitels te gebruiken?

Er is geen bewerkingservaring nodig. De ondertitelingshulpmiddelen zijn ontworpen voor niet-technische gebruikers, met een eenvoudige interface en een intuïtieve teksteditor voor gemakkelijke creatie van video-inhoud. Als je een document kunt bewerken, kun je ondertitels genereren en verfijnen in HeyGen.

Kan ik de timing aanpassen als de ondertitels kleine aanpassingen nodig hebben?

Je kunt de timing van individuele ondertitels direct vanuit het ondertitelpaneel fijn afstellen. Verschuif, voeg samen of splits regels zodat ze precies verschijnen wanneer je wilt, zonder te hoeven omgaan met ingewikkelde tijdcode-interfaces.

Is de AI Ondertitelgenerator inbegrepen bij de HeyGen videogereedschappen?

De ondertitelgenerator maakt deel uit van de HeyGen video-creatie ervaring, zodat je kunt overgaan van scripten en opnemen naar ondertitelde export in één omgeving. Controleer de details van je abonnement om te zien welke ondertitel- en vertaalopties beschikbaar zijn voor jouw account.

