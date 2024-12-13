공장에서 찍어낸 듯하지 않은 창의적인 작품

우리는 평범함을 거부합니다. 아바타를 활용한 콘텐츠는 빠르고 유연하며, 제품 출시, 입문 시리즈, 또는 내부 홍보 영상이든 기억에 남도록 제작됩니다. 귀사의 브랜드가 전하고자 하는 메시지가 있다면, 사람들이 실제로 보고 싶어하게 만들어 드리겠습니다.

지속력을 가진 합성 인격

우리는 일회성 아바타가 아닌 캐릭터를 창조합니다. 가상 호스트, 캠페인 내레이터, 트레이닝 가이드—그들은 지속성을 염두에 두고 만들어지며, 형식, 플랫폼, 접점에서 그들의 매력을 잃지 않고 등장하도록 디자인되었습니다.