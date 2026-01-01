Indegene is een wereldwijd opererende dienstverlener in de life sciences-sector die farmaceutische en zorgorganisaties helpt complexe wetenschappelijke en medische informatie te vertalen naar heldere, boeiende en conforme communicatie. Het werk bestrijkt de volledige productlevenscyclus en ondersteunt alle betrokkenen, van zorgprofessionals en patiënten tot interne medische en regelgevende teams.

De kern van Indegene’s activiteiten draait om een cruciale uitdaging: het vereenvoudigen van zeer complexe wetenschappelijke inhoud, terwijl nauwkeurigheid en naleving van regelgeving volledig behouden blijven.

Traditioneel betekende dit het produceren van hoogwaardige geschreven content, presentaties en professioneel geproduceerde video’s in overeenstemming met strikte medische, juridische en regelgevende (MLR) standaarden. Maar naarmate de vraag naar gepersonaliseerde, meertalige en schaalbare content toenam, werden de grenzen van traditionele videoproductie duidelijk.

Alles veranderde toen Indegene HeyGen begon te integreren in zijn content- en videowerkstromen.

De complexiteit van traditionele videoproductie overwinnen

Voordat HeyGen werd ingevoerd, vereiste elk videoproject afstemming tussen meerdere teams, waaronder content­schrijvers, medische beoordelaars, stemacteurs, video-editors en productieteams.

De workflow bestond uit het schrijven van scripts, medische, juridische en regelgevende (MLR) beoordelingen, het maken van storyboards, video-opnames, voice-overopnames, montage en meerdere feedbackrondes. Zelfs kleine wijzigingen konden al tot aanzienlijk herwerk leiden.

“Elke update of lokalisatie-inspanning betekende vaak opnieuw opnemen en opnieuw monteren, waardoor tijd, kosten en afhankelijkheid van resources verder toenamen,” aldus Indegene.

Dit zorgde voor verschillende uitdagingen:

Hoge inzet van personeel vereist in meerdere teams

Lange productietijd door afstemming en beoordelingsrondes

Hogere kosten door studio-opnames en inzet van talent

Beperkte schaalbaarheid voor het produceren van meerdere versies of updates

Complexe lokalisatieworkflows waarvoor nieuwe opnames nodig zijn

Het proces was effectief, maar moeilijk op te schalen in een snel veranderende, wereldwijde omgeving.

AI inzetten om workflows voor videoproductie te transformeren

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, heeft Indegene HeyGen geïntegreerd in zijn productieproces, waardoor de manier waarop video’s worden gemaakt en geleverd ingrijpend is veranderd.

De nieuwe workflow is volledig digitaal, geautomatiseerd en schaalbaar.

In plaats van fysieke opnames te coördineren, uploaden teams nu scripts of presentaties rechtstreeks in HeyGen. AI-gegenereerde avatars vervangen menselijke presentatoren, waardoor studio’s, planningen en productie op locatie overbodig worden.

Het platform maakt snelle videogeneratie mogelijk, waardoor teams binnen enkele minuten hoogwaardige video’s met avatars kunnen maken. Updates verlopen net zo soepel.

Lokalisatie, dat voorheen een van de meest tijdrovende onderdelen van de productie was, gaat nu aanzienlijk sneller.

“Meertalige video’s kunnen snel worden geproduceerd zonder extra opnames of voice-overopnames,” zei Indegene.

Deze verandering heeft Indegene in staat gesteld de videoproductie wereldwijd op te schalen, terwijl consistentie, naleving en kwaliteit behouden blijven.

Het leveren van schaalbare, conforme en boeiende medische content

Met HeyGen produceert Indegene nu een breed scala aan contentformaten, waaronder avatar-gebaseerde video’s, gelokaliseerd trainingsmateriaal, podcasts en PPT-naar-video-conversies.

Een belangrijk toepassingsgebied is klinische uitlegvideo’s voor farmaceutische klanten. Deze video’s leggen op een duidelijke en boeiende manier het werkingsmechanisme van een geneesmiddel, de klinische voordelen en de waarde voor de patiënt uit.

Voorheen kostte het produceren van dergelijke content weken werk van meerdere teams. Met HeyGen is dit proces drastisch vereenvoudigd.

AI-avatars fungeren als presentatoren en brengen content over in een toon die is afgestemd op verschillende doelgroepen. Technische uitleg kan worden gericht aan zorgprofessionals, terwijl vereenvoudigde versies kunnen worden gemaakt voor patiënten en mantelzorgers.

Tegelijkertijd worden dynamische visuals en merkelementen geïntegreerd met regelgeving om duidelijkheid, betrokkenheid en naleving te waarborgen.

Het resultaat is een schaalbaar systeem voor het leveren van consistente, hoogwaardige medische communicatie in verschillende regio’s en voor diverse doelgroepen.

Meetbare verbeteringen realiseren in snelheid, kosten en schaalbaarheid

De impact van de integratie van HeyGen is aanzienlijk geweest voor alle activiteiten van Indegene.

Tijdsbesparing : Traditionele videoproductie kostte 6–8 weken per video. Met HeyGen kan dezelfde output in 5–10 dagen worden geleverd, inclusief lokalisatie.

: Traditionele videoproductie kostte 6–8 weken per video. Met HeyGen kan dezelfde output in 5–10 dagen worden geleverd, inclusief lokalisatie. Snellere updates : Wijzigingen die voorheen dagen aan herwerk vereisten, kunnen nu in enkele minuten tot hooguit een paar uur worden afgerond.

: Wijzigingen die voorheen dagen aan herwerk vereisten, kunnen nu in enkele minuten tot hooguit een paar uur worden afgerond. Minder mankracht : Productieteams zijn teruggebracht van 5–8 mensen naar slechts 1–2 operators, waardoor er middelen vrijkomen voor werk met meer toegevoegde waarde.

: Productieteams zijn teruggebracht van 5–8 mensen naar slechts 1–2 operators, waardoor er middelen vrijkomen voor werk met meer toegevoegde waarde. Kostenefficiëntie : De productiekosten zijn met 50–60 procent gedaald, waardoor studio’s, talent en uitgebreide postproductie niet langer nodig zijn.

: De productiekosten zijn met 50–60 procent gedaald, waardoor studio’s, talent en uitgebreide postproductie niet langer nodig zijn. Schaalbaarheid en lokalisatie: Meertalige videoproductie gaat nu 5–10 keer sneller, waardoor snelle wereldwijde distributie mogelijk wordt.

Dankzij deze verbeteringen kan Indegene meer content produceren, sneller en met minder middelen, terwijl strikte nalevingsnormen worden gehandhaafd.

Voor Indegene betekent de adoptie van HeyGen meer dan alleen een verbetering van de workflow; het markeert een fundamentele verschuiving in de manier waarop wetenschappelijke communicatie wordt geleverd.

Door AI-gestuurde videogeneratie te combineren met diepgaande expertise in de life sciences, heeft Indegene een schaalbaar model gecreëerd voor het leveren van nauwkeurige, boeiende en conforme content aan wereldwijde doelgroepen.

Het resultaat is een snellere, efficiëntere en flexibelere manier van communiceren die de kloof tussen wetenschap en begrip overbrugt en tegelijkertijd betere zorgresultaten ondersteunt.