몇 분 만에 고품질 비디오를 만드세요, 며칠이 아니라

판매 소개 및 교육 콘텐츠부터 소셜 미디어 설명자와 YouTube 동영상에 이르기까지, HeyGen의 무료 AI 비디오 생성기는 전문적인 비디오 콘텐츠를 빠르게 출시할 수 있도록 도와줍니다. 1080p 또는 4K로 비디오를 출력하고 링크를 통해 즉시 공유하세요—편집 소프트웨어는 필요 없습니다.

Pictory AI, Runway, 또는 Fliki와 같은 도구를 사용해 보셨나요? HeyGen은 스크립트부터 아바타, 출력 해상도까지 모든 것을 한 곳에서 완전한 창의적 제어를 가능하게 하며 워터마크가 없습니다. 일부 AI 비디오 생성기가 사용자 정의 목소리를 제한하거나 HD 출력에 대해 요금을 부과하는 것과 달리, HeyGen은 간단하고 빠르며 진정으로 무료입니다.