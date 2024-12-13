AI 비디오 제작
무료 체험, 업그레이드는 간편하게
HeyGen을 사용하면 비용을 들이지 않고 AI가 생성한 비디오를 자유롭게 만들 수 있습니다. 무료 플랜에서는 모든 내보내기에 눈에 띄지 않는 워터마크가 포함되어 있어서 결과를 제한 없이 공유하거나 테스트할 수 있습니다. 깨끗한 버전이 필요하신가요? 워터마크를 제거하고 프리미엄 기능을 잠금 해제하려면 단지 업그레이드하면 됩니다.
Pictory, Synthesia, 또는 Lumen5와 같은 다른 플랫폼들과 비교할 때, HeyGen은 제공합니다:
- 아바타를 이용한 즉각적인 텍스트-비디오 생성
- 템플릿, 음성 및 편집 옵션에 대한 접근
- 무료에서 프로로 가는 명확한 경로, 놀라움 없음
어떻게 작동하나요?
워터마크 없는 비디오 만드는 방법 (준비가 되면)
AI로 비디오를 만들고 준비가 되면 워터마크가 없는 내보내기를 잠금 해제하세요.
아바타 유형
아바타를 연출할 수 있는 무한한 방법들.
자신을 복제하거나 AI로 생성하거나 저희의 스톡 아바타 라이브러리에서 선택하세요.
디지털 트윈을 만들기 위해 자신을 복제하세요. 존재하지 않는 아바타를 AI로 생성하세요. 커뮤니티 아바타를 찾거나 저희의 스톡 라이브러리에서 선택하세요. 선택할 수 있는 500개 이상의 아바타가 있습니다.
아바타 IV
아바타 IV는 지금까지 가장 진보된 모델입니다. 단 하나의 사진과 대본으로 사람, 애완동물, 외계인 또는 상상할 수 있는 어떤 것이든 생생하게 말하는 아바타로 만들어보세요.
AI 비디오 생성기 FAQ
HeyGen의 무료 AI 비디오 생성기란 무엇인가요?
브라우저 기반 도구로 AI 아바타, 음성 오버, 스크립트 기반 애니메이션을 사용하여 즉시 전문적으로 보이는 비디오를 무료로 만들 수 있습니다.
이 도구를 사용해서 비디오를 어떻게 만들 수 있나요?
스크립트를 입력하고 아바타와 목소리를 선택하기만 하면 AI가 말하는 비디오를 생성하여 다운로드하거나 공유할 준비가 됩니다.
계정을 만들어야 하나요?
네. 도구를 사용하고 생성된 비디오를 저장하거나 다운로드하려면 무료 HeyGen 계정이 필요합니다.
사용자 지정 텍스트와 음성을 사용할 수 있나요?
네. 사용자가 직접 스크립트를 입력하고 다양한 사전 제작된 AI 목소리 중에서 선택할 수 있습니다. 몇몇 맞춤형 목소리 옵션은 프리미엄 등급에서 이용 가능합니다.
무료 AI 비디오 생성기가 모바일 친화적인가요?
네. 이 도구는 대부분의 현대 모바일 브라우저에서 작동하지만, 편집 및 미리보기에 있어 데스크탑 사용이 더 원활한 경험을 제공합니다.