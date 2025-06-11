Maak van elke video een kijkervaring tot het einde met AI-ondertitels die perfect synchroniseren met uw audio. HeyGen transcribeert, timed en stijlt automatisch uw ondertitels zodat meer kijkers kunnen volgen, zelfs met het geluid uit. Geen handmatig typen, geen onhandige tools, alleen duidelijke, boeiende ondertitels die bij uw merk passen.
Probeer onze gratis afbeelding-naar-video generator
Zet snel bewegende clips om in opvallende content met grote, geanimeerde ondertitels afgestemd op mobiel. Benadruk belangrijke zinnen zodat je boodschap overkomt, zelfs als het geluid uit staat.
Genereer automatisch ondertitels voor langdurige inhoud en knip het in ondertitelde clips in één workflow. Verhoog de retentie, kijktijd en vindbaarheid met duidelijke, doorzoekbare tekst op het scherm.
Maak interne video's gemakkelijker te volgen voor wereldwijde teams en in lawaaierige omgevingen. Voeg ondertitels toe in meerdere talen zodat iedereen in zijn eigen tempo en in zijn voorkeurstaal kan leren.
Combineer krachtige visuals met dynamische kinetische ondertitels voor je TikTok-video's. Gebruik vette lettertypen, kleurblokken en geanimeerde woord-voor-woord onthullingen om aandachtstrekkers, aanbiedingen en oproepen tot actie te benadrukken.
Upload opnames en genereer ondertitels met een paar klikken. Exporteer ondertitelde versies of download ondertitelbestanden om te integreren op uw website, LMS of videoplatform.
Zet lessen en uitlegvideo's om in zeer goed verteerbare, ondertitelde leerervaringen. Ondertitels helpen studenten om geconcentreerd te blijven, aantekeningen te maken en snel belangrijke concepten te herzien.
Waarom kiezen voor HeyGen's AI ondertitelgenerator
Zorg dat elke seconde van je video telt met ondertitels die nauwkeurig, merkgericht en klaar voor elk kanaal zijn. HeyGen regelt transcriptie, timing, vertaling en styling in één eenvoudige workflow.
Of je nu bestaande inhoud hergebruikt of nieuwe video's maakt in HeyGen, ondertitels worden gegenereerd en met één klik gesynchroniseerd. Besteed je tijd aan verhaal en strategie, niet aan frame-voor-frame bewerkingen, met onze gratis AI-ondertitelgenerator.
Upload uw video of maak deze, klik op genereren, en laat AI automatisch het transcript en de timing genereren. Scan snel en pas elke regel aan in een overzichtelijke editor zodat u volledige controle houdt over het eindresultaat.
Pas vetgedrukte social-first bijschriften, strakke zakelijke ondertitels of karaoke-stijl woordaccenten toe in seconden. Bewaar je favoriete ondertitelvoorinstellingen zodat elke video er consistent uitziet en aanvoelt over al je videomateriaal.
Genereer ondertitels en vertalingen voor meerdere talen in één werkruimte met onze automatische ondertitelgenerator. Maak uw inhoud toegankelijk voor dove en slechthorende kijkers, niet-moedertaalsprekers en iedereen die op mute kijkt.
Automatische ondertiteling met één klik
Detecteer spraak, transcribeer audio en synchroniseer automatisch ondertitels met elke scène. Geen handmatige tijdcodering of kopiëren en plakken vanuit afzonderlijke transcriptietools.
Geavanceerde opmaak & animatie
Kies uit strakke lower-third ondertitels, opvallende social-media-stijl bijschriften, 'talking head' formaten en karaoke-stijl woordaccenten. Pas lettertypen, groottes, kleuren, achtergronden en timing aan met slechts een paar klikken.
Meertalige vertaling
Genereer ondertiteling in uw primaire taal met onze automatische ondertitelgenerator en vertaal deze vervolgens direct naar meer dan 50 talen. Ideaal voor wereldwijde merken, internationale teams en makers die inhoud op grote schaal lokaliseren.
Flexibele exportopties
Brand ondertitels direct in je video voor sociale platformen of download ondertitelbestanden (zoals SRT) om te uploaden waar je ook host. Maak verschillende taalversies zonder de video opnieuw te bewerken.
Ontdek hoe bedrijven zoals die van u contentcreatie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve platform voor het omzetten van afbeeldingen naar video op de markt.
Hoe de AI-ondertitelgenerator te gebruiken
Je hoeft geen geluidstechnicus of professionele ondertitelaar te zijn om ondertitels van hoge kwaliteit te krijgen. HeyGen automatiseert het zware werk terwijl het je eenvoudige bedieningselementen biedt om de details te verfijnen.
Begin met een willekeurige video: neem op in HeyGen, upload een bestaand bestand, of gebruik een video die je al eerder hebt gemaakt. Onze engine detecteert spraak en maakt de track klaar voor ondertiteling.
Open het ondertitelpaneel en klik om automatisch te genereren. HeyGen transcribeert de audio, verdeelt gesproken zinnen in leesbare stukken en lijnt ondertitels uit met je tijdlijn.
Bekijk de transcriptie, pas de formulering aan en kies je ondertitelstijl. Wijzig lettertypen, kleuren en effecten, of pas een opgeslagen voorinstelling toe zodat je ondertitels overeenkomen met de rest van je merk.
Voeg indien nodig vertaalde ondertitelingsporen toe, exporteer vervolgens je video met ingebrande ondertitels of download de ondertitelbestanden. Publiceer op je favoriete platforms en houd je publiek betrokken waar ze ook kijken.
Een AI-ondertitelgenerator transcribeert automatisch de audio in uw video, zet deze om in leesbare ondertitels en synchroniseert de tekst met de juiste tijdstempels. In plaats van elke regel handmatig te typen, kunt u automatisch een volledige ondertiteltrack in enkele minuten genereren.
HeyGen gebruikt geavanceerde spraakherkenning om zeer nauwkeurige transcripties te produceren voor een breed scala aan opnameopstellingen. Je kunt snel elke regel scannen en bewerken binnen de ondertitelingseditor, zodat je uiteindelijke ondertitels overeenkomen met de stem en terminologie van je merk.
Ja, je kunt de stijl van je ondertitels volledig aanpassen. Kies lettertypen, groottes, kleuren, achtergronden en animaties, en sla je favoriete combinaties op als voorinstellingen om ze te hergebruiken in al je videocontent voor een consistente uitstraling.
De generator kan werken met veel belangrijke talen voor zowel transcriptie als vertaling via de videovertaler. Je kunt ondertitels maken in één taal en deze vervolgens vertalen naar meerdere andere talen, zodat je inhoud aansluiting vindt bij publiek over de hele wereld.
Je kunt ondertitels direct in je video branden of ze exporteren als ondertitelbestanden zoals SRT, afhankelijk van hoe je van plan bent te publiceren. Dit geeft je de flexibiliteit om dezelfde ondertitels te gebruiken op platformen die gesloten ondertiteling ondersteunen.
Ondertiteling verhoogt doorgaans de kijktijd en voltooiingspercentages, vooral op mobiele apparaten waar veel kijkers met het geluid uit kijken. Duidelijke, leesbare ondertitels maken het makkelijker voor mensen om te volgen, wat de betrokkenheid en de algehele prestatie van de content kan verbeteren.
Ja, de AI Ondertitelgenerator is ideaal voor langdurige inhoud zoals webinars, trainingssessies en presentaties. Je kunt hele sessies automatisch ondertitelen en vervolgens sleutelmomenten hergebruiken in kortere, volledig ondertitelde clips met behulp van vtt- of txt-formaten.
Er is geen bewerkingservaring nodig. De ondertitelingshulpmiddelen zijn ontworpen voor niet-technische gebruikers, met een eenvoudige interface en een intuïtieve teksteditor voor gemakkelijke creatie van video-inhoud. Als je een document kunt bewerken, kun je ondertitels genereren en verfijnen in HeyGen.
Je kunt de timing van individuele ondertitels direct vanuit het ondertitelpaneel fijn afstellen. Verschuif, voeg samen of splits regels zodat ze precies verschijnen wanneer je wilt, zonder te hoeven omgaan met ingewikkelde tijdcode-interfaces.
De ondertitelgenerator maakt deel uit van de HeyGen video-creatie ervaring, zodat je kunt overgaan van scripten en opnemen naar ondertitelde export in één omgeving. Controleer de details van je abonnement om te zien welke ondertitel- en vertaalopties beschikbaar zijn voor jouw account.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Zet uw ideeën om in professionele video's met behulp van AI.