무료 AI 생성기로 텍스트를 비디오로 변환하세요

AI 아바타, 음성 오버 및 템플릿을 사용하여 몇 분 안에 스튜디오 품질의 비디오를 만드세요. 편집 경험이 필요 없습니다. 그냥 입력하고, 사용자 정의하고, 1080p 또는 4K로 내보내세요.

AI로 텍스트에서 멋진 비디오를 만드세요

HeyGen의 무료 AI 비디오 생성기를 사용하면 아이디어를 전문적인 품질의 비디오로 만들 수 있습니다—촬영, 편집, 음성 녹음 없이. 단순히 스크립트를 작성하고, 100개 이상의 아바타와 목소리 중에서 선택한 후 비디오가 생생하게 만들어지는 것을 지켜보세요. 마케팅 콘텐츠, 교육 모듈, 소셜 미디어 게시물을 만들고 있든, HeyGen은 고해상도의, 공유 준비가 된 비디오 결과물을 제공합니다.

휴대폰 화면에 여성의 그림이 나타나고 '여기에 스크립트를 입력하세요'라고 쓰여 있습니다휴대폰 화면에 여성의 그림이 나타나고 '여기에 스크립트를 입력하세요'라고 쓰여 있습니다

AI 생성 비디오를 만들기 위한 최고의 실천 방법

HeyGen의 AI 비디오 생성기를 최대한 활용하려면:

  • 500단어 미만의 명확하고 대화형 스크립트를 사용하세요
  • 관객과 어조에 맞는 아바타와 목소리를 선택하세요
  • 장면 전환과 미디어 업로드로 시각적으로 흥미를 유지하세요
  • 전문적인 전달을 위해 1080p 또는 4K로 내보내기
  • 접근성과 유지력을 높이기 위해 자막을 추가하세요
'입력 스크립트' 또는 '오디오 업로드'라고 쓰여 있는 화면'입력 스크립트' 또는 '오디오 업로드'라고 쓰여 있는 화면

몇 분 만에 고품질 비디오를 만드세요, 며칠이 아니라

판매 소개 및 교육 콘텐츠부터 소셜 미디어 설명자와 YouTube 동영상에 이르기까지, HeyGen의 무료 AI 비디오 생성기는 전문적인 비디오 콘텐츠를 빠르게 출시할 수 있도록 도와줍니다. 1080p 또는 4K로 비디오를 출력하고 링크를 통해 즉시 공유하세요—편집 소프트웨어는 필요 없습니다.

Pictory AI, Runway, 또는 Fliki와 같은 도구를 사용해 보셨나요? HeyGen은 스크립트부터 아바타, 출력 해상도까지 모든 것을 한 곳에서 완전한 창의적 제어를 가능하게 하며 워터마크가 없습니다. 일부 AI 비디오 생성기가 사용자 정의 목소리를 제한하거나 HD 출력에 대해 요금을 부과하는 것과 달리, HeyGen은 간단하고 빠르며 진정으로 무료입니다.

여자의 얼굴이 흥분하고 화난이라는 단어와 함께 보여집니다여자의 얼굴이 흥분하고 화난이라는 단어와 함께 보여집니다

어떻게 작동하나요?

AI로 비디오를 생성하는 방법

몇 분 안에 전문적인 비디오를 만드세요—그냥 입력하고, 선택하고, 생성하세요.

1단계

스크립트를 입력하세요

편집기에 블로그 포스트, 기사, 공지사항 또는 스크립트와 같은 작성한 내용을 붙여넣어 시작하세요.

2단계

AI 아바타 및 목소리 선택

300개 이상의 아바타와 목소리 중에서 당신의 톤과 청중에 맞게 선택하세요. 배우나 스튜디오가 필요 없습니다.

3단계

비주얼 & 스타일 사용자 정의

애니메이션, 자막, 배경, 그리고 전환 효과를 추가하여 여러분의 메시지에 생명을 불어넣으세요.

4단계

비디오를 생성하고 공유하세요

HeyGen이 몇 분 안에 AI 기반 비디오를 만들어 드립니다. 즉시 다운로드하거나 어떤 플랫폼에도 바로 게시하세요.

더 많은 AI 도구를 발견하세요

파워포인트 슬라이드를 목소리와 애니메이션이 있는 매력적인 비디오로 만드세요.

아바타 유형

아바타를 연출할 수 있는 무한한 방법들.

자신을 복제하거나 AI로 생성하거나 저희의 스톡 아바타 라이브러리에서 선택하세요.

디지털 트윈을 만들기 위해 자신을 복제하세요. 존재하지 않는 아바타를 AI로 생성하세요. 커뮤니티 아바타를 찾거나 저희의 스톡 라이브러리에서 선택하세요. 선택할 수 있는 500개 이상의 아바타가 있습니다.

아바타 IV

아바타 IV는 지금까지 가장 진보된 모델입니다. 단 하나의 사진과 대본으로 사람, 애완동물, 외계인 또는 상상할 수 있는 어떤 것이든 생생하게 말하는 아바타로 만들어보세요.


비디오 아바타

비디오 아바타를 사용하면 한 번에 두 곳에 있을 수 있어, 콘텐츠 제작자, 비즈니스 전문가, 디지털 인플루언서에게 이상적입니다.

포토 아바타

당신의 사진 아바타는 자신의 생동감 있는 움직임과 표정을 유지하면서 자연스러운 외모를 갖춘 애니메이션 버전으로 변신할 수 있습니다.

생성적 아바타

텍스트 프롬프트에서 AI 아바타, 사진, 비디오를 생성하세요. 비즈니스, 소셜 미디어 등에 적합합니다.

인터랙티브 아바타

실시간으로 반응하는 인터랙티브 아바타로 참여도를 한 단계 끌어올려 가상 상호작용을 더 진정성 있게 느껴보세요.

스톡 아바타

HeyGen의 고급 기술로 비디오를 위한 맞춤형 AI 주식 아바타를 만드세요. 독특하고 역동적이며 매력적인 AI 기반 시각 효과로 비디오를 향상시키세요.

AI 번역기

모든 언어를 구사하세요.

당신의 아바타는 모든 언어를 완벽하게 구사합니다.

HeyGen의 AI 기반 비디오 현지화는 자연스러운 말투, 완벽한 입모양 맞춤, 그리고 매끄러운 참여를 보장하며 다양한 언어와 문화에 콘텐츠를 적응시킵니다. 기업들은 생생한 AI 아바타를 만들고, 70개 이상의 언어로 비디오를 번역하며, 지역 방언에 맞는 목소리를 사용자 정의할 수 있습니다. AI 주도 문화 적응을 통해, 브랜드는 전 세계 관객들과 진정으로 연결될 수 있습니다.

사용 사례

창작자로부터 마케터에 이르기까지.

100가지 이상의 HeyGen 사용 사례.

AI 비디오 생성기 FAQ

헤이젠이 무엇인가요?

HeyGen은 사용자가 손쉽게 고품질의 비디오를 만들 수 있게 해주는 AI 기반 비디오 플랫폼입니다. 생생한 AI 아바타부터 다국어 음성 복제에 이르기까지, HeyGen은 비즈니스와 크리에이터가 콘텐츠 제작을 쉽게 확장할 수 있도록 지원합니다.

2025년 G2의 '가장 빠르게 성장하는 제품 1위'로 인정받은 HeyGen은 마케팅, 영업, 교육용 비디오 제작 방식을 변화시키고 있습니다.

HeyGen이 무료 AI 비디오 생성기인가요?

네! HeyGen은 사용자들이 기본 기능을 사용하여 비용 없이 비디오를 생성할 수 있는 무료 AI 비디오 생성기를 제공합니다. 고급 사용자 정의, 더 높은 품질의 내보내기 및 추가 AI 도구를 위해서는 사용자가 프리미엄 플랜으로 업그레이드할 수 있습니다.

AI 비디오 생성기는 어떻게 작동하나요?

AI 비디오 생성기는 인공 지능을 사용하여 텍스트를 매력적인 비디오 콘텐츠로 변환합니다. 이들은 심층 학습 모델을 적용하여 사실적인 시각 효과를 생성하고, 음성을 자동으로 더빙하며, 동작을 동기화하여 비디오 제작을 빠르고 수월하게 만듭니다.

AI 아바타는 비디오 콘텐츠를 어떻게 향상시키나요?

AI 아바타는 인간의 말과 표정을 모방함으로써 비디오에 개인적인 감성을 더합니다. 카메라 앞에 직접 나타날 필요 없이 마케팅, 교육, 그리고 오락을 위한 전문적이고 매력적인 프레젠테이션을 보장합니다.

HeyGen으로 오디오를 비디오로 변환할 수 있나요?

네! HeyGen은 사용자가 음성 녹음과 AI 아바타, 자막, 그리고 다이나믹한 비주얼을 결합하여 오디오를 비디오로 변환할 수 있게 해줍니다. 단순히 오디오 파일을 업로드하고 비디오 스타일을 선택한 다음, AI가 몇 분 안에 세련된 비디오를 생성하도록 하세요.

비즈니스 프레젠테이션을 위해 텍스트를 비디오로 사용할 수 있나요?

물론입니다. 텍스트-투-비디오 AI는 기업이 스크립트를 전문적인 프레젠테이션으로 변환할 수 있게 해줍니다. 이는 촬영 장비나 제작 팀이 필요 없이 교육 자료, 제품 데모, 설명 비디오에 이상적입니다.

AI 음성 복제가 비디오 번역에서 얼마나 정확한가요?

AI 음성 복제는 화자의 어조와 스타일을 복제하여 번역된 비디오가 진정성을 유지하도록 합니다. 고급 AI 모델은 발음과 감정적 어조를 가능한 한 원본 목소리와 가깝게 조정합니다.

AI 기반 비디오 번역의 이점은 무엇인가요?

AI 비디오 번역은 음성 동기화를 유지하면서 비디오를 여러 언어로 자동 변환하여 콘텐츠의 도달 범위를 확장합니다. 이는 글로벌 마케팅, 전자 학습, 콘텐츠 현지화에 널리 사용됩니다.

AI가 생성한 비디오가 전통적인 비디오 제작을 대체할 수 있을까요?

AI 생성 비디오는 제작 시간과 비용을 크게 줄여 콘텐츠 제작을 더 효율적으로 만듭니다. 비록 고예산 영화 제작을 완전히 대체하지는 못할 수 있지만, 마케팅, 교육, 소셜 미디어 콘텐츠에 대한 훌륭한 대안이 됩니다.

AI 아바타는 브랜딩을 위해 사용자 정의가 가능한가요?

네, AI 아바타는 브랜드 정체성에 맞게 다양한 의상, 배경, 목소리 옵션으로 개인화할 수 있습니다. 기업들은 자신들의 전문적인 톤이나 캠페인 미학에 맞는 아바타를 만들 수 있습니다.

AI 비디오 생성이 안전하고 윤리적인가요?

선도하는 AI 비디오 플랫폼들은 보안을 우선시하며, 아바타와 생성된 콘텐츠가 윤리 지침을 준수하도록 합니다. 투명성, 사용자 동의, 그리고 책임 있는 AI 개발은 윤리적인 AI 비디오 생성을 유지하는데 있어 핵심 요소입니다.

고객 평가

고객님들이 우리에 대해 말씀하신 내용

