AI Marketing Video's Generator: Zet Ideeën Direct Om in Video's

Maak boeiende AI-marketingvideo's die de aandacht trekken en converteren zonder ingewikkelde bewerkingen of studio-opnames. Zet productlinks, scripts of eenvoudige ideeën om in merkgetrouwe video's voor elk kanaal binnen enkele minuten. HeyGen helpt teams om meer creativiteit te leveren, sneller te testen en de marketing altijd in beweging te houden.

-Video's gegenereerd
-Avatars gegenereerd
-Video's vertaald
's Werelds toonaangevende bedrijven vertrouwen op HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Miljoenen mensen wereldwijd vertrouwen op ons om hun verhalen tot leven te brengen.

Probeer onze gratis afbeelding-naar-video generator

us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Betaalde sociale media en prestatieadvertenties

Betaalde sociale media en prestatieadvertenties

Genereer AI-videoreclames voor platforms zoals TikTok, Instagram en YouTube in enkele minuten. Test verschillende aandachttrekkers, aanbiedingen en formaten zonder de noodzaak voor handmatige bewerking. Optimaliseer de kosten per resultaat door snel te herkennen wat aanslaat.

Productlancering en functievideo's

Productlancering en functievideo's

Zet nieuwe releases en updates om in duidelijke, boeiende clips die de voordelen benadrukken. Toon belangrijke functies met overlays, ondertitels en close-up beelden. Help het publiek snel de waarde te begrijpen en te onthouden waarom het belangrijk is.

Website, landingspagina en inhoud voor het onboardingproces

Website, landingspagina en inhoud voor het onboardingproces

Voeg uitlegvideo's toe aan landingspagina's, prijssecties en onboarding-processen. Gebruik video om de volgende stappen te verduidelijken en weerstand voor nieuwe gebruikers weg te nemen. Een beter begrip leidt vaak tot een hogere conversie en activatie.

Levenscyclus en e-mailmarketing

Levenscyclus en e-mailmarketing

Voeg korte marketingvideo's toe aan nurture-sequenties en aankondigingen. Gebruik gepersonaliseerde intro's, productdemonstraties en educatieve momenten om abonnees betrokken te houden. Video helpt berichten op te vallen in drukke inboxen.

B2B-verkoopondersteuning en -bereik

B2B-verkoopondersteuning en -bereik

Geef verkoopteams op maat gemaakte video-inhoud die ze kunnen delen tijdens het benaderen van klanten en bij opvolgingen voor een effectievere videomarketing. Leg complexe aanbiedingen uit met eenvoudige visuals en vertelling. Sterke video's maken het makkelijker voor kopers om uw verhaal intern te delen.

Werk voor agentschappen en freelance klanten

Werk voor agentschappen en freelance klanten

Produceer snel videobibliotheken die passen bij het merk voor meerdere klanten. Gebruik sjablonen en voorinstellingen om kwaliteit te standaardiseren terwijl je flexibel blijft. Lever meer creatieve opties per project zonder extra uren te besteden.

Waarom HeyGen de beste script-naar-video AI is

HeyGen zet elk script in enkele minuten om in een hoogwaardige, levensechte video. Begin met een ruw idee, een uitgewerkt scenario of zelfs een paar steekpunten. HeyGen genereert realistische sprekende scènes met krachtige bedieningselementen, zodat je van woorden naar een afgewerkte video kunt gaan zonder traditionele productiewerkstroom.

Bliksemsnelle generatie

Zet scripts in enkele minuten om in gepolijste video's. Het is veel sneller en goedkoper dan filmen, opnieuw opnemen of ingewikkelde bewerkingstijdlijnen.

Geen leercurve

Maak professionele video's met een workflow die eenvoudig en intuïtief is. Geen montage-ervaring. Geen technische opstelling. Gewoon schrijven, genereren, verfijnen

Alles-in-één creatieve editor

Van je eerste concept tot de uiteindelijke export, de tekstgebaseerde editor van HeyGen stroomlijnt het hele proces. Werk regels bij, pas het tempo aan, herzie scènes en itereer snel, alsof je een document bewerkt en geen tijdlijn.

Link en script voor videoproductie

Begin met een URL, productbeschrijving of marketingtekst en genereer automatisch scènes. HeyGen haalt de belangrijkste punten eruit en zet ze om in gestructureerde videosegmenten. Je kunt blijven verfijnen of opnieuw genereren totdat het concept goed aanvoelt.

Een AI-contentcreatie-interface die een teksteditor toont, een gegenereerde presentatiedia met de titel "Overzicht resultaten Q3" met een foto van een man, en een pop-up tekstoverzicht.

Sjablonen voor marketing- en advertentieformaten

Gebruik kant-en-klare lay-outs voor promoties, uitlegvideo's, producthoogtepunten en sociale advertenties. Sjablonen regelen het tempo, de teksthiërarchie en de kadering voor je. Dit zorgt ervoor dat video's er verzorgd uitzien, zelfs wanneer de deadlines krap zijn.

Een dashboard toont kleurrijke zakelijke documentkaarten waaronder "Productlancering" en "Verkooppresentatie," met een roze cartoon muisaanwijzer.

AI-avatars, stemmen en ondertiteling

Voeg menselijke aanwezigheid toe met AI-woordvoerders en natuurlijke voice-overs in vele talen. Automatische ondertiteling verbetert de toegankelijkheid en prestaties op feeds zonder geluid. U bepaalt de stijl, toon en boodschap zonder dat er acteurs nodig zijn.

Stemklonen

Multiplatform export en beeldverhoudingen

Exporteer in verticale, vierkante en horizontale formaten aangepast aan verschillende kanalen. Behoud veilige gebieden, leesbaarheid en beweging over de versies. Hiermee kunt u campagnes overal lanceren vanuit een enkel project.

motion graphics foto's naar video

Gebruikt door meer dan 100.000 teams die kwaliteit, gemak en snelheid waarderen

Ontdek hoe bedrijven zoals die van u contentcreatie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve platform voor het omzetten van afbeeldingen naar video op de markt.

Ik kijk
"Het heeft onze schrijvers in staat gesteld om hetzelfde niveau van creativiteit in het proces te hebben als ik wanneer het gaat om visuele vertelmedia."

Steve Sowrey, Leermedia Ontwerper
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Het magische moment voor mij was toen we een film hadden die ik elke week deed. Plotseling realiseerden we ons dat ik een script kon schrijven, het kon opsturen, en nooit meer voor een camera hoefde te verschijnen."

Roger Hirst, Medeoprichter
play buttonWatch video
Werkdag
"Wat ik geweldig vind aan HeyGen is dat ik niet langer nee hoef te zeggen tegen projecten. Het is alsof we ons team hebben uitgebreid. We kunnen veel meer doen met de middelen die we hebben."

Justin Meisinger, Programmamanager
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Hoe het werkt

Hoe de AI Marketing Video's Generator te gebruiken

HeyGen biedt marketeers een eenvoudige workflow die past binnen de bestaande campagneplanning. Jij levert de briefing en doelstellingen aan, de AI-videogenerator neemt de productiedetails voor zijn rekening zodat jij je kunt concentreren op strategie en creatieve leiding.

Stap 1

Begin met een URL, idee of script

Plak een productpagina, schrijf een korte instructie, of voeg je bestaande script toe. Bepaal je doel, doelgroep en belangrijkste boodschap.

Stap 2

Kies stijlen, indelingen en een stem

Selecteer sjablonen, kleuren, lettertypen en visuele stijlen die bij uw merk passen voor videomateriaal. Kies een AI-stem of avatar om uw boodschap duidelijk over te brengen.

Stap 3

Verfijn scènes, hooks en call-to-actions

Bekijk de gegenereerde video en pas de tekst op het scherm, timing en visuals aan. Probeer alternatieve aandachttrekkers of aanbiedingen om je voor te bereiden op het testen.

Stap 4

Exporteer en lanceer over verschillende kanalen

Download de definitieve video's in de juiste formaten voor elk platform. Upload ze naar advertentiebeheerders, landingspagina's, websites en e-mailtools.

Een Apple iMac toont een gegevensdashboard met grafieken en statistieken, een toetsenbord, smartphone en mok op een houten bureau.

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Wat zijn AI-marketingvideo's?

AI-marketingvideo's zijn promotionele of educatieve video's die met behulp van kunstmatige intelligentie zijn gemaakt. Ze stellen je in staat om vanuit eenvoudige input scripts, visuals en voice-overs te genereren, zodat campagnes sneller gelanceerd kunnen worden. Dit vermindert de afhankelijkheid van traditionele videoproductie.

Heb ik ervaring met videobewerking nodig om HeyGen te gebruiken?

Nee. HeyGen is ontworpen voor marketeers, niet voor redacteuren. Sjablonen en begeleide workflows behandelen de technische details zodat jij je kunt richten op de boodschap, het publiek en de resultaten terwijl je toch een professioneel resultaat krijgt.

Kan ik mijn eigen merkmiddelen gebruiken?

Ja. U kunt logo's, lettertypen, productbeelden en merkimago's rechtstreeks in projecten uploaden. Deze middelen verschijnen in sjablonen zodat elke video consequent aanvoelt en in lijn is met uw visuele identiteit.

Voor welke kanalen kan ik video's maken?

Je kunt video's maken voor sociale platformen, advertentienetwerken, websites en e-mailcampagnes. Verschillende beeldverhoudingen en exportopties helpen je om TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn en meer te ondersteunen vanuit hetzelfde basisconcept.

Hoe snel kan ik een AI-marketingvideo maken?

Eenvoudige video's kunnen in slechts enkele minuten gemaakt worden zodra je idee klaar is. Meer complexe campagnes met veel varianten gaan nog steeds veel sneller dan traditionele productie. Deze snelheid is ideaal voor het testen en reageren op prestaties.

Kan ik video's lokaliseren voor verschillende markten?

Ja. Je kunt talen, stemmen en tekst op het scherm verwisselen terwijl de visuals consistent blijven. Gelokaliseerde varianten helpen je om direct te communiceren met regionale doelgroepen zonder hele projecten opnieuw te moeten opbouwen.

Is de kwaliteit van de geëxporteerde video geschikt voor betaalde advertenties?

Ja. HeyGen exporteert bestanden van hoge kwaliteit die goed werken in betaalde campagnes en organische plaatsingen. De juiste opmaak, ondertiteling ondersteuning en timing zorgen ervoor dat video's er gepolijst uitzien op elk platform.

Kunnen teams en bureaus samenwerken in HeyGen?

Ja. Meerdere teamleden kunnen toegang tot projecten delen, feedback geven en iteraties beheren. Dit maakt het makkelijker voor marketing-, creatieve- en prestatieteams om op één lijn te blijven.

Kan ik bestaande inhoud hergebruiken voor AI-marketingvideo's?

Ja. Je kunt beginnen met blogposts, productpagina's of bestaande scripts. Geschreven inhoud omzetten in video helpt om de levensduur van de middelen die je al hebt te verlengen en bereikt publiek dat de voorkeur geeft aan video.

Zijn AI-marketingvideo's geschikt voor alle bedrijfsgroottes?

Ja. Zowel individuele makers, kleine bedrijven als grote ondernemingen kunnen profiteren van AI-marketingvideo's. Dezelfde hulpmiddelen die wereldwijde teams helpen om videoproductie op te schalen, helpen ook kleinere teams om te concurreren met snellere, betere inhoud.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Begin met creëren met HeyGen

Zet uw ideeën om in professionele video's met behulp van AI.

CTA background