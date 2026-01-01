Stratasys is een wereldwijde koploper in additive manufacturing en stelt klanten in staat zonder beperkingen te creëren, voor een meer economische, gepersonaliseerde en duurzame wereld. Als Global Training Manager leidt Michael Muenchow de technische trainingen voor klanten en servicemedewerkers, zodat teams wereldwijd de Stratasys-apparatuur kunnen bedienen met maximale uptime, efficiëntie en geoptimaliseerde workflows.

Het team van Michael is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en geven van technische trainingen die klanten, servicemonteurs, verkoopteams en interne stakeholders in verschillende regio’s ondersteunen. Naarmate leervoorkeuren veranderden, werd video centraal in de manier waarop Stratasys kennis overdroeg, maar het wereldwijd opschalen van hoogwaardige videotraining bracht nieuwe uitdagingen met zich mee.

Bij Stratasys is video een van de belangrijkste manieren waarop mensen leren. Klanten en serviceteams vertrouwen op korte instructievideo’s, on-demand content en leren in YouTube-stijl om snel en in de juiste context antwoorden te krijgen.

“Video is hoe de meeste mensen tegenwoordig leren,” legde Michael uit. “Het is belangrijk voor ons om efficiënt te ontwikkelen en voor alle doelgroepen te ontwikkelen.”

Voor HeyGen bracht het maken van videotraining twee grote uitdagingen met zich mee: het bijwerken van de content en de lokalisatie.

Zodra een trainingsvideo was opgenomen, betekenden zelfs kleine wijzigingen die tijdens de reviewronde werden doorgevoerd vaak dat men terug naar de studio moest om de content opnieuw op te nemen. Dat vertraagde de publicatie en zorgde voor wrijving bij onderwijskundige ontwerpers.

“Als een beoordelaar opmerkingen had, moesten we manieren vinden om het opnieuw te doen of opnieuw op te nemen,” zei Michael. “Dat zorgde voor extra tijd en complexiteit.”

Lokalisatie vormde een nog grotere belemmering. Om wereldwijde doelgroepen te ondersteunen, vertrouwde Stratasys eerder op interne stakeholders om te helpen bij het vertalen of opnieuw maken van video’s in andere talen. Het uitbesteden van vertaling en videoproductie aan externe partijen was vaak te kostbaar.

“Zonder de lokalisatie die mogelijk wordt gemaakt door HeyGen, zouden we dit simpelweg niet op schaal kunnen doen,” zei Michael.

HeyGen gebruiken om één keer te bouwen en wereldwijd te lokaliseren

HeyGen gaf Stratasys een manier om videotraining volledig opnieuw te bedenken. In plaats van content opnieuw op te nemen, kon Michaels team nu terug het platform in gaan, scripts aanpassen en video’s opnieuw genereren zonder terug te hoeven naar een opnamestudio. Dit maakte beoordelingsrondes sneller en het bijwerken van content veel beter beheersbaar.

Maar de grootste verandering kwam door lokalisatie.

Met HeyGen kan Stratasys nu een trainingsvideo één keer maken en deze vervolgens in meerdere talen lokaliseren met behulp van batchlokalisatie, merkwoordenlijsten en geforceerde uitspraakregels, wat cruciaal is in een sterk technisch vakgebied.

“We hebben veel termen die niet gangbaar zijn in andere talen,” legde Michael uit. “Het is voor ons enorm belangrijk dat we de vertaling en uitspraak kunnen beheersen.”

In veel gevallen zijn gelokaliseerde video’s direct klaar om te publiceren. In andere gevallen zorgt een lichte proefleesronde voor nauwkeurigheid, zonder de extra belasting van volledige heropnames of externe leveranciers.

HeyGen maakte ook avatar-geleide trainingsvideo’s mogelijk voor alle afdelingen. Het team van Michael gebruikt avatars voor trainingen die op klanten en service zijn gericht, terwijl andere teams, zoals global engineering, ze inzetten voor interne technische trainingen en trainingen rond controles.

LMS-levering stroomlijnen en gepersonaliseerde leerpaden

Een van de meest impactvolle functies voor Stratasys is de SCORM-export en de meertalige player. Hierdoor kan het team één trainingsasset uploaden naar hun learning management system en dit wereldwijd aanbieden. Leerlingen krijgen de content automatisch te zien in de taal die voor hen het beste werkt.

“Die meertalige speler is echt een gamechanger,” zei Michael. “We kunnen één item maken, het wereldwijd toewijzen en de gebruiker ervaart het op de manier die het beste bij hem of haar past.”

HeyGen maakt ook vertakkingen en scenariogestuurd leren mogelijk. Bij complexe workflows, zoals troubleshooting of machine-installatie, kunnen cursisten routes kiezen die aansluiten bij hun specifieke situatie, in plaats van overweldigd te worden door een lange instructievideo.

“We kunnen beide versies maken en de cursisten laten volgen wat op dat moment voor hen relevant is,” zei Michael.

Efficiëntie verhogen en kosten vermijden in wereldwijde trainingen

Sinds de invoering van HeyGen heeft Stratasys een duidelijke, meetbare impact gezien:

120% meer weergaven van YouTube-video’s, gedreven door gelokaliseerde content

Meer dan $1 miljoen aan berekende kostenbesparing door videovertaling en -lokalisatie niet uit te besteden

Snellere contentupdates zonder terug te hoeven naar de studio

Eenvoudigere, beter schaalbare wereldwijde training via LMS-integratie

“Dit zijn dingen die we eerlijk gezegd eerder niet konden doen,” zei Michael. “Nu bereiken we klanten, serviceteams en verkopers op manieren die gewoonweg niet mogelijk waren.”

Los van de cijfers heeft HeyGen de ontwikkeling van trainingen vereenvoudigd. Onderwijskundige ontwerpers kunnen werken met vertrouwde tools zoals PowerPoint, content importeren, scripts toevoegen en avatars de training laten geven.

“Als je weet hoe je een presentatie moet maken, kun je HeyGen gebruiken,” zei Michael. “Het is veelzijdig en eenvoudig.”

Voor Michael is een van de belangrijkste aspecten van HeyGen juist de samenwerking zelf.

“Wat ik zo waardeer aan HeyGen is het gevoel dat we samen groeien,” zei hij. “Dat we als enterprise-klant echt worden gehoord, feedback kunnen geven en die vervolgens terugzien in concrete verbeteringen. Dat maakt het verschil.”

Zijn advies aan anderen is eenvoudig: “verken de tool en experimenteer.”

“Probeer lokalisatie. Probeer avatars. Maak een twin van jezelf. Test verschillende toonhoogtes,” zei Michael. “Als je HeyGen geen kans geeft, laat je de kans liggen om meer mensen te bereiken.”