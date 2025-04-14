Maak verzorgde, professionele vakantievideo’s vanuit een eenvoudige tekstscript met de feestdagenvideomaker die is ingebouwd in HeyGen. Produceer seizoensgroeten, feestelijke campagnes en content voor vieringen voor elke gelegenheid, zonder camera’s, bewerkingssoftware of productie-ervaring.
Waarom merken kiezen voor HeyGen Video Maker
Maak elke feestdagvideo vanuit tekst
Sla de camera en de crew volledig over. Schrijf je script of groet, kies een seizoensgebonden visuele stijl en de holiday video maker genereert automatisch een complete video. Of je nu een kerstboodschap maakt, een Diwali-groet, een nieuwjaarscampagne of een Thanksgiving-bedankje: je begint met woorden en eindigt met een professionele video. De hele workflow kost minuten in plaats van dagen, en je hebt geen ervaring met videobewerking nodig. Gebruik de text to video engine om in één sessie van script naar kant-en-klare feestdagencontent te gaan.
Duizenden feestdag-videosjablonen
Blader door een geweldig aanbod aan holiday-videosjablonen, gemaakt voor alle grote feestdagen en vieringen, het hele jaar door en in verschillende culturen. Feestelijke achtergronden, motion graphics en seizoensgebonden kleurpaletten zijn al ingebouwd, zodat je video er vanaf het eerste frame professioneel uitziet. Voeg stickers, iconen en feestdagenthema-animaties toe om elke video een unieke uitstraling te geven die past bij jouw merk en de gelegenheid. De AI-videogenerator verzorgt automatisch alle visuele lagen, zodat jouw team zich kan richten op de boodschap in plaats van op de productie.
Tools voor slepen-en-neerzetten bewerken
Maak je vakantievideo helemaal eigen, zonder enige technische kennis. Met een eenvoudige drag-and-drop interface kun je je video versieren met seizoensgebonden overlays, de achtergrondmuziek en geluidseffecten aanpassen en filters toepassen om de juiste vakantiesfeer neer te zetten. Voeg stockfoto’s toe, vervang achtergronden of plaats een kerstboomvisual om het geheel af te maken. Alle bewerkingen gebeuren in de browser, dus je hoeft niets te installeren en geen ingewikkelde software te leren gebruiken. De AI‑video-editor houdt de workflow van begin tot eind eenvoudig te gebruiken.
Natuurlijke voice-overs in meer dan 175 talen
Voeg een warme, natuurlijk klinkende voice-over toe aan elke vakantievideo zonder ook maar één zin zelf op te nemen. Clone je eigen stem met een korte audio-opname en gebruik die in al je seizoensgroeten. Verstuur dezelfde vrolijke feestdagenboodschap naar teams, klanten en partners in meer dan 40 landen in hun voorkeurstaal, zonder de video telkens opnieuw te hoeven maken. De AI-stemgenerator levert binnen enkele minuten audio van omroepkwaliteit op basis van tekst, waarbij toon en warmte in elke taalversie behouden blijven.
Personaliseer feestdagenvideo's op grote schaal
Eén algemene feestdagengroet naar je hele contactenlijst sturen is eenvoudig. Een gepersonaliseerde video naar duizenden ontvangers sturen is waar de meeste teams vastlopen. Met batchpersonalisatie kun je automatisch namen, bedrijfsverwijzingen en aangepaste details uitwisselen over honderden versies van je feestdagenvideo. Elke ontvanger krijgt een groet die speciaal voor hem of haar lijkt gemaakt, waardoor het moeiteloos eenvoudig wordt om gepersonaliseerde feestdagencontent op schaal te maken. Combineer dit met AI face swap om verschillende presentatoren in beeld te brengen voor verschillende regio’s of campagnes, zonder extra opnames.
Vertaal elke vakantievideo direct
Eén enkele holidayvideo kan een enorm publiek bereiken wanneer vertaling is ingebouwd in je productieproces. Lokaliseer je seizoensgebonden content in meer dan 175 talen met nauwkeurige lip-sync en behoud van stemkwaliteit, zodat elke versie net zo natuurlijk aanvoelt als het origineel. Deel één campagne in één middag over alle markten heen, in plaats van aparte productieschema’s per regio te moeten beheren. Gebruik de AI-videotranslator om holidaycontent voor elke markt te lokaliseren zonder je video helemaal opnieuw te hoeven maken.
Toepassingen van de Holiday Video Maker
Running a major campaign for Christmas, Lunar New Year, or any global holiday requires consistent, high-quality video across every channel and market. Traditional production means multiple shoots, rounds of editing, and agency fees that slow down your timeline. A holiday video is a great way to convey your brand's warmth and leave a lasting impression on customers during the festive season. With a holiday video maker, your team writes the script, selects the seasonal look, and generates campaign-ready videos the same day. Use marketing videos to build full seasonal campaigns from a single workflow.
Recording a personal holiday message from a CEO or department head usually means scheduling time, finding a quiet space, and editing the footage afterward. That process takes days for one video and falls apart at scale when you need different messages for different regions or teams. With the holiday video maker, leadership writes their message, approves the script, and gets a finished video without stepping in front of a camera. The result looks polished and personal. The faceless video workflow means no camera is ever required.
Sometimes the most impactful holiday message is the personal one. Sending a heartwarming video to loved ones, close friends, or a small team captures the joy of the season in a way a text message never can. A heartfelt holiday video is a great way to build stronger connections and show people they matter. Produce a professional-looking video in minutes, add a personal voiceover, and share it across any social media platform or messaging app. Use the invitation video tool to create moments people will cherish long after the holidays.
Social feeds fill up with generic holiday posts every year. Standing out requires video content that is on-trend, on-brand, and published at the right moment. Most teams do not have the bandwidth to produce fresh holiday videos for TikTok, Instagram Reels, and YouTube Shorts simultaneously. With the holiday video maker, you generate platform-optimized seasonal clips in minutes and schedule them before the rush. The reel generator and tiktok video tools produce vertical, short-form holiday content built for each platform.
Internal holiday communications break down when your workforce spans multiple countries and languages. A single English-language video leaves non-native speakers feeling excluded and reduces the impact of the message. Produce one holiday greeting and localize it into every language your teams speak, with natural narration and accurate timing in each version. Würth Group cut translation costs by 80% and delivered a 65-minute presentation across 8 languages in four days using this approach. Use AI dubbing to make every internal holiday message feel local.
Time-sensitive holiday promotions need to go live fast. Waiting on a production team or agency to deliver a finished video ad means missing peak buying windows. With the holiday video maker, your marketing team writes the offer, selects a seasonal style, and publishes a finished promo video the same day. Making holiday videos for limited-time offers is something any team can do without video editing experience. Pair with the AI ad maker to turn holiday promos into ready-to-run video ads.
Hoe een maker van vakantievideo's werkt
Ga van een vakantiescript naar een afgewerkte, deelbare video in vier stappen die slechts enkele minuten kosten van start tot publicatie.
Blader door seizoensgebonden templates en visuele thema’s voor elke gelegenheid. Kies achtergronden, kleurpaletten en lay-outformaten die passen bij het moment en jouw merk. Het systeem zet alle visuele elementen, overgangen en vertelinstellingen voor je klaar, nog voordat je een woord hebt geschreven.
Voer je feestdagenscript direct in of plak bestaande tekst. Pas toon, lengte en tempo aan zodat het bij de gelegenheid past. Het platform analyseert je tekst op scènestructuur en timing om deze voor te bereiden op videoweergave.
Voeg je logo toe, pas de stijl van de voice-over aan, voeg ondertiteling toe of wissel van presentator. Voor batchcampagnes upload je je ontvangerslijst en personaliseert het systeem automatisch elke videoversie. Alle bewerkingen gebeuren in een tekstgebaseerde interface, er zijn geen videobewerkingsvaardigheden nodig.
Render de definitieve video en download deze of publiceer direct naar je voorkeurskanaal. Feestdagvideo’s zijn binnen enkele minuten klaar, geoptimaliseerd voor sociale media, e-mail of interne platforms, zonder dat nabewerking nodig is.
Een holiday-videomaker is een tool die een geschreven script of bericht omzet in een afgewerkte seizoensvideo, compleet met beelden, voice-over en motion graphics. Met HeyGen kun je kerstgroeten, nieuwjaarscampagnes, Diwali-berichten, Thanksgiving-bedankjes, Chanoeka-kaarten, promoties voor het Chinees Nieuwjaar en feestelijke content voor elke gelegenheid maken. De script-naar-video workflow verzorgt de visuele productie automatisch, zodat je van tekst naar een gepolijste, deelbare video gaat zonder dat je hoeft te filmen of te monteren.
Ja. Personalisatie is ingebouwd in de productieworkflow. Je kunt je eigen stem klonen zodat de voice-over als jou klinkt, en met batchpersonalisatie kun je namen, begroetingen en verwijzingen vervangen in honderden videoversies vanuit één enkele template. Elke ontvanger krijgt een video die specifiek voor hem of haar is gegenereerd. De warmte komt over omdat de boodschap is afgestemd en niet generiek.AI-stemklonenfunctie behoudt je natuurlijke toon in elke versie.
De meeste vakantievideo’s zijn binnen vijf minuten klaar nadat je je script hebt ingediend. De render-engine verwerkt de voice-over, sceneselectie en visuele synchronisatie tegelijkertijd, waardoor er geen handmatige bewerkingswachtrij is. Als je een batch gepersonaliseerde vakantievideo’s maakt voor een grote contactenlijst, genereert het systeem alle versies parallel. Dat betekent dat je voor 500 video’s niet langer hoeft te wachten dan voor vijf.
Ja. Er is geen camera, studio of presentator nodig. Je kunt een digitale presentator gebruiken uit de bibliotheek met meer dan 1.000 stockopties, een eigen presentator maken op basis van één enkele foto met behulp van AI Photo Avatar technologie, of een volledig anonieme holidayvideo produceren met alleen voice-over en seizoensgebonden visuals. Elke aanpak levert een professioneel resultaat op, zonder dat jij of iemand uit je team voor de camera hoeft te verschijnen.
Schrijf je script één keer en gebruik de vertaalengine om het te lokaliseren naar een van de 175+ talen. Elke vertaalde versie behoudt de oorspronkelijke toon van de stem en houdt de timing van de voice-over nauwkeurig aan, zodat de video in elke taal natuurlijk aanvoelt. Je kunt dezelfde seizoenscampagne in één middag leveren aan teams of klanten in meer dan 40 landen met behulp van AI-dubbing, zonder aparte productietrajecten per markt.
Ja. Bewerk je script, pas de voice-over aan, wissel het beeldmateriaal of wijzig elk ander element via de tekstgebaseerde editor en render de video opnieuw. De bijgewerkte video is binnen enkele minuten klaar, zonder dat je helemaal opnieuw hoeft op te bouwen of iets opnieuw hoeft op te nemen. Dit maakt de holiday video maker ideaal voor tijdgevoelige promoties waarbij aanbiedingsdetails veranderen tijdens piekperiodes. Gebruik de AI‑video-editor om snel wijzigingen aan te brengen zonder de rest van je productieproces te verstoren.
HeyGen biedt een gratis tool voor het maken van holidayvideo’s aan, waarvoor geen creditcard nodig is, zodat je direct kunt beginnen met creëren en de belangrijkste functies kunt uitproberen. Betaalde abonnementen vanaf $24 per maand ontgrendelen voice cloning, langere videoduur, batchpersonalisatie en toegang tot de volledige seizoensgebonden templatebibliotheek. Teams- en enterprise-abonnementen bevatten samenwerkingstools, API-toegang en toegewijde ondersteuning voor holidaycampagnes met een hoog volume.
Het inhuren van een videograaf voor een seizoensgebonden shoot vereist meestal planning, reizen, apparatuur en nabewerking, wat vaak neerkomt op meerdere dagen werk en duizenden dollars per video. Stockbeelden beperken je mogelijkheden om de content te personaliseren of te voorzien van je eigen merk. Met een holiday video maker kan je team professionele video’s voor elke gelegenheid maken, tegen een fractie van de kosten en in een fractie van de tijd. Klanten melden tot wel 70% lagere productiekosten in vergelijking met traditionele methoden. De productdemo-video en promotieworkflows passen hetzelfde model toe op content voor feestdagencampagnes.
Ja. Ondertitels worden automatisch gegenereerd op basis van je script en kunnen worden opgemaakt, verplaatst en geëxporteerd in SRT- of VTT-indeling. Het toevoegen van ondertiteling verbetert de toegankelijkheid en verhoogt de kijktijd op sociale platforms waar video’s automatisch worden afgespeeld zonder geluid. Gebruik de ondertitelgenerator om ondertitels toe te passen en aan te passen voor elke vakantievideo, zonder een aparte bewerkingsstap.
Je kunt vakantievideo’s exporteren in liggend formaat voor YouTube en e-mail, vierkant voor Instagram en LinkedIn, en verticaal voor TikTok en Instagram Reels. Alle formaten worden gerenderd vanuit hetzelfde script en dezelfde template, zonder dat je de video opnieuw hoeft op te bouwen. De AI‑socialmedia‑tool genereert automatisch platformgeoptimaliseerde versies, zodat je niet handmatig dezelfde video voor elk kanaal hoeft te herformatteren.
Ja. Upload je eigen foto’s en video’s en het platform verwerkt ze in de uiteindelijke output, samen met gegenereerde visuals, seizoensgebonden achtergronden en door AI geproduceerde voice-over. Dit is handig wanneer je echte producten, teamleden of merkmomenten wilt laten zien in een video met een feestdagenthema. De image to video tool maakt het heel eenvoudig om je eigen beeldmateriaal in elke workflow voor het maken van feestdagenvideo’s te gebruiken.
Het platform bevat een complete set AI-tools die speciaal zijn ontwikkeld voor videoproductie: scriptgeneratie, stemklonen, lip-sync, automatische scène-opbouw, vertaling en gepersonaliseerde video’s in batch. Je hoeft geen meerdere apps aan elkaar te koppelen of voor elke taak een aparte workflow te beheren. Alles wat je nodig hebt om een verzorgde, impactvolle happy holiday-video te maken, is op één plek beschikbaar, direct in je browser en zonder dat je software hoeft te downloaden.
