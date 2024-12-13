전문적인 비디오로 가는 길에 당신의 분위기를 담으세요.

Vibe Video가 무엇인가요?

Vibe Video는 인공 지능을 활용하여 여러분의 아이디어를 수월하게 고품질 비디오로 전환하는 혁신적인 비디오 제작 방식입니다.

스크립트나 간단한 설명과 같은 최소한의 입력만으로 HeyGen의 AI 기반 플랫폼은 복잡한 편집이나 비싼 제작 팀이 필요 없는 완성도 높은 전문가급 비디오를 생성합니다.