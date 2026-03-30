Hoe ondernemingen succes boeken met HeyGen

Miro
Uitgelicht

Miro

30 maart 2026
Coursera
Uitgelicht

Coursera

30 maart 2026
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Het woord "Fanneplay" in vetgedrukte, zwarte blokletters op een witte achtergrond.

Avatar Video · Localization

Fameplay

Ontdek hoe het met een Emmy bekroonde studio Fameplay HeyGen gebruikt om AI-gestuurde meertalige video’s te produceren, content voor verschillende markten te lokaliseren en uit te breiden van een Tsjechisch publiek naar de rest van de wereld.

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Man met sik in een donker uniform in een Japanse tuin, met een oplichtend bonsailogo en de tekst 'BONSAI MARKETING' eroverheen.

Avatar Video · Marketing

Bonsai Marketing

Ontdek hoe Bryan Fikes HeyGen gebruikt om kleine bedrijven te helpen meer video's te maken, ruim 700 uur te besparen, conversies te verhogen en zijn marketingbureau op te schalen.

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Telemundo-logo met een rode gestileerde T en zwarte tekst.

Avatar Video · Broadcast

Telemundo

Ontdek hoe Telemundo samenwerkte met HeyGen om door AI aangestuurde WK-uitzendsegmenten te creëren, waarmee commentatoren in ogenschijnlijk onmogelijke, filmische locaties werden geplaatst, terwijl toch werd voldaan aan de snelheid- en kwaliteitseisen van live-televisie.

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Zarin TV

Avatar Video · Video Translation · Broadcast

Zarin TV

Zarin TV gebruikt HeyGen AI-avatars om journalisten te beschermen, anonimiteit te waarborgen en verhalen uit Afghanistan veilig te delen met publiek over de hele wereld.

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Indegene-logo met 'in' gevormd door roze en blauwe geometrische blokken en 'degene' in blauwe tekst.

Avatar Video · Video Translation · L&D

Indegene

Indegene heeft de productie van conforme medische video’s opgeschaald met behulp van HeyGen's AI-videoplatform, waardoor de oplevering werd versneld, de kosten werden verlaagd en meertalige content wereldwijd mogelijk werd gemaakt.

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RATAVA-logo met tagline “An Avatar Company”

Avatar Video · Marketing

Ratava

Ratava heeft 98% van zijn videocontent opgeschaald met de AI-avatars van HeyGen, waardoor klanten gepersonaliseerde, meertalige on-demandvideo’s kunnen produceren zonder de beperkingen van traditionele productie.

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Stratasys-logo

Video Translation · L&D

Stratasys

Ontdek hoe Stratasys HeyGen gebruikt om technische trainingen op grote schaal te lokaliseren, het aantal videoweergaven met 120% te verhogen en meer dan $1 miljoen aan vertaalkosten te besparen.

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Logo van het World Economic Forum

Video Translation · Localization

Wereld Economisch Forum

Ontdek hoe het World Economic Forum de AI van HeyGen inzette om meertalige toespraken te geven, taalbarrières te doorbreken en een wereldwijd publiek te bereiken.

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DOLSTEN & CO-logo

Avatar Video · Marketing

Dolsten & Co.

Ontdek hoe Dolsten & Co. HeyGen gebruikt om creatieve concepten te prototypen, te itereren en hoogwaardig creatief werk in dagen in plaats van maanden op te leveren, waardoor snellere samenwerking, gedurfdere ideeën en schaalbare, AI-gestuurde storytelling mogelijk worden.

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Free your story

Join the brands creating 10x more video content while reducing production time and cost with HeyGen.

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Heb je vragen? Wij hebben de antwoorden.

Wat kunnen bedrijven leren van AI-casestudy's waarin de technologie van HeyGen wordt gebruikt?

De AI-casestudy's van HeyGen laten zien hoe bedrijven de productietijd verkorten, content wereldwijd opschalen en creativiteit stimuleren. Teams ronden video's binnen enkele uren af, bureaus leveren content in meerdere talen en merken brengen campagnes tot leven met avatars. Zo verlagen ze de kosten en maken ze schaalbare, hoogwaardige storytelling voor verschillende markten mogelijk.

Hoe hebben casestudy's over AI-marketing aangetoond dat HeyGen zorgt voor meer betrokkenheid en een hoger rendement op investering?

De AI-casestudy's van HeyGen laten zien hoe gepersonaliseerde, schaalbare video zorgt voor meer betrokkenheid en een hoger rendement op investering. Merken verdubbelden hun conversie en klantbehoud met onboardingvideo's, verdrievoudigden de betrokkenheid met campagnes op maat en vergrootten hun wereldwijde bereik met meertalige content. Dit bewijst dat HeyGen marketeers in staat stelt personalisatie op te schalen, kosten te verlagen en de impact te maximaliseren.

Welke resultaten laten praktijkvoorbeelden van AI in het onderwijs zien bij het gebruik van HeyGen voor training en leren?

De AI-onderwijscasestudy's van HeyGen laten zien hoe onderwijsinstellingen en bedrijven leerresultaten verbeteren. Avatars maken rollenspellen voor het oefenen van vaardigheden mogelijk, ondernemingen moderniseren compliancetrainingen, zorgteams versnellen de productie van medische content en docenten bieden meertalige lessen aan. Zo worden trainingen aantrekkelijker, schaalbaarder en effectiever binnen scholen, bedrijven en professionele ontwikkeling.

Hoe gebruiken AI-casestudy's in de gezondheidszorg HeyGen om de communicatie te verbeteren en de kosten te verlagen?

De AI-casestudy's van HeyGen voor de gezondheidszorg laten zien hoe zorgaanbieders de communicatie verbeteren, kosten verlagen en de toegankelijkheid vergroten. Artsen delen medische kennis via uitlegvideo's, teams verkorten de productietijd voor trainingen met 50% en zorgaanbieders schalen meertalige certificeringscontent op. Zo bieden ze patiënten, professionals en een wereldwijd publiek nauwkeurige, kosteneffectieve voorlichting.

Hoe heeft de Würth Group met de AI-videogeneratie van HeyGen succes geboekt?

Würth stapte over van schriftelijke communicatie naar een video-first aanpak door HeyGen te gebruiken om meertalige video's met avatars te maken. Daarmee verlaagde het bedrijf de vertaalkosten met 80%, halveerde het de productietijd en konden medewerkers het platform in slechts 45 minuten onder de knie krijgen. Zo werden aansprekende trainingen en communicatie voor een wereldwijd publiek efficiënter en kosteneffectiever.

Wat kunnen bedrijven leren van Komatsu's klantverhalen over het gebruik van AI-avatars?

De AI-casestudy van Komatsu laat zien hoe bedrijven AI-avatars kunnen inzetten om trainingen en communicatie te transformeren. Door meertalige, consistente en boeiende video's te maken, verhoogde Komatsu het voltooiingspercentage tot bijna 90%, verbeterde het de kennisretentie en verlaagde het de productiekosten. Hun succes onderstreept hoe klantverhalen over AI schaalbare leeroplossingen met een consistente merkuitstraling illustreren, die niet alleen voor trainingen, maar ook voor marketing en wereldwijde communicatie kunnen worden ingezet.

Hoe verbeterde trivago zijn marketingresultaten met de AI-casestudy's van HeyGen?

De ervaring van trivago met HeyGen laat zien dat praktijkvoorbeelden van AI-marketing de lokalisatie van video's aanzienlijk kunnen stroomlijnen. Door gebruik te maken van de AI-vertalers en avatars van HeyGen halveerde trivago de postproductietijd (een besparing van 3 à 4 maanden), lokaliseerde het bedrijf snel tv-reclames voor 30 markten en behield het een consistente merkidentiteit om schaalbare, efficiënte en hoogwaardige marketingresultaten te behalen.

Hoe zette Ogilvy AI-avatars in bij casestudy's over AI-marketing?

Ogilvy werkte samen met HeyGen om emotioneel aansprekende marketingvideo's met avatars te maken, zoals een op Gen Z gerichte campagne waarin de persona van een zanger centraal stond. Met de avatars van HeyGen produceerden ze op grote schaal sterk gepersonaliseerde, gelokaliseerde content. Zo versterkten ze de band met het publiek, behielden ze de emotionele toon en vergrootten ze de betrokkenheid in verschillende markten.