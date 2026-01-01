Bryan Fikes is de oprichter van Bonsai Marketing, waar hij bedrijven helpt groeien met slimmere marketingsystemen, automatisering en AI-video.
In de afgelopen 25 jaar heeft Bryan meerdere marketingbureaus opgebouwd en bedrijven geholpen zich aan te passen aan elke grote verandering in digitale marketing.
Toen video een van de meest effectieve manieren werd om online vertrouwen op te bouwen, zag hij keer op keer dezelfde uitdaging: bedrijven wisten dat ze video nodig hadden, maar hadden moeite om het consequent te produceren.
Tegenwoordig gebruikt Bryan HeyGen om klanten te helpen met het maken van alles, van promotievideo’s en landingspagina’s tot salescontent en trainingsmateriaal. In de tussentijd heeft hij meer dan 300 video’s gemaakt, meer dan 700 uur aan productietijd bespaard en een workflow opgebouwd die hoogwaardige video toegankelijk maakt voor bedrijven van elke omvang.
Professionele video’s praktisch maken voor elk bedrijf
Voor Bryan begint elke succesvolle marketingstrategie met een verhaal.
"Alles is een verhaal," zei Bryan. "Het kan me niet schelen wat je verkoopt. Het kan me niet schelen wat je doet. Video is de natuurlijke verhalenverteller."
De uitdaging was niet om klanten te overtuigen dat video werkte, maar om de productie zo betaalbaar te maken dat je het consistent kunt inzetten.
"Het was duur. Apparatuur was duur. Tijd was duur. Je had meerdere mensen nodig om het goed te doen," zei Bryan.
Voor veel kleine bedrijven was het niet realistisch om duizenden euro’s in elke video te investeren.
"Als je de benzineprijzen moet beheren tegenover een uitgave van $2.000 voor een video, dan weet je wel wat het antwoord gaat zijn," zei hij.
Bryan wilde dat klanten net zo vaak video’s publiceerden als blogs, e-mails of socialmediaberichten, en het niet bewaarden voor slechts een paar campagnes per jaar.
Daar heeft HeyGen zijn workflow veranderd.
"HeyGen is gewoon een logische keuze geweest vanwege de snelheid, de manier van communiceren en precies genoeg animatie om het een filmische uitstraling te geven, maar zonder te overdrijven. En dan is het ook nog eens gewoon kostenefficiënt. Punt."
Video tot een vast onderdeel van elke marketingstrategie maken
In plaats van video als een losstaand project te zien, verwerkt Bryan het nu in vrijwel elke klantopdracht.
Zijn team maakt video’s voor websites, landingspagina’s, sociale media, e-mailcampagnes, trainingen en sales enablement, waardoor video een vast onderdeel wordt van de manier waarop bedrijven communiceren.
"HeyGen is echt het onderdeel dat de creatie compleet maakt," zei Bryan. "Iedereen kan een pan spaghetti maken, maar het gaat om die gehaktballetjes en die extra saus. Wanneer je een goede website af hebt, heb je alle content goed uitgewerkt, alle diensten die ze aanbieden staan erop, en daarna voeg je daar de juiste videostructuur aan toe."
De impact reikt verder dan alleen het creëren van meer content.
“We zien dat de conversie toeneemt, en conversie betekent geld voor de ondernemer,” zei hij.
Omdat het maken van nieuwe video’s niet langer een grote productie-inspanning vergt, kan Bryan nu video aanbevelen op plekken waar klanten voorheen alleen vertrouwden op tekst of statische afbeeldingen.
Video opschalen zonder het bedrijf te vertragen
Voordat ze HeyGen gebruikten, kostte het maken van één marketingvideo vaak weken aan planning, meerdere vergaderingen en het coördineren van de productie.
“Voorheen kostte het vijf vergaderingen. We hadden minstens twee mensen nodig. Het duurde minstens twee weken, zo niet drie, om op het punt te komen dat we zeiden: ‘Dit is wat ik ga opnemen.’ Dat is 25 tot 30 uur werk.”
Vandaag is het proces drastisch anders.
"Als ik een idee heb, stop ik het in mijn workflow. Vijftien minuten," zei Bryan. "Ik denk dat ik het nu zo ver heb dat ik sommige dingen in minder dan tien minuten kan produceren."
Die verandering heeft de manier waarop Bryan contentproductie benadert, volledig veranderd. In plaats van zorgvuldig te moeten kiezen welke video’s de moeite waard zijn, kan zijn team nu video’s maken wanneer ze die nodig hebben voor marketingcampagnes.
"HeyGen is de extra laag erbovenop geworden die me helpt alle afzonderlijke onderdelen uit te voeren," zei Bryan. "Daardoor kan ik weer wat persoonlijke tijd en ruimte terugwinnen, terwijl ik toch een superprofessioneel product van hoge kwaliteit lever."
Sinds hij HeyGen is gaan gebruiken, heeft Bryan meer dan 300 video’s gemaakt, schat hij dat hij meer dan 700 uur heeft bespaard en is hij van plan om elke dag 10 tot 15 video’s te publiceren terwijl zijn bedrijf blijft groeien.
Kleine bedrijven helpen zich te profileren als grote merken
Bryan werkt samen met aannemers, advocaten, opleidingsorganisaties, bedrijven in de thuisservicesector en andere lokale ondernemingen die geen eigen videoteam hebben.
Veel mensen willen video gebruiken, maar gaan ervan uit dat het onbereikbaar is.
In plaats van te vertrouwen op dure productieteams, helpt Bryan klanten HeyGen te gebruiken om op aanvraag professionele video’s te maken.
"HeyGen is een tool geworden waarvan ik met een gerust hart kan zeggen: 'Ga dit eens bekijken,' omdat de gebruikersinterface en de gebruikerservaring nu op een niveau zijn dat het, ongeacht welk niveau iemand heeft," zei Bryan. "Er is altijd een manier waarop het HeyGen-videoplatform hen kan helpen hun problemen op te lossen en hun verhalen te vertellen."
Voor Bryan is het grootste voordeel niet simpelweg dat er meer video’s worden gemaakt. Het gaat erom dat bedrijven consistenter communiceren en meer klanten converteren.
"Elke klant bij wie ik dit op de juiste manier heb ingezet, ziet een hogere conversie," zei Bryan. "Ik zou zonder twijfel zeggen dat HeyGen het succes dat mijn klanten behalen met conversie minstens heeft verdubbeld, zo niet verdrievoudigd."
"HeyGen heeft me in staat gesteld om mijn eigen bureau binnen één jaar op te schalen naar zeven cijfers. Het heeft me geholpen te groeien alsof ik een leger van 12 tot 15 mensen in vaste dienst voor me heb werken," zei Bryan.