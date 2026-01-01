De zender wilde kijkers verrassen met filmische momenten die met traditionele productiemethoden niet mogelijk zouden zijn. De uitdaging was om die ideeën tot leven te brengen tijdens een van de snelst bewegende sportevenementen, waar match‑ups van dag tot dag veranderen, productietijdlijnen tot enkele uren worden ingekort en elke uitzending aan televisiestandaarden moet voldoen.

In samenwerking met het toonaangevende entertainment- en sportbureau Creative Artists Agency (CAA) en Telemundo hielp HeyGen om die visie werkelijkheid te maken door vier AI-gestuurde uitzendssegmenten te creëren die gedurende Telemundo's verslaggeving van de knock-outfase van het WK werden uitgezonden.

Het project betekende HeyGen's eerste grote live-uitzendpartnerschap en liet zien dat AI-video zich had ontwikkeld van een experimentele technologie tot een productietool die klaar is voor primetime.

Het ging er niet om iets te vervangen dat Telemundo al had gepland. Het ging erom iets extra’s en creatiefs toe te voegen aan een uitzending die hoe dan ook zou worden uitgezonden, en AI bewust in te zetten om de betrokkenheid te vergroten en de mogelijkheden van de verslaggeving uit te breiden.

Verhalen vertellen voorbij de grenzen van de productie

De creatieve uitdaging was niet het vinden van interessante locaties, maar het zo geloofwaardig mogelijk maken van onmogelijke locaties zodat ze het verhaal konden dragen.

Bij een traditionele productie waren meerdere crews, internationale reizen, locatievergunningen, visuele effecten en weken aan nabewerking nodig geweest. Geen van die tijdlijnen sloot aan op een toernooi waarbij de volgende tegenstander pas enkele dagen voor de uitzending definitief vaststond.

In plaats van te vragen waar camera’s konden staan, begon het team een andere vraag te stellen: waar zou het verhaal zich moeten afspelen als er helemaal geen productiebeperkingen waren?

Die verschuiving maakte een volledig nieuwe creatieve benadering mogelijk.

Momenten ontwerpen in plaats van ze te filmen