스타트업을 위한 프로모션 이벤트

스타트업을 위한 HeyGen은 혁신적인 창업자들이 기업급 AI 비디오 도구의 힘을 비용의 일부만으로 활용하여 성장을 가속화할 수 있도록 설계된 프로그램입니다. 첫 제품을 출시하든 마케팅 노력을 확대하든, 이 프로그램은 HeyGen의 강력한 비디오 API 및 SaaS 플랫폼을 사용하여 신속하게 사업을 시작할 수 있도록 도와줄 것입니다.