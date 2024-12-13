전문적인 비디오로 가는 길에 당신의 분위기를 담으세요.

Vibe Video가 무엇인가요?

Vibe Video는 인공 지능을 활용하여 여러분의 아이디어를 수월하게 고품질 비디오로 전환하는 혁신적인 비디오 제작 방식입니다.

스크립트나 간단한 설명과 같은 최소한의 입력만으로 HeyGen의 AI 기반 플랫폼은 복잡한 편집이나 비싼 제작 팀이 필요 없는 완성도 높은 전문가급 비디오를 생성합니다.

수많은 사용자가 신뢰하는

85,000명 이상의 고객

확장 가능함. 효율적임. 사용하기 쉬움.

주요 특징

창의성이 생산성을 만나다

작동 원리

1단계

아이디어를 입력하세요

당신의 개념에 대한 스크립트나 간단한 설명을 제공해 주세요.

video thumbnail

2단계

선호도를 선택하세요

메시지에 가장 잘 맞는 AI 아바타, 목소리, 템플릿을 선택하세요.

video thumbnail

3단계

비디오 생성

HeyGen의 AI가 여러분의 선택에 기반하여 전문적인 품질의 비디오를 만들어보세요.

video thumbnail

4단계

검토하고 게시하기

필요한 조정을 하고 원하는 플랫폼에 비디오를 게시하세요.

video thumbnail

AI 비디오 제작

Vibe Video를 선택해야 하는 이유는 무엇인가요?

Vibe Video와 함께 비디오 제작의 미래를 경험하세요. 지금 가입하고 여러분의 아이디어를 손쉽게 매혹적인 비디오로 변환해보세요.

사용자 친화적인

비디오 편집 경험이 전혀 필요 없습니다; 우리의 직관적인 플랫폼은 모든 사람이 비디오 제작을 쉽게 할 수 있게 해줍니다.

background image

바이브 비디오 자주 묻는 질문

"Vibe Video"라는 용어는 사용자가 수동으로 만들기보다는 원하는 것을 설명할 수 있게 하는 AI 기반 접근법인 "vibe coding"에서 유래되었습니다. HeyGen의 Vibe Video를 사용하면 단순히 아이디어를 설명하기만 하면 시스템이 자동으로 아바타, 음성 해설, 시각적 요소가 포함된 전문적인 비디오를 생성합니다.

HeyGen의 Vibe Video는 스크립트나 아이디어를 아바타, 음성 해설, 템플릿을 사용하여 전문가 수준의 비디오로 만들어주는 AI 기반 비디오 제작 도구입니다.

아니요, HeyGen은 초보자를 위해 설계되었습니다. 플랫폼이 모든 비디오 제작 요소를 자동으로 처리하기 때문에 사전 편집 기술이 필요하지 않습니다.

네, 자신의 스크립트나 짧은 프롬프트를 입력할 수 있습니다. HeyGen의 AI는 선택하신 아바타, 목소리 및 시각적 스타일을 사용하여 비디오를 생성할 것입니다.

네, HeyGen은 다양한 언어로 음성 녹음을 포함하여 다국어 비디오 제작을 지원하여 전 세계 콘텐츠 제작을 쉽게 할 수 있습니다.

HeyGen의 템플릿과 AI 도구를 사용하여 설명 영상, 마케팅 콘텐츠, 교육 영상, 제품 데모, 소셜 미디어 클립을 만들 수 있습니다.

사용 사례

창작자로부터 마케터에 이르기까지.

100가지 이상의 HeyGen 사용 사례.

