Stap 1 Begin met een product, aanbieding of idee Plak een URL, beschrijf je promotie, of voeg een kort script toe. Specificeer het publiek en het hoofddoel zodat de richting van de video overeenkomt met je doelen. Dit vormt de basis voor de gegenereerde promotie.

Stap 2 Kies stijl, formaat en stem Kies sjablonen en beeldverhoudingen die passen bij je doelkanalen. Selecteer een AI-stem of avatar die overeenkomt met de toon van je merk. Pas de visuele stijl aan om overeen te komen met performance creatives, merkcampagnes, of beide.

Stap 3 Verfijn hooks, scènes en call-to-actions Bekijk de gegenereerde promo en pas openingen, voordelen en aanbiedingen aan. Voeg scènes toe of verwijder ze, stel de timing bij en werk de tekst op het scherm bij. Kleine wijzigingen helpen je om meerdere varianten voor te bereiden om te testen.