Meer dan 100.000 bedrijven creëren boeiende inhoud met de AI-videotools en -platforms van HeyGen—geen camera of crew nodig.

Gratis

$0/maand

Probeer de HeyGen API gratis zonder verplichtingen, wat het een ideale start maakt voor iedereen die de technologie van AI-videocreatie verkent.

10 Gratis

credits / maand

Basis API-bereik
  • Maak avatar met foto's
  • Maak een video vanaf het begin
  • Maak video van sjablonen
  • Haal avatar-, stem- en sjabloonlijsten op
  • Watermerk inbegrepen

Pro

$99/maand

Voor producten met gemiddeld gebruik en aangepaste branding is ons Pro-abonnement perfect voor bedrijven die onze video API-prijzen efficiënt benutten.

100

credits

Inclusief
  • Alles gratis
  • Watermerk Verwijderd
1 credit staat gelijk aan:
  • 1 minuut gegenereerde avatarvideo
  • of 10 seconden van Avatar IV API

Schaal

$330/maand

Voor producten die meer internationaal bereik en schaalvergroting vereisen, biedt ons Scale-plan robuuste functionaliteit op maat voor innovaties in AI-videogeneratie.

660

credits

Inclusief
  • Alles in Pro
  • Videovertaal-API
  • Proeflees API
  • Automatisch verlengen
1 credit staat gelijk aan:
  • 20-seconden Video Vertaling
  • Net als de Pro bij andere producten

Onderneming

Laten we praten

Voor producten die aangepast gebruik en hoogwaardige diensten vereisen, is onze Enterprise-optie ontworpen om aan alle eisen moeiteloos te voldoen. Ontdek de voordelen van het gebruik van AI in videoproductie.

Op maat

Inclusief
  • Alles op Schaal
  • Aangepaste schaalbaarheid
  • Toegewijde ontwikkelaarsondersteuning
  • API voor het maken van video-avatars

"Het heeft onze schrijvers in staat gesteld om hetzelfde niveau van creativiteit in het proces te hebben als ik wanneer het gaat om visuele vertelmedia."

Steve Sowrey

Leermedia Ontwerper bij Miro

10x

toename in snelheid van videoproductie

5x

toename in videoproductie

Vergelijk API-prijsplannen
en functies

Gratis
Pro
Schaal
Onderneming
Toegang tot Video Generatie API
Toegang tot Video Vertaal API
Toegang tot interactieve avatar API
Ontwikkelaarsportaal
Toonaangevende AI-avatar modellen
ElevenLabs AI Voice Clone Import
E-mailondersteuning
Automatisch verlengen
Volumekortingen
Beveiliging en naleving van ondernemingsniveau
Ondersteuning via een privékanaal op Slack
Aangepaste API-concurrentie

Van makers tot filmmakers, iedereen is dol op HeyGen

Maak je foto en verbeeld jezelf in elk scenario met HeyGen's AI-videomaker. HeyGen avatars passen bij je visie, of het nu in een professioneel kantoor is, een luxe vakantie, of een creatieve fantasiewereld. Met levensechte gebaren, natuurlijke bewegingen en aangepaste stijlen, kan je avatar zich aanpassen aan elke omgeving die je nodig hebt.
Veelgestelde vragen over API-prijzen

Wat is inbegrepen in het gratis API-abonnement?

Het gratis abonnement biedt 10 credits voor HeyGen's AI-videotools, videoproductie, vertaling en toegang tot avatars, ideaal om het platform te testen. Begin met het verkennen van het HeyGen platform gratis en ontdek de transformatieve mogelijkheden.

Hoe werken tegoeden bij verschillende abonnementen?

Credits kunnen AI-video's en avatars genereren: Pro biedt 100 credits/maand, Scale geeft er 660, en Enterprise plannen zijn op maat gemaakt. Ontdek hier meer over het kiezen van het juiste abonnement.

Wat zijn de kosten per credit voor elk betaald plan?

Bij Pro, $99 voor 100 credits = $0,99 per credit; Scale: $330 voor 660 credits = $0,50 per credit. Profiteer van deze concurrerende prijsopties met HeyGen.

Hoe weet ik welk abonnement geschikt is voor mij?

Kies Pro voor middelgrote projecten of incidentele branding; Scale is geschikt voor regelmatige contentcreatie; Enterprise is voor geavanceerde behoeften. Leer hier meer over welk plan aan uw behoeften voldoet.

Kan ik later upgraden van Pro naar Scale of Enterprise?

Ja, u kunt op elk moment upgraden om meer credits te krijgen, kosten te verlagen en geavanceerde functies zoals gelijktijdigheid te gebruiken door uw verschillende abonnementsopties te verkennen.

Welke functies zijn exclusief voor Scale en Enterprise abonnementen?

Scale omvat e-mailondersteuning en kortingen; Enterprise biedt premium ondersteuning, SLA's en aangepaste avatars. Lees over de voordelen van het gebruik van AI in videoproductie voor deze plannen.

Welke ondersteuning krijg ik bij elk abonnement?

Gratis: Ontwikkelaarsportaal; Pro: Basis ondersteuning; Scale: E-mail ondersteuning; Enterprise: Premium Slack ondersteuning en SLA's. Zorg ervoor dat u een abonnement kiest dat de ondersteuning biedt die u nodig heeft.

Kan ik geld besparen door te kiezen voor een uitgebreider abonnement?

Ja, hogere abonnementen verlagen de kosten per credit en bieden toegang tot waardevolle functies. Optimaliseer uw budget door een abonnement te kiezen dat waarde en functionaliteit verhoogt.

Worden ongebruikte tegoeden meegenomen naar de volgende maand?

Nee, tegoeden worden maandelijks opnieuw ingesteld, dus kies het abonnement dat overeenkomt met je gebruik. Plan verstandig om elke maand je tegoeden te maximaliseren.

Wat biedt het Enterprise-plan dat andere plannen niet bieden?

Enterprise biedt aangepaste avatars, SLA's, API-concurrentie en ondersteuning voor het genereren van kritieke inhoud. Kom meer te weten via een consultatie om te bepalen of Enterprise aan uw innovatiebehoeften voldoet.

