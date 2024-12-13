현대적이고 매력적인 비디오 콘텐츠
비디오 시설을 활용하여 커뮤니케이션 전략을 강화하세요. HeyGen을 사용하여, 우리는 현대적이고 매력적인 커뮤니케이션을 위해 리얼한 아바타가 등장하는 영향력 있는 비디오로 콘텐츠를 변환합니다. 소셜 미디어나 내부 필요에 완벽한 이 비디오들은 국제적인 청중에게 도달하고 영향력을 극대화하기 위해 여러 언어로 빠르게 제작될 수 있습니다.
오디오비주얼 프로덕션에 대한 전문 지식
말라코프의 오드세느 지역(프랑스)에 위치한 비디오 퍼실리티스는 오디오비주얼 프로덕션을 전문으로 하는 회사입니다. 열정적인 전문가 팀이 비디오를 귀하의 커뮤니케이션 전략의 핵심으로 삼아 창의성과 기술 전문성을 능숙하게 결합합니다.
모든 플랫폼에 맞춤형 솔루션
우리는 다양한 커뮤니케이션 채널에 완벽하게 적응하는 맞춤형 솔루션을 설계하며, 현재와 미래의 디지털 트렌드를 항상 앞서 나갑니다. 외부 마케팅이든 내부 커뮤니케이션이든, 우리의 솔루션은 귀하의 메시지가 효과적으로 전달되도록 보장합니다.
인간적인 감성을 가미한 AI 주도 혁신
At Video Facilities, we put people at the heart of everything we do! The rise of artificial intelligence is revolutionizing our approach, but we are convinced that it can become a valuable asset in our work, while preserving the essential presence of our experts for the production of your films.
비디오 시설 비디오 예시