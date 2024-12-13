당신이 받는 것
속도와 창의성으로 구축할 수 있도록 실질적인 가치를 묶어 제공합니다. HeyGen for Startups에 가입하면, 첫날부터 성장을 지원하는 엄청난 할인 혜택과 자원을 이용할 수 있습니다. 일회성 소개 제안을 선택하세요:
옵션 A
20K API 크레딧에 $1,000 (통상 $10,000)
옵션 B
1년 엔터프라이즈 플랜이 $7,500 입니다 (정상가는 $30,000).
신규 스타트업 고객을 위한 일회성 소개 제안입니다.
누가 자격이 있는가
이 프로그램은 스타트업 창업자를 위해 만들어졌습니다. 자격을 얻으려면, 신뢰할 수 있는 성과를 가진 벤처 기업을 적극적으로 창업하고 있어야 합니다. 자격을 얻기 위한 다음 기준을 충족해야 합니다:
무대
당신의 스타트업은 시리즈 B 이전이어야 합니다.
액셀러레이터 동문
글로벌하게 인정받는 스타트업 액셀러레이터(예: Y Combinator, Techstars, 500 Startups 등)를 졸업했습니다.
HeyGen 신규 고객만 유효합니다.
작동 원리
시작하는 것은 간단하고 빠릅니다. 다음은 네 가지 쉬운 단계로 스타트업 혜택을 주장하는 방법입니다:
온라인으로 신청하십시오 빠른 자격 증명 양식을 작성하여.
온라인으로 신청하십시오 빠른 자격 증명 양식을 작성하여.
자금 조달, 단계, 그리고 액셀러레이터 소속 여부를 검증하기 위해 간단한 수동 검토를 수행합니다.
자금 조달, 단계, 그리고 액셀러레이터 소속 여부를 검증하기 위해 간단한 수동 검토를 수행합니다.
승인되면 고유 할인 코드가 포함된 이메일을 받게 됩니다.
승인되면 고유 할인 코드가 포함된 이메일을 받게 됩니다.
HeyGen에 가입(또는 로그인)하고 결제 시 코드를 적용하세요.
HeyGen에 가입(또는 로그인)하고 결제 시 코드를 적용하세요.