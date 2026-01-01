Highlightvideomaker: maak snel highlightreels
Zet je lange video met één klik om in meerdere highlightreels. Upload je materiaal, kies een ondertitelstijl en uitvoerformaat, en ontvang binnen enkele minuten platformklare highlights. Geen montage-ervaring nodig, geen urenlang door je beelden scrollen.
Functies van Instant Highlights
AI-highlightgeneratie met één klik
Upload je video door het bestand te slepen of een specifieke URL te plakken in de AI-videogenerator en Instant Highlights scant automatisch de volledige opname om de meest boeiende momenten te detecteren. De AI genereert binnen enkele minuten meerdere highlightreels uit één lange video, ter vervanging van uren handmatig zoeken en knippen via een url to video-workflow.
Ondertitelstijlen die de scroll doen stoppen
Elke highlightreel heeft ondertitels nodig die passen bij het platform en de content. Instant Highlights bevat een bibliotheek met ontworpen ondertitel-presets, variërend van strakke opties zoals Subtle Gray en Subtle Cyan tot opvallende stijlen zoals Block Dark en Retro Gold via de ingebouwde subtitle generator. Kies een stijl en elke clip in de batch wordt geëxporteerd met die look toegepast.
Clipduur en formaatbeheer
Stel de clipduur in op automatisch of kies een aangepaste lengte die past bij je platform. Schakel tussen 9:16 verticaal voor Reels en TikTok, 16:9 liggend voor YouTube of 1:1 vierkant voor LinkedIn en Facebook met de AI‑video-editor. Eén upload, alle formaten gedekt, zonder opnieuw te hoeven schalen of exporteren.
Meertalige voice-over bij elk hoogtepunt
Voeg narratie toe aan elke highlightclip met AI Voice Cloning in meer dan 175 talen en frame-nauwkeurige AI Lip Sync. Lokaliseer je beste momenten voor een wereldwijd publiek zonder opnieuw op te nemen of stemacteurs in te huren, en verander zo één enkele highlightreel in een meertalige contentbibliotheek.
Aangepaste instructies voor redactionele controle
Geef specifieke aanwijzingen in het instructieveld om de AI te vertellen wat het moet behouden, wat het kan overslaan en hoe het je highlights moet presenteren. De reel generator gebruikt jouw redactionele input om momenten te prioriteren die aansluiten bij je merkstem, de verwachtingen van je publiek of je campagnebriefing.
Gebruikssituaties
Hoogtepunten van marketingevenementen
Filming an event is expensive. Getting the recap out quickly is harder. Upload the full recording and Instant Highlights generates marketing videos with platform-ready clips for email campaigns, landing pages, and social channels in minutes.
Hoogtepunten uit webinars en podcasts
Webinars and podcasts generate hours of content that audiences will not rewatch. Turn the best moments into highlight reels with captions and music, ready to drive registrations and grow your subscriber base across every channel.
Bedrijfscommunicatie en townhall-bijeenkomsten
Executives record all-hands meetings that employees skip. Extract the key announcements and updates with an AI spokesperson overlay, delivering the highlights that matter in a format teams will watch and share.
Korte socialmedia‑video’s en reels
Manually cutting content for each social platform kills your publishing cadence. Generate vertical highlights for youtube shorts and tiktok video formats directly from your upload with captions and branding already applied.
Productdemo's en klantgetuigenissen
Long demo recordings bury the best moments. Upload the full session and the AI surfaces the most compelling product features and customer quotes, exporting them as promo video clips with your AI avatar generator branding.
Training- en onboardingmateriaal
Full-length training sessions lose learner attention. Break them into focused, digestible highlight clips with captions for accessibility using the training video workflow, ready to embed in any LMS or internal knowledge base.
Hoe het werkt
Ga in vier stappen van een lange video naar meerdere platformklare highlightreels. De meeste gebruikers maken hun eerste highlights in minder dan vijf minuten.
Upload je video
Sleep je videobestand (MP4, MOV of WEBM tot 10 GB) hierheen of plak een specifieke URL. Instant Highlights accepteert content van elke lengte.
Stel duur en formaat in
Kies een automatische clipduur of stel een aangepaste lengte in. Selecteer 9:16 verticaal, 16:9 liggend of 1:1 vierkant voor je doelplatform.
Kies een ondertitelstijl en voeg instructies toe
Blader door de bibliotheek met ondertitelstijlen en kies een preset die bij je merk past. Voeg eventueel aangepaste instructies toe om de AI te laten weten wat belangrijk is en wat kan worden overgeslagen.
Genereren en publiceren
Instant Highlights scant je video en levert meerdere highlightreels. Bekijk een preview, download ze en deel ze op elk gewenst platform.
Veelgestelde vragen
Wat doet Instant Highlights anders dan wanneer je handmatig clips bijsnijdt?
Handmatig bewerken betekent dat je je hele opname moet terugkijken, tijdstempels markeren, elk fragment knippen en één clip tegelijk exporteren. Instant Highlights scant de volledige video en genereert in één keer meerdere kant-en-klare reels om te posten via de clipgenerator workflow, waarbij ondertitels en de door jou gekozen beeldverhouding al op elke clip zijn toegepast.
Hoe bepaalt de AI welke momenten worden uitgelicht?
De AI analyseert spraakpatronen, visuele dynamiek, scènewisselingen en signalen van publieksbetrokkenheid in je opname. Het systeem identificeert de segmenten die de meeste aandacht zullen trekken op sociale platforms en zet deze om in losse clips met behulp van de video-highlight engine. Je kunt verfijnen waar de AI de nadruk op legt door instructies te typen zoals "focus op de productdemo" of "sla de Q&A-sectie over."
Kan ik de lengte en het formaat van elke highlightclip bepalen?
Stel de clipduur in op automatisch en de AI kiest de ideale lengte voor elk moment, of kies een vaste duur om alle clips consistent te houden. Met de schakelaar voor het uitvoerformaat wissel je tussen 9:16 verticaal voor Reels en TikTok, 16:9 liggend voor YouTube en 1:1 vierkant voor LinkedIn en Facebook. Pas een van beide instellingen aan en genereer opnieuw zonder opnieuw te hoeven uploaden.
Welke ondertitelstijlen zijn beschikbaar en kan ik ze vooraf bekijken voordat ik genereer?
Instant Highlights bevat een scrollbare bibliotheek met ondertitel-presets, variërend van minimalistische stijlen zoals Subtle Gray tot opvallende ontwerpen zoals Block Dark, Racing en Retro Gold. Elke preset toont een voorbeeldtekst, zodat je de stijl kunt bekijken voordat je gaat genereren, en de stijl die je selecteert met ondertitels aan video toevoegen wordt consistent toegepast op elke clip in de batch.
Werkt dit ook voor opnames van sportwedstrijden en highlightvideo’s?
Upload een volledige wedstrijdopname en de AI detecteert de meest energieke momenten, waaronder doelpunten, grote acties, vieringen en momentumwisselingen. Gebruik het instructieveld om een spelersnaam of rugnummer op te geven, dan geeft de AI extra gewicht aan die momenten. Exporteer in 9:16 verticaal voor Reels en TikTok, waar sporthoogtepunten de meeste betrokkenheid krijgen.
Kan ik één highlightreel omzetten naar meerdere talen voor een wereldwijd publiek?
Elke clip die wordt gegenereerd door Instant Highlights kan worden gelokaliseerd met de AI-videotranslator met behulp van AI-dubbing in meer dan 175 talen. De voice-over wordt in de doeltaal gekloond met gesynchroniseerde lipbewegingen, zodat één set highlights verandert in een meertalige contentbibliotheek zonder opnieuw op te nemen of vertalers in te huren.
Hoe verhoudt Instant Highlights zich tot tools zoals OpusClip of VEED?
De meeste highlight-tools knippen ruwe fragmenten met eenvoudige ondertitels en zonder controle over het geluid. Instant Highlights van HeyGen voegt daar een volledige bibliotheek met ondertitelstijlen aan toe, natuurlijke taal-instructies voor redactionele sturing, meertalige voice-over en lipsynchronisatie, en integratie met een compleet videoproductieplatform, inclusief een videoscriptgenerator en avatar-tools.
Zien marketingteams meetbare resultaten wanneer ze op deze manier content hergebruiken?
Attention Grabbing Media meldde 3x snellere contentcreatie voor hun campagnes met behulp van de videotools van HeyGen. Door elk webinar, elk event en elke longform-opname om te zetten in een reeks platformklare highlights, wordt die snelheid nog verder verhoogd doordat de knelpunt van montage per clip wordt weggenomen.
Welke bestandstypen kan ik uploaden en is er een limiet aan de bestandsgrootte?
Instant Highlights accepteert MP4-, MOV- en WEBM-bestanden tot 10 GB. Je kunt ook een directe video-URL plakken in plaats van een bestand te uploaden. De tool verwerkt opnames van elke lengte, dus zowel een webinar van 30 minuten als een conferentie-opname van 3 uur werken zonder dat je de bron eerst hoeft bij te snijden.
Is Instant Highlights gratis te gebruiken?
HeyGen biedt een gratis abonnement dat toegang geeft tot Instant Highlights. Upload een video, genereer highlights en test de volledige workflow, inclusief ondertitelstijlen, formaatopties en instructies, voordat je voor een betaald abonnement kiest. Creator-abonnementen beginnen bij $24 per maand, met hogere gebruikslimieten en exports zonder watermerk.
