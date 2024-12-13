플레인리에 대하여
Plainly는 동적 데이터 소스를 미리 디자인된 비디오 템플릿에 연결하여 사용자가 개인화된 비디오를 대규모로 생성할 수 있게 해주는 비디오 자동화 도구입니다. 마케팅, 영업, 내부 커뮤니케이션에 이상적이며, 기업이 수동 편집 없이 맞춤형 비디오 콘텐츠를 자동으로 전달할 수 있게 해줍니다.
HeyGen 과 Plainly
HeyGen과 Plainly 통합은 생생한 AI 아바타 비디오와 강력한 비디오 자동화를 결합하여 사용자가 대규모로 동적이고 개인화된 비디오 콘텐츠를 생성할 수 있게 합니다. HeyGen의 인간과 같은 내레이션과 Plainly의 데이터 기반 템플릿을 연결함으로써, 팀은 마케팅, 영업, 고객 참여를 위한 대량 비디오 제작을 자동화할 수 있습니다.
사용 사례
- 대량 맞춤형 마케팅 비디오: HeyGen의 AI 아바타와 Plainly의 동적 템플릿을 결합하여 각 시청자의 이름, 위치 또는 선호도에 맞춰 수백 개 또는 수천 개의 개인화된 비디오 광고나 이메일 캠페인을 생성합니다.
- 자동화된 고객 소통: 고객 데이터를 활용하여 자동화된 환영 메시지, 갱신 알림, 또는 제품 업데이트를 생성하세요. HeyGen의 리얼한 아바타와 Plainly의 맞춤형 비디오 포맷을 특징으로 합니다.
- 확장 가능한 영업 접근 방식: 영업 팀이 HeyGen을 사용하여 인간과 같은 전달 방식으로, 그리고 Plainly를 통해 매끄러운 데이터 기반 맞춤화를 사용하여 대규모로 매우 개인화된 비디오 피치나 후속 조치를 보낼 수 있도록 도구를 제공합니다.