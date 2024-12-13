Pabbly + HeyGen

Pabbly는 코딩 없이 앱을 연결하고, 워크플로우를 자동화하며, 마케팅, 청구 및 양식 관리를 돕는 자동화 및 통합 플랫폼입니다.

Pabbly에 대하여

Pabbly는 사용자가 여러 애플리케이션을 연결하고, 반복적인 작업을 자동화하며, 코딩 없이 비즈니스 프로세스를 간소화할 수 있게 해주는 종합 자동화 플랫폼입니다. 이메일 마케팅, 구독 결제, 양식 생성, 워크플로우 자동화 등의 도구를 제공하여 소규모에서 중견기업에 이상적입니다.

HeyGen과 Pabbly

HeyGen과 Pabbly 통합은 사용자가 수백 개의 다른 앱 및 트리거와 HeyGen을 연결하여 개인화된 AI 비디오의 생성 및 배포를 자동화할 수 있게 해줍니다. 이를 통해 팀은 실시간 데이터 및 이벤트에 의해 트리거된 생생한 비디오 콘텐츠로 마케팅, 영업, 고객 참여 워크플로우를 간소화할 수 있습니다.

사용 사례

  • 자동화된 리드 후속 영상: 새로운 리드가 폼, CRM 또는 이메일 가입을 통해 포착될 때 HeyGen에서 개인화된 AI 비디오 메시지를 트리거하여 참여도와 전환율을 높입니다.
  • 고객 온보딩 및 참여 : 구매나 가입 후에 Pabbly로 이벤트를 추적하고 HeyGen으로 인간처럼 자연스러운 스케일 가능한 비디오 콘텐츠를 생성하여 맞춤형 온보딩 또는 환영 비디오를 자동으로 보내세요.
  • 이벤트 기반 비디오 캠페인: 웨비나 등록, 양식 제출 또는 플랜 업그레이드와 같은 사용자 활동을 Pabbly로 모니터링하고, 적절한 시기에 정보를 제공하거나 교육하거나 업셀링하기 위해 대상 HeyGen 비디오를 트리거하세요.
logo
가격
가격 책정 플랜API 가격 정책
HeyGen을 위한 엔터프라이즈
기업용영업팀에 문의하기
제품
비디오 아바타사진 아바타생성적 아바타스톡 아바타아바타 외모API 문서비디오 번역현지화인터랙티브 아바타AI 도구
산업
에이전시 파트너E-러닝
리소스
블로그고객 사례제휴 프로그램웨비나고객 지원 센터커뮤니티방법 가이드API 문서자주 묻는 질문 FAQAI 용어집
마케팅학습 및 개발현지화영업 접근
회사
회사 소개채용대안신뢰와 안전인공지능 연구보안 포털개인정보 처리방침서비스 약관중재 정책GDPR 준수
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo