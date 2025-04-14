Verander je data, grafieken en visuele content in een handomdraai in professionele infografische video’s. Met deze infographic-videomaker begin je met jouw informatie en krijg je een volledig ingesproken, geanimeerde video – zonder camera’s, ontwerptools of montage-ervaring. Maak complexe ideeën helder, deelbaar en perfect geschikt voor elk scherm.
Waarom merken kiezen voor de HeyGen Infographic Video Maker
Animeer automatisch alle gegevens of grafieken
Stop met het versturen van statische slides die niemand leest. Plak je data erin, upload een grafiek of beschrijf een concept en zie hoe het verandert in een scène-voor-scène geanimeerde infographicvideo met motion graphics, vloeiende overgangen en getimede voice-over. Je krijgt een gepolijste video zonder ooit een tijdlijn aan te raken. Of je nu marktonderzoek, productstatistieken of een how-to-stapreeks presenteert, deAI-videogeneratordoet het zware werk, zodat jouw content overkomt zoals het bedoeld is.
Begin met een aanpasbare infographic-videosjabloon
Je hoeft niet vanaf een leeg canvas te beginnen. Kies uit een uitgebreide bibliotheek met professioneel ontworpen infographic‑videotemplates, elk gemaakt om je data tot leven te brengen met geanimeerde graphics, kleurpaletten in jouw huisstijl en lay-outs die je in enkele minuten kunt aanpassen aan je merk. Upload een PDF, een PowerPoint, een URL of een geschreven script en het platform zet dit automatisch om in een gestructureerde infographic‑video. Teams die met bestaande documenten werken, gebruiken PDF naar video en PPT naar video om de handmatige heropbouw over te slaan en in enkele minuten direct een afgewerkt, deelklaar resultaat te krijgen.
Pas visuals, branding en lay-out aan
Je infographicvideo moet eruitzien als jouw merk, niet als een standaardtemplate. Pas kleurpaletten, lettertypen, pictogramontwerpen en achtergronden direct aan in de intuïtieve editor. Upload je logo, wijzig de volgorde van scènes en verfijn de timing zonder ook maar één regel code. Elk element is aanpasbaar, zodat je resultaat altijd on-brand blijft in elke campagne en op elk kanaal. De video-editor geeft je op elk moment volledige creatieve controle, en wijzigingen worden direct gerenderd, zodat je snel en zonder gedoe kunt itereren.
Vertaal en lokaliseer in meer dan 175 talen
Eén infographicvideo wordt op het moment dat je het nodig hebt een wereldwijd inzetbaar middel. Haal elke afgeronde video door de vertaalengine van het platform en ontvang een lipsynchroon, natuurlijk ingesproken versie in een van de meer dan 175 talen, zonder scènes opnieuw op te bouwen of audio opnieuw op te nemen. Merken en teams die content over verschillende regio’s verspreiden, gebruiken de AI-videotranslator om in één middag te lokaliseren in plaats van er meerdere maanden over te doen.
Vertel met natuurlijk klinkende AI-voice-over
Elke infografische video komt tot leven met heldere, professionele voice-over, binnen enkele seconden gegenereerd op basis van jouw script. Kies uit honderden stemstijlen, pas het tempo aan en stem de toon af op je publiek. Geen opnamestudio, geen microfoon, geen nieuwe opnames nodig. Als je publiek wereldwijd is, gebruik AI voice Cloning om je stem consistent te houden in elke gelokaliseerde versie die je maakt.
Toepassingen van een infographic‑videomaker
Marketing teams spend weeks turning research reports and campaign data into content that actually gets shared. Static infographics rarely captivate the way a moving, narrated video does, and traditional production requires designers, copywriters, and rounds of revision before anything goes live. With an infographic video maker, you write your narrative, drop in your data and statistics, and generate a finished animated video in one session that is genuinely engaging for your audience. Teams use this workflow to produce data-driven content for social media posts, email, and paid channels faster than any agency turnaround, using marketing videos to keep every campaign moving.
Product updates communicated through text-heavy release notes rarely stick. Engineering teams ship features, product managers write announcements, and users still do not understand what changed or why it matters. An infographic video maker lets product teams transform complex data and feature descriptions into clear, visually compelling walkthroughs with animated callouts and step-by-step narration. Use the product demo video workflow to produce polished feature videos the same day the update ships.
Training content that relies on static slides or long documents produces low completion rates and even lower retention. Learning and development teams need content that moves, explains, and reinforces key information visually. With an infographic video maker, you convert process maps, compliance requirements, and onboarding steps into dynamic, narrated infographic videos that employees actually watch. The training video workflow supports SCORM-ready export and can be localized into multiple languages for distributed teams in hours.
Explaining a concept with text and a static graph is one thing. Explaining it with a timed, narrated, animated sequence is something learners actually remember. Educators and e-learning producers use infographic video to turn lesson plans, pie charts, and statistical breakdowns into structured educational content without hiring a motion graphics studio. Making information memorable is the whole point, and the educational video and course builder tools sit inside the same platform so building an entire module from scratch takes hours instead of weeks.
Creative agencies regularly face briefs that require fast turnaround on data visualization and explainer content across multiple clients and campaigns. Traditional production pipelines cannot keep up with the volume. With an infographic video maker, agencies use templates and script to video automation to create infographic videos at pace, keep margins healthy, and meet client deadlines without growing headcount. Localization into additional languages is a single extra step rather than a separate project.
Buyers do not have time to read a 12-page deck. Sales teams that can send a short, animated infographic video showcasing ROI data, comparison stats, or onboarding timelines compel conversations forward faster because the information is easy to digest on the first pass. Video infographic content that puts your numbers in motion is more informative and more impactful than a PDF, and it helps stakeholders make decisions faster. Build prospect-specific content using AI video Ad and promo video templates designed to keep attention and drive the next step in the deal.
Hoe maak je infografische video's met AI
Ga van ruwe data of een geschreven script naar een afgewerkte infographicvideo in vier eenvoudige stappen, zonder dat je ontwerpsoftware of montage-ervaring nodig hebt.
Upload een PDF, plak een script, voeg een URL toe of typ een onderwerp. Het platform leest je bronmateriaal en zet het automatisch om in een scène-voor-scène raamwerk voor een infografische video.
Kies een visueel thema, pas kleuren en lay-outs aan, voeg je eigen branding toe en stel de voice-over in. Elk onderdeel is aanpasbaar voordat je gaat renderen.
Het platform maakt je volledige infografische video met gesynchroniseerde voice-over, motion graphics en overgangen. Bekijk elke scène vooraf in een preview voordat je definitief afrondt.
Download je video in het gewenste formaat of exporteer direct naar je kanaal. Voeg ondertiteling toe, lokaliseer naar extra talen of stuur alles in één keer door naar je LMS.
Een infographic-videomaker is een tool die gegevens, grafieken, processtromen en geschreven content automatisch omzet in geanimeerde, ingesproken video’s. Jij levert het bronmateriaal aan – of dat nu een script, een PDF, een samenvatting in een spreadsheet of een onderwerpomschrijving is – en het platform zet dit om in visuele scènes met getimede voice-over en motion graphics. Het resultaat is een kant-en-klare video voor social media, trainingsplatforms, websites of presentaties, zonder dat er handmatige montage of vormgevingswerk nodig is.
Ja. Je kunt je eigen grafieken, visuals en merkassets uploaden en ze in elke scène gebruiken. In de editor kun je je kleurenpalet, typografie en logo instellen, zodat de uiteindelijke video aansluit bij je brand guidelines zonder dat er een designer aan te pas hoeft te komen. Als je begint vanuit een presentatiebestand, zet PPT To video je bestaande dia‑visuals om en reconstrueert ze automatisch als geanimeerde videoscènes.
De meeste infographicvideo’s zijn binnen enkele minuten na het indienen van je bronmateriaal klaar. Het platform verzorgt tegelijkertijd de scène-opbouw, synchronisatie van de voice-over en motion graphics, zodat je niet hoeft te wachten op een handmatig productieproces. Langere video’s met veel datascènes kunnen iets meer tijd kosten, maar de workflow van input tot export wordt in minuten gemeten, niet in dagen.
Er is geen ervaring nodig. Het hele proces is vanaf de eerste sessie eenvoudig te gebruiken. Je schrijft of plakt je informatie, kiest een visuele stijl en het platform maakt de video. Teams zonder ontwerpachtergrond gebruiken het om content te produceren die er al bij de eerste poging professioneel uitziet. De AI‑video-editor regelt automatisch de uitlijning, de tussenruimtes en de timing van animaties.
Ja. Nadat je je video hebt gegenereerd, kun je deze vertalen naar een van de meer dan 175 talen, met nauwkeurige lipsynchronisatie en behoud van natuurlijke voice-over. Je hoeft geen scènes opnieuw op te bouwen of audio opnieuw op te nemen. De videotranslator verzorgt de lokalisatie in één extra stap, waardoor het haalbaar wordt om dezelfde infographic-content te leveren aan internationale teams, markten of doelgroepen zonder een apart productiebudget.
Ontwerptools vereisen handmatige animatie, bewerken op een tijdlijn, het opnemen van voice-overs en het instellen van exportformaten; elk van deze stappen voegt uren toe aan elk project. Dit platform vervangt die volledige workflow door een tekstgebaseerde invoer die automatisch een afgewerkte video oplevert. Teams die met traditionele tools werken, geven aan dat ze dagen kwijt zijn aan wat deze maker van geanimeerde infographics in enkele minuten oplevert. De AI-video-uitleg workflow is speciaal ontwikkeld voor precies dat soort gestructureerde, data-gedreven content die het langst duurt om handmatig te produceren.
Ja. Bewerk het script, vervang een datapunt, wijzig de visuele stijl of pas de volgorde van scènes aan via de tekstgebaseerde editor en render vervolgens opnieuw. De bijgewerkte video is binnen enkele minuten klaar, zonder dat je iets helemaal opnieuw hoeft op te bouwen. Dit maakt het maken van een infographicvideo praktisch voor content die regelmatig verandert, zoals kwartaalcijfers, reeksen met productupdates of compliance-training die het actuele beleid moet weerspiegelen – iets wat met gefilmde producties niet haalbaar is.
Ja. Je kunt exporteren in de beeldverhouding die bij elk platform past, waaronder 16:9 voor YouTube en presentaties, 9:16 voor verticale social formats en 1:1 voor berichten in de feed. Voeg automatisch ondertitels toe met de ondertitelgenerator zodat je content goed presteert in omgevingen met stille autoplay. Voor short-form social content kun je met de reelgenerator en YouTube Shorts tools infografische content in één stap omzetten naar platform-native formats.
Er is een gratis abonnement beschikbaar waarvoor geen creditcard nodig is, zodat je video’s kunt genereren en de belangrijkste tools kunt uitproberen voordat je ergens aan vastzit. Betaalde abonnementen beginnen vanaf $24 per maand en bieden toegang tot voice cloning, langere videoduur, volledige template-toegang en geavanceerde exportopties. Enterprise-abonnementen omvatten API-toegang, maatwerkintegraties en functies voor teamsamenwerking voor organisaties met grootschalige productieworkflows.
Ja. Je kunt hetzelfde brondocument of script gebruiken om meerdere versies te maken met verschillende visuele stijlen, verteltonen of taalsporen. Teams die vanuit één enkel datarapport werken, maken vaak gelijktijdig aparte versies voor interne briefings, verspreiding op sociale media en trainingsmateriaal. De tekst-naar-video en videoproductie zonder gezicht workflows maken het eenvoudig om één enkele input op te splitsen in meerdere, duidelijk verschillende outputs zonder het productieproces te hoeven herhalen.
Het platform bevat een uitgebreide bibliotheek met infographicsjablonen, waaronder tijdlijnen, processtromen, vergelijkingsgrafieken, databreakdowns en stapsgewijze overzichten. Elke sjabloon is professioneel ontworpen en volledig aanpasbaar, zodat je de lay-out kunt verbeteren, het kleurenschema kunt aanpassen en je eigen branding kunt toepassen zonder de onderliggende structuur te wijzigen. Blader op branche, formaat of contenttype om het perfecte startpunt voor je video-infographic te vinden en vervang vervolgens in enkele minuten de tijdelijke inhoud door je eigen data.
Het is een dynamisch format dat precies daarvoor is ontwikkeld. Statische rapporten en slide decks informeren wel, maar infographicvideo’s weten je publiek echt te boeien door beweging, voice-over en illustratie te combineren op een manier die zowel aantrekkelijk als makkelijk te volgen is. Video’s die data visueel maken en in beweging houden, worden vaker helemaal uitgekeken, binnen teams gedeeld en later beter herinnerd. Als je complexe bevindingen wilt delen met een groep stakeholders of tegelijk wilt entertainen en informeren, is de infographicvideo het format dat blijvende indruk maakt zonder dat je productie-expertise nodig hebt.
