AI-gestuurde apps voor elke videowerkflow
HeyGen Apps geven je direct toegang tot gespecialiseerde AI‑videotools. Maak clips van tekst, schaal op naar 4K, genereer UGC‑advertenties, verwissel gezichten, haal highlights eruit en meer. Elke app draait rechtstreeks in je browser, zonder dat je software hoeft te installeren.
Wat zijn HeyGen-apps?
HeyGen Apps zijn gespecialiseerde AI-videotools die rechtstreeks in je browser draaien. Elke app voert een specifieke taak uit, zoals het opschalen van video naar 4K, het genereren van UGC-advertenties, het maken van AI-videoclips of het halen van highlights uit lange opnames. Er is geen software-installatie of montage-ervaring nodig.
Zijn HeyGen Apps gratis te gebruiken?
HeyGen biedt een gratis abonnement zonder creditcard, waarmee je de apps kunt verkennen en video’s kunt maken. Betaalde abonnementen vanaf $24 per maand ontgrendelen extra functies, langere videoduur, voice cloning en exports met een hogere resolutie.
Heb ik ervaring met videobewerking nodig?
Nee. Elke app is ontworpen rond eenvoudige invoer, zoals tekstprompts, foto-uploads of bestandsuploads. De AI verzorgt automatisch de productie, rendering en opmaak. De meeste gebruikers behalen al bij hun eerste poging een professioneel resultaat.
Kan ik meerdere apps tegelijk gebruiken?
Ja. Alle HeyGen-apps werken binnen hetzelfde platform. Je kunt een videofragment genereren, het opschalen naar 4K, gezichtsvervanging voor personalisatie toevoegen, het vertalen naar meer dan 175 talen en socialmedia-highlights eruit halen, allemaal zonder HeyGen te verlaten.
Welke bestandsindelingen en resoluties ondersteunen de apps?
De meeste apps exporteren in MP4-indeling met HD- of 4K-resolutie. Je kunt beeldverhoudingen kiezen die zijn geoptimaliseerd voor YouTube, TikTok, Instagram, LinkedIn en andere platforms. Sommige apps, zoals de AI Video Upscaler, ondersteunen invoerformaten zoals MP4, MOV en WEBM.
Hoe verhouden HeyGen Apps zich tot zelfstandige videotools?
Losstaande tools vereisen dat je software downloadt, aparte interfaces leert gebruiken en bestanden handmatig tussen applicaties overdraagt. HeyGen Apps zijn geïntegreerd in één platform, zodat je gegenereerde clips, opgeschaalde beelden, vertaalde video’s en highlightreels allemaal in dezelfde werkruimte staan.
Kan ik video’s die zijn gemaakt met HeyGen Apps vertalen?
Ja. Elke video die is gemaakt met HeyGen Apps kan worden vertaald naar meer dan 175 talen, met natuurlijke stemkloning en nauwkeurige lipsynchronisatie. Dit geldt voor AI-gegenereerde clips, UGC-advertenties, podcastvideo’s en alle andere content die op het platform is gemaakt.
Hoe snel kan ik een video maken?
De meeste apps produceren binnen vijf minuten een afgewerkte video. Tekst-naar-video-generatie, het maken van highlights, face swap en het in bulk aanmaken van video’s worden allemaal in enkele minuten voltooid, in plaats van de uren of dagen die traditionele videoproductie kost.
