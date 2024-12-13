AI 비디오 제작

AI 비디오 제작을 무료로 체험해보세요

AI 아바타와 음성 오버를 사용하여 비디오 제작을 시작하세요. 무료 플랜에는 워터마크가 포함되어 있지만, 언제든지 업그레이드하여 제거할 수 있습니다.

video thumbnail

AI 비디오 제작

즉시 비디오 제작, 경험 필요 없음

HeyGen을 사용하여 스크립트, 블로그 포스트 또는 아이디어를 세련된 비디오로 만드세요. 몇 번의 클릭만으로 전문적으로 제작된 것처럼 보이는 콘텐츠를 만들 수 있어, 마케팅, 교육 또는 소셜 미디어에 적합합니다. 무료 버전을 사용하여 시도해보고 준비가 되었을 때 업그레이드하세요.

의자에 앉아 있는 여자와 그 위에 '미'라는 단어가 쓰여 있습니다의자에 앉아 있는 여자와 그 위에 '미'라는 단어가 쓰여 있습니다

AI 비디오 제작

고품질 비디오 제작을 위한 모범 사례

HeyGen의 AI 비디오 생성기를 최대한 활용하려면:

  • 문장을 짧게 유지하여 매끄러운 진행을 위해
  • 관객의 분위기에 맞는 아바타와 목소리를 매치하세요
  • 명확한 장면 전환 또는 여백을 사용하여 흐름을 개선하세요
  • 참여도를 높이기 위해 자막을 추가하세요
  • 플랫폼에 맞는 형식을 선택하세요 (세로, 정사각형, 가로)
원하는 때에 워터마크를 제거하는 화면원하는 때에 워터마크를 제거하는 화면

AI 비디오 제작

무료 체험, 업그레이드는 간편하게

HeyGen을 사용하면 비용을 들이지 않고 AI가 생성한 비디오를 자유롭게 만들 수 있습니다. 무료 플랜에서는 모든 내보내기에 눈에 띄지 않는 워터마크가 포함되어 있어서 결과를 제한 없이 공유하거나 테스트할 수 있습니다. 깨끗한 버전이 필요하신가요? 워터마크를 제거하고 프리미엄 기능을 잠금 해제하려면 단지 업그레이드하면 됩니다.

Pictory, Synthesia, 또는 Lumen5와 같은 다른 플랫폼들과 비교할 때, HeyGen은 제공합니다:

  • 아바타를 이용한 즉각적인 텍스트-비디오 생성
  • 템플릿, 음성 및 편집 옵션에 대한 접근
  • 무료에서 프로로 가는 명확한 경로, 놀라움 없음
여성의 얼굴이 '신난'과 '화난'이라는 단어와 함께 보여집니다여성의 얼굴이 '신난'과 '화난'이라는 단어와 함께 보여집니다

어떻게 작동하나요?

워터마크 없는 비디오 만드는 방법 (준비가 되면)

AI로 비디오를 만들고 준비가 되면 워터마크가 없는 내보내기를 잠금 해제하세요.

1단계

스크립트를 입력하세요

편집기에 블로그 포스트, 기사, 공지사항 또는 스크립트와 같은 작성한 내용을 붙여넣어 시작하세요.

video thumbnail

2단계

AI 아바타 및 목소리 선택

톤과 청중에 맞는 300개 이상의 아바타와 목소리를 선택하세요. 배우나 스튜디오가 필요 없습니다.

video thumbnail

3단계

비주얼 & 스타일 사용자 정의

애니메이션, 자막, 배경, 그리고 전환 효과를 추가하여 여러분의 메시지에 생명을 불어넣으세요.

video thumbnail

4단계

비디오를 내보내세요

무료 버전을 사용하여 미리보기를 하세요. 워터마크 없이 내보내려면 업그레이드하세요.

video thumbnail

더 많은 AI 도구를 발견하세요

파워포인트 슬라이드를 목소리와 애니메이션이 있는 매력적인 비디오로 만드세요.

altalt

아바타 유형

아바타를 연출할 수 있는 무한한 방법들.

자신을 복제하거나 AI로 생성하거나 저희의 스톡 아바타 라이브러리에서 선택하세요.

디지털 트윈을 만들기 위해 자신을 복제하세요. 존재하지 않는 아바타를 AI로 생성하세요. 커뮤니티 아바타를 찾거나 저희의 스톡 라이브러리에서 선택하세요. 선택할 수 있는 500개 이상의 아바타가 있습니다.

video thumbnail
altalt

아바타 IV

아바타 IV는 지금까지 가장 진보된 모델입니다. 단 하나의 사진과 대본으로 사람, 애완동물, 외계인 또는 상상할 수 있는 어떤 것이든 생생하게 말하는 아바타로 만들어보세요.


video thumbnail
altalt

비디오 아바타

비디오 아바타를 사용하면 한 번에 두 곳에 있을 수 있어, 콘텐츠 제작자, 비즈니스 전문가, 디지털 인플루언서에게 이상적입니다.

video thumbnail
altalt

포토 아바타

당신의 사진 아바타는 자신의 생동감 있는 움직임과 표정을 유지하면서 자연스러운 외모를 갖춘 애니메이션 버전으로 변신할 수 있습니다.

video thumbnail
altalt

생성적 아바타

텍스트 프롬프트에서 AI 아바타, 사진, 비디오를 생성하세요. 비즈니스, 소셜 미디어 등에 적합합니다.

video thumbnail
altalt

인터랙티브 아바타

실시간으로 반응하는 인터랙티브 아바타로 참여도를 한 단계 끌어올려 가상 상호작용을 더 진정성 있게 느껴보세요.

video thumbnail
altalt

스톡 아바타

HeyGen의 고급 기술로 비디오를 위한 맞춤형 AI 주식 아바타를 만드세요. 독특하고 역동적이며 매력적인 AI 기반 시각 효과로 비디오를 향상시키세요.

AI 번역기

모든 언어를 구사하세요.

당신의 아바타는 모든 언어를 완벽하게 구사합니다.

HeyGen의 AI 기반 비디오 현지화는 자연스러운 말투, 완벽한 입모양 맞춤, 그리고 매끄러운 참여를 보장하며 다양한 언어와 문화에 콘텐츠를 적응시킵니다. 기업들은 생생한 AI 아바타를 만들고, 70개 이상의 언어로 비디오를 번역하며, 지역 방언에 맞는 목소리를 사용자 정의할 수 있습니다. AI 주도 문화 적응을 통해, 브랜드는 전 세계 관객들과 진정으로 연결될 수 있습니다.

video thumbnail

사용 사례

창작자로부터 마케터에 이르기까지.

100가지 이상의 HeyGen 사용 사례.

AI 비디오 생성기 FAQ

HeyGen의 무료 AI 비디오 생성기란 무엇인가요?

브라우저 기반 도구로 AI 아바타, 음성 오버, 스크립트 기반 애니메이션을 사용하여 즉시 전문적으로 보이는 비디오를 무료로 만들 수 있습니다.

이 도구를 사용해서 비디오를 어떻게 만들 수 있나요?

스크립트를 입력하고 아바타와 목소리를 선택하기만 하면 AI가 말하는 비디오를 생성하여 다운로드하거나 공유할 준비가 됩니다.

계정을 만들어야 하나요?

네. 도구를 사용하고 생성된 비디오를 저장하거나 다운로드하려면 무료 HeyGen 계정이 필요합니다.

사용자 지정 텍스트와 음성을 사용할 수 있나요?

네. 사용자가 직접 스크립트를 입력하고 다양한 사전 제작된 AI 목소리 중에서 선택할 수 있습니다. 몇몇 맞춤형 목소리 옵션은 프리미엄 등급에서 이용 가능합니다.

무료 AI 비디오 생성기가 모바일 친화적인가요?

네. 이 도구는 대부분의 현대 모바일 브라우저에서 작동하지만, 편집 및 미리보기에 있어 데스크탑 사용이 더 원활한 경험을 제공합니다.

고객 평가

고객님들이 우리에 대해 말씀하신 내용

logo
가격
가격 책정 플랜API 가격 정책
HeyGen을 위한 엔터프라이즈
기업용영업팀에 문의하기
제품
비디오 아바타사진 아바타생성적 아바타스톡 아바타아바타 외모API 문서비디오 번역현지화인터랙티브 아바타AI 도구
산업
에이전시 파트너E-러닝
리소스
블로그고객 사례제휴 프로그램웨비나고객 지원 센터커뮤니티방법 가이드API 문서자주 묻는 질문 FAQAI 용어집
마케팅학습 및 개발현지화영업 접근
회사
회사 소개채용대안신뢰와 안전인공지능 연구보안 포털개인정보 처리방침서비스 약관중재 정책GDPR 준수
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo