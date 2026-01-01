Miro, de Innovation Workspace, opgericht in 2011, heeft samenwerking opnieuw uitgevonden voor meer dan 90 miljoen gebruikers wereldwijd. De impact is net zo grenzeloos als het oneindige canvas dat het biedt. De klantenbasis van Miro omvat meer dan 250.000 bedrijven, met een sterke aanwezigheid onder enterprise- en Fortune 500-merken zoals Nike, IKEA en Deloitte.

Naarmate Miro zich ontwikkelt van een eenvoudige whiteboardtool tot een end-to-end samenwerkingsplatform – met generatieve AI, prototypingtools, schaalbare templates en diepgaande integraties – moeten de omvang en diepgang van het leermateriaal gelijke tred houden. Voor Steve Sowrey, de learning media designer van Miro, is het produceren van duidelijke en boeiende educatieve content essentieel voor het succes van klanten. Steve en zijn team hadden een schaalbare, efficiënte manier nodig om educatieve content te produceren, zonder in te leveren op kwaliteit of consistentie. Op dat moment kozen ze voor HeyGen.

Bijblijven met de productroadmap

Het educatieteam zorgt ervoor dat functies niet alleen worden gelanceerd, maar ook echt landen, door video’s en tutorials te maken die complexiteit omzetten in heldere waarde. Nu Miro opschaalt in de enterprise-markt, is het cruciaal dat gebruikers beschikken over video-assets om nieuwe teamleden in te werken en samenwerking te stimuleren. En om wereldwijd bereik te realiseren, is lokalisatie essentieel.

Naarmate Miro’s product zich ontwikkelde, namen ook de eisen aan Steve’s team toe. Het maken van hoogwaardige video’s in meerdere talen en formaten werd steeds tijds- en arbeidsintensiever. Traditionele methoden konden het tempo van de snelle roadmap niet bijbenen, en uitbesteding bracht hoge kosten en trage doorlooptijden met zich mee. Voor Steve voldeed HeyGen aan de behoefte aan snelheid, terwijl de hoge kwaliteitsnorm behouden bleef. Met HeyGen realiseerde Miro een 10x hogere snelheid in videoproductie en een 5x toename in de totale videocapaciteit, zonder extra personeel nodig te hebben.

Een nieuwe manier om hun wereldwijde gebruikersbestand te bereiken

Met meer dan drie decennia ervaring in de video-industrie heeft Steve veel ontwikkelingen voorbij zien komen, maar geen enkele zo krachtig als HeyGen, dat de manier waarop we werken volledig verandert.

Voordat ze HeyGen gebruikten, bestond Miro’s productie van educatieve video’s uit meerdere stappen en teams: het schrijven van scripts, het inplannen van studiotijd, het filmen met presentatoren en het doorsturen van het materiaal naar een postproductieteam. Als er halverwege iets veranderde—een aanpassing in de UI, een nieuw icoon, bijgewerkte tekst of zelfs een ander kapsel—leidde dat tot nieuwe opnames en vertragingen.

De avatars van HeyGen hebben dat proces volledig gestroomlijnd. Scripts kunnen nu direct worden aangepast zonder dat er teruggekeerd hoeft te worden naar de studio. Met HeyGen kunnen Steve en zijn team eenvoudig het script in het platform bijwerken en vrijwel direct een video genereren waarin de avatar het bijgewerkte script uitspreekt. De output komt zo goed overeen met de oorspronkelijke stem en voordracht dat kijkers het verschil niet eens merken. Alleen al deze flexibiliteit heeft dagen, soms weken, van hun productietijdlijn afgesnoept. “Omdat de stemfuncties van HeyGen zo nauwkeurig overeenkomen met ons talent, kunnen we hun teksten naar behoefte aanpassen, zonder ooit terug te hoeven naar de studio,” voegt Steve toe.

Naast snelheid hebben de vertaaltools van HeyGen volledig nieuwe deuren geopend. Steve herinnert zich: “Voor HeyGen was het proces te ingewikkeld om verschillende landen te bereiken die andere talen spraken, behalve door ondertiteling toe te voegen.” Nu kan Miro hun video’s eenvoudig naar 7 verschillende talen vertalen, met nauwkeurige lipsynchronisatie en natuurlijke stemintonatie. Het wordt intern ook gebruikt. Steve herinnert zich een moment waarop ze een van hun interne testvideo’s naar het Nederlands vertaalden, waarna de medewerkers ervan overtuigd waren dat de presenterende collega een native Nederlandse spreker was.

Video’s maken die net zo snel gaan als Miro

HeyGen heeft niet alleen de productie verbeterd, maar heeft ook geholpen om de manier waarop Miro zijn gebruikers opleidt, content lokaliseert en opschaalt in lijn met de productgroei, opnieuw vorm te geven. Projecten die vroeger uitgebreide afstemming en weken aan doorlooptijd vergden, kunnen nu in een fractie van de tijd worden afgerond. Wanneer de deadlines krap zijn of er laat in het proces nog wijzigingen plaatsvinden, kan Steve’s team de content bijwerken zonder een stap over te slaan, en heldere, hoogwaardige video’s leveren die de adoptie van nieuwe functies onder Miro’s 90 miljoen gebruikers ondersteunen.

“In de techwereld gaat alles altijd razendsnel. Tegen de tijd dat we in de postproductie zitten, is er meestal al iets veranderd—een knop, een pictogram, een logo. Voor HeyGen betekende dat opnieuw filmen—nu passen we gewoon het script halverwege de productie aan, wat ons dagen, zo niet weken, aan productietijd heeft bespaard.” –Steve Sowrey, Learning Media Designer, Miro

Deze nieuw verworven wendbaarheid heeft ook uitgebreid wie er kan deelnemen aan contentcreatie. Schrijvers die zich voorheen uitsluitend op scripts richtten, maken nu zelf volledige videoconcepten, een verschuiving die traditionele functierollen heeft vervaagd en de productiecapa­citeit van het team heeft vermenigvuldigd zonder extra personeel nodig te hebben.

De realistische weergave en nauwkeurigheid van de avatars van HeyGen hebben de kwaliteitslat verhoogd, niet verlaagd. Steve blijft toon en intonatie verfijnen met behulp van spraakengines en subtiele aanpassingen, zodat het eindresultaat bijna niet te onderscheiden is van live-opnames. Zijn persoonlijke maatstaf is eenvoudig: als de kijker niet merkt dat het een avatar is, is het werk goed gedaan.

Op een hoger niveau stelt HeyGen Miro in staat om op grote schaal consistente, gelokaliseerde en professionele video’s te leveren, ter ondersteuning van de bredere doelstellingen van het bedrijf op het gebied van enterprise-adoptie, wereldwijde toegankelijkheid en snellere onboarding.