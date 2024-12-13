무료 체험, 업그레이드는 간편하게

HeyGen을 사용하면 비용을 들이지 않고 AI가 생성한 비디오를 자유롭게 만들 수 있습니다. 무료 플랜에서는 모든 내보내기에 눈에 띄지 않는 워터마크가 포함되어 있어서 결과를 제한 없이 공유하거나 테스트할 수 있습니다. 깨끗한 버전이 필요하신가요? 워터마크를 제거하고 프리미엄 기능을 잠금 해제하려면 단지 업그레이드하면 됩니다.

Pictory, Synthesia, 또는 Lumen5와 같은 다른 플랫폼들과 비교할 때, HeyGen은 제공합니다: