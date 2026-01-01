Sommige verhalen zijn onmogelijk te verfilmen. Niet omdat ze het niet waard zijn om te vertellen, maar omdat ze buiten het bereik van traditionele producties vallen.
Stel je voor dat je een sportcommentator neerzet met uitzicht over Los Angeles. Of dat je uitzendt vanuit het midden van Times Square, vlak voor de aftrap. Of dat je de voorbeschouwing verzorgt vanuit een zandkasteel op een privéstrand.
Voor Telemundo's verslaggeving van het WK waren dat geen creatieve gedachte-experimenten. Het wás de creatieve briefing.
De zender wilde kijkers verrassen met filmische momenten die met traditionele productiemethoden niet mogelijk zouden zijn. De uitdaging was om die ideeën tot leven te brengen tijdens een van de snelst bewegende sportevenementen, waar match‑ups van dag tot dag veranderen, productietijdlijnen tot enkele uren worden ingekort en elke uitzending aan televisiestandaarden moet voldoen.
In samenwerking met het toonaangevende entertainment- en sportbureau Creative Artists Agency (CAA) en Telemundo hielp HeyGen om die visie werkelijkheid te maken door vier AI-gestuurde uitzendssegmenten te creëren die gedurende Telemundo's verslaggeving van de knock-outfase van het WK werden uitgezonden.
Het project betekende HeyGen's eerste grote live-uitzendpartnerschap en liet zien dat AI-video zich had ontwikkeld van een experimentele technologie tot een productietool die klaar is voor primetime.
Het ging er niet om iets te vervangen dat Telemundo al had gepland. Het ging erom iets extra’s en creatiefs toe te voegen aan een uitzending die hoe dan ook zou worden uitgezonden, en AI bewust in te zetten om de betrokkenheid te vergroten en de mogelijkheden van de verslaggeving uit te breiden.
Verhalen vertellen voorbij de grenzen van de productie
De creatieve uitdaging was niet het vinden van interessante locaties, maar het zo geloofwaardig mogelijk maken van onmogelijke locaties zodat ze het verhaal konden dragen.
Bij een traditionele productie waren meerdere crews, internationale reizen, locatievergunningen, visuele effecten en weken aan nabewerking nodig geweest. Geen van die tijdlijnen sloot aan op een toernooi waarbij de volgende tegenstander pas enkele dagen voor de uitzending definitief vaststond.
In plaats van te vragen waar camera’s konden staan, begon het team een andere vraag te stellen: waar zou het verhaal zich moeten afspelen als er helemaal geen productiebeperkingen waren?
Die verschuiving maakte een volledig nieuwe creatieve benadering mogelijk.
Momenten ontwerpen in plaats van ze te filmen
De uiteindelijke campagne bestond uit vier Telemundo-commentatoren die werden geplaatst in filmische omgevingen, geïnspireerd op het toernooi:
- Adriana Monsalve verscheen met uitzicht over Los Angeles.
- Pablo Mariño werd "El Gran DT" midden op Times Square.
- José Luis López Salido gaf analyses vanuit een zandkasteel op een privéstrand in Miami.
- Luis Omar Tapia stond in zijn eentje op de middenlijn in het Dallas Stadium.
Elk segment duurde 20 tot 30 seconden en werd uitgezonden tijdens Telemundo's voorbeschouwing, vanaf de kwartfinales tot en met de WK-finale.
Het doel was niet om kijkers ervan te overtuigen dat deze momenten echt hadden plaatsgevonden. Het ging erom AI te omarmen als een creatief medium dat talent kan plaatsen op plekken waar camera’s nooit kunnen komen.
In plaats van de technologie te verbergen, werd deze in de productie juist gevierd.
Ontwikkeld voor uitzending, niet voor sociale media
Het maken van cinematische televisie is heel anders dan het maken van een socialmediavideo.
Elk segment moest voldoen aan de eisen voor uitzending, natuurlijk klinken voor Spaanstalig publiek en ruimte bieden voor scriptwijzigingen die vaak pas enkele uren voor de opname binnenkwamen.
De workflow bracht twee gespecialiseerde HeyGen-teams samen.
Het Avatar-team zette Telemundo’s on-set-opnames om in expressieve digitale optredens met behulp van Avatar V, Voice N en Video TTS, waarbij de identiteit van elke commentator behouden bleef en tegelijkertijd dynamische optredens in volledig nieuwe omgevingen mogelijk werden gemaakt.
Vanaf dat punt bouwde het productieteam van HeyGen de filmische werelden rond elke performance, door scènes te compositen, beweging te verfijnen, beelden op te schalen en alle afleveringen gereed te maken voor televisie-uitzending.
Het tempo sloot perfect aan bij het toernooi zelf.
Individuele generaties duurden slechts vijf tot tien minuten, waardoor er elk uur ongeveer twintig kandidaatoptredens mogelijk waren. Dialoogaanpassingen konden vaak binnen vijftien minuten worden afgerond, waardoor producers de flexibiliteit hadden om in te spelen op veranderende matchups zonder volledige sequenties opnieuw te hoeven opbouwen.
Tegen de tijd dat de assets Telemundo bereikten, waren ze vrijwel uitzendklaar, compleet met omgevingsgeluid. Het postproductieteam van de zender voegde gelicenseerde muziek toe en maakte de definitieve mix af voordat het op zender ging.
Gemaakt met talent, bij elke stap
Niets hiervan was mogelijk geweest zonder de commentatoren zelf. Elk van de vier Telemundo-talenten deed volledig vrijwillig mee en behield de controle over hoe ze eruitzagen en wat ze zeiden.
Door samen te werken met de CAA Vault, CAA’s allesomvattende oplossing voor het vastleggen, opslaan en licentiëren van digitale gelijkenissen, stemmen en intellectueel eigendom, kon het talent worden geplaatst in omgevingen die camera’s nooit zouden kunnen bereiken, terwijl zij tegelijkertijd de volledige controle behielden over hun eigen naam, afbeelding en gelijkenis gedurende het hele proces.
De details oplossen die kijkers nooit opmerken
De technologie maakte het project mogelijk. De details maakten het geloofwaardig.
Spaanse uitspraak, tempo en regionale accenten zijn verfijnd tijdens meerdere beoordelingsrondes met native Spaanssprekende producers. Elke uitvoering werd beoordeeld op cadans, emotie en authenticiteit voordat de klant deze te zien kreeg.
Het productieteam loste ook talloze subtiele prestatie-uitdagingen op, van handbewegingen en gezichtsuitdrukkingen tot stemkwaliteit en synchronisatie.
Die verfijningen vonden plaats terwijl de scripts zich bleven ontwikkelen op basis van de toernooiresultaten, waardoor productieschema’s werden samengeperst tot iteraties die ’s nachts plaatsvonden.
Het project was niet simpelweg een oefening in het genereren van AI-video. Het was een volledige uitzendingproductie die rond AI was opgebouwd.
Een blauwdruk voor de toekomst van uitzendingen
Decennialang werd televisieproductie beperkt door logistiek. Als talent niet kon reizen, als vergunningen niet geregeld konden worden of als deadlines te snel naderden, haalden bepaalde creatieve ideeën nooit de uitzending.
Deze samenwerking wees op een andere toekomst. In plaats van camera’s, crews of traditionele productie te vervangen, vergrootte AI wat productieteams zich in de eerste plaats konden voorstellen.
Telemundo gebruikte AI niet omdat het nieuw was.
De zender gebruikte het omdat het een nieuwe, innovatieve manier bood om logistiek uitdagende verhalen op te lossen binnen de grenzen van traditionele productie en de realiteit van live sportuitzendingen.
Voor HeyGen betekende het project meer dan alleen een succesvolle campagne. Het liet zien dat een van ’s werelds grootste omroepen bereid was AI-gegenereerd talent te vertrouwen tijdens ’s werelds grootste sportevenement, onder strakke live-deadlines, in een uitzendomgeving waar kwaliteit niet optioneel is.
Die mijlpaal reikt veel verder dan alleen de sport.
Diezelfde productieworkflow kan omroepen helpen om in te spelen op breaking news, entertainmentstudio’s in staat stellen talent in onmogelijke omgevingen te plaatsen en makers volledig nieuwe manieren bieden om verhalen te vertellen, zonder beperkt te worden door tijd, locatie of fysieke productie.
De vraag is niet langer of AI thuishoort in de omroepwereld, maar wat de volgende generatie verhalenvertellers ermee zal creëren.