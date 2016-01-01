Ontwikkeld met OpenAI Sora 2

OpenAI Sora 2 is het geavanceerde video- en audiogeneratiemodel dat de nieuwe storytellingfuncties van HeyGen aandrijft. Het biedt realisme, nauwkeurige fysica, natuurlijke dialogen en controle over scènes met meerdere camerashots. Sora 2 blinkt uit in het creëren van realistische, anime-achtige en cinematografische AI-beelden, met perfect gesynchroniseerde geluidseffecten.

Met HeyGen is deze kracht nu direct beschikbaar in je workflow en via de nieuwe Sora 2-desktopapp voor gevorderde gebruikers.