Maak AI-promotievideo's die er gepolijst uitzien en goed presteren, zonder camera's of complexe bewerking. Zet productlinks, korte scripts en eenvoudige ideeën om in merkgerichte promotievideo's binnen enkele minuten. HeyGen helpt teams creatiever te lanceren, meer invalshoeken te testen en sneller te bewegen dan traditionele productie.
Kondig nieuwe producten en functies aan met korte promoties die de waarde duidelijk laten zien. Gebruik overlays, snelle overgangen en voice-overs om te benadrukken wat het belangrijkst is. Help het publiek te begrijpen waarom ze binnen enkele seconden geïnteresseerd moeten zijn.
Maak verbluffende promoties voor vakantie-uitverkoop, flitskortingen en tijdelijke campagnes snel met onze videomaker. Werk tekst, prijzen en voice-over bij zonder opnieuw te filmen. Deze flexibiliteit is ideaal voor snel veranderende promoties.
Stimuleer aanmeldingen voor webinars, conferenties en live evenementen met gerichte promotieclips. Combineer beelden van sprekers, agenda's en sociale bewijsvoering om interesse te wekken. Deel ze op sociale media, via e-mail en op websites met minimale extra inspanning.
Vertel het verhaal van je merk met promoties die je positionering en waarden versterken. Combineer lifestyle beelden, product visuals en vertelling tot een samenhangend geheel. Gebruik varianten om verschillende doelgroepen aan te spreken terwijl je dezelfde kerngedachte behoudt.
Maak verticale en vierkante promoties geoptimaliseerd voor feeds en verhalen. Ontwerp inhoud die in de eerste seconden boeit en kijkers blijft vasthouden. Hergebruik promoties voor meerdere platformen zonder handmatig te hoeven herschalen.
Leg uit wat uw product doet en waarom het anders is met behulp van snelle, duidelijke promoties. Gebruik schermvisualisaties en eenvoudige taal om de drempel voor nieuwe gebruikers te verlagen. Deze video's helpen landingspagina's, app-winkels en advertenties beter te converteren.
Waarom HeyGen de beste AI-promovideo generator is
HeyGen is ontwikkeld voor marketeers en makers die snel promotievideo's met hoge impact nodig hebben. Begin met een briefing of URL en bereid je voor om concepten te bewerken die al bij je boodschap passen. Jij behoudt de creatieve controle, terwijl AI zorgt voor de visuals, stem en structuur.
Plak een productlink of een kort idee en genereer videoconcepten die al scènes, ondertitels en voice-over bevatten. In plaats van elke promotie vanaf nul op te bouwen, verfijn je wat AI creëert. Hierdoor kun je in een fractie van de tijd van concept naar upload gaan met onze AI-promotievideomaker.
Pas je merkkit toe zodat logo's, kleuren en lettertypen consistent blijven bij elke promotie. Sla lay-outs en stijlen die je bevalt op en gebruik ze opnieuw voor toekomstige campagnes. Het resultaat is een bibliotheek van video's die uniform aanvoelen, zelfs wanneer veel mensen bijdragen.
Maak meerdere versies van dezelfde promotie met verschillende intro's, visuals of oproepen tot actie. Exporteer middelen voor betaalde en organische kanalen en volg wat presteert. Dit helpt je om het rendement op advertentie-uitgaven te verbeteren terwijl je de productiekosten laag houdt.
URL en script voor het genereren van promotievideo's
Begin vanaf een productpagina, landingspagina of script en genereer automatisch een gestructureerde promotievideo met onze AI-promotievideomaker. HeyGen identificeert de belangrijkste voordelen en zet deze om in scènes met tekst en beeldmateriaal. Je kunt blijven verfijnen of opnieuw genereren totdat de promo overeenkomt met jouw visie.
Promotieklare sjablonen en lay-outs
Gebruik sjablonen die ontworpen zijn voor productpromoties, aanbiedingen en aankondigingscampagnes om verbluffende video-inhoud te creëren. De lay-outs zijn geoptimaliseerd voor leesbaarheid, tempo en de plaatsing van oproepen tot actie. Dit geeft je een sterke visuele basis voor elke promotie.
AI-avatars, voice-overs en ondertiteling
Voeg menselijke aanwezigheid toe met AI-avatars en natuurlijke voice-overs in vele talen voor uw videomakerprojecten. Automatische ondertiteling houdt video's begrijpelijk, zelfs als het geluid uit staat. U kunt toon en levering aanpassen om overeen te komen met de prestatie of merkstijl.
Export in meerdere formaten voor elk kanaal
Exporteer promoties in verticale, vierkante en horizontale formaten afgestemd op elk platform. Houd veilige gebieden en leesbare tekst in acht over de verschillende plaatsingen. Eén project kan tegelijkertijd advertenties, feedberichten, verhalen en website-elementen van stroom voorzien.
Hoe de AI Promo Videogenerator te gebruiken
HeyGen past zich aan bestaande marketingprocessen aan zodat teams video kunnen toevoegen zonder campagnes te vertragen. Van idee tot export blijf je gefocust op strategie terwijl het platform de uitvoering afhandelt.
Plak een URL, beschrijf je promotie, of voeg een kort script toe. Specificeer het publiek en het hoofddoel zodat de richting van de video overeenkomt met je doelen. Dit vormt de basis voor de gegenereerde promotie.
Kies sjablonen en beeldverhoudingen die passen bij je doelkanalen. Selecteer een AI-stem of avatar die overeenkomt met de toon van je merk. Pas de visuele stijl aan om overeen te komen met performance creatives, merkcampagnes, of beide.
Bekijk de gegenereerde promo en pas openingen, voordelen en aanbiedingen aan. Voeg scènes toe of verwijder ze, stel de timing bij en werk de tekst op het scherm bij. Kleine wijzigingen helpen je om meerdere varianten voor te bereiden om te testen.
Download de definitieve video's in de juiste formaten en upload ze naar advertentieplatformen, sociale kanalen of uw website. Monitor de prestaties en keer terug naar HeyGen om snel nieuwe varianten te maken. Deze lus helpt uw promoties te verbeteren bij elke campagne.
Een AI-promotievideo is een promotievideo die gemaakt is met behulp van kunstmatige intelligentie. Het gebruikt AI om beelden, voice-overs en structuur te genereren vanuit eenvoudige input, zodat campagnes sneller gelanceerd kunnen worden en minder productiemiddelen vereisen.
Nee. HeyGen is zo ontworpen dat marketeers, oprichters en contentteams promotiemateriaal kunnen maken zonder traditionele bewerkingsvaardigheden. Begeleide workflows, sjablonen en eenvoudige bedieningselementen maken de productie toegankelijk en efficiënt.
Ja. U kunt productclips, merkimago's en logo's uploaden om in uw promoties op te nemen. Deze materialen worden naast door AI gegenereerde beelden geplaatst zodat uw inhoud uniek en authentiek aanvoelt.
Je kunt geëxporteerde promoties gebruiken op sociale platformen, advertentienetwerken, websites en e-mailcampagnes. Vooraf ingestelde beeldverhoudingen helpen je om TikTok, Instagram, Facebook, YouTube en meer te ondersteunen vanuit één bronproject.
Ja. U kunt voice-overs en ondertiteling in meerdere talen genereren voor uw door AI gegenereerde promotievideo's met de video translator functie. Dit maakt het gemakkelijker om campagnes te lokaliseren voor verschillende regio's terwijl u uw kerncreatieve consistent houdt in uw promotie AI video generator.
Ja. HeyGen exporteert bestanden van hoge kwaliteit die geschikt zijn voor betaalde plaatsingen en organische distributie voor uw videoadvertentiecampagnes. Visuele helderheid, tempo en ondertitels zijn geoptimaliseerd voor moderne advertentieplatforms en feedomgevingen in uw videoadvertentie.
Ja. Teams kunnen projecten delen, sjablonen hergebruiken en versies voor hun video coördineren met behulp van ons platform. Dit helpt bureaus, interne teams en partners om veel promoties te beheren zonder het overzicht over het merk of de boodschap te verliezen.
AI-promotieworkflows kunnen de productietijd van dagen tot minuten verkorten voor veel campagnes, waardoor je moeiteloos een promotievideo kunt maken. In plaats van elke video opnieuw op te bouwen, bouw je voort op bewezen structuren en genereer je snel nieuwe varianten.
Ja. Je kunt projecten heropenen, scripts, aanbiedingen of visuals aanpassen en de bijgewerkte promotie opnieuw genereren. Dit helpt je om doorlopende campagnes actueel te houden en in lijn met de huidige prijzen, boodschappen of visuals.
