모든 시장에 맞게 고객 추천사를 확장하고 번역하세요

HeyGen의 AI 기반 플랫폼을 사용하면 증언 스크립트를 원활하게 업데이트하고, 시각적 요소를 적응시키며, 비디오를 여러 언어로 번역할 수 있습니다. 다양한 청중에게 설득력 있고 공감할 수 있는 증언을 제공하세요. 재촬영이나 복잡한 설정은 필요 없습니다.