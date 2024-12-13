차세대 고객 충성도
고객에게 새로운 수준의 상호 작용 경험을 제공하려면 Synth Humans를 Sizzle Wallet 플랫폼과 결합하세요 – HeyGen에 의해 구동됩니다. 이 끊김없는 통합은 모바일, 웹 또는 키오스크를 통해 AI가 구동하는 몰입형 경험을 제공합니다. AR, 보상, 제안 및 구매 가능한 비디오와 같은 기능을 통해 브랜드는 실시간으로 물리적 및 디지털 경험 사이의 간극을 메울 수 있습니다. Synth Humans는 지능적인 브랜드 가이드로서 역할을 하며, 충성도를 높이고 고객 참여를 깊게하는 개인화된 상호 작용을 제공합니다.
진정한 기업 성장을 이끄는 참여
이 통합은 단순한 거래 관계 이상을 창출합니다. 합성 인간이 제안을 설명하고, 관련 보상을 제시하며, 사용자를 몰입형 AR 환경을 통해 안내하고 심지어 혜택을 사용하거나 Sizzle Wallet 내에서 직접 구매를 완료하는 데 도움을 줍니다. 결과는 완전히 연결된, 게임 같은 생태계로, 모든 상호 작용이 브랜드 경험이 되며, 참여가 충성도와 매출을 모두 증진시킵니다.
실시간 AI, 큰 노력 없이
Sizzle의 클라우드 기반 인프라는 추가 파일 크기, 지연 시간 또는 유지 관리 작업 없이 원활한 경험을 가능하게 합니다. 운영자, 소매업체, 엔터테인먼트 리더 및 글로벌 브랜드는 플랫폼을 사용하여 140개 이상의 언어와 기기를 통해 수백만 명에게 도달합니다. 높은 데이터 사용자, 여행자 또는 슈퍼팬이든, Sizzle은 실시간으로 조정되며 인공 지능 기반 보상, 조기 접근, 프리미엄 혜택 및 위치 기반 경험을 제공하여 참여를 더욱 깊게 하고 지속적인 고객 관계를 촉진합니다.
고객 경험을 위한 새로운 표준
Synth Studios와 Sizzle System은 HeyGens의 아바타 및 AI 비디오 기술을 통해 소비자와의 상호작용을 변화시킵니다. 이것은 단순한 지원을 넘어서, 당신의 브랜드 아래에서 이음새 없는 충성도, 오락, 그리고 상업 시스템입니다. 사용자가 Sizzle Wallet을 통해 Synth Human과 상호작용할 때, 그들은 놀라움을 주고, 기쁨을 주며, 더 깊은 브랜드 연결을 촉진하는 맞춤형 세계에 들어섭니다.
Synth 스튜디오의 예시 비디오