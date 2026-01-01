Het belangrijkste verschil zit in de balans tussen automatisering en gedetailleerde controle.

De Video Agent API neemt één enkele tekstprompt en zet daarmee de autonome orkestratie in gang van avatarcreatie, het schrijven van scripts en het maken en vormgeven van visuele assets. Het biedt een volledig scala aan nauwkeurige controle, terwijl het tegelijkertijd volledige creatieve vrijheid mogelijk maakt. Ideaal voor grootschalige contentverkenning, interne videoproductie en automatisering. Het is een werkelijk uniek aanbod in de hele sector.

Ter vergelijking: de Standaard Video Generatie API’s bestaan uit 2 hoofdonderdelen: 1) Avatarvideogeneratie en 2) Sjabloonvideogeneratie. Ontwikkelaars maken Avatars en Videosjablonen via het HeyGen-webplatform, die vervolgens door de API kunnen worden gebruikt. Hoewel dit meer configuratie vereist, bieden deze API’s de nauwkeurige controle die nodig is voor merkconsistente assets met een hoge productiewaarde. Enterprise-klanten hebben er miljoenen video’s mee gemaakt om hun contentpijplijnen te automatiseren.