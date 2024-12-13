VLA 마케팅

AI 기반 마케팅 및 당신을 위해 판매하는 클론

VLA MARKETING은 실시간으로 전환, 확장 및 최적화를 위해 설계된 AI 기반 마케팅, 영업 자동화 및 초현실적 비디오 클론을 제공합니다. 우리는 단순히 광고를 만드는 것이 아니라, AI가 생성한 콘텐츠, 고성능 퍼널 및 실제 수익을 창출하는 유료 미디어 전략을 사용하여 24/7 작동하는 마케팅 기계를 구축합니다.

항상 작동하는 AI 콘텐츠 제작자를 만나보세요

만약 여러분의 브랜드가 전임 콘텐츠 크리에이터, 대변인, 그리고 마케팅 전략가를 갖게 된다면—그것도 전부 AI에 의해 구동된다면 어떨까요? 우리의 AI 클론은 여러분의 목소리, 어조, 그리고 브랜드 정체성을 반영하여 고품질의 비디오, 판매 콘텐츠, 그리고 타겟 광고를 대규모로—자동적으로, 수월하게, 아무런 번거로움 없이 제작합니다.

정밀 AI 클론으로 브랜드를 생생하게 만드세요

저희는 일반적인 아바타를 만들지 않습니다. 프리미엄 AI 클론은 여러분의 어조, 스타일, 그리고 브랜드의 본질을 정밀하게 포착하여 제작됩니다. 광고를 위한 대변인이 필요하든, 자동화된 판매 마감자가 필요하든, 판매를 촉진하는 AI 기반 콘텐츠가 필요하든, 우리는 이전에 볼 수 없었던 방식으로 여러분의 브랜드를 생생하게 구현해냅니다.

데이터 기반 마케팅, 영향력을 위한 자동화

AI는 단순히 콘텐츠에 관한 것이 아니라, 더 똑똑하고 데이터 기반의 마케팅에 관한 것입니다. 우리 시스템은 다음을 통합합니다:-대상 고객에게 직접 말을 거는 AI 생성 광고 및 비디오.-리드를 구매자로 육성하는 최적화된 판매 퍼널.-Meta, Google, TikTok에서 ROI를 극대화하는 자동화된 유료 미디어 전략.

더 스마트하게 성장할 준비가 된 브랜드를 위해

자동화, 인공지능(AI), 그리고 고강도 마케팅의 힘을 이해하는 브랜드와 함께 일합니다. 수동 콘텐츠 제작, 느린 광고 최적화, 그리고 비효율적인 퍼널에 시간을 낭비하는 것을 멈추고 싶다면, 우리에게 해결책이 있습니다. 여러분의 AI 구동 마케팅 엔진을 함께 만들어봅시다.

