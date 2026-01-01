Bryan Fikes is de oprichter van Bonsai Marketing, waar hij bedrijven helpt groeien met slimmere marketingsystemen, automatisering en AI-video.

In de afgelopen 25 jaar heeft Bryan meerdere marketingbureaus opgebouwd en bedrijven geholpen zich aan te passen aan elke grote verandering in digitale marketing.

Toen video een van de meest effectieve manieren werd om online vertrouwen op te bouwen, zag hij keer op keer dezelfde uitdaging: bedrijven wisten dat ze video nodig hadden, maar hadden moeite om het consequent te produceren.

Tegenwoordig gebruikt Bryan HeyGen om klanten te helpen met het maken van alles, van promotievideo’s en landingspagina’s tot salescontent en trainingsmateriaal. In de tussentijd heeft hij meer dan 300 video’s gemaakt, meer dan 700 uur aan productietijd bespaard en een workflow opgebouwd die hoogwaardige video toegankelijk maakt voor bedrijven van elke omvang.

Professionele video’s praktisch maken voor elk bedrijf

Voor Bryan begint elke succesvolle marketingstrategie met een verhaal.

"Alles is een verhaal," zei Bryan. "Het kan me niet schelen wat je verkoopt. Het kan me niet schelen wat je doet. Video is de natuurlijke verhalenverteller."

De uitdaging was niet om klanten te overtuigen dat video werkte, maar om de productie zo betaalbaar te maken dat je het consistent kunt inzetten.

"Het was duur. Apparatuur was duur. Tijd was duur. Je had meerdere mensen nodig om het goed te doen," zei Bryan.

Voor veel kleine bedrijven was het niet realistisch om duizenden euro’s in elke video te investeren.

"Als je de benzineprijzen moet beheren tegenover een uitgave van $2.000 voor een video, dan weet je wel wat het antwoord gaat zijn," zei hij.

Bryan wilde dat klanten net zo vaak video’s publiceerden als blogs, e-mails of socialmediaberichten, en het niet bewaarden voor slechts een paar campagnes per jaar.

Daar heeft HeyGen zijn workflow veranderd.

"HeyGen is gewoon een logische keuze geweest vanwege de snelheid, de manier van communiceren en precies genoeg animatie om het een filmische uitstraling te geven, maar zonder te overdrijven. En dan is het ook nog eens gewoon kostenefficiënt. Punt."

Video tot een vast onderdeel van elke marketingstrategie maken

In plaats van video als een losstaand project te zien, verwerkt Bryan het nu in vrijwel elke klantopdracht.

Zijn team maakt video’s voor websites, landingspagina’s, sociale media, e-mailcampagnes, trainingen en sales enablement, waardoor video een vast onderdeel wordt van de manier waarop bedrijven communiceren.