Ratava is een AI-media­bureau dat traditionele filmproductie combineert met AI‑avatars en generatieve tools om video’s te maken voor B2B-communicatie, marketing, sales en interne berichtgeving. Onder leiding van creative directors Maximus Jenkins en Kaleb Manske werkt Ratava samen met klanten van marketingbureaus, makelaarskantoren en franchises die allemaal behoefte hebben aan dynamische video­content in hoge volumes, zonder de zware last van traditionele productie.

Voordat HeyGen werd geïntegreerd, had Ratava te maken met terugkerende knelpunten. Elke klantenshoot, vooral met bestuurders, vereiste nauwkeurige planning, meerdere takes en intensieve afstemming. “We deden een shoot met een CEO en alles moest die dag perfect zijn,” zei Maximus. Als iets niet goed werd vastgelegd, was er geen eenvoudige manier om het over te doen. Bestuurders hadden vaak weinig tijd, voelden zich ongemakkelijk voor de camera of waren niet beschikbaar voor nieuwe opnames, waardoor één gemiste kans een volledig project kon vertragen.

Het productieproces zelf vergrootte de druk nog verder. Beperkte draaidagen zorgden voor strakke deadlines, terwijl nerveuze of cameraschuwe talenten het tempo vertraagden. De postproductie rekte projecten nog verder uit, waardoor het lastig werd om snel nieuw, actueel materiaal te leveren. “Een van de grootste uitdagingen was simpelweg om iemand voor de camera te krijgen,” legde Maximus uit. Voor klanten die voortdurend behoefte hadden aan persoonlijke video’s, maakten deze beperkingen opschalen zo goed als onmogelijk.

Een herbruikbare bibliotheek met avatars opbouwen om op schaal te creëren

HeyGen heeft alles veranderd voor Ratava. Door leidinggevenden één keer vast te leggen en een bibliotheek met avatars op te bouwen, kon Ratava op aanvraag nieuwe content genereren zonder een extra opname, of dat nu dagen, maanden of zelfs jaren later was. “Nu kunnen we een bibliotheek van 15 tot 30 avatars creëren en op elk gewenst moment nieuwe content maken,” deelde Maximus. Wat eerst vastzat aan de beperkingen van live opnames, werd een open, flexibel systeem voor continue videoproductie.

De creatieve mogelijkheden namen enorm toe. Videopitches ontwikkelden zich van statische decks tot dynamische presentaties met executive-avatars. Eventmarketing werd opnieuw uitgevonden met gepersonaliseerde hypevideo’s voorafgaand aan conferenties, live avatar-gebaseerde sprekersintro’s tijdens evenementen en recapvideo’s achteraf die avatarbeelden combineerden met realtime opnames. In plaats van eenmalige producties kon Ratava nu doorlopende campagnes op grote schaal leveren.

Voor Maximus was de impact zowel persoonlijk als professioneel. Omdat hij begonnen was in de traditionele filmwereld, zag hij AI als een democratiserende kracht: “Met AI kan ik dingen doen die ik vroeger nooit had gekund, omdat het te duur, te tijdrovend of technisch te complex was. Nu kan ik video’s maken met skydiving-effecten en wereldwijde taalvarianten, zonder miljoenen euro’s of een volledige crew nodig te hebben.”

“HeyGen stelt ons in staat onze klanten, van wie velen zich niet prettig voelen voor de camera, een stem te geven. Dat is de kern van storytelling, en nu kan iedereen het,” zei Kaleb. Hij benadrukte ook hoe eenvoudig het platform te gebruiken is: “Als video-editor was er geen leercurve. Maar zelfs iemand die nieuw is met video kan er zo instappen en beginnen met creëren. Je typt gewoon je script in en je kunt meteen aan de slag.”

De kracht van AI bewijzen met persoonlijke en professionele successen

Sinds de overstap naar HeyGen heeft Ratava de contentproductie voor alle belangrijke use cases opgeschaald, terwijl ze tijd besparen en nieuwe creatieve mogelijkheden ontsluiten.

Snelheid op schaal : De doorlooptijd voor video’s in interviewstijl is teruggebracht van weken naar één dag. “We zijn klaar en zeggen: ‘Dit heb ik vandaag gemaakt.’ Dat is nog nooit eerder gebeurd,” zei Kaleb.

Wereldwijde reikwijdte : Maakte gebruik van taallokalisatie om uit te breiden naar Spaanstalige en Franstalige markten zonder moedertaalniveau. "Ik kan pitchen aan Arabisch- of Franstalige doelgroepen zonder de taal te kennen," voegde Maximus toe.

Diepgaande personalisatie: De openratio van video's in outreachcampagnes steeg van 10% naar 30–40% dankzij gepersonaliseerde avatarberichten.

Het magische moment voor Maximus kwam toen hij de lip-synckwaliteit van HeyGen in actie zag. “Ik uploadde mijn stem en keek hoe mijn avatar sprak met het gezicht van mijn klant, en het zag er perfect uit.” Voor Kaleb was dat het versturen van een “goedemorgen”-video naar zijn moeder. “Ze antwoordde: ‘Ik hou ook van jou,’ en had geen idee dat het AI was. Toen wist ik hoe echt dit was.”

HeyGen is sindsdien een fundament van het businessmodel van Ratava geworden. Ze hebben het geïntegreerd in hun CRM, waardoor geautomatiseerde, gelokaliseerde video-outreach mogelijk werd. “98% van onze video’s bevat nu op de een of andere manier HeyGen-avatars,” zei Maximus. “Het is onderdeel van onze toolkit geworden, als acteurs die we op elk moment kunnen inzetten.”

Terwijl Ratava blijft opschalen, blijft HeyGen centraal staan in hun visie: klanten in staat stellen betere verhalen te vertellen, sneller en tegen een fractie van de traditionele kosten. “We hebben ons bedrijf gebouwd op HeyGen,” merkte Maximus op. “De resultaten spreken voor zich.”