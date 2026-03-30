De AI-casestudy's van HeyGen laten zien hoe gepersonaliseerde, schaalbare video zorgt voor meer betrokkenheid en een hoger rendement op investering. Merken verdubbelden hun conversie en klantbehoud met onboardingvideo's, verdrievoudigden de betrokkenheid met campagnes op maat en vergrootten hun wereldwijde bereik met meertalige content. Dit bewijst dat HeyGen marketeers in staat stelt personalisatie op te schalen, kosten te verlagen en de impact te maximaliseren.