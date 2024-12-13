공장에서 찍어낸 듯하지 않은 창의적인 작품
우리는 평범함을 거부합니다. 아바타를 활용한 콘텐츠는 빠르고 유연하며, 제품 출시, 입문 시리즈, 또는 내부 홍보 영상이든 기억에 남도록 제작됩니다. 귀사의 브랜드가 전하고자 하는 메시지가 있다면, 사람들이 실제로 보고 싶어하게 만들어 드리겠습니다.
지속력을 가진 합성 인격
우리는 일회성 아바타가 아닌 캐릭터를 창조합니다. 가상 호스트, 캠페인 내레이터, 트레이닝 가이드—그들은 지속성을 염두에 두고 만들어지며, 형식, 플랫폼, 접점에서 그들의 매력을 잃지 않고 등장하도록 디자인되었습니다.
지나치게 개인화되지 않으면서 매우 개인적인
스마트 스크립트부터 확장 가능한 변형에 이르기까지, 우리는 개인화된 비디오를 메일 병합이 아닌 대화처럼 느껴지게 만듭니다. 그리고 인플루언서 스타일의 영향력을 원하지만 인플루언서 드라마는 원치 않을 때, 브랜드에 맞는 톤을 유지하면서 타격을 주는 AI UGC를 제공합니다.
이가 있는 스튜디오 (그리고 맞는 스택)
우리는 미디어, 교육, 기술, 금융 등 다양한 산업에 종사하는 브랜드를 위해 창의적인 전략과 인공 생산을 결합합니다. 단순히 자산을 전달하는 것이 아니라, 공유할 가치가 있는 아이디어, 목소리, 그리고 순간들을 확장할 수 있는 콘텐츠 엔진을 구축합니다.
재능 없는 AI 비디오 예시