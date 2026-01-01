Zarin TV werd opgericht met een eenvoudige maar ambitieuze missie: een platform creëren waar Afghaanse verhalen authentiek, onafhankelijk en zonder angst verteld kunnen worden.
De organisatie richt zich op lokaal nieuws, onderwijs, entertainment en vrouwenkwesties, en belicht daarbij perspectieven die vaak over het hoofd worden gezien door de traditionele media. Het team werkt samen met journalisten en bijdragers in meerdere landen om verslaggeving en verhalen te bieden die de realiteit van het leven in Afghanistan weerspiegelen.
“Onze missie was om lokaal nieuws en entertainment te bieden, met name op het gebied van onderwijs en het openen van wegen om, zeg maar, licht te werpen op de problematiek van vrouwen,” zei Mariam Harris, Director of Development and Partnerships bij Zarin TV.
Maar nadat de Taliban opnieuw de controle over Afghanistan hadden gekregen, werd onafhankelijke journalistiek steeds gevaarlijker. Verslaggevers liepen het risico zichzelf en hun families bloot te stellen, simpelweg door hun werk te doen.
Die uitdaging bracht Zarin TV ertoe HeyGen te gebruiken. Met behulp van AI-avatars vond de organisatie een manier om de identiteit van journalisten te beschermen, terwijl ze toch verhalen konden blijven delen die anders misschien nooit het publiek zouden bereiken.
Veiligheidsrisico’s voor onafhankelijke journalisten verminderen
Voor Zarin TV was de uitdaging nooit alleen het maken van content. Het ging erom die content op een veilige manier te produceren. Wanneer journalisten verslag doen van verhalen die de overheid bekritiseren of gevoelige kwesties aan de kaak stellen, kunnen de gevolgen ernstig zijn.
“Als we onze echte journalisten en de echte mensen gebruiken die dit werk doen, worden hun families thuis lastiggevallen,” legde Mariam uit.
In sommige gevallen konden families te maken krijgen met intimidatie, pesterijen of zelfs arrestatie vanwege de berichtgeving van een journalist. Daardoor bleven veel verhalen onverteld. Journalisten moesten de waarde van het delen van informatie afwegen tegen de mogelijke risico’s voor henzelf en hun dierbaren.
“We moesten de identiteit echt, echt goed verbergen,” zei Mariam.
Tegelijkertijd wilde Zarin TV de berichtgeving uitbreiden over onderwerpen waar zelden openbaar over werd gesproken, waaronder vrouwenrechten, mensenrechten, onderwijs en het dagelijks leven in Afghanistan.
Het team had een manier nodig om journalisten veilig te houden en tegelijk het vertrouwen en de verbondenheid te behouden die voortkomen uit verhalen vertellen via video.
AI-avatars omarmen om identiteiten te beschermen en meer verhalen te vertellen
Mariam ontdekte HeyGen voor het eerst via leden van haar productieteam, die meteen het potentieel ervan herkenden.
Het team begon de standaardavatars van HeyGen te gebruiken om meertalige nieuwsuitzendingen te maken, waarbij de identiteit van verslaggevers werd verborgen achter realistische AI-presentatoren.
“We hebben deze agents gecreëerd en personages opgebouwd op basis van hun persoonlijkheid,” zei Mariam.
In plaats van echte journalisten in beeld te brengen, kon Zarin TV nu verhalen presenteren via AI-gegenereerde nieuwslezers die aansloten bij de taal, het publiek en de stijl van elke uitzending.
De organisatie experimenteerde met het produceren van content in zeven talen, zodat het team zorgvuldig avatars kon selecteren die voor elk publiek cultureel passend aanvoelen.
De realistische avatars hielpen het publiek ook om op een natuurlijke manier met de content in contact te komen.
"Veel mensen wisten niet eens dat het AI was," zei ze.
Door door journalisten geschreven scripts te combineren met AI-presentatoren, kreeg Zarin TV een schaalbare manier om gevoelige verhalen te publiceren zonder bijdragers aan onnodig risico bloot te stellen.
Toegang tot nieuws vergroten over talen en grenzen heen
Voordat ze AI-avatars gebruikten, was het produceren van meertalige content aanzienlijk moeilijker en tijdrovender. Nu kan Zarin TV verhalen aanpassen voor verschillende doelgroepen, terwijl de consistentie tussen uitzendingen behouden blijft.
De journalisten van het team werken de verslaggeving en scripts uit, terwijl de producers voor elk verhaal de meest geschikte avatar en taal kiezen.
Deze aanpak stelt Zarin TV in staat om een publiek te bereiken dat ver reikt buiten Afghanistan, terwijl het kijkers wereldwijd helpt de realiteit van het leven in het land te begrijpen.
Het platform trekt momenteel bijna twee miljoen bezoekers per maand naar zijn website en blijft zijn publiek uitbreiden via sociale kanalen. De organisatie ziet daarnaast toekomstige kansen om verder te gaan dan traditionele nieuwsprogramma’s.
AI-avatars maken die mogelijkheden haalbaar, terwijl ze de anonimiteit behouden die voor veel bijdragers essentieel blijft.
Journalisten de vrijheid geven om verhalen veilig te delen
Voor Zarin TV is de grootste waarde van HeyGen niet efficiëntie of productiesnelheid, maar bescherming.
Het platform stelt journalisten in staat om verslag te doen van gevoelige onderwerpen, moeilijke realiteiten te bespreken en ondervertegenwoordigde stemmen te versterken, zonder zichzelf of hun families aan onnodige risico’s bloot te stellen.
“HeyGen heeft ons meer vrijheid gegeven,” zei Mariam.
Ze voegde eraan toe dat de belangrijkste bijdrage van het platform ‘de anonimiteit is die we onze journalisten kunnen bieden’.
Als AI-avatars niet langer beschikbaar zouden zijn, zou Zarin TV waarschijnlijk moeten terugvallen op alleen audioreportages, verhulde identiteiten of aanzienlijk minder videoproductie. In plaats daarvan kan de organisatie doorgaan met het maken van boeiende, mensgerichte content waar het publiek zich mee verbonden voelt.
Voor een missiegedreven mediabedrijf dat onder uitzonderlijk moeilijke omstandigheden opereert, is die mogelijkheid ronduit transformerend.
Door onafhankelijke journalistiek te combineren met AI‑avatars creëert Zarin TV een veiligere manier om verhalen te vertellen, verslaggevers te beschermen en ervoor te zorgen dat stemmen uit Afghanistan wereldwijd gehoord blijven worden.