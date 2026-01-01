Fameplay is een met een Emmy bekroonde productie­studio gevestigd in Praag, gespecialiseerd in film, televisie, animatie en audiovisuele storytelling. Sinds 2018 produceert het bedrijf alles, van liveaction­shows en animatieseries tot digitale entertainmentplatforms en branded content. In 2023 zag het bedrijf een grote omslag aankomen.

“Toen ChatGPT opkwam, zijn we audiovisuele tools gaan onderzoeken en hoe generatieve AI de audiovisuele sector zou kunnen helpen,” zei Lukáš Záhoř, Chief Producer en medeoprichter van Fameplay.

Voor een productiebedrijf gevestigd in Tsjechië was het altijd moeilijk om wereldwijd op te schalen. Tsjechisch wordt slechts door ongeveer 10 miljoen mensen gesproken, wat het bereik van lokaal geproduceerde content beperkt. “Je blijft hier uiteindelijk altijd een lokale producent,” legde Lukáš uit.

Dat veranderde toen Fameplay HeyGen ontdekte. Door AI-avatars te combineren met videotranscriptie en nasynchronisatieworkflows, transformeerde Fameplay van een lokale productiestudio tot een producent van meertalige, wereldwijde content.

“Voor mij was het een toegangspoort om producent van wereldwijde content te worden,” zei Lukáš.

De grenzen van traditionele productie en lokalisatie doorbreken

Voordat ze HeyGen gingen gebruiken, vertrouwden de klanten van Fameplay volledig op traditionele productieprocessen.

“De enige manier waarop ze een video konden laten maken, was door tijd vrij te maken om naar de studio te gaan, zich voor te bereiden op de opname, te filmen en daarna te wachten op de montage en die montage vervolgens te beoordelen,” zei Lukáš.

Het proces was duur, tijdrovend en lastig op te schalen. Het produceren van meertalige content was nog ingewikkelder. Vertaalbureaus konden ondertiteling of captions leveren, maar volledige internationale videolokalisatie was voor veel klanten grotendeels onbereikbaar vanwege de kosten en de complexiteit van de productie.

“We maakten geen internationale content totdat we al deze stappen voor lokalisatie aan elkaar hadden gekoppeld,” legde Lukáš uit.

Bij sommige projecten was de uitdaging nog groter: de presentatoren zelf bestonden niet. Een van de belangrijkste lopende projecten van Fameplay is het creëren van synthetische sportnieuwsanchors voor Flashscore, het wereldwijde platform voor sportuitslagen dat door miljoenen fans wereldwijd wordt gebruikt.

“Ze wilden een gezicht voor alle landen waarin ze actief zijn,” zei Lukáš.

In plaats van in elke markt presentatoren in te huren, heeft Fameplay AI-avatars gesynthetiseerd om wereldwijd gelokaliseerde content te leveren.

"Hierdoor konden ze internationaal content aanbieden," zei hij.

Kiezen voor HeyGen vanwege avatar-kwaliteit en lokalisatie

Terwijl Fameplay het groeiende aantal AI-videotools op de markt beoordeelde, voerde het team een vergelijkende test uit van meerdere avatar- en nasynchronisatieplatforms, zoals Synthesia.

“We hebben elke dag en elke nacht verschillende tools getest,” zei Lukáš.

Uiteindelijk koos het bedrijf voor HeyGen vanwege de realistische weergave.

“We kwamen erachter dat de kwaliteit van de lipsynchronisatie, zelfs bij de eerste versies, gewoon superieur was,” legde Lukáš uit.

Die kwaliteit was belangrijk, omdat Fameplay niet zomaar wat aan het experimenteren was met AI. Het bedrijf leverde professioneel productiewerk voor betalende klanten en had consistente, geloofwaardige resultaten nodig.

“We gebruiken het niet als speelgoed. Het is een professioneel hulpmiddel,” zei Lukáš.

Fameplay werd een van de eerste bureaupartners van HeyGen en kocht ongeveer 50 avatar-studio-slots, waarna het een productieworkflow rond het platform opbouwde. Het bedrijf werkte ook nauw samen met het HeyGen-team en gaf feedback die hielp bij het vormgeven van op bureaus gerichte functies, zoals subruimtes.

Tegenwoordig maakt Fameplay niet alleen avatarcontent voor klanten, maar traint het ook interne klantenteams om zelf video’s te produceren in HeyGen.

Schaalbare meertalige AI-producties opzetten

Met HeyGen geïntegreerd in de productie­pipeline ontwikkelde Fameplay een workflow die is geoptimaliseerd voor schaalbare, AI-gestuurde contentcreatie.

Elk project begint met het schrijven van scripts en het genereren van stemmen. Het team combineert HeyGen-avatars met professionele workflows voor stemklonen om realistische, meertalige presentaties te creëren.

“We beginnen altijd met een script. We improviseren nooit,” zei Lukáš.

Het resultaat is een systeem dat in staat is om op grote schaal meertalige content te produceren, terwijl de consistentie van personages en de visuele realiteit behouden blijven.

Een van de opvallendste projecten van het bedrijf is International Volleyball Academy, een YouTube-serie die al drie jaar loopt in het Engels, Spaans en Duits. De show maakt gebruik van een AI-avatar van een echte volleybalcoach die zijn trainingskennis wereldwijd wilde behouden en delen.

“Hij wilde altijd dat zijn vaardigheden en kennis bewaard zouden blijven,” zei Lukáš.

Omdat de coach nog steeds actief reist en internationaal atleten traint, zou traditionele productie moeilijk vol te houden zijn. In plaats daarvan heeft Fameplay een door AI aangedreven, doorlopende educatieve serie ontwikkeld met HeyGen-avatars naast echt beeldmateriaal.

Een ander groot succes kwam voort uit meertalige lokalisatie. Eén door Fameplay geproduceerde show breidde zich uit van het Tsjechisch naar zeven extra talen.

“Dat is geweldig, een enorme stap vooruit in het bereiken van een nieuw publiek,” zei Lukáš.

Een producent van wereldwijde content worden

Voor Fameplay staat HeyGen voor meer dan alleen productie-efficiëntie. Het heeft het bedrijfsmodel en het creatieve bereik van het bedrijf fundamenteel veranderd.

“Wat geweldig is, is om te zien dat een bedrijf als het onze hier in Centraal-Europa, dat zich richt op AI-audiovisuele productie, en HeyGen, een startup in LA en San Francisco, door dezelfde fasen zijn gegaan om het juiste bedrijfsmodel te vinden,” zei Lukáš.

Tegenwoordig opereert Fameplay zowel als productiestudio als AI-enablementpartner voor merken, makers en mediabedrijven. Klanten kunnen volledig ontzorgd worden via de productiediensten van Fameplay of subruimtes gebruiken om zelfstandig content te creëren met ondersteuning van het bureau.

HeyGen staat centraal in die workflow.

“Voor mij is HeyGen het anker voor karakterconsistentie en lipsynchronisatie,” zei Lukáš.

Door AI-avatars, meertalige videotranscriptie en schaalbare productieworkflows te combineren, transformeerde Fameplay zich van een lokale Tsjechische productiebedrijf tot een maker van echt wereldwijd content.