Executive Communications Houd leiderschap zichtbaar zonder hun agenda’s te overbelasten. CEO-updates, aankondigingen van de raad van bestuur, strategische koers— executive video’s die een authentieke aanwezigheid in elke communicatie waarborgen. Use case: Geef elk kwartaal CEO-updates aan het wereldwijde personeelsbestand in 12 talen, zonder ook maar één opnamesessie te hoeven inplannen.

Bedrijfsmededelingen Laat het direct weten bij belangrijk nieuws, organisatorische veranderingen of beleidsupdates, wanneer timing cruciaal is. Geen wachttijd voor beschikbaarheid in de productieplanning of de agenda’s van bestuurders. Use case: Kondig een overname of groot bedrijfsnieuws binnen enkele uren na goedkeuring aan, en bereik tegelijkertijd alle medewerkers.

Verandermanagement Grote initiatieven hebben duidelijke, consistente communicatie nodig op elk niveau en elke locatie. Video legt het ‘waarom’ beter uit dan memo’s, en lokalisatie zorgt ervoor dat niemand wordt buitengesloten. Use case: Ondersteun digitale transformatie met video’s die nieuwe systemen, processen en verwachtingen uitleggen in de taal van elke medewerker.

Townhalls en All-Hands-bijeenkomsten Niet iedereen kan live aanwezig zijn. Maak on-demand versies van belangrijke vergaderingen die medewerkers kunnen bekijken wanneer het hen uitkomt—in hun eigen tijdzone, in hun eigen taal. Use case: Zet kwartaalbrede all-hands om in on-demand videoseries die toegankelijk zijn voor elke dienst, locatie en taalgroep. Bewezen aanpak: Workday maakt interne content in 10–15 talen per video en verkort de lokalisatietijd van weken naar minuten.

Cultuur en waarden Versterk de organisatiecultuur met video’s die persoonlijk aanvoelen in plaats van zakelijk. Welkomstboodschappen, spotlights op kernwaarden, erkenningsaankondigingen—content die verbinding creëert tussen verspreide teams. Use case: Maak maandelijkse cultuurspotlights met verschillende leiders en teamleden, zonder dat je opnames hoeft te plannen.