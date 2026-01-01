Bouw schaalbare videoinfrastructuur met de HeyGen API
Verlaag uw productiekosten en -tijd met 95%; genereer, vertaal en schaal video’s in meer dan 175 talen en dialecten.
Video-intelligentie op ondernemingsniveau
Bouw krachtige videoinfrastructuren met enterprise-API’s en AI-mogelijkheden, ontworpen voor schaalbaarheid, automatisering en wereldwijde reikwijdte.
Controleer en bewerk de transcriptie van je video kort voordat je gaat vertalen, zodat je boodschap nauwkeurig en duidelijk overkomt.
Lokaliseer trainingen en productlanceringen in meer dan 175 talen en dialecten met 99% lip-sync-nauwkeurigheid.
Verander je interne wiki of kennisbank in boeiende, expressieve video’s met AI-gestuurde tekst-naar-video.
Automatiseer het maken van avatar-geleide onboarding- en L&D-video’s, zonder camera’s, studio’s of productieteams.
SOTA text-to-speech API met de beste consistentie, lage latentie en uitgebreide emotionele controle.
Eenvoudig voor ontwikkelaars. Snel voor teams om te leveren
Genereer je video in enkele minuten met onze intuïtieve REST API.
curl--request POST \ --url https://api.heygen.com/v2/video_translate \ --header 'accept: application/json' \ --header 'content-type: application/json' \ --header 'x-api-key: <your-api-key>' \ --data '{ "translate_audio_only":"false", "keep_the_same_format":"false", "mode":"precision"}'
Maak sneller meertalige trainingsvideo’s en houd je content wereldwijd consistent.
Enterprise API-beveiliging, betrouwbaarheid en controle
HeyGen biedt ondernemingen een veilige, betrouwbare videoinfrastructuur die is gebouwd om AI‑video op te schalen, met de beveiliging, uptime en controle die wereldwijde teams nodig hebben.
De beveiliging van jouw gegevens is onze hoogste prioriteit. HeyGen wordt onafhankelijk gecontroleerd en is gecertificeerd voor SOC 2 Type II en GDPR-naleving, zodat je informatie volgens de hoogste mogelijke standaarden beschermd blijft.
HeyGen is gebouwd voor betrouwbare prestaties met een API-uptime van 99,8%, zodat je videoinfrastructuur beschikbaar blijft en je geautomatiseerde videowerkflows zonder onderbreking blijven draaien.
Enterpriseklanten krijgen directe toegang tot toegewijde support engineers die helpen om soepele implementaties, snelle probleemoplossing en betrouwbare video-activiteiten op grote schaal te garanderen.
Beheer machtigingen met role-based access control (RBAC), zodat teams veilig toegang kunnen toewijzen, governance kunnen waarborgen en kunnen bepalen hoe videowerkstromen worden opgezet en beheerd.
Onze enterprise API-integratie brengt de voordelen van AI-video rechtstreeks naar je creator-workflows, zodat je eenvoudig en efficiënt hoogwaardige video’s kunt maken, zonder het gedoe van steeds tussen verschillende tools te hoeven schakelen.
Certified to meet global security and compliance standards
Het belangrijkste verschil zit in de balans tussen automatisering en gedetailleerde controle.
De Video Agent API neemt één enkele tekstprompt en zet daarmee de autonome orkestratie in gang van avatarcreatie, het schrijven van scripts en het maken en vormgeven van visuele assets. Het biedt een volledig scala aan nauwkeurige controle, terwijl het tegelijkertijd volledige creatieve vrijheid mogelijk maakt. Ideaal voor grootschalige contentverkenning, interne videoproductie en automatisering. Het is een werkelijk uniek aanbod in de hele sector.
Ter vergelijking: de Standaard Video Generatie API’s bestaan uit 2 hoofdonderdelen: 1) Avatarvideogeneratie en 2) Sjabloonvideogeneratie. Ontwikkelaars maken Avatars en Videosjablonen via het HeyGen-webplatform, die vervolgens door de API kunnen worden gebruikt. Hoewel dit meer configuratie vereist, bieden deze API’s de nauwkeurige controle die nodig is voor merkconsistente assets met een hoge productiewaarde. Enterprise-klanten hebben er miljoenen video’s mee gemaakt om hun contentpijplijnen te automatiseren.
Ja, hier zijn de stappen om de Photo Avatar API te gebruiken
Als je de Avatar Video Generation wilt gebruiken, kun je de avatar gebruiken / invoegen door deze handleiding te volgen.
Ja, de API ondersteunt pure tekst-naar-avatar-generatie via een gestructureerd beschrijvend framework, waardoor externe beeldassets niet meer nodig zijn. Door specifieke parameters op te geven in acht verplichte velden—waaronder leeftijd, geslacht, etniciteit en stijl—synthesiseert de AI een unieke, hoogwaardige persona. Als u bijvoorbeeld de etniciteit "Oost-Aziatisch" kiest met een "Professionele" stijl en "Cinematische" belichting, zal de engine een selectie van unieke Avatars en Looks teruggeven, waardoor organisaties effectief schaalbare, diverse castbibliotheken kunnen opbouwen die in de echte wereld niet bestaan.
Je kunt de handleiding volgen hier voor prompt-naar-avatar.
Het templatesysteem is ontworpen voor uiterst efficiënte videoproductie in "mail-merge"-stijl, waarbij een hoofdlay-out fungeert als container voor dynamische data. Gebruikers maken of kiezen eerst een template via het Dashboard of de API en wijzen vervolgens specifieke placeholders aan voor tekst, afbeeldingen of audio. Door één enkele POST-aanvraag naar de generate-endpoint van het template te sturen met een JSON-payload met variabelen, rendert het systeem automatisch unieke videobestanden voor elke ontvanger. Dit maakt het de industriestandaard voor grootschalige gepersonaliseerde sales-outreach en op maat gemaakte klantonboarding.
Om het hoogste niveau van realisme en lip-sync-nauwkeurigheid te garanderen, is het aanbevolen "Golden Path" om programmatisch de default_voice_id op te halen en te gebruiken die aan een specifiek avatar is gekoppeld. Deze methode zorgt ervoor dat de stemkenmerken—zoals geslacht, toon en regionaal accent—al zijn geoptimaliseerd voor de visuele persona van die avatar, waardoor het risico op "uncanny valley"-effecten aanzienlijk wordt verminderd. Als een aangepaste stem nodig is, moeten ontwikkelaars altijd de v2/voices-lijst filteren zodat deze overeenkomt met de metadata van de avatar, om audiovisuele consistentie te behouden.
Omdat het renderen van hoogwaardige AI‑video’s veel rekenkracht kost en enkele minuten kan duren, is de API ontworpen voor gebruik met een asynchrone, event‑gedreven architectuur via webhooks. In plaats van een open verbinding aan te houden (wat tot time-outs kan leiden), moet je applicatie een webhook‑URL registreren om een automatische "push"‑melding te ontvangen zodra het avatar_video.success‑event wordt geactiveerd. Hierdoor blijft je backend goed presteren en verwerkt deze de video—via de meegeleverde video_url—pas op het moment dat deze beschikbaar komt.
De API biedt een enorme wereldwijde reikwijdte en ondersteunt meer dan 40 talen en een bibliotheek met meer dan 300 verschillende stemmen, waardoor naadloze communicatie over grenzen heen mogelijk wordt. Naast eenvoudige tekst-naar-spraak in verschillende talen biedt het platform functies voor "Video Translation" waarmee een bestaande video kan worden genomen en het audiospoor kan worden vertaald, terwijl tegelijkertijd de lipbewegingen van de avatar opnieuw worden gesynchroniseerd met de nieuwe taal. Dit zorgt ervoor dat de visuele performance in het Spaans of Japans net zo authentiek blijft als in de oorspronkelijke Engelse opname.
HeyGen Video Translation kan 175 talen en dialecten ondersteunen (volgens hier).
