CEO-updates, bedrijfsmededelingen, verandercommunicatie—maak professionele video’s die je volledige personeelsbestand in hun eigen taal bereiken, zonder executive agenda’s te hoeven afstemmen of productieteams te hoeven boeken.
Het interne communicatieprobleem
Ontdek hoe interne teams zoals dat van jou communicatie opschalen en voor betere afstemming zorgen met een innovatief tekst-naar-AI-videoplatform.
De uitdaging van interne communicatie
Uw personeelsbestand is wereldwijd, verspreid over verschillende locaties en overspoeld met e-mails. Belangrijke berichten raken zoek. Townhalls vinden om 3 uur ’s nachts plaats voor de helft van uw medewerkers. Bestuurders hebben 15 minuten tussen vergaderingen, niet twee dagen voor videoproducties. En als u al video maakt, is die in één taal, terwijl uw medewerkers tientallen talen spreken. Het resultaat: cruciale communicatie komt niet over, verandertrajecten lopen vast en medewerkers voelen zich niet verbonden met het leiderschap. Tekstmemo’s zijn niet meer voldoende, maar videoproductie met de snelheid en schaal die uw organisatie nodig heeft, lijkt onmogelijk.
De HeyGen-oplossing
HeyGen verandert je interne communicatieteam in een videoproductiemachine. Schrijf je boodschap – of laat AI helpen met het opstellen ervan – kies een AI-avatar of kloon je executive, en genereer binnen enkele minuten een professionele video. Geen planningsconflicten. Geen productievertragingen. CEO niet op kantoor? Hun digitale dubbelganger kan de kwartaalupdate nog steeds geven. Wereldwijde workforce? Vertaal naar meer dan 175 talen met voice cloning en lip-sync, zodat elke medewerker de boodschap in zijn eigen taal hoort. Verstuur communicatie met de snelheid waarmee jouw organisatie beweegt.
Alles wat interne communicatieteams nodig hebben om elke medewerker te bereiken
Executive Digital Twins
Je CEO kan niet elke update opnemen. Kloon je leidinggevenden één keer en zet hun aanwezigheid vervolgens in voor onbeperkte communicatie. Consistente stem, authentieke overdracht, geen planningsconflicten. Leiderschap blijft zichtbaar, zelfs wanneer ze niet beschikbaar zijn.
• Maak executive-avatars van korte opnames
• Behoud een authentieke stem en aanwezigheid
• Scripts bijwerken zonder opnieuw op te nemen
Globalisering van het personeelsbestand
Eén boodschap, in elke taal die je medewerkers spreken. AI-videotranscriptie lokaliseert executive-communicatie in meer dan 175 talen met stemkloning en lip-sync. De boodschap van je CEO klinkt als native in het Spaans, Mandarijn, Duits en Hindi—niet als nagesynchroniseerde content.
• Voice-cloning behoudt de authenticiteit van leidinggevenden
• Lip-sync komt overeen met gezichtsbewegingen
• Wereldwijd inzetten vanuit één bronvideo
Snelle productiedoorlooptijd
Aankondigingen kunnen niet wachten op productieschema’s. Maak interne video’s in enkele minuten in plaats van de weken die traditionele productie kost. Actueel nieuws, dringende updates, tijdkritische wijzigingen—communiceer direct wanneer timing cruciaal is.
• Genereer binnen enkele minuten video’s
• Geen studioboekingen nodig
• Reageer in realtime op gebeurtenissen
PowerPoint naar video
Zet bestaande presentaties om in boeiende videocontent. Upload je townhall-deck of all-hands-slides en HeyGen voegt avatar-nasynchronisatie, overgangen en een professionele afwerking toe. Je contentbibliotheek verandert in een videobibliotheek zonder dat je helemaal opnieuw hoeft te beginnen.
• Importeer bestaande presentaties
• Voeg automatisch een avatar-presentator toe
• Structuur en boodschap behouden
Merk- en boodschapconsistentie
Leg vastgestelde messaging, visuele identiteit en terminologie vast met Brand Kit. Brand Glossary zorgt ervoor dat bedrijfsnamen, producttermen en namen van leidinggevenden altijd correct worden uitgesproken—altijd en in elke taal.
• Gecentraliseerde merkassets
• Uitspraakinstellingen voor belangrijke termen
• Consistente output in alle communicatiekanalen
Toegankelijke communicatie
Bereik elke medewerker, ongeacht hoe zij content consumeren. Automatisch gegenereerde ondertiteling, meerdere taalsporen en downloadbare formaten zorgen ervoor dat je boodschap overkomt, of medewerkers nu op desktop, mobiel of offline kijken.
• Automatisch gegenereerde ondertiteling
• Meerdere taalversies
• Flexibele distributieformaten
Van Bericht naar Wereldwijde Verspreiding in 3 Stappen
Stel uw communicatie op
Schrijf je script, upload een bestaande memo of laat de AI-scriptgenerator je boodschap helpen vormgeven. Begin met gesprekspunten, presentatienotities of strategische briefings—je hoeft niet vanaf nul te beginnen.
Selecteer uw presentator
Kies een AI-avatar die jouw organisatie vertegenwoordigt, of gebruik de digitale twin van je bestuurder voor een authentieke leiderschapspresentie. Stem stemgeluid, toon en visuele stijl af op je merk en het type communicatie.
Genereren en verspreiden
Klik op genereren. Binnen enkele minuten heb je een professionele interne video. Vertaal met één klik naar alle talen die je medewerkers spreken. Verspreid de video via je intranet, Slack, e-mail of interne videoplatform.
Ontworpen voor elke interne communicatiebehoefte
Executive Communications
Houd leiderschap zichtbaar zonder hun agenda’s te overbelasten. CEO-updates, aankondigingen van de raad van bestuur, strategische koers—executive video’s die een authentieke aanwezigheid in elke communicatie waarborgen.
Use case: Geef elk kwartaal CEO-updates aan het wereldwijde personeelsbestand in 12 talen, zonder ook maar één opnamesessie te hoeven inplannen.
Bedrijfsmededelingen
Laat het direct weten bij belangrijk nieuws, organisatorische veranderingen of beleidsupdates, wanneer timing cruciaal is. Geen wachttijd voor beschikbaarheid in de productieplanning of de agenda’s van bestuurders.
Use case: Kondig een overname of groot bedrijfsnieuws binnen enkele uren na goedkeuring aan, en bereik tegelijkertijd alle medewerkers.
Verandermanagement
Grote initiatieven hebben duidelijke, consistente communicatie nodig op elk niveau en elke locatie. Video legt het ‘waarom’ beter uit dan memo’s, en lokalisatie zorgt ervoor dat niemand wordt buitengesloten.
Use case: Ondersteun digitale transformatie met video’s die nieuwe systemen, processen en verwachtingen uitleggen in de taal van elke medewerker.
Townhalls en All-Hands-bijeenkomsten
Niet iedereen kan live aanwezig zijn. Maak on-demand versies van belangrijke vergaderingen die medewerkers kunnen bekijken wanneer het hen uitkomt—in hun eigen tijdzone, in hun eigen taal.
Use case: Zet kwartaalbrede all-hands om in on-demand videoseries die toegankelijk zijn voor elke dienst, locatie en taalgroep.
Bewezen aanpak: Workday maakt interne content in 10–15 talen per video en verkort de lokalisatietijd van weken naar minuten.
Cultuur en waarden
Versterk de organisatiecultuur met video’s die persoonlijk aanvoelen in plaats van zakelijk. Welkomstboodschappen, spotlights op kernwaarden, erkenningsaankondigingen—content die verbinding creëert tussen verspreide teams.
Use case: Maak maandelijkse cultuurspotlights met verschillende leiders en teamleden, zonder dat je opnames hoeft te plannen.
Crisiscommunicatie
Wanneer urgente situaties directe, heldere communicatie vereisen, kun je niet wachten op productie. Genereer binnen enkele minuten crisisresponsvideo’s, vertaal ze direct en verspreid ze via alle kanalen.
Use case: Breng cruciale veiligheids- of operationele updates binnen enkele uren na het ontstaan van een situatie naar de volledige beroepsbevolking.
Het snelstgroeiende product op G2, en dat is niet voor niets
Van wereldwijde trainingen tot video-advertenties: met HeyGen kan iedereen (ja, jij ook) hoogwaardige, schaalbare videocontent maken voor elke behoefte. Dit zijn enkele van de voordelen waar onze klanten het meest van houden:
Gebruikt door meer dan 100.000 teams die waarde hechten aan kwaliteit, gebruiksgemak en snelheid
Ontdek hoe bedrijven zoals dat van jou contentcreatie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve image-to-video-platform op de markt.
Heb je vragen? Wij hebben de antwoorden
Wat zijn interne communicatievideo’s?
Interne communicatievideo’s zijn videocontent die wordt gemaakt voor medewerkers in plaats van voor externe marketing. Ze omvatten updates van het management, bedrijfsmededelingen, communicatie rond verandertrajecten, townhalls, cultuurcontent en crisiscommunicatie. Met HeyGen kunnen interne communicatieteams op grote schaal professionele video’s produceren met behulp van AI-avatars en stemsynthese—zonder de productiekosten en -inspanning van traditionele video.
Hoe maak ik executive-communicatie zonder de executive te filmen?
Kloon je executive één keer op basis van een korte video-opname. Hun digitale twin kan daarna onbeperkt communicatie verzorgen—kwartaalupdates, aankondigingen, teamberichten—zonder extra opnametijd. Verandert het script, dan pas je het aan en genereer je opnieuw. De executive neemt één keer op; hun authentieke aanwezigheid schaalt mee met elke communicatie.
Kan ik interne video's vertalen voor ons wereldwijde personeelsbestand?
Ja—dit is een van de belangrijkste sterke punten van HeyGen voor interne communicatie. Maak je communicatie in één taal en gebruik vervolgens AI-videotranslatie om versies te genereren in een van de meer dan 175 ondersteunde talen. De vertaling omvat voice cloning (zodat leidinggevenden in elke taal natuurlijk klinken) en lip-sync (zodat mondbewegingen overeenkomen). Workday produceert met deze aanpak per video content in 10–15 talen.
Hoe snel kan ik interne communicatievideo’s maken?
De meeste interne video’s worden binnen enkele minuten gegenereerd. Workday gaf aan dat de doorlooptijd voor lokalisatie is teruggebracht van weken naar minuten. De exacte tijd hangt af van de lengte en complexiteit van de video, maar de verschuiving van traditionele productietijdlijnen (dagen tot weken) naar levering op dezelfde dag is gebruikelijk. Dringende communicatie kan binnen enkele uren worden gemaakt en verspreid.
Kan ik onze townhall-presentaties omzetten in video?
Ja. Upload je PowerPoint-, Google Slides- of PDF-presentaties en HeyGen zet ze om in video met avatar-narratie. Je bestaande structuur en inhoud blijven behouden, terwijl er een professionele videolaag aan wordt toegevoegd. Dit is vooral handig voor het maken van on-demand versies van live-evenementen, zodat medewerkers in verschillende tijdzones er toegang toe hebben.
Hoe zorg ik voor consistente communicatieboodschappen in al mijn uitingen?
HeyGen's Brand Kit centraliseert je visuele identiteit: goedgekeurde kleuren, lettertypen, logo’s en avatarselecties. De Brand Glossary beheert de uitspraak van bedrijfsnamen, namen van bestuurders, producttermen en organisatieterminologie. Of je nu CEO-updates of teamaankondigingen maakt, elke video blijft voldoen aan consistente merkrichtlijnen.
Is HeyGen veilig genoeg voor gevoelige interne communicatie?
HeyGen is SOC 2 Type II-gecertificeerd en voldoet aan de AVG. Je content wordt versleuteld tijdens verzending en opslag. Voor interne communicatieteams bij enterprises die met gevoelige organisatie-informatie werken, biedt HeyGen speciale werkruimtes met SSO-integratie en gecentraliseerd toegangsbeheer. We trainen onze AI-modellen niet met jouw content.
Kan ik video's verspreiden via onze bestaande interne kanalen?
Ja. HeyGen exporteert standaard MP4‑videobestanden die werken met elk distributiekanaal: je intranet, SharePoint, Slack, Microsoft Teams, e‑mail, interne videoplatforms of digitale signage. Je kunt video’s ook direct insluiten of delen via een link. Het formaat werkt overal waar je medewerkers al content bekijken.
Hoe ga ik om met verschillende tijdzones en werkschema’s?
Ja. HeyGen biedt weergavetracking en engagement-analyses, zodat je weet welke prospects je video’s hebben bekeken, hoe lang ze hebben gekeken en wanneer. Gebruik deze intentgegevens om follow-ups te prioriteren: prospects die je volledige video bekijken, zijn waarschijnlijk meer geïnteresseerd dan degenen die hem niet openen. Integratie met je CRM zorgt ervoor dat deze gegevens gekoppeld blijven aan je dealrecords.
Kunnen meerdere mensen in ons communicatieteam HeyGen gebruiken?
Ja. HeyGen voor Bedrijven bevat teamwerkruimtes waar communicatiemanagers, contentmakers en regionale leads kunnen samenwerken. Gedeelde assetbibliotheken zorgen ervoor dat goedgekeurde executive avatars, merkelementen en templates voor iedereen toegankelijk zijn. Beheerfuncties voor admins stellen je in staat om rechten te beheren en de consistentie van je boodschap te waarborgen.
Welke soorten interne communicatie kan ik maken?
HeyGen ondersteunt vrijwel elke vorm van interne communicatie: updates van het management, bedrijfsmededelingen, change management-video’s, samenvattingen van townhalls, onboardingcontent, uitleg van beleid, content over cultuur en waarden, erkenningsaankondigingen, crisiscommunicatie en meer. Als je de boodschap kunt schrijven, kan HeyGen de video produceren—in elke taal.
Hoe verhoudt dit zich tot traditionele interne videoproductie?
Traditionele interne videoproductie vereist het inplannen van executives, het boeken van studio’s, filmen en monteren—meestal minimaal 2 tot 4 weken voor één enkel stuk content. Vermenigvuldig dat met elke taal die je wilt bereiken. HeyGen levert gelijkwaardige kwaliteit in enkele minuten, met directe vertaling naar elke gewenste taal. Teams voor interne communicatie rapporteren een drastische toename in video-output zonder extra productiemiddelen of extra personeel.
Begin vandaag nog met het maken van interne communicatievideo’s
Stop met weken wachten om belangrijke boodschappen te versturen. Maak binnen enkele minuten professionele interne video’s, bereik je wereldwijde medewerkers direct in hun eigen taal en houd leiders zichtbaar zonder hun agenda’s te overbelasten. Sluit je aan bij interne communicatieteams van Workday, Miro en andere wereldwijde ondernemingen die hun manier van communiceren volledig hebben vernieuwd.
