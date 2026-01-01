Vision Creative Labs is een wereldwijde koploper in het maken van avatarvideo’s, waarmee financiële bedrijven op grote schaal met video kunnen communiceren, meer betrokkenheid realiseren en hun ROI verhogen. Medeoprichter Roger Hirst zag een fundamenteel probleem in financiële communicatie: een kloof tussen videomakers en de financiële sector. “Financiële professionals willen video, maar weten vaak niet hoe ze die moeten maken. Tegelijkertijd begrijpen creatieven de financiële wereld vaak niet,” aldus Roger.

Met een focus op het grootschalig produceren van aansprekende content voor financiële en decentralized finance-bedrijven bundelden Roger en zijn medeoprichter Damien Horner hun expertise in marktinzicht en creatieve visie. Samen wilden zij financiële videostorytelling naar een hoger niveau tillen, door droge, data-gedreven onderwerpen om te vormen tot verhalen die zowel professionals als gewone kijkers aanspreken.

Maar het creëren van die content op grote schaal bleek een uitdaging. Klanten hadden honderden, soms duizenden video’s per jaar nodig, vaak gepersonaliseerd of gelokaliseerd, en ze wilden ze snel. HeyGen heeft het speelveld veranderd.

Schaal vergroten zonder concessies te doen aan kwaliteit

Voor HeyGen stond Vision Creative Labs voor een fundamentele bottleneck: hun klanten wilden meer videocontent, maar de hoge productiekosten maakten dat onhaalbaar. Veel klanten moesten hun output beperken tot slechts één of twee video’s per jaar en konden hun boodschap niet opschalen zonder hun budget te overschrijden. "Het mooie aan AI is dat je er videoproductie mee kunt opschalen," zei Roger.

HeyGen ontsloot een geheel nieuw niveau van flexibiliteit voor Vision Creative Labs, waardoor zij materiaal van klanten, zoals onderzoeksrapporten, pdf’s en zelfs interne e-mails, konden omzetten in overtuigende videocontent. De echte doorbraak was hoe eenvoudig en efficiënt dit kon worden gedaan. Klanten konden zelf de stem van hun eigen producten worden en authentieke, verzorgde video’s maken, zonder de gebruikelijke tijds- of kostenlasten. "Voor HeyGen was dat gewoon niet mogelijk zonder enorme productieteams en hoge kosten," zei Roger.

De eenvoud en snelheid van HeyGen werden een belangrijk verkooppunt. Met minimale inspanning kon Vision Creative Labs nu tientallen hoogwaardige video’s per dag produceren uit één enkele opname. Deze schaalbaarheid maakte video tot een haalbaar, dagelijks communicatiemiddel voor klanten die het eerder als te arbeidsintensief hadden beschouwd.

Een opvallend moment was toen Roger HeyGen gebruikte om een digitale dubbelganger van zichzelf te maken. "We hadden een serie genaamd 'The Man from Macro', en ik realiseerde me dat ik deze afleveringen overal vandaan kon blijven maken—op het strand, met een tequila in mijn hand. Dat was het magische moment."

De vertaalmogelijkheden van HeyGen openden nieuwe wereldwijde kansen. Voor het eerst kon Vision Creative Labs één videoscript gebruiken en dit effectief in meerdere regio’s inzetten. Hierdoor konden klanten het bereik van hun onderzoek en inzichten maximaliseren zonder opnieuw te hoeven opnemen of handmatig te vertalen.

Kosten besparen, efficiënter werken en creatieve energie vrijmaken

Sinds de implementatie van HeyGen heeft Vision Creative Labs zijn output drastisch verhoogd, zonder in te leveren op kwaliteit of controle.

Content op schaal : Maakte het voor klanten mogelijk om van het produceren van 1–2 video’s per jaar naar 50–60 per dag te gaan met behulp van avatars en gescripte content.

: Maakte het voor klanten mogelijk om van het produceren van 1–2 video’s per jaar naar 50–60 per dag te gaan met behulp van avatars en gescripte content. Meertalige reikwijdte : Maakte gebruik van HeyGen’s vertaalfunctie om vanuit één bron een wereldwijd publiek te bereiken.

: Maakte gebruik van HeyGen’s vertaalfunctie om vanuit één bron een wereldwijd publiek te bereiken. Creatieve efficiëntie: Maakte tijd vrij voor strategische storytelling door logistieke productiebarrières weg te nemen.

De reactie van klanten en collega’s is overweldigend positief geweest. "Ik liet vrienden een video zien en zei: ‘Dat is mijn avatar.’ Ze waren in shock. ‘Heb je dat niet gefilmd?’ En op dat moment beseften ze hoe enorm de mogelijkheden zijn."

Het belangrijkste is dat het platform creatieve energie heeft vrijgemaakt. Doordat productiedrempels zijn weggenomen, kon Roger zich volledig richten op het creëren van boeiende marktverhalen, vanaf elke locatie. Wat vroeger een volledige studio vereiste, kan nu worden uitgevoerd vanuit een auto, een strand of waar dan ook ter wereld, met een ongeëvenaarde creatieve vrijheid.

Zijn advies aan nieuwkomers? "Probeer alles. Begin met een eenvoudige foto van jezelf, gebruik de vertaalfunctie en laat het aan vrienden zien. De reactie is altijd hetzelfde: ‘Ben jij dat echt?’"

HeyGen stelt Vision Creative Labs in staat om slim op te schalen, wereldwijd klanten te bedienen en storytelling centraal te houden in elke financiële boodschap.