혜택과 가치
고정된 고객 사례와 추천사를 매력적인 비디오로 전환하세요
카메라 없이 성공 사례 동영상과 추천사를 만드세요
기존 방식으로 고객 추천사를 제작하는 것은 복잡한 촬영, 편집, 그리고 비싼 장비가 필요합니다. HeyGen은 이러한 장애물을 없애고, 기업과 마케터들이 물리적인 카메라 없이도 빠르게 고품질의 추천사 비디오를 제작할 수 있도록 도와줍니다.
생생한 AI 아바타로 스토리텔링과 영향력을 강화하세요
AI 아바타를 사용하여 매력적이고 전문적인 스타일로 설득력 있는 추천 동영상을 제작하세요. 진정한 고객의 인용구, 역동적인 비주얼, 그리고 전후 상황을 결합하여 여러분의 제품이나 서비스의 진정한 영향을 보여주십시오.
모든 시장에 맞게 고객 추천사를 확장하고 번역하세요
HeyGen의 AI 기반 플랫폼을 사용하면 증언 스크립트를 원활하게 업데이트하고, 시각적 요소를 적응시키며, 비디오를 여러 언어로 번역할 수 있습니다. 다양한 청중에게 설득력 있고 공감할 수 있는 증언을 제공하세요. 재촬영이나 복잡한 설정은 필요 없습니다.
고객 추천 영상을 만드는 방법
HeyGen을 이용하여
HeyGen에 로그인하여 단 몇 분 만에 설득력 있는 AI 생성 고객 성공 사례와 추천사를 작성하세요.
HeyGen에 로그인하여 단 몇 분 만에 설득력 있는 AI 생성 고객 성공 사례와 추천사를 작성하세요.
고객 추천사, 사례 연구, 그리고 성공 사례를 위해 디자인된 다양한 준비된 템플릿을 탐색해보세요. 브랜드 스토리텔링과 가장 잘 어울리는 템플릿을 선택하고 브랜드 키트를 즉시 적용하여 전문적이고 세련된 외관을 연출하세요.
고객 추천사, 사례 연구, 그리고 성공 사례를 위해 디자인된 다양한 준비된 템플릿을 탐색해보세요. 브랜드 스토리텔링과 가장 잘 어울리는 템플릿을 선택하고 브랜드 키트를 즉시 적용하여 전문적이고 세련된 외관을 연출하세요.
고객 경험을 매력적으로 전달하기 위해 사용자의 추천 스크립트를 업로드하고 리얼한 AI 아바타를 선택하거나 직접 만드세요. 진정성 있는 성공 사례를 보여주기 위해 실제 고객의 인용문, 이미지, 비디오 클립을 포함하여 신뢰성을 높이세요.
고객 경험을 매력적으로 전달하기 위해 사용자의 추천 스크립트를 업로드하고 리얼한 AI 아바타를 선택하거나 직접 만드세요. 진정성 있는 성공 사례를 보여주기 위해 실제 고객의 인용문, 이미지, 비디오 클립을 포함하여 신뢰성을 높이세요.
HeyGen의 직관적인 드래그 앤 드롭 편집기를 사용하여 텍스트, 색상 구성표, 글꼴 및 레이아웃을 조정하세요. 회사 로고, 주요 통계 또는 핵심 이점과 결과를 강조하는 콜아웃 텍스트를 추가하여 잠재 고객과의 공감대를 형성하세요.
HeyGen의 직관적인 드래그 앤 드롭 편집기를 사용하여 텍스트, 색상 구성표, 글꼴 및 레이아웃을 조정하세요. 회사 로고, 주요 통계 또는 핵심 이점과 결과를 강조하는 콜아웃 텍스트를 추가하여 잠재 고객과의 공감대를 형성하세요.
HeyGen의 에셋 라이브러리에서 애니메이션, 인포그래픽, 그리고 전환 효과를 사용하여 여러분의 추천사를 더욱 인상적으로 만드세요. 콜아웃, 차트 또는 전후 비교 시각 자료를 사용하여 구체적인 결과와 고객 혜택을 보여주세요.
HeyGen의 에셋 라이브러리에서 애니메이션, 인포그래픽, 그리고 전환 효과를 사용하여 여러분의 추천사를 더욱 인상적으로 만드세요. 콜아웃, 차트 또는 전후 비교 시각 자료를 사용하여 구체적인 결과와 고객 혜택을 보여주세요.
비디오 제작이 완료되면 선호하는 형식으로 내보내고 웹사이트, 소셜 미디어, 이메일 캠페인 또는 영업 프레젠테이션에 공유하여 잠재 고객과의 신뢰와 신용을 구축하세요.
비디오 제작이 완료되면 선호하는 형식으로 내보내고 웹사이트, 소셜 미디어, 이메일 캠페인 또는 영업 프레젠테이션에 공유하여 잠재 고객과의 신뢰와 신용을 구축하세요.
자주 묻는 질문
HeyGen은 전문적인 추천 영상과 사례 연구 영상을 만들 수 있게 해주는 AI 비디오 생성 도구입니다. 텍스트 기반의 성공 사례를 시각적으로 매력적인 콘텐츠로 전환함으로써 여러분의 과정을 간소화합니다.
현장 인터뷰와 비싼 장비가 필요한 기존 방식과 달리, HeyGen은 AI 아바타와 간소화된 편집을 사용하여 앱 내에서 모든 작업을 수행합니다.
물론입니다. HeyGen은 여러분의 브랜드 정체성과 스타일에 맞게 증언 비디오를 맞춤 설정할 수 있는 아바타 커스터마이징 옵션을 제공합니다.
네. HeyGen은 여러 언어를 지원하여 추가적인 번거로움 없이 글로벌 중심의 추천 영상을 만들 수 있게 해줍니다.
스크립트를 수정하고 필요한 비주얼을 교체한 다음 몇 분 안에 업데이트된 추천 영상을 생성하세요. 재촬영이나 큰 예산이 필요하지 않습니다.
물론입니다. 웹사이트, 소셜 플랫폼, 이메일 마케팅, 영업 자료, 그리고 제품 랜딩 페이지를 위한 추천 영상을 최적화할 수 있습니다.
대부분의 기업들은 스크립트와 디자인의 복잡성에 따라 몇 시간 만에 정교한 추천 영상을 제작할 수 있습니다.
전혀요. HeyGen의 직관적인 UI는 마케팅 전문가, 사업주, 그리고 영업 직원들을 위해 설계되었으며, 기술적인 배경은 필요하지 않습니다.
HeyGen은 추천 영상, 제품 시연, 그리고 전문적인 감각이 필요한 업계별 성공 사례를 위한 이상적인 선택입니다.
HeyGen에 가입하고, AI 아바타 및 비디오 편집 도구를 테스트한 후, 다음 마케팅 활동을 위한 고품질 추천 콘텐츠 제작을 시작하세요.