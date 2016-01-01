De integratie tussen HeyGen en Sora 2 biedt makers, docenten, ondernemers en bedrijven de mogelijkheid om cinematografische ondersteunende scènes, volledige scènes en visuals rechtstreeks in hun workflow te genereren. Deze integratie maakt het creëren van verhalen sneller, creatiever en effectiever, zonder extra stappen toe te voegen.
Beginnen met het gebruik van de Sora 2-desktopapp in HeyGen kost slechts een paar eenvoudige stappen.
Creativiteit ontgrendeld
Je kunt direct B‑roll, scènes en visuals genereren met een eenvoudige prompt. Dit vergroot de creatieve reikwijdte van elk videoproject en stelt je in staat om in enkele seconden van een idee naar ondersteunende beelden te gaan met de ingebouwde AI B‑rollgenerator van HeyGen.
Perfect in de workflow
Er is geen wisseling van apps nodig, geen exports of extra tools. Alles gebeurt binnen HeyGen, waar gebruikers toch al creëren. Dit houdt de workflows eenvoudig, terwijl elke video tegelijkertijd dynamischer wordt.
Lay-outs en visuals van hoge kwaliteit
Gebruik geïntegreerde visuals of upload je eigen screenshots, opnames of merkassets. HeyGen zorgt voor strakke lay-outs, goed leesbare tekstplaatsing en consistente witruimte, zodat kijkers gefocust blijven op de uitleg in plaats van op visuele ruis. Elke scène is geoptimaliseerd voor helderheid en om leren makkelijker te maken., normaal
Waarde voor communicatie
Je kunt meer duidelijkheid creëren met contextuele visuele elementen die je boodschap versterken. Dat maakt je communicatie effectiever en impactvoller. Tegelijkertijd verkort je de productietijd zonder in te leveren op creativiteit.
Ontwikkeld met OpenAI Sora 2
OpenAI Sora 2 is het geavanceerde video- en audiogeneratiemodel dat de nieuwe storytellingfuncties van HeyGen aandrijft. Het biedt realisme, nauwkeurige fysica, natuurlijke dialogen en controle over scènes met meerdere camerashots. Sora 2 blinkt uit in het creëren van realistische, anime-achtige en cinematografische AI-beelden, met perfect gesynchroniseerde geluidseffecten.
Met HeyGen is deze kracht nu direct beschikbaar in je workflow en via de nieuwe Sora 2-desktopapp voor gevorderde gebruikers.
Hoe Sora-video's maken met AI
Video’s maken met AI is snel en eenvoudig. Met HeyGen zet je geschreven stappen om in een complete videotutorial via een begeleide workflow, ontworpen voor snelheid en eenvoudige updates.
Selecteer je doelgroep, het platform en het leerdoel. Bepaal wat de kijker moet begrijpen of in staat moet zijn te doen nadat hij heeft gekeken.
Plak je stappen of schrijf een korte beschrijving. HeyGen genereert automatisch een volledige tutorialvideo.
Bewerk de tekst, wijzig de vertelstijlen, pas de visuele elementen aan of vertaal de video naar extra talen.
Download je videotutorial en publiceer deze overal. Werk hem op elk moment bij door de tekst te bewerken en opnieuw te genereren.
Het is de integratie van OpenAI’s videomodel Sora 2 met HeyGen, waarmee je direct B-roll, scènes en visuele elementen binnen het platform kunt genereren. Voor een beperkte tijd kun je onbeperkt video’s maken zonder het Sora-watermerk.
OpenAI Sora is een AI-model van de volgende generatie voor het genereren van video en audio. De Sora-app gebruikt deze technologie om AI-gegenereerde video’s te maken, te remixen en te delen met realisme, fysieke nauwkeurigheid en native geluid.
Sora 2 biedt realisme, nauwkeurige fysica, natuurlijke dialogen en controle over sequenties met meerdere shots.
Je kunt software-tutorials maken, trainingen voor procedures (POP’s), onboardingmodules, clips voor het helpcentrum, uitleg van productfuncties en video’s over interne processen. De beste resultaten krijg je met goed gestructureerde stappen, duidelijke doelen en beknopte taal die de kijker bij elke handeling begeleidt.
Je kunt de stijl standaardiseren door layouts, kleuren, logo’s en ondertitelinstellingen te hergebruiken, zodat elke tutorial aansluit bij je merk. Houd dezelfde toon aan in alle scripts en pas consistente opmaak toe voor titels, accenten en staplabels om een gemakkelijk herkenbare bibliotheek met tutorials op te bouwen.
De tutorialvideo’s kunnen worden geëxporteerd in gangbare formaten die geschikt zijn voor het web, LMS-platforms en sociale kanalen. Je kunt beeldverhoudingen kiezen voor verschillende bestemmingen en de ondertiteling gereed houden voor toegankelijkheid. Zo wordt het eenvoudig om de tutorials overal te verspreiden waar je publiek leert.
Ja. Omdat de workflow script‑gebaseerd is, kun je een stap bewerken, een scène vervangen of de terminologie bijwerken en snel een nieuwe render maken. Dit is ideaal voor dynamische teams die up‑to‑date tutorials nodig hebben zonder alles opnieuw op te hoeven nemen telkens wanneer een interface of beleid verandert.
Je behoudt de rechten op de content die je maakt, inclusief je scripts en geëxporteerde video’s. De beveiliging en toegangsrechten hangen af van je abonnement en de instellingen van de workspace. Voor gevoelige trainingen volg je het interne beleid en beperk je de toegang tot alleen de teams die de materialen nodig hebben.
