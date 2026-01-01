Vooroplopen in de toekomst van AI-videogeneratie
We ontwikkelen technologie die menselijk aanvoelt, diep verbindt en storytelling naar een hoger niveau tilt—en zo levensechte intelligentie brengt in een snel veranderende digitale wereld.
AI die verbindt, zich aanpast en inspireert
Bij HeyGen wordt ons AI-onderzoek gedreven door de missie om visuele storytelling voor iedereen toegankelijk te maken.
Maak kennis met onze AI-leiders
Innoveren op het snijvlak van creativiteit, communicatie en technologie.
Charly Hong, Head of AI Research
Charly Hong brings over a decade of expertise in computer vision and AI, with a focus on human modeling, understanding, and video generation. He has authored over 60 publications and patents, underscoring his commitment to innovation and impactful solutions. At HeyGen, Charly drives advancements in AI technology that seamlessly bridge research and product.
Rong Yan, CTO
Rong Yan is the CTO of HeyGen, dedicated to making visual storytelling accessible to all. Previously, he was VP of Engineering at HubSpot, leading Data and Intelligence products, and held leadership roles at Snapchat, Square, and Facebook. Rong earned his M.Sc. (2004) and Ph.D. (2006) from Carnegie Mellon. A prolific researcher, he has over 60 publications, 35 patents, and expertise in AI, data mining, and computer vision.
Joshua Xu, CEO
Joshua Xu is the Co-Founder and CEO of HeyGen, driving the mission to transform visual storytelling with AI-powered content creation. Previously, he was a lead engineer at Snapchat (2014–2020), spearheading innovations in ads ranking, machine learning, and computational photography. With a Master’s in Computer Science from Carnegie Mellon, Joshua brings deep expertise in machine learning, computer vision, and generative AI.
Jun-Yan Zhu, Advisor
Jun-Yan Zhu is the Michael B. Donohue Assistant Professor of Computer Science and Robotics at Carnegie Mellon University, where he leads the Generative Intelligence Lab. His research focuses on generative models, computer vision, and graphics, with the mission of empowering creators with generative models. He has received the Samsung AI Researcher of the Year, the Packard Fellowship, the NSF CAREER Award, among other awards.
Onze onderzoekspijlers: de AI van morgen vormgeven
Digitale identiteit opnieuw definiëren met precisie en kwaliteit
Onze focus op avatargeneratie ligt op stuurbaarheid, consistentie en ongeëvenaarde kwaliteit. Door AI-gestuurde creatie verder te ontwikkelen, maken we het mogelijk dat avatars menselijke gezichtsuitdrukkingen en gedragingen naadloos weerspiegelen, waardoor de kloof tussen de werkelijkheid en de digitale wereld wordt overbrugd.
Multimodale taalmodellen die videointelligentie aandrijven
We build multimodal language models that jointly reason over text, audio, and visual signals to better understand intent and context. This foundation powers video translation with improved semantic fidelity, enables avatar modeling that stays consistent across scenes, and unlocks video agents that can interpret goals and generate end-to-end content with higher reliability.
Taalbarrières doorbreken met multimodale oplossingen
Door AI in te zetten voor het ontwikkelen van multimodale videovertalingsoplossingen, willen we wereldwijde communicatie toegankelijker maken. Door tekst, stem en beeld naadloos te integreren, zetten we video’s om in universeel begrijpelijke content en versterken we verbindingen tussen culturen.
Realtime betrokkenheid door middel van multimodale innovatie
Mogelijk gemaakt door realtime rendering en geavanceerde multimodale oplossingen brengen onze interactieve avatars gesprekken tot leven. Deze avatars reageren niet alleen dynamisch, maar herdefiniëren ook de gebruikersinteractie, waardoor technologie boeiender en menselijker wordt.
Emotie-AI voor expressieve, realistische digitale mensen
Emotion AI helps our systems go beyond “talking” to truly communicating — by aligning what the script means with how it should feel. By coordinating tone and prosody in voice with on-point gestures and facial expressions, we generate avatars that maintain emotional coherence over time, closing the realism gap and pushing the frontier of human-like presence.
Agentische systemen die videoagents op schaal mogelijk maken
We develop agentic systems that turn video creation into a goal-driven workflow: planning, tool use, iteration, and verification. These capabilities power our video agent, allowing it to break down user intent into steps, make informed decisions along the way, and produce more controllable, consistent outcomes—while supporting safety and quality constraints in real production settings.
Rong Yan, Chief Technology Officer bij HeyGen
"We ontwikkelen AI die niet alleen krachtig is, maar ook betrouwbaar en eenvoudig te gebruiken. Ons doel is om opnieuw te definiëren wat mogelijk is met AI-videogeneratie, zodat het onmisbaar wordt voor bedrijven en een plezier om te gebruiken voor iedereen."
