Maak boeiende AI-marketingvideo's die de aandacht trekken en converteren zonder ingewikkelde bewerkingen of studio-opnames. Zet productlinks, scripts of eenvoudige ideeën om in merkgetrouwe video's voor elk kanaal binnen enkele minuten. HeyGen helpt teams om meer creativiteit te leveren, sneller te testen en de marketing altijd in beweging te houden.
Probeer onze gratis afbeelding-naar-video generator
Genereer AI-videoreclames voor platforms zoals TikTok, Instagram en YouTube in enkele minuten. Test verschillende aandachttrekkers, aanbiedingen en formaten zonder de noodzaak voor handmatige bewerking. Optimaliseer de kosten per resultaat door snel te herkennen wat aanslaat.
Zet nieuwe releases en updates om in duidelijke, boeiende clips die de voordelen benadrukken. Toon belangrijke functies met overlays, ondertitels en close-up beelden. Help het publiek snel de waarde te begrijpen en te onthouden waarom het belangrijk is.
Voeg uitlegvideo's toe aan landingspagina's, prijssecties en onboarding-processen. Gebruik video om de volgende stappen te verduidelijken en weerstand voor nieuwe gebruikers weg te nemen. Een beter begrip leidt vaak tot een hogere conversie en activatie.
Voeg korte marketingvideo's toe aan nurture-sequenties en aankondigingen. Gebruik gepersonaliseerde intro's, productdemonstraties en educatieve momenten om abonnees betrokken te houden. Video helpt berichten op te vallen in drukke inboxen.
Geef verkoopteams op maat gemaakte video-inhoud die ze kunnen delen tijdens het benaderen van klanten en bij opvolgingen voor een effectievere videomarketing. Leg complexe aanbiedingen uit met eenvoudige visuals en vertelling. Sterke video's maken het makkelijker voor kopers om uw verhaal intern te delen.
Produceer snel videobibliotheken die passen bij het merk voor meerdere klanten. Gebruik sjablonen en voorinstellingen om kwaliteit te standaardiseren terwijl je flexibel blijft. Lever meer creatieve opties per project zonder extra uren te besteden.
Waarom HeyGen de beste script-naar-video AI is
HeyGen zet elk script in enkele minuten om in een hoogwaardige, levensechte video. Begin met een ruw idee, een uitgewerkt scenario of zelfs een paar steekpunten. HeyGen genereert realistische sprekende scènes met krachtige bedieningselementen, zodat je van woorden naar een afgewerkte video kunt gaan zonder traditionele productiewerkstroom.
Zet scripts in enkele minuten om in gepolijste video's. Het is veel sneller en goedkoper dan filmen, opnieuw opnemen of ingewikkelde bewerkingstijdlijnen.
Maak professionele video's met een workflow die eenvoudig en intuïtief is. Geen montage-ervaring. Geen technische opstelling. Gewoon schrijven, genereren, verfijnen
Van je eerste concept tot de uiteindelijke export, de tekstgebaseerde editor van HeyGen stroomlijnt het hele proces. Werk regels bij, pas het tempo aan, herzie scènes en itereer snel, alsof je een document bewerkt en geen tijdlijn.
Link en script voor videoproductie
Begin met een URL, productbeschrijving of marketingtekst en genereer automatisch scènes. HeyGen haalt de belangrijkste punten eruit en zet ze om in gestructureerde videosegmenten. Je kunt blijven verfijnen of opnieuw genereren totdat het concept goed aanvoelt.
Sjablonen voor marketing- en advertentieformaten
Gebruik kant-en-klare lay-outs voor promoties, uitlegvideo's, producthoogtepunten en sociale advertenties. Sjablonen regelen het tempo, de teksthiërarchie en de kadering voor je. Dit zorgt ervoor dat video's er verzorgd uitzien, zelfs wanneer de deadlines krap zijn.
AI-avatars, stemmen en ondertiteling
Voeg menselijke aanwezigheid toe met AI-woordvoerders en natuurlijke voice-overs in vele talen. Automatische ondertiteling verbetert de toegankelijkheid en prestaties op feeds zonder geluid. U bepaalt de stijl, toon en boodschap zonder dat er acteurs nodig zijn.
Multiplatform export en beeldverhoudingen
Exporteer in verticale, vierkante en horizontale formaten aangepast aan verschillende kanalen. Behoud veilige gebieden, leesbaarheid en beweging over de versies. Hiermee kunt u campagnes overal lanceren vanuit een enkel project.
Ontdek hoe bedrijven zoals die van u contentcreatie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve platform voor het omzetten van afbeeldingen naar video op de markt.
Hoe de AI Marketing Video's Generator te gebruiken
HeyGen biedt marketeers een eenvoudige workflow die past binnen de bestaande campagneplanning. Jij levert de briefing en doelstellingen aan, de AI-videogenerator neemt de productiedetails voor zijn rekening zodat jij je kunt concentreren op strategie en creatieve leiding.
Plak een productpagina, schrijf een korte instructie, of voeg je bestaande script toe. Bepaal je doel, doelgroep en belangrijkste boodschap.
Selecteer sjablonen, kleuren, lettertypen en visuele stijlen die bij uw merk passen voor videomateriaal. Kies een AI-stem of avatar om uw boodschap duidelijk over te brengen.
Bekijk de gegenereerde video en pas de tekst op het scherm, timing en visuals aan. Probeer alternatieve aandachttrekkers of aanbiedingen om je voor te bereiden op het testen.
Download de definitieve video's in de juiste formaten voor elk platform. Upload ze naar advertentiebeheerders, landingspagina's, websites en e-mailtools.
AI-marketingvideo's zijn promotionele of educatieve video's die met behulp van kunstmatige intelligentie zijn gemaakt. Ze stellen je in staat om vanuit eenvoudige input scripts, visuals en voice-overs te genereren, zodat campagnes sneller gelanceerd kunnen worden. Dit vermindert de afhankelijkheid van traditionele videoproductie.
Nee. HeyGen is ontworpen voor marketeers, niet voor redacteuren. Sjablonen en begeleide workflows behandelen de technische details zodat jij je kunt richten op de boodschap, het publiek en de resultaten terwijl je toch een professioneel resultaat krijgt.
Ja. U kunt logo's, lettertypen, productbeelden en merkimago's rechtstreeks in projecten uploaden. Deze middelen verschijnen in sjablonen zodat elke video consequent aanvoelt en in lijn is met uw visuele identiteit.
Je kunt video's maken voor sociale platformen, advertentienetwerken, websites en e-mailcampagnes. Verschillende beeldverhoudingen en exportopties helpen je om TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn en meer te ondersteunen vanuit hetzelfde basisconcept.
Eenvoudige video's kunnen in slechts enkele minuten gemaakt worden zodra je idee klaar is. Meer complexe campagnes met veel varianten gaan nog steeds veel sneller dan traditionele productie. Deze snelheid is ideaal voor het testen en reageren op prestaties.
Ja. Je kunt talen, stemmen en tekst op het scherm verwisselen terwijl de visuals consistent blijven. Gelokaliseerde varianten helpen je om direct te communiceren met regionale doelgroepen zonder hele projecten opnieuw te moeten opbouwen.
Ja. HeyGen exporteert bestanden van hoge kwaliteit die goed werken in betaalde campagnes en organische plaatsingen. De juiste opmaak, ondertiteling ondersteuning en timing zorgen ervoor dat video's er gepolijst uitzien op elk platform.
Ja. Meerdere teamleden kunnen toegang tot projecten delen, feedback geven en iteraties beheren. Dit maakt het makkelijker voor marketing-, creatieve- en prestatieteams om op één lijn te blijven.
Ja. Je kunt beginnen met blogposts, productpagina's of bestaande scripts. Geschreven inhoud omzetten in video helpt om de levensduur van de middelen die je al hebt te verlengen en bereikt publiek dat de voorkeur geeft aan video.
Ja. Zowel individuele makers, kleine bedrijven als grote ondernemingen kunnen profiteren van AI-marketingvideo's. Dezelfde hulpmiddelen die wereldwijde teams helpen om videoproductie op te schalen, helpen ook kleinere teams om te concurreren met snellere, betere inhoud.
