Startpagina Academie Stemmen Stemarts

Stemarts

Je kunt Voice Doctor op twee manieren openen: in AI Studio wanneer je aan een project werkt, of via de pagina Avatars wanneer je de steminstellingen van een avatar beheert. In beide gevallen kun je met Voice Doctor een bestaande stem verfijnen zonder deze helemaal opnieuw te hoeven maken.

Voor deze rondleiding beginnen we in AI Studio.

Open Voice Doctor in AI Studio openen

Open een bestaand project of maak een nieuw project aan in AI Studio. Selecteer je avatar en open vervolgens het tabblad Stem. Kies uit de lijst met beschikbare stemmen de stem die je wilt verbeteren. Stemmen die Voice Doctor ondersteunen zijn gemarkeerd met het pictogram Stem verbeteren.

Voice Doctor werkt met zowel geüploade als door AI gegenereerde stemmen.

Versterk en verfijn je stem

Nadat je Stem verbeteren hebt geselecteerd, wordt de Voice Doctor-interface geopend. In het linkerpaneel kun je technische instellingen aanpassen, zoals accent, of wisselen tussen stem-engines om verschillende stemkarakteristieken te verkennen.

Beschrijf in het rechterpaneel hoe je wilt dat de stem verandert. Je kunt bijvoorbeeld vragen om een duidelijkere uitspraak, een vloeiendere toon of een natuurlijker tempo. Deze beschrijving helpt bepalen hoe de stem wordt verfijnd.

Op basis van jouw input genereert HeyGen meerdere verbeterde stemopties. Je kunt elke versie vooraf beluisteren en de resultaten met elkaar vergelijken.

Controleer en sla je wijzigingen op

Als je een optie vindt die goed werkt, kun je deze opslaan als een nieuwe stem of toepassen om de bestaande te vervangen. Als de resultaten niet helemaal goed zijn, selecteer je Probeer het op een andere manier op te lossen om extra variaties te genereren en verder te verfijnen.

Voice Doctor is ontworpen voor snelle, gerichte verbeteringen. Met slechts een paar aanpassingen kun je een stem natuurlijker, verzorgder en beter afgestemd op je beoogde stijl laten klinken, voordat je verdergaat met het maken van je video.