플레인리에 대하여

Plainly는 동적 데이터 소스를 미리 디자인된 비디오 템플릿에 연결하여 사용자가 개인화된 비디오를 대규모로 생성할 수 있게 해주는 비디오 자동화 도구입니다. 마케팅, 영업, 내부 커뮤니케이션에 이상적이며, 기업이 수동 편집 없이 맞춤형 비디오 콘텐츠를 자동으로 전달할 수 있게 해줍니다.

HeyGen 과 Plainly

HeyGen과 Plainly 통합은 생생한 AI 아바타 비디오와 강력한 비디오 자동화를 결합하여 사용자가 대규모로 동적이고 개인화된 비디오 콘텐츠를 생성할 수 있게 합니다. HeyGen의 인간과 같은 내레이션과 Plainly의 데이터 기반 템플릿을 연결함으로써, 팀은 마케팅, 영업, 고객 참여를 위한 대량 비디오 제작을 자동화할 수 있습니다.