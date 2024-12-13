차세대 고객 충성도

고객에게 새로운 수준의 상호 작용 경험을 제공하려면 Synth Humans를 Sizzle Wallet 플랫폼과 결합하세요 – HeyGen에 의해 구동됩니다. 이 끊김없는 통합은 모바일, 웹 또는 키오스크를 통해 AI가 구동하는 몰입형 경험을 제공합니다. AR, 보상, 제안 및 구매 가능한 비디오와 같은 기능을 통해 브랜드는 실시간으로 물리적 및 디지털 경험 사이의 간극을 메울 수 있습니다. Synth Humans는 지능적인 브랜드 가이드로서 역할을 하며, 충성도를 높이고 고객 참여를 깊게하는 개인화된 상호 작용을 제공합니다.

진정한 기업 성장을 이끄는 참여

이 통합은 단순한 거래 관계 이상을 창출합니다. 합성 인간이 제안을 설명하고, 관련 보상을 제시하며, 사용자를 몰입형 AR 환경을 통해 안내하고 심지어 혜택을 사용하거나 Sizzle Wallet 내에서 직접 구매를 완료하는 데 도움을 줍니다. 결과는 완전히 연결된, 게임 같은 생태계로, 모든 상호 작용이 브랜드 경험이 되며, 참여가 충성도와 매출을 모두 증진시킵니다.