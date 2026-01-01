Zarin TV werd opgericht met een eenvoudige maar ambitieuze missie: een platform creëren waar Afghaanse verhalen authentiek, onafhankelijk en zonder angst verteld kunnen worden.

De organisatie richt zich op lokaal nieuws, onderwijs, entertainment en vrouwenkwesties, en belicht daarbij perspectieven die vaak over het hoofd worden gezien door de traditionele media. Het team werkt samen met journalisten en bijdragers in meerdere landen om verslaggeving en verhalen te bieden die de realiteit van het leven in Afghanistan weerspiegelen.

“Onze missie was om lokaal nieuws en entertainment te bieden, met name op het gebied van onderwijs en het openen van wegen om, zeg maar, licht te werpen op de problematiek van vrouwen,” zei Mariam Harris, Director of Development and Partnerships bij Zarin TV.

Maar nadat de Taliban opnieuw de controle over Afghanistan hadden gekregen, werd onafhankelijke journalistiek steeds gevaarlijker. Verslaggevers liepen het risico zichzelf en hun families bloot te stellen, simpelweg door hun werk te doen.

Die uitdaging bracht Zarin TV ertoe HeyGen te gebruiken. Met behulp van AI-avatars vond de organisatie een manier om de identiteit van journalisten te beschermen, terwijl ze toch verhalen konden blijven delen die anders misschien nooit het publiek zouden bereiken.

Veiligheidsrisico’s voor onafhankelijke journalisten verminderen

Voor Zarin TV was de uitdaging nooit alleen het maken van content. Het ging erom die content op een veilige manier te produceren. Wanneer journalisten verslag doen van verhalen die de overheid bekritiseren of gevoelige kwesties aan de kaak stellen, kunnen de gevolgen ernstig zijn.

“Als we onze echte journalisten en de echte mensen gebruiken die dit werk doen, worden hun families thuis lastiggevallen,” legde Mariam uit.

In sommige gevallen konden families te maken krijgen met intimidatie, pesterijen of zelfs arrestatie vanwege de berichtgeving van een journalist. Daardoor bleven veel verhalen onverteld. Journalisten moesten de waarde van het delen van informatie afwegen tegen de mogelijke risico’s voor henzelf en hun dierbaren.