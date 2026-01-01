Coursera is een van ’s werelds toonaangevende online leerplatforms, toegewijd aan het bieden van universele toegang tot onderwijs van wereldklasse. Met meer dan 100 miljoen cursisten, 7.000+ cursussen en samenwerkingen met meer dan 300 vooraanstaande universiteiten en bedrijven, heeft Coursera opnieuw vormgegeven aan de manier waarop mensen leren in het digitale tijdperk.

Maar naarmate het platform wereldwijd uitbreidde, ontstond er een cruciale uitdaging: hoe echt gelokaliseerde, emotioneel aansprekende leerervaringen te bieden aan studenten in verschillende talen en culturen, zonder concessies te doen aan de authenticiteit of onhoudbare productiekosten te maken.

Mustafa Furniturewala, CTO bij Coursera, geeft leiding aan het engineeringteam en de AI-initiatieven van Coursera. Zijn werk richt zich op het ontwikkelen van generatieve AI-tools (zoals AI-dubbing, stemklonen, lip-sync, enzovoort) en erop toezien dat technologische vooruitgang de kerntaak ondersteunt: het creëren van gepersonaliseerd, toegankelijk en effectief onderwijs voor iedereen, overal.

“Coursera heeft als missie om wereldwijd op grote schaal leerervaringen te bieden,” zei Mustafa. “En om dat effectief te doen, moeten we taalbarrières wegnemen, leren personaliseren en de kwaliteit en intentie van de oorspronkelijke instructie behouden. Dáár is generatieve AI, en specifiek HeyGen, echt transformerend in geweest.”

Het bieden van meeslepende, door docenten geleide leerervaringen

Voordat Coursera HeyGen gebruikte, had het AI al met succes ingezet om tekst- en audiotranscripties op grote schaal te vertalen. Maar het lokaliseren van video’s bleef een grote uitdaging.

“We zijn begonnen met tekst,” zei Mustafa. “Dat was beheersbaar, maar zodra we videomateriaal moesten vertalen met de toon, emotie en lipbewegingen van de docent gesynchroniseerd met de nieuwe taal, was het gewoon niet haalbaar. Het was te duur en te complex om op schaal te doen.”

De doorbraak kwam toen Mustafa en zijn team HeyGen ontdekten, specifiek voor voice cloning en lip-sync. Coursera implementeerde HeyGen om gelokaliseerde versies van door docenten geleide video’s te maken in het Frans, Spaans, Duits en andere talen, waarbij niet alleen wordt behouden wát er wordt gezegd, maar ook hóe het wordt gezegd.

“Wat me het meest verbaasde, was hoe natuurlijk het aanvoelde,” zei Mustafa. “We konden een video van een docent die Engels sprak zo bewerken dat het leek alsof hij Spaans sprak, terwijl we zijn toon, cadans en emotionele expressie behielden.”

Die authenticiteit was voor Coursera niet onderhandelbaar. Het team was altijd al op zijn hoede voor door AI gegenereerde content die robotachtig of afstandelijk aanvoelde. “We leveren niet alleen informatie. We creëren meeslepende, door docenten geleide leerervaringen,” legde Mustafa uit. “Als de emotie verloren gaat, lijdt het leerproces daaronder.”

HeyGen’s vermogen om op grote schaal kwaliteit te leveren zonder in te leveren op emotie of de aanwezigheid van de docent, was precies waar Coursera op had gewacht.

Het ‘magische moment’ realiseren met HeyGen

Mustafa merkte op dat wat vroeger grote investeringen en veel tijd vergde, nu met veel meer wendbaarheid gebeurt. "We dachten altijd dat videovertaling op grote schaal enorme investeringen in productie of technologie zou vereisen," zei hij. "Toen het team dit in slechts een paar sprints of weken wist te realiseren, waren we verrast over hoe snel we dit schaalniveau konden bereiken."

Voor docenten was het indrukwekkend om te zien dat hun stem en emotie behouden bleven in de vertaalde video’s. “Het voelde echt als henzelf,” zei Mustafa. “De vertaalde video’s zagen er nog steeds uit als onze docenten en klonken ook zo, alleen in een andere taal.”

De technische prestatie werd geëvenaard door de emotionele reactie. "Het magische moment voor ons was toen we een nagesynchroniseerde video zagen met perfecte lipsynchronisatie en behouden emotie," herinnerde Mustafa zich. "Toen beseften we dat dit niet zomaar een tool is, maar een platform om leren op te schalen zonder te verliezen wat het menselijk maakt."

HeyGen verbeterde niet alleen de logistiek, maar ontsloot ook nieuwe creatieve en operationele mogelijkheden. De engineers en contentmakers van Coursera kunnen nu zeggen: “Dit heb ík gemaakt”, niet alleen omdat zij het lesmateriaal hebben ontwikkeld, maar ook omdat zij het zelf hebben vertaald en gelokaliseerd, zonder afhankelijk te zijn van hulp van derden.

“Dat was schokkend,” zei Mustafa. “De video was in een totaal andere taal, maar droeg nog steeds de context, de emotie en de didactische helderheid van het origineel. Het voelde natuurlijk aan.”

Kijktijd en voltooiingspercentages verbeteren

Sinds de implementatie van HeyGen heeft Coursera meetbare verbeteringen gerealiseerd in de betrokkenheid van cursisten, de toegankelijkheid van het platform en de leerresultaten.

Belangrijkste resultaten:

40% toename in kijktijd van video’s – In regio’s zoals Latijns-Amerika heeft gelokaliseerde videocontent de totale kijktijd aanzienlijk verhoogd.

– In regio’s zoals Latijns-Amerika heeft gelokaliseerde videocontent de totale kijktijd aanzienlijk verhoogd. 25% stijging in cursusvoltooiingspercentages – Studenten maakten cursussen vaker af wanneer videocontent in hun moedertaal werd aangeboden.

– Studenten maakten cursussen vaker af wanneer videocontent in hun moedertaal werd aangeboden. Schaalbare, authentieke lokalisatie – Coursera levert nu vertaalde videocontent in meerdere formaten en talen, zonder dure heropnames.

Mustafa moedigt andere teams aan om klein te beginnen. "We zijn begonnen met één video. Dat was alles wat nodig was om het effect te zien," zei hij. "Als je het eenmaal zelf ervaart, is het duidelijk wat dit kan losmaken."

Hij benadrukte ook hoe snel AI-technologie zich ontwikkelt, en HeyGen in het bijzonder. “Dit vakgebied beweegt snel. Als je nu niet experimenteert, loop je later achter. HeyGen is een cruciaal onderdeel van onze infrastructuur geworden.”