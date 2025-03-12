Maak een AI-uitlegvideo zonder dat je hoeft te filmen of ontwerpvaardigheden nodig hebt. Plak een script, upload een document of typ een idee, kies vervolgens een AI-avatar en ontvang binnen enkele minuten een ingesproken video met ondertiteling die klaar is om te delen. Werkt perfect voor marketing, training en onderwijs.
Functies van AI-uitlegvideo's
Met deze AI-tool voor uitlegvideo’s wordt het maken van video’s net zo eenvoudig als het schrijven van een document, en de AI-videomaker helpt je professionele uitlegvideo’s te creëren die complexe ideeën vereenvoudigen op basis van een script of een bestaand bestand.
Start from a script, PDF, or prompt
Plak een videoscript, upload een PDF of presentatie, plak een URL of typ één enkele prompt. De AI-videogenerator zet je bestaande content om in een storyboard en scenetekst, zodat je van tekst video’s kunt maken en binnen enkele minuten een kijkklare uitlegvideo afrondt.
Natuurlijke AI-voice-over in elke toon
Je script wordt omgezet in gesproken tekst met een heldere, natuurlijk klinkende stem. Bepaal zelf de toon, van een rustige tutorial tot een energieke productpitch, kies uit meer dan 300 voice-overs en maak uitlegvideo’s met voice-overs die precies bij jouw tempo passen – zonder opnamestudio of ingehuurde stemacteur.
Geanimeerde scènes en uitlegtemplates
Pick a layout and the AI video explainer fills it with animation, visuals, and transitions that match each line of your script. Swap any scene, adjust timing, or restyle the whole video to stay on-brand and visually appealing, with no editing software.
Auto captions and on-screen text
Elk woord in de voice-over wordt tijdens het renderen van de video omgezet in gesynchroniseerde ondertiteling. Titels in beeld en belangrijke zinnen verschijnen precies op het juiste moment, en je kunt elke regel aanpassen, zodat de uitleg duidelijk blijft voor kijkers die zonder geluid kijken of in een tweede taal meekijken.
Eén uitlegvideo in meer dan 175 talen
Make the explainer once, then translate the full video into 175+ languages with lip-synced dubbing and cloned voices. The presenter keeps the same face and tone in every market, so a single script produces high-quality videos for a global audience without filming or re-recording.
Agency-explainers kosten weken en duizenden dollars. Bedenk de insteek, zet die om van script naar video en lanceer nog dezelfde dag een productuitleg van 60 seconden voor een landingspagina of advertentie.
Nieuwe gebruikers schrijven zich in en raken vervolgens verdwaald in de installatie. Een korte uitlegvideo leidt hen door de eerste belangrijke actie, vermindert het aantal supporttickets en verandert een verwarrende onboarding in een duidelijke route naar de waarde van het product.
Teachers and content creators turn a lesson plan into a narrated educational video with visuals for each concept. Students watch a clear two-minute explainer instead of reading dense slides or sitting through a long lecture.
L&D-teams vervangen verouderde slidedecks door uitlegvideo’s die medewerkers daadwerkelijk afkijken. Pas het script aan, genereer de video opnieuw en zet dezelfde dag nog de nieuwe versie live, zodat beleid- en procustraining overal up-to-date blijft.
Dikke handleidingen en rapporten worden vaak niet gelezen. Laat ze door PDF-naar-video lopen en het platform maakt automatisch een ingesproken uitlegvideo van het document, zodat de belangrijkste stappen in drie minuten overkomen in plaats van op veertig pagina’s.
Global teams need the same explainer in many languages at once. Produce it in English, then dub it into 175+ languages with matched lip sync, reaching every region from a single source video.
Hoe de AI-maker voor uitlegvideo's werkt
Go from a written idea to a finished AI explainer video in four simple steps, no filming or editing required.
Plak een script, upload een PDF of een slide-deck, plak een link of typ een onderwerp om te beginnen.
Pick an avatar and voice, or capture your screen for a clean walkthrough explainer.
Bewerk het script, wissel scènes, voeg B‑roll en branding toe en vertaal vervolgens met één klik.
Render in HD or 4K, download as MP4, and publish to any site, social platform, or LMS.
Een AI-explainer video is een korte, door AI gegenereerde video die één idee, product of proces uitlegt, gemaakt met software in plaats van een filmcrew. Een explainer video maken met een AI-gestuurde explainer-videomaker begint met een script, document of prompt, waarna AI-technologie de beelden, voice-over en ondertiteling genereert. Het werkt als een online tool in je browser.
Not with a realistic AI presenter. Avatar V builds lifelike AI avatars from a 15-second clip and holds one consistent face and voice across every scene, rated #1 for realism on G2. You can produce explainer videos with AI avatars that read as filmed, not as animated clip art.
Upload het bestand en de AI leest het, haalt de belangrijkste punten eruit en bouwt een scène‑voor‑scène storyboard met voice-over. Met deze tekst-naar-video workflow kun je het conceptscript beoordelen, visuals vervangen of delen inkorten en vervolgens binnen enkele minuten een video maken.
Sterke uitlegvideo’s beginnen met het probleem van de kijker, blijven bij één kernidee en gebruiken visuele elementen om complexe onderwerpen te vereenvoudigen. Om boeiende uitlegvideo’s te maken, schrijf je een overtuigend verhaal in eenvoudige taal, voeg je ondertiteling toe en sluit je af met één duidelijke vervolgstap. De AI verzorgt het maakproces, zodat jij je kunt richten op de boodschap.
De meeste tools maken één video in één taal. HeyGen maakt één keer een uitlegvideo met een realistische presentator, dubbelt die vervolgens in meer dan 175 talen met lipsynchronisatie en werkt hem bij op basis van tekst, zodat je voor elke markt overtuigende uitlegvideo’s kunt leveren zonder opnieuw te hoeven filmen.
Ja, vaak aanzienlijk. Onderwijzer Anton Voroniuk meldde dat de productie 40x goedkoper werd en dat er wekelijks 15,5 uur werd bespaard na de overstap naar HeyGen, waardoor zijn team sneller video’s kon maken en meer dan één miljoen studenten bereikte. Bekijk het verhaal van Anton Voroniuk.
Nee. Het maken van AI-video’s op dit AI-gestuurde platform werkt als het bewerken van een document, dus je hoeft niets te installeren en geen tijdlijn onder de knie te krijgen. Typ of plak je content, kies een AI-presentator en het platform stelt dynamische video’s samen die je kunt verfijnen door de tekst aan te passen.
Ja. Met het gratis abonnement kun je één gratis video maken, presentatoren en stemmen uitproberen en een MP4 exporteren, zodat je de workflow kunt testen voordat je een upgrade doet. Betaalde abonnementen bieden HD- en 4K-export, langere video’s, meer talen en teamfunctionaliteiten.
Voor marketing werken video’s van 60 tot 90 seconden het best en sluiten ze aan bij hoe lang de meeste kijkers blijven hangen. Trainings- en educatieve uitlegvideo’s kunnen drie tot vijf minuten duren als het onderwerp dat nodig heeft. Begin met een sterke opening om de aandacht te pakken, houd het bij één kernidee per video en schrap alles wat daar niet direct aan bijdraagt.
Een op maat gemaakte agency-explainer kost doorgaans tussen de 3.000 en 15.000 dollar en neemt weken in beslag. Met AI maak je er één op basis van een maandabonnement en in enkele minuten per video, waardoor de kosten per explainer sterk dalen zodra je er meer dan één produceert.
Ja. De voice-over wordt tijdens het renderen van de video omgezet in gesynchroniseerde ondertiteling, en de ondertitelgenerator laat je de tekst, opmaak en timing aanpassen. Ondertitels verhogen het uitkijkpercentage van kijkers die zonder geluid kijken.
Er is geen opname of filmen nodig. Je typt of uploadt je content, kiest een presentator en stem, en het platform genereert automatisch de beelden, voice-over en ondertiteling. Een camera, microfoon en bewerkingssoftware zijn allemaal optioneel.
Ja. Voice cloning legt je stem vast op basis van een korte opname en gebruikt die om elk script in te spreken, zodat elke uitlegvideo klinkt alsof jij het zelf vertelt. Je kunt je gekloonde stem ook consistent houden wanneer de video naar andere talen wordt vertaald.
Ja. Maak de uitlegvideo één keer, daarna zet de AI-video-vertaler deze om naar meer dan 175 talen met gesynchroniseerde lipbewegingen en een gekloonde stem. De presentator behoudt dezelfde uitstraling, waardoor elke versie aanvoelt als native in plaats van ondertiteld.
Ja. Omdat de video vanuit tekst wordt opgebouwd, kun je video’s bewerken door het script aan te passen, een scène te vervangen of de stem te wijzigen, en deze vervolgens binnen enkele minuten opnieuw te genereren. Er is geen nieuwe opname nodig, zodat je snel kleine wijzigingen in bijvoorbeeld een prijs of beleid kunt doorvoeren en je uitlegvideo’s direct kunt updaten.
Je kunt beginnen met een geschreven script, een PDF of slide deck, een webpagina-URL, of een enkele prompt die het onderwerp beschrijft. Welke input je ook hebt, je kunt er een video van maken die het omzet in een ingesproken uitlegvideo met ondertiteling, zodat je werkt met content die je al bezit.
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