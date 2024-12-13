혜택과 가치
진심이 담긴 개인화된 인사와 메시지를 보내세요
몇 초 안에 멋진 개인화된 인사말 비디오를 생성하세요
전통적인 개인화된 비디오는 촬영, 편집, 여러 번의 촬영을 필요로 하며, 종종 시간과 노력을 요구합니다. AI를 활용한 개인화된 비디오를 통해 HeyGen은 개인, 콘텐츠 제작자, 그리고 기업들을 위한 창작 과정을 간소화하여, 대규모로 고품질이며 영향력 있는 인사말 비디오를 제작할 수 있도록 도와줍니다.
AI 기반 시각 자료를 통해 따뜻함과 감정을 전달하다
진실된 인공지능 아바타를 사용하여 전문적이거나 친근한 방식으로 마음을 움직이는 메시지를 전달하세요. 다이내믹한 비주얼, 음악, 화면 텍스트를 결합하여 인공지능 생일 축하 인사, 소개, 감사 메시지를 개인화하세요.
개인화된 메시지를 모든 언어로 번역하세요
HeyGen의 AI 맞춤형 비디오를 사용하면 스크립트를 수정하고 여러 언어로 인사말을 번역할 수 있습니다. 국제적인 관객을 위해 메시지를 쉽게 조정하세요. 재촬영이나 복잡한 편집은 필요 없습니다.
개인 인사 영상을 만드는 방법
HeyGen을 이용하여
HeyGen에 로그인하여 단 몇 분 만에 매력적인 AI 생성 개인화 메시지와 소개를 만들기 시작하세요.
환영 메시지, 소개, 고객 접근 및 개인화된 인사말을 위해 디자인된 다양한 사용 준비가 된 템플릿을 탐색해보세요. 귀하의 어조와 목적에 맞는 템플릿을 선택한 다음, 일관된 느낌을 위해 브랜드 키트를 즉시 적용하세요.
스크립트를 업로드하고 현실감 있는 AI 아바타를 선택하거나 직접 만들어 따뜻하고 매력적이며 개인화된 메시지를 전달하세요. 고객 이름, 회사 브랜딩, 그리고 동적 배경을 추가하여 비디오를 맞춤형이고 독특하게 만들어 보세요.
HeyGen의 직관적인 드래그 앤 드롭 편집기를 사용하여 텍스트, 색상 구성, 글꼴 및 레이아웃을 조정하세요. 명확성과 접근성을 보장하기 위해 콜투액션 요소, 개인적인 터치 또는 자막을 추가하세요.
HeyGen의 에셋 라이브러리에서 애니메이션, 전환 효과, 화면 텍스트를 사용하여 메시지를 더욱 흥미롭게 만드세요. 이름 개인화, 상호 작용 요소 또는 시각적 신호를 사용하여 주의를 끌고 기억에 남는 경험을 만들어보세요.
만족하면 AI 기반 비디오를 선호하는 형식으로 내보내고 이메일, 소셜 미디어 또는 메시징 플랫폼을 통해 전송하세요. 고객 소개, 팀 환영 인사, 또는 특별한 인사말이든, 당신의 개성이 담긴 비디오는 지속적인 인상을 남길 것입니다.
자주 묻는 질문
HeyGen은 개인 인사, 소개, 감사 메시지 또는 특별한 경우를 위한 AI 맞춤형 비디오를 개인 및 기업이 만들 수 있도록 지원하는 AI 기반 플랫폼입니다.
HeyGen은 촬영과 편집의 번거로움을 없애고 AI 아바타를 통해 전문적인 결과물을 제공합니다—내부 제작 없이 AI 개인화 비디오를 확장하는 데 이상적입니다.
물론입니다! HeyGen의 아바타 맞춤 설정은 AI 개인화 비디오가 개인 또는 기업 스타일을 반영하도록 보장합니다.
네. 귀하의 스크립트를 번역하고 다국어 AI 비디오를 생성하여 국제적인 관객들과 무리 없이 연결하세요.
그저 로그인하고, 스크립트나 비주얼을 편집한 다음, 재생성하세요. 새로운 영상이 필요 없습니다—몇 번의 클릭으로 시간을 절약하세요.
네, 소셜 미디어, 이메일 캠페인, 내부 포털 등에 이 비디오를 내장하거나 공유할 수 있습니다.
프로젝트의 복잡성과 선호도에 따라 몇 시간 내에 전문적인 결과물을 만들 수 있습니다, 심지어 더 빠를 수도 있습니다.
전혀 그렇지 않습니다. 누구나 HeyGen의 직관적인 인터페이스를 사용하여 세련되고 효과적인 AI 비디오를 만들 수 있습니다.
생일 축하 메시지, 소개, 입문, 환영 영상, 그리고 고객 감사 인사는 인공지능을 통해 전달될 때 더욱 빛을 발합니다.
HeyGen에 가입하고, AI 비디오 도구를 사용해 보며, 어떤 용도로든 영향력 있고 고품질의 개인화된 비디오 메시지를 만들기 시작하세요.