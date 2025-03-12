Een AI-explainer video is een korte, door AI gegenereerde video die één idee, product of proces uitlegt, gemaakt met software in plaats van een filmcrew. Een explainer video maken met een AI-gestuurde explainer-videomaker begint met een script, document of prompt, waarna AI-technologie de beelden, voice-over en ondertiteling genereert. Het werkt als een online tool in je browser.