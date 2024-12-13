Pabbly에 대하여

Pabbly는 사용자가 여러 애플리케이션을 연결하고, 반복적인 작업을 자동화하며, 코딩 없이 비즈니스 프로세스를 간소화할 수 있게 해주는 종합 자동화 플랫폼입니다. 이메일 마케팅, 구독 결제, 양식 생성, 워크플로우 자동화 등의 도구를 제공하여 소규모에서 중견기업에 이상적입니다.

HeyGen과 Pabbly

HeyGen과 Pabbly 통합은 사용자가 수백 개의 다른 앱 및 트리거와 HeyGen을 연결하여 개인화된 AI 비디오의 생성 및 배포를 자동화할 수 있게 해줍니다. 이를 통해 팀은 실시간 데이터 및 이벤트에 의해 트리거된 생생한 비디오 콘텐츠로 마케팅, 영업, 고객 참여 워크플로우를 간소화할 수 있습니다.