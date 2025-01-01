Vind de beste API-prijsplannen voor uw behoeften
Meer dan 100.000 bedrijven creëren boeiende inhoud met de AI-videotools en -platforms van HeyGen—geen camera of crew nodig. Onze uiteenlopende API-prijsplannen en voordelen zorgen ervoor dat u de perfecte optie vindt voor uw projectbehoeften.
$0/maand
Probeer de HeyGen API gratis zonder verplichtingen, wat het een ideale start maakt voor iedereen die de technologie van AI-videocreatie verkent.
10 Gratis
credits / maand
$99/maand
Voor producten met gemiddeld gebruik en aangepaste branding is ons Pro-abonnement perfect voor bedrijven die onze video API-prijzen efficiënt benutten.
100
credits
$330/maand
Voor producten die meer internationaal bereik en schaalvergroting vereisen, biedt ons Scale-plan robuuste functionaliteit op maat voor innovaties in AI-videogeneratie.
660
credits
Laten we praten
Voor producten die aangepast gebruik en hoogwaardige diensten vereisen, is onze Enterprise-optie ontworpen om aan alle eisen moeiteloos te voldoen. Ontdek de voordelen van het gebruik van AI in videoproductie.
Op maat
Featured customer story
"Het heeft onze schrijvers in staat gesteld om hetzelfde niveau van creativiteit in het proces te hebben als ik wanneer het gaat om visuele vertelmedia."
Steve Sowrey
Leermedia Ontwerper bij Miro
10x
toename in snelheid van videoproductie
5x
toename in videoproductie
Vergelijk API-prijsplannen
en functies
Gratis
Pro
Schaal
Onderneming
Toegang tot Video Generatie API
Toegang tot Video Vertaal API
Toegang tot interactieve avatar API
Ontwikkelaarsportaal
Toonaangevende AI-avatar modellen
ElevenLabs AI Voice Clone Import
E-mailondersteuning
Automatisch verlengen
Volumekortingen
Beveiliging en naleving van ondernemingsniveau
Ondersteuning via een privékanaal op Slack
Aangepaste API-concurrentie
Het gratis abonnement biedt 10 credits voor HeyGen's AI-videotools, videoproductie, vertaling en toegang tot avatars, ideaal om het platform te testen. Begin met het verkennen van het HeyGen platform gratis en ontdek de transformatieve mogelijkheden.
Credits kunnen AI-video's en avatars genereren: Pro biedt 100 credits/maand, Scale geeft er 660, en Enterprise plannen zijn op maat gemaakt. Ontdek hier meer over het kiezen van het juiste abonnement.
Bij Pro, $99 voor 100 credits = $0,99 per credit; Scale: $330 voor 660 credits = $0,50 per credit. Profiteer van deze concurrerende prijsopties met HeyGen.
Kies Pro voor middelgrote projecten of incidentele branding; Scale is geschikt voor regelmatige contentcreatie; Enterprise is voor geavanceerde behoeften. Leer hier meer over welk plan aan uw behoeften voldoet.
Ja, u kunt op elk moment upgraden om meer credits te krijgen, kosten te verlagen en geavanceerde functies zoals gelijktijdigheid te gebruiken door uw verschillende abonnementsopties te verkennen.
Scale omvat e-mailondersteuning en kortingen; Enterprise biedt premium ondersteuning, SLA's en aangepaste avatars. Lees over de voordelen van het gebruik van AI in videoproductie voor deze plannen.
Gratis: Ontwikkelaarsportaal; Pro: Basis ondersteuning; Scale: E-mail ondersteuning; Enterprise: Premium Slack ondersteuning en SLA's. Zorg ervoor dat u een abonnement kiest dat de ondersteuning biedt die u nodig heeft.
Ja, hogere abonnementen verlagen de kosten per credit en bieden toegang tot waardevolle functies. Optimaliseer uw budget door een abonnement te kiezen dat waarde en functionaliteit verhoogt.
Nee, tegoeden worden maandelijks opnieuw ingesteld, dus kies het abonnement dat overeenkomt met je gebruik. Plan verstandig om elke maand je tegoeden te maximaliseren.
Enterprise biedt aangepaste avatars, SLA's, API-concurrentie en ondersteuning voor het genereren van kritieke inhoud. Kom meer te weten via een consultatie om te bepalen of Enterprise aan uw innovatiebehoeften voldoet.
Ontdek hoe bedrijven zoals die van u contentcreatie opschalen en groei stimuleren met de meest innovatieve AI-video.