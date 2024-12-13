대규모로 개인화된 비디오

고객님을 위한 완전히 개인화된 비디오를 제공합니다! 이름과 구매 이력부터 맞춤 배경과 아바타까지, 모든 요소를 개별화된 경험을 만들기 위해 맞춤 설정할 수 있습니다. 수백 개에서 수십만 개의 비디오가 필요하든, 대규모 개인화를 수월하게 만들어 드립니다.

전문가 상담 및 맞춤 설정

저희 팀은 컨설턴트로서 전 과정을 안내해 드립니다. 모든 것은 여러분의 캠페인 목표를 이해하는 것에서 시작됩니다. 저희는 스크립트를 만들고 필요한 콘텐츠를 촬영하며 HeyGen 아바타를 생성합니다. 이것이 여러분의 맞춤형 비디오 캠페인의 기반이 됩니다.