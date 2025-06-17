Maak prachtige, deelklare video-uitnodigingen van scripts, afbeeldingen of evenementlinks met HeyGen's gratis AI-uitnodigingsmaker. Plak de tekst van je evenement, kies een visuele stijl en genereer direct gepolijste uitnodigingen met geanimeerde scènes, voice-over, ondertiteling en exportklare formaten, geen camera's of bewerking nodig.
Maak elegante, geanimeerde trouwuitnodigingen die namen, data, details van de locatie en RSVP-links benadrukken. Lokaliseer versies voor gasten in verschillende talen en produceer zowel korte teaserclips als volledige aankondigingsvideo's.
Zet agenda's, sprekersbiografieën en registratielinks om in professionele video-uitnodigingen voor partners of interne teams. Pas bedrijfssjablonen toe en exporteer versies voor e-mail, intranet en LinkedIn-campagnes.
Maak speelse uitnodigingen voor verjaardagen, housewarmings of feestdagen met thematische beweging, muziek en directe deellinks—perfect voor groepschats en sociale berichten.
Ontwerp overtuigende video-uitnodigingen die het doel, schema en donatiemogelijkheden uitleggen. Maak aangepaste versies voor partnersegmenten en volg betrokkenheid na verspreiding met behulp van AI.
Stuur filmische uitnodigingen voor de lancering die teaser visuals, een draaiboek van het evenement en RSVP-oproepen bevatten. Genereer updates opnieuw naarmate details veranderen zonder dat er opnieuw opnames nodig zijn.
Gebruik gastnaam variabelen of geüploade foto's om op grote schaal gepersonaliseerde video-uitnodigingen te produceren. HeyGen helpt bij het creëren van een persoonlijke noot terwijl het massapersoonlijkheid automatiseert voor het maken van uitnodigingen.
HeyGen zet uitnodigingsteksten om in volledig door AI gegenereerde uitnodigingsvideo's met productiekwaliteit visuals, slimme timing en meertalige levering. Teams produceren snel consistente merkuitnodigingen, lokaliseren moeiteloos en schalen uitnodigingen voor gasten, partners en deelnemers met minimale inspanning.
Zet de details van je evenement om in een afgewerkte video in enkele minuten. HeyGen automatiseert scènevolgorde, animatie en timing zodat jij je kunt concentreren op de boodschap, niet op de productie.
Pas merkkleuren, lettertypen, logo's en sjablonen toe. Bewerk scènes, wissel elementen of pas teksten aan terwijl je een consistente identiteit behoudt voor elke uitnodiging en elk formaat.
Vertaal evenementtekst en genereer opnieuw video's in andere talen met voice-overs en ondertitelde bijschriften. HeyGen's videovertaler herschept timing en tempo voor een natuurlijke levering in uw uitnodiging met behulp van AI.
Scriptgestuurde scène samenstelling en timing
Plak uw uitnodigingstekst of upload een gastenlijst en HeyGen creëert een video die scène voor scène uw tekst volgt. De engine herkent koppen, RSVP-gegevens en agendablokken om duidelijke, leesbare scènes te maken met vloeiende overgangen, geanimeerde tekst en visuele nadruk op belangrijke details. Gebruik Afbeelding naar video conversie om uw online uitnodigingservaring te verbeteren. inputs om foto's om te zetten in geanimeerde achtergronden en houd scènes visueel consistent over verschillende versies.
Geanimeerd ontwerpsysteem met merkcontroles
Kies uit zorgvuldig geselecteerde sjablonen of pas volledig kleurenpaletten, typografie, bewegingscurven en ondertiteling aan. HeyGen's ontwerpmotor past je merkkit automatisch toe op elke uitnodiging, behoudt leesbaarheid op kleine schermen en zorgt ervoor dat beweging en tempo overeenkomen met de sfeer van het evenement—formeel, speels of filmisch.
Natuurlijke voice-overs, muziek en ondersteuning voor lipsynchronisatie
Voeg studiokwaliteit AI-stemovers toe in tientallen talen, selecteer achtergrondmuziek die bij de stemming past, en gebruik stemklonen voor persoonlijke berichten. Wanneer een presentator of avatar in beeld is, past HeyGen de lip-synchronisatie nauwkeurig toe zodat gesproken uitnodigingen naadloos aansluiten op de gegenereerde bewegingen.
Platform-geoptimaliseerde export en automatisering
Maak uitnodigingen als MP4's, verticale Shorts of GIF's klaar voor berichten, sociale media, e-mail of evenementpagina's met een aanpasbaar ontwerp. Gebruik bulkcreatie of de API om honderden gepersonaliseerde uitnodigingen vanuit een spreadsheet te maken en automatiseer de levering met webhooks en cloudopslagintegraties.
Maak AI-gegenereerde uitnodigingsvideo's in vier duidelijke stappen - van tekst tot deelklare video.
Voeg namen, datum, tijd, locatie, RSVP-link en eventuele notities toe. HeyGen analyseert de tekst, identificeert belangrijke elementen en bereidt een st
Kies een aanpasbare sjabloon, kleurenschema en achtergrondmuziek voor uw uitnodigingen. Selecteer een stem voor aankondigingen of upload een kort fragment om een aangepaste stemklone te creëren.
Bewerk tekst, vervang afbeeldingen of voeg gastvariabelen toe voor gepersonaliseerde versies. Pas timing, bewegingsintensiteit of ondertitelstijlen eenvoudig aan met simpele bedieningselementen.
Optimaliseer bestanden voor sociale media, e-mail en evenementpagina's met een gratis uitnodigingsmaker. Gebruik batchmodus of API om duizenden gepersonaliseerde uitnodigingen te creëren en de levering te activeren via webhooks of integraties.
Een AI-uitnodigingsmaker zet uw evenementtekst, afbeeldingen of links om in een volledig geproduceerde video met behulp van generatieve visuals, motion design, voice-overs en timingautomatisering. In tegenstelling tot statische sjablooneditors, bouwt HeyGen geanimeerde scènes, past automatische timing toe en produceert deelklare videoformaten zonder handmatige keyframing of complexe bewerking.
Ja. HeyGen ondersteunt merkpakketten die automatisch kleuren, lettertypen, logo's en lay-outregels toepassen op elke uitnodiging. Je kunt bewegingscurven, ondertitelstijlen en scène-composities fijn afstemmen om ervoor te zorgen dat elke versie voldoet aan de normen van je merk.
Upload een spreadsheet met gastvariabelen—namen, fotolinks of aanheffen—en HeyGen genereert gepersonaliseerde uitnodigingen in batch. Elk bestand kan een gepersonaliseerde spraaklijn of afbeelding bevatten, wat schaalbare, persoonlijke outreach mogelijk maakt zonder handmatige bewerking.
Ja. Gebruik de ingebouwde gratis AI-uitnodigingsgenerator om je ontwerpproces te stroomlijnen. videovertaler om gelokaliseerde versies te maken. HeyGen vertaalt scripttekst, genereert natuurlijk klinkende voice-overs en stemt ondertitels en lipsynchronisatie af op de vertaalde audio zodat boodschappen natuurlijk overkomen bij internationale gasten.
Je kunt gelicentieerde nummers uploaden of kiezen uit de bibliotheek van HeyGen met rechtenvrije muziek. De engine stemt muziek af op het tempo en kan automatisch aanpassingen maken om te synchroniseren met muzikale aanwijzingen voor een gepolijst resultaat.
Exporteer MP4-bestanden geoptimaliseerd voor e-mail, sociale media of evenementpagina's, verticale reels voor Instagram en TikTok, of geloopte GIF's voor snelle berichtgeving. Voorinstellingen zorgen voor de juiste beeldverhoudingen, bitrates en het inbedden van ondertitels voor elke bestemming.
De meeste uitnodigingsvideo's worden binnen enkele minuten gegenereerd, afhankelijk van de lengte en complexiteit. De tijdlijnen voor batchgeneratie schalen met het volume; API's en webhooks ondersteunen asynchrone levering voor grote catalogi.
U behoudt volledige eigendom van alle gegenereerde uitnodigingen. HeyGen slaat gegevens veilig op en verzendt deze met bedrijfsklasse beveiligingsmaatregelen. Gebruik voor gevoelige evenementen privé opslagintegraties en op rollen gebaseerde toegang om de distributie te beheren.
Ja. Bewerk je script, wissel visuals, of wijzig steminstellingen en genereer opnieuw. HeyGen werkt alleen de gewijzigde scènes bij, waardoor iteratieve bewerkingen snel en efficiënt zijn zonder de hele video opnieuw op te bouwen.
HeyGen ondersteunt exporteerbare deellinks en bestandsdownloads voor elk e-mail- of RSVP-platform, en kan via API's verbinding maken om levering in CRM, e-mailmarketing of evenementbeheertools te automatiseren.
