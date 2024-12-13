Pabbly에 대하여
Pabbly는 사용자가 여러 애플리케이션을 연결하고, 반복적인 작업을 자동화하며, 코딩 없이 비즈니스 프로세스를 간소화할 수 있게 해주는 종합 자동화 플랫폼입니다. 이메일 마케팅, 구독 결제, 양식 생성, 워크플로우 자동화 등의 도구를 제공하여 소규모에서 중견기업에 이상적입니다.
HeyGen과 Pabbly
HeyGen과 Pabbly 통합은 사용자가 수백 개의 다른 앱 및 트리거와 HeyGen을 연결하여 개인화된 AI 비디오의 생성 및 배포를 자동화할 수 있게 해줍니다. 이를 통해 팀은 실시간 데이터 및 이벤트에 의해 트리거된 생생한 비디오 콘텐츠로 마케팅, 영업, 고객 참여 워크플로우를 간소화할 수 있습니다.
사용 사례
- 자동화된 리드 후속 영상: 새로운 리드가 폼, CRM 또는 이메일 가입을 통해 포착될 때 HeyGen에서 개인화된 AI 비디오 메시지를 트리거하여 참여도와 전환율을 높입니다.
- 고객 온보딩 및 참여 : 구매나 가입 후에 Pabbly로 이벤트를 추적하고 HeyGen으로 인간처럼 자연스러운 스케일 가능한 비디오 콘텐츠를 생성하여 맞춤형 온보딩 또는 환영 비디오를 자동으로 보내세요.
- 이벤트 기반 비디오 캠페인: 웨비나 등록, 양식 제출 또는 플랜 업그레이드와 같은 사용자 활동을 Pabbly로 모니터링하고, 적절한 시기에 정보를 제공하거나 교육하거나 업셀링하기 위해 대상 HeyGen 비디오를 트리거하세요.