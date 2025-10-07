AI-videoreclamegenerator voor directe advertentiecreatie

Begin met een product-URL, een kort script of een enkele briefing en genereer gepolijste videoadvertenties zonder camera's of handmatige bewerking. HeyGen produceert automatisch tempo, voice-overs, ondertitels en platformklare exports zodat teams meer advertentievarianten kunnen lanceren en ontdekken wat schaalbaar is.

-Video's gegenereerd
-Avatars gegenereerd
-Video's vertaald
's Werelds toonaangevende bedrijven vertrouwen op HeyGen
Miljoenen mensen wereldwijd vertrouwen op ons om hun verhalen tot leven te brengen.

De AI Video Ads Generator helpt je bij het maken van goed presterende videoadvertenties zonder te filmen of handmatig te bewerken. Begin met een script of idee, en HeyGen zet het automatisch om in platformklare advertenties die geoptimaliseerd zijn voor sociale media, performance en digitale campagnes. Creëer, update en schaal advertentie creaties sneller, zonder sjablonen, tijdlijnen of productievertragingen.


Snelle productlancering advertenties

Snelle productlancering advertenties

Wanneer lanceringen snelheid vereisen, zorgen traditionele methodes voor vertragingen, maar onze AI-advertentieoplossingen kunnen het proces stroomlijnen. HeyGen zet productpagina's of briefings om in korte, op voordelen gerichte lanceervideo's zodat je binnen enkele uren in plaats van weken betaalde campagnes kunt starten.

Catalogus- en marktplaatscampagnes

Catalogus- en marktplaatscampagnes

Grote SKU-catalogi vereisen consequente creativiteit voor elk product. HeyGen automatiseert b-roll, close-ups en functiebenadrukkingen voor elk item zodat e-commerce teams schaalbare cataloguspromoties kunnen creëren met uniforme kwaliteit.

Advertenties in korte vorm met een sociale focus

Advertenties in korte vorm met een sociale focus

Korte inhoud vereist directe aandachtstrekkers en strak tempo. HeyGen creëert verticale bewerkingen met pakkende openingsbeelden, leesbare ondertitels en platform-gereed timing om de doorklikratio en kijktijd op Reels en Shorts te verbeteren.

Retargeting en dynamische creatie

Retargeting en dynamische creatie

Retargeting vereist op maat gemaakte berichten voor verschillende doelgroepsegmenten. HeyGen produceert gepersonaliseerde varianten die kortingen, voordelen of getuigenissen benadrukken om conversies van warm verkeer te verhogen.

Levering van bureau campagne

Levering van bureau campagne

Bureaus hebben volume en consistentie nodig over klanten heen, vooral bij het genereren van videoreclames binnen enkele minuten. HeyGen handhaaft merkpakketten, produceert georganiseerde exports en versnelt iteratie zodat bureaus meer creatieve uitingen kunnen leveren zonder de kosten op te drijven.

Internationale marktintroducties

Internationale marktintroducties

Wereldwijd uitbreiden vereist gelokaliseerde creatieve uitingen. HeyGen’s videovertaler genereert voice-overs, ondertitels en timing opnieuw voor elke taal, zodat teams snel gelokaliseerde campagnes kunnen testen en lanceren.

Waarom HeyGen de beste script-naar-video AI is

HeyGen zet elk script in enkele minuten om in een hoogwaardige, levensechte video. Begin met een ruw idee, een uitgewerkt scenario of zelfs een paar steekpunten. HeyGen genereert realistische sprekende scènes met krachtige bedieningselementen, zodat je van woorden naar afgewerkte video kunt gaan zonder traditionele productieworkflow.

Bliksemsnelle generatie

Zet scripts in enkele minuten om in gepolijste video's. Het is veel sneller en goedkoper dan filmen, opnieuw opnemen of ingewikkelde bewerkingstijdlijnen.

Geen leercurve

Maak professionele video's met een workflow die eenvoudig en intuïtief is. Geen montage-ervaring. Geen technische opzet. Gewoon schrijven, genereren, verfijnen

Alles-in-één creatieve editor

Van je eerste concept tot de uiteindelijke export, de tekstgebaseerde editor van HeyGen stroomlijnt het hele proces. Werk regels bij, pas het tempo aan, herzie scènes en itereer snel, alsof je een document bewerkt en geen tijdlijn.

Link naar video workflows van productpagina's

Plak een product- of landingspagina-URL en HeyGen haalt afbeeldingen, specificaties en berichten op om een storyboard te maken. De link naar de videowerkstroomkaarten zet pagina-inhoud om in advertenties met meerdere scènes of korte promotionele clips die geoptimaliseerd zijn voor sociale plaatsingen met minimale handmatige invoer.

Op meerdere smartphoneschermen wordt een live video van een vrouw getoond, met taalvlaggen voor Frans, Spaans, Chinees en Duits.

Script naar video met opties voor menselijke stem

Schrijf een kort script of laat HeyGen haken en oproepen tot actie opstellen. De engine produceert natuurlijk klinkende voice-overs in verschillende toonhoogtes en talen en past nauwkeurige lipsynchronisatie toe bij het gebruik van sprekende hoofd- of avatarbezittingen om de vertelling uitgelijnd te houden.

Een digitale documentbewerkingsinterface die tekst weergeeft, "Overzicht resultaten Q3," en een foto van een lachende man.

Creatieve automatisering en stylingvoorinstellingen

Kies visuele thema's, tempo en beeldverhoudingen en HeyGen past automatisch strakke bewegingen, ondertitelstijlen en overgangen toe. Platformvoorinstellingen zorgen ervoor dat elke export geoptimaliseerd is voor advertentieplaatsing en kijkersaandacht zonder extra werk aan formaataanpassingen.

Een golf van kleurrijke afspeelknop-vormige kaders, elk met dezelfde lachende vrouw in verschillende professionele rollen.

Ondersteuning voor batchgeneratie, testen en analyse

Genereer honderden advertentievarianten door op grote schaal hooks, afbeeldingen of oproepen tot actie te veranderen met ons AI-advertentieplatform. Exporten zijn georganiseerd voor advertentiebeheerders en A/B-tests. Gebruik ingebouwde suggesties voor doelgroepen en volg prestatiesignalen zodat teams snel winnende creatieve elementen kunnen isoleren.

Een lachende man met een bril, met een overlay die een apparaat met kleurrijke knoppen toont en de tekst '+ Product toevoegen'.

Miro
"Het heeft onze schrijvers in staat gesteld om hetzelfde niveau van creativiteit in het proces te hebben als ik wanneer het gaat om visuele vertelmedia."

Steve Sowrey, Leermedia Ontwerper
Vision Creative Labs
"Het magische moment voor mij was toen we een film hadden die ik elke week deed. Plotseling realiseerden we ons dat ik een script kon schrijven, het kon opsturen, en nooit meer voor een camera hoefde te verschijnen."

Roger Hirst, Medeoprichter
Werkdag
"Wat ik geweldig vind aan HeyGen is dat ik niet langer nee hoef te zeggen tegen projecten. Het is alsof we ons team hebben uitgebreid. We kunnen veel meer doen met de middelen die we hebben."

Justin Meisinger, Programmamanager
Hoe het werkt

Hoe de AI Videoadvertentiegenerator te gebruiken

Maak advertentieklare video's in vier duidelijke stappen van briefing tot publiceerbare materialen.

Stap 1

Voeg uw bron toe

Plak een product-URL, upload afbeeldingen of voer een kort script in. HeyGen analyseert de inhoud, haalt de belangrijkste kenmerken eruit en bereidt een storyboard voor per scène om de generatie te begeleiden.

Stap 2

Kies stijl en formaat

Selecteer beeldverhouding, visueel thema en tempo. Pas je merkkit toe zodat logo's, lettertypen en kleuren consistent blijven over elke variant en plaatsing.

Stap 3

Genereer en verfijn varianten

Maak meerdere ontwerpen met verschillende aandachtstrekkers, visuals en oproepen tot actie. Bekijk ze naast elkaar, pas tekst of beeldmateriaal aan en genereer varianten voor A/B-testen zonder handmatige tijdlijnbewerking met onze advertentiemaker.

Stap 4

Campagnes exporteren en starten

Download MP4's en afbeeldingen geoptimaliseerd voor Feed, Reels, Stories en in-stream plaatsingen. Gebruik batchexport om georganiseerde assets direct naar advertentiebeheerders te uploaden en begin onmiddellijk met testen.

Een Apple iMac toont een gegevensdashboard met grafieken en statistieken, een toetsenbord, smartphone en mok op een houten bureau.

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Wat is een AI-videoreclamegenerator en hoe gebruikt HeyGen deze?

Een AI-videoreclamegenerator zet briefings, URL's, afbeeldingen of scripts om in afgewerkte reclamecreaties met behulp van geautomatiseerde scènesamenstelling, stemsynthese, ondertiteling en exportformaten. HeyGen combineert tekst naar video en AI-avatars om boeiende inhoud te creëren. afbeelding naar video stromen om gepolijste advertenties te maken zonder camera's of handmatige bewerking.

Hoe verschilt HeyGen van andere AI-videoreclametools?

HeyGen richt zich op duidelijkheid, controle en snelheid in plaats van een sterke afhankelijkheid van sjablonen. Door teams scripts te laten bijwerken in plaats van video's opnieuw te bouwen, is het eenvoudiger om te itereren, consistent te blijven over campagnes heen en reclamecreaties te schalen zonder de productiewerkstroom te vertragen.

Kunnen door AI gegenereerde videoadvertenties daadwerkelijk goed presteren?

AI helpt je sneller meer advertentievarianten te creëren, wat het testen en optimaliseren verbetert. De prestaties zijn nog steeds afhankelijk van je aanbod en boodschap, maar snellere iteratie maakt het makkelijker om van resultaten te leren en creatieve uitingen te verfijnen zonder productieknelpunten.

Is deze AI-videoreclamegenerator geschikt voor sociale media advertenties?

Ja. HeyGen ondersteunt het maken van advertenties voor TikTok, Instagram, Facebook, YouTube en Google Ads. Veel teams gebruiken ook Repurpose Video om dezelfde advertentiecreaties aan te passen voor meerdere platforms zonder opnieuw te beginnen.

Heb ik ontwerp- of video-edit ervaring nodig om HeyGen te gebruiken?

Nee. HeyGen is ontworpen voor marketeers, oprichters en teams die resultaten willen zonder complexe bewerkingstools. De meeste wijzigingen betreffen eenvoudige tekstupdates, waardoor het toegankelijk is zelfs als je nog nooit eerder een video hebt bewerkt.

Welke merkcontroles zijn beschikbaar?

Pas een merkkit toe met logo's, lettertypen en kleuren. HeyGen handhaaft merkregels in gegenereerde concepten en sjablonen, en staat het vergrendelen van belangrijke elementen toe zodat teams consistentie behouden op schaal.

Welke exportformaten en plaatsingen worden ondersteund?

HeyGen exporteert MP4-videobestanden en afbeeldingen met hoge resolutie geformatteerd voor Feed, Reels, Stories, Messenger en in-stream plaatsingen. Batchexport organiseert bestanden met duidelijke namen voor advertentiebeheerders en campagnetools.

Zijn HeyGen advertenties in overeenstemming met platformbeleid?

HeyGen volgt gangbare platformrichtlijnen zoals beeldverhouding, leesbaarheid van ondertiteling en gebruikelijke tekstverhoudingen, maar de uiteindelijke naleving van het beleid en goedkeuring van de advertentie blijven de verantwoordelijkheid van de adverteerder.

Kan ik HeyGen gratis uitproberen?

Je kunt snel beginnen en de workflow testen voordat je opschalen. Met HeyGen kun je direct in je browser je eerste AI-videoreclame maken, zodat je kunt zien hoe het past in je marketingproces voordat je je verbindt.

Welke soorten videoadvertenties kan ik maken met deze tool?

U kunt productpromoties, merkbewustzijnsadvertenties, performance creatives, educatieve advertenties en aankondigingen maken. Voor gestructureerde lay-outs beginnen veel teams met een Video Template om de branding consistent te houden over de campagnes heen.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

