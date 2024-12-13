대규모로 개인화된 비디오
고객님을 위한 완전히 개인화된 비디오를 제공합니다! 이름과 구매 이력부터 맞춤 배경과 아바타까지, 모든 요소를 개별화된 경험을 만들기 위해 맞춤 설정할 수 있습니다. 수백 개에서 수십만 개의 비디오가 필요하든, 대규모 개인화를 수월하게 만들어 드립니다.
전문가 상담 및 맞춤 설정
저희 팀은 컨설턴트로서 전 과정을 안내해 드립니다. 모든 것은 여러분의 캠페인 목표를 이해하는 것에서 시작됩니다. 저희는 스크립트를 만들고 필요한 콘텐츠를 촬영하며 HeyGen 아바타를 생성합니다. 이것이 여러분의 맞춤형 비디오 캠페인의 기반이 됩니다.
무결점 API 통합
파일럿 비디오가 준비되면, 우리의 독자적인 API를 사용하여 데이터베이스를 통합하고, 각 사용자에 맞춤화된 동적으로 생성된 비디오를 제공합니다. 마케팅, 영업, 또는 고객 참여 목적이든, 우리의 자동화는 대규모로 완벽한 개인화를 보장합니다.
참여도 및 전환율을 높이세요
개인화된 비디오를 통해 참여도를 높이고, 전환율을 증가시키며, 관객과의 강력한 연결을 구축할 수 있습니다. 비디오 개인화의 힘으로 여러분의 캠페인을 생생하게 만들어 줄 Videoimagem AI에 대해 얘기해 봅시다. 오늘 연락주세요!
비디오이미지 AI 비디오 예시