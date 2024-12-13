사용은 무료, 공유는 쉽게

HeyGen은 실제와 같은 AI 아바타와 목소리에 무료로 접근할 수 있게 해주며, 워터마크나 비용, 계정이 필요 없습니다. 다른 아바타 비디오 도구들과 달리 HeyGen은 여러분이 다음과 같은 것들을 할 수 있게 해줍니다:

사진을 업로드하거나 미리 설정된 캐릭터를 사용하세요.

메시지를 입력하면 즉시 음성이 동기화됩니다.

제한 없이 HD로 내보내기

유튜브, 틱톡, 트레이닝 등에서 아바타를 사용하세요

처음으로 비디오를 만들어 보세요. 5분 이내에 완성할 수 있습니다.