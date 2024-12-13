background image

모델 컨텍스트 프로토콜 (MCP)

AI 통합 강화

그리고 상황에 맞는 지능

HeyGen에서는 AI 발전의 최전선에 서기 위해 헌신하고 있습니다. 새로운 MCP(Model Context Protocol) 서버를 통해, AI 애플리케이션이 다양한 외부 도구 및 데이터 소스와 원활하게 연결되어 더 직관적이고 강력하며 맥락적으로 지능적인 비디오 경험을 창출할 수 있게 되었습니다.

수많은 사용자가 신뢰하는

85,000명 이상의 고객

MCP가 무엇인가요?

끊김없이 다양한

외부 도구 및 데이터 소스

모델 컨텍스트 프로토콜(MCP)은 AI 모델을 다양한 도구 및 데이터 소스에 연결하기 위해 설계된 오픈 표준입니다. 이를 통해 AI 애플리케이션이 표준화되고 효율적인 방식으로 외부 시스템과 상호 작용할 수 있습니다. MCP는 AI 모델을 데이터베이스, API, 파일 시스템과의 통합을 단순화하여 AI 애플리케이션이 정보를 요청하고 받는 방식을 간소화합니다.

AI 애플리케이션 내의 MCP 서버와 통신하는 컴포넌트입니다.

AI 모델과 외부 시스템 간의 연결을 관리하며 요청과 응답을 처리합니다.

MCP 클라이언트를 관리하고 권한 및 보안 정책을 제어하는 응용 프로그램입니다.

왜 HeyGen을 선택해야 할까요?

AI 비디오를 여러분의 워크플로우에 도입하세요

HeyGen 및 MCP와 함께

HeyGen의 AI 비디오 기능을 Cursor와 같은 IDE나 Claude Desktop과 같은 LLM 채팅 클라이언트에 적용해보세요. AI 통합을 간소화하고, 맥락을 고려한 비디오 생성을 탐색하며, 애플리케이션을 한 단계 끌어올리세요. 개발자 문서를 확인해보세요더 알아보려면, 또는 GitHub에 설치하세요.

간편한 통합

API를 구현하거나 변경 로그를 추적할 필요 없이 HeyGen의 기능에 연결하세요.

상호 운용성

챗 클라이언트부터 IDE에 이르기까지 다양한 외부 시스템에 AI 애플리케이션을 손쉽게 연결하세요.

확장성

HeyGen의 MCP 서버는 코딩 없이도 HeyGen의 API에 새 기능이 출시되는 대로 즉시 사용할 수 있게 해줍니다.

사용 사례는 무엇인가요?

HeyGen의 MCP 서버

어떤 애플리케이션에도 이상적입니다

AI 모델이 데이터베이스에서 데이터를 필요로 한다고 상상해 보세요. 각 데이터베이스마다 맞춤형 통합을 개발하는 대신, AI 애플리케이션은 MCP 클라이언트를 사용하여 HeyGen의 MCP 서버와 원활하게 상호 작용하며, 표준화된 방식으로 원하는 데이터베이스에 직접 연결됩니다.

AI 기반 IDE 보조 도구

실시간으로 다양한 아바타와 목소리 조합을 테스트해 보려면 IDE 내부에서 스크립트를 작성하지 않고도 MCP 서버를 설치하세요.

CRM 시스템

현대 CRM 시스템은 HeyGen의 MCP 서버를 구현하여 요구에 따라 개인화된 비디오를 생성할 수 있습니다.

고객 서비스 챗봇

MCP를 사용하여 고객 서비스 봇에 비디오 메시징 기능을 추가하세요.

AI 기반 콘텐츠 생성 도구

HeyGen의 MCP 서버를 사용하여 대규모로 비디오를 번역하세요.

재무 분석 플랫폼

기사와 뉴스를 비디오 형식으로 요약하는 기능을 추가하세요 - API 구현은 필요하지 않습니다.

헬스케어 응용 프로그램

헬스케어 앱은 HeyGen의 MCP 서버와 비디오 기능을 구현함으로써 어떤 언어로든지 소통할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

HeyGen의 MCP 서버는 AI 모델이 외부 도구, 데이터베이스 및 API에 연결하는 데 도움이 되도록 설계된 오픈 표준인 모델 컨텍스트 프로토콜(MCP)의 강력한 구현체입니다. 이는 AI 시스템과 다양한 데이터 소스 간의 원활한 통신을 가능하게 하는 다리 역할을 합니다.

MCP는 Model Context Protocol(모델 컨텍스트 프로토콜)을 의미하며, AI 모델이 외부 시스템과 효율적이고 안전하게 접근하고 상호 작용할 수 있게 하는 표준화된 통신 프로토콜입니다.

MCP는 클라이언트-서버 모델을 사용합니다:

  • MCP 클라이언트는 AI 애플리케이션 내에서 활동하며 요청을 보냅니다.
  • MCP 서버는 외부 도구 및 데이터와 인터페이싱하면서 해당 요청을 받고 관리합니다.
  • MCP 호스트는 클라이언트를 관리하고, 권한을 강제하며, 전반적인 조정을 담당합니다.

MCP는 외부 시스템과의 통합을 단순화함으로써 AI 시스템을 더욱 능력 있고 적응력 있게 만듭니다. 이것은 복잡하거나 맞춤형 커넥터가 필요 없이 더 지능적이고 문맥을 인식하는 응용 프로그램으로 이어집니다.

  • 표준화: 통합된 통합 프로토콜로 개발 복잡성을 줄입니다.
  • 상호 운용성: 다양한 외부 시스템 및 데이터 소스를 지원합니다.
  • 확장성: 필요에 따라 새로운 도구를 쉽게 추가하거나 기능을 확장할 수 있습니다.

HeyGen의 MCP 서버는 다음에 이상적입니다:

  • AI 코딩 보조
  • 고객 지원 챗봇
  • 콘텐츠 제작 도구
  • 지식 관리 시스템
  • 재무 및 헬스케어 분석 플랫폼

실시간 데이터를 수집하고 외부 시스템을 참조하며 동적으로 맥락에 적응할 수 있게 함으로써, HeyGen의 MCP 서버는 더욱 지능적이고 개인화된 AI 생성 비디오 콘텐츠를 만드는 데 도움을 줍니다.

아니요. MCP의 핵심 장점 중 하나는 표준화된 설계 덕분에 외부 시스템과 통합하기 위한 맞춤 코드가 필요 없게 해줍니다.

네. MCP에는 클라이언트 권한과 보안 정책을 관리하는 호스트 구성 요소가 포함되어 있어 외부 시스템에 안전하고 통제된 접근을 보장합니다.

HeyGen의 MCP 서버와 AI 애플리케이션을 통합하기 시작하거나 더 알아보려면 GitHub에서 install it on GitHub을 설치하거나, 우리의 developer documentation을 탐색하거나, contact our team하세요.

