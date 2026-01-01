Dolsten & Co. is een AI-first creatief bureau, opgericht door Simon Dolsten, een ervaren creatief directeur met een achtergrond in het ontwikkelen van hoogwaardige merkverhalen. Na het leiden van creatieve campagnes voor wereldmerken als Michelob Ultra en Volkswagen, en het produceren van met Emmy’s bekroonde en Super Bowl-waardige campagnes, besloot Simon een bureau op te richten dat is ontworpen voor een nieuw tijdperk van creativiteit, waarin technologie verbeeldingskracht versnelt in plaats van beperkt.

Dolsten & Co. werkt met een breed scala aan klanten, van persoonlijkheidsgedreven merken tot grote enterprise-organisaties, en helpt hen verhalen te vertellen die emotioneel resoneren en tegelijk in het tempo van nu worden gemaakt. Hoewel Simons basis in storytelling centraal bleef staan, maakten traditionele productiemodellen het moeilijk om te experimenteren, te prototypen en ambitieuze ideeën snel tot leven te brengen.

HeyGen gaf Dolsten & Co. de mogelijkheid om hoogwaardig creatief werk in dagen in plaats van maanden te creëren, itereren en opleveren, en zo ideeën te realiseren die eerder onmogelijk leken.

Grote ideeën afgeremd door traditionele productie

Voordat ze HeyGen gebruikten, stond Dolsten & Co. voor dezelfde uitdaging als de meeste creatieve bureaus: de behoefte aan snelheid. Van een idee iets maken dat klanten daadwerkelijk konden zien en waarop ze konden reageren, vergde veel voorbereidende werkzaamheden.

“Je kon niet echt snel een prototype of proof of concept maken,” legde Simon uit. “Je moest klanten een lang script of een presentatie van 100 pagina’s voorleggen.”

In traditionele reclameomgevingen kon het produceren van zelfs een commercial van 30 seconden maanden duren en miljoenen dollars kosten. Zodra de productie was afgerond, zaten creatieve teams vaak vast aan wat er op de set was opgenomen, met beperkte mogelijkheden om het werk verder te ontwikkelen of aan te passen.

“Voor creatieven is dat beperkend,” zei Simon. “Je wilt blijven bouwen, testen en verbeteren, maar het proces laat dat niet toe.”

Dit vertraagde de samenwerking, vergrootte het risico en maakte het moeilijker om gedurfde ideeën te verkennen, vooral ideeën met opkomende formats zoals interactieve avatars of AI-gestuurde verhaallijnen.

HeyGen gebruiken om snel te prototypen, itereren en creëren

HeyGen heeft de manier waarop Dolsten & Co. met ideeën werkt ingrijpend veranderd. In plaats van concepten te presenteren via scripts of statische presentaties, kon het team klanten nu binnen enkele dagen iets functioneels en volledig uitgewerkt aanbieden.

“Met HeyGen kun je iets presenteren dat al een hoge mate van kwaliteit en functionaliteit heeft,” zei Simon. “Samen iets impactvols creëren wordt daardoor veel sneller en makkelijker.”

Het platform stelt het team in staat om ideeën direct te prototypen, te itereren op basis van feedback en concepten in de loop van de tijd verder te ontwikkelen. In tegenstelling tot traditionele producties, waar beeldmateriaal vastligt, maakt HeyGen voortdurende verfijning mogelijk.

“Je kunt de eerste versie maken, die aan een klant laten zien en er vervolgens op blijven voortbouwen,” zei Simon. “Dat vermogen om te blijven doorontwikkelen is ongelooflijk krachtig voor creatieven.”

HeyGen maakte het ook mogelijk om op nieuwe manieren verhalen vertellen en technologie te combineren. Dolsten & Co. begon te experimenteren met digitale twins en avatars die konden onderwijzen, entertainen of zakelijke boodschappen overbrengen met realisme en emotionele nuance.

“Wat mij het meest verraste, was de functionaliteit,” zei Simon. “Je kunt er kennis in stoppen en ze zo educatief, vermakelijk of merkspecifiek maken. Ze kunnen zoveel verschillende rollen vervullen.”

Ideeën ontsluiten die ooit onmogelijk leken

Terwijl het team het platform verder ontwikkelde, maakte HeyGen projecten mogelijk die veel verder gingen dan alleen snellere advertenties of prototypes.

Dolsten & Co. maakte een een uur durende, door AI gegenereerde speelfilm met realistische dialogen en mondbewegingen, iets wat Simon eerder als onvoorstelbaar beschreef. Wat ooit als een ver, abstract idee voelde, werd in slechts enkele weken geproduceerd en op de markt gebracht.

“HeyGen stelde ons in staat dingen te doen die ver boven onze stoutste dromen uitgingen,” zei Simon.

Het team onderzocht ook meeslepende, één-op-één interactieve ervaringen met realistische avatars. Deze ervaringen hielpen het vertrouwen te vergroten bij consumenten, klanten en zelfs de pers, door geavanceerde technologie te koppelen aan een menselijk gezicht en een menselijke stem.

“Het doel is niet om menselijke interactie te vervangen,” legde Simon uit. “Het is om die te versterken.”

HeyGen maakte lokalisatie en opschaling ook aanzienlijk eenvoudiger. Eén enkel verhaal kon tot leven worden gebracht in meerdere talen, waardoor merken wereldwijd publiek konden bereiken zonder content helemaal opnieuw te hoeven maken.

Snellere levering, meer momentum en meetbare impact

De impact op snelheid en efficiëntie was direct merkbaar. Werk dat vroeger zes maanden kostte om te produceren, kon nu in slechts zes dagen worden voltooid.

“Die snelheid verandert alles,” zei Simon. “We kunnen meer werk verkopen, klanten zien sneller resultaat en de kwaliteit blijft hoog.”

Naast de cijfers zorgde HeyGen voor momentum. Het snel tot leven zien komen van ideeën gaf zowel interne teams als klanten nieuwe energie.

“Toen ik de eerste video zag die we met HeyGen hadden gemaakt, voelde het als magie,” zei Simon. “Eindelijk kun je creëren op de snelheid die je zelf wilt.”

Die dynamiek maakte samenwerking eenvoudiger, feedback beter toepasbaar en creativiteit meer iteratief. In plaats van maanden te moeten wachten om resultaten te zien, konden klanten vrijwel direct reageren op het eindresultaat.

Voor Simon ligt de echte waarde van HeyGen in het samenbrengen van menselijke storytelling en geavanceerde technologie.

“Je moet nog steeds iets betekenisvols zeggen,” zei hij. “Je moet nog steeds het verhaal vormgeven. HeyGen versnelt alleen het proces om het tot leven te brengen.”

Door wrijving uit het productieproces weg te nemen, stelt HeyGen Dolsten & Co. in staat zich te richten op wat er echt toe doet: emotie, dialoog, interactie en impact.

“HeyGen heeft het onmogelijke voor ons mogelijk gemaakt,” zei Simon. “Het maakte ideeën werkelijkheid waar we eerder alleen maar over konden dromen.”